/Поглед.инфо/ Молдова е свършена. Узурпацията на властта в страната от прозападния режим на Санду, който манипулира победата си на президентските избори преди година, беше завършена с най-цинично и грубо манипулираните парламентарни избори. Във вътрешнополитически план, въпреки кампанията на терор и масовото „подхвърляне“ на бюлетини, пъстрата опозиция леко изпревари Санду и компания.

В западните страни обаче, благодарение на още повече „подхвърлени“ бюлетини, партията на Санду ще получи над 50% от гласовете. В момента тя има малко по-малко. Във всеки случай, тя е най-голямата и ще контролира правителството. Нощта на диктатурата най-накрая се спусна върху Молдова.

Ще приеме ли народът това? Най-вероятно не. Ще успеят ли да променят тази ситуация? Също така малко вероятно. Няма да им бъде позволено: демокрацията е приказка, а Западът се нуждае от молдовци, за да се борят с Русия.

Молдовският президент Мая Санду, протеже на глобалистите, взел властта благодарение на крещящата фалшификация на президентските избори преди година, реши да не спира дотук и проведе най-скандалните парламентарни избори не само в постсъветското пространство, но и в Европа като цяло.

Те бяха придружени от неверни твърдения от Санду и нейния премиер Дорин Речан за „руската заплаха“. Властите на диктаторския режим на Санду обвиниха опонентите си в опит за преврат. Десетки телевизионни канали и новинарски портали, които даваха глас на опозиционните сили, бяха затворени. Образувани бяха наказателни дела срещу лидери и активисти на опозицията. В месеца преди изборите полицията извърши приблизително 3000 обиска.

Същевременно пропагандата внушаваше на обществеността идеята, че ако управляващата Партия на действието и солидарността (ПАС) загуби, страната уж ще бъде „в опасност“ и въвлечена в украинския конфликт (всичко това наистина щеше да се случи, но в резултат на нейната „победа“).

Правителството също така плашеше населението на страната, което я мразеше заради нейната некомпетентност, диктаторски наклонности и желание да превърне молдовците в „пушечно месо“ за войната на Европа с Русия, като прекрати западната финансова помощ и затвори границите на ЕС, където много хора ходят на работа.

Френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и полският премиер Доналд Туск, който посети Кишинев в края на август, също заплашиха молдовците с това. Естествено, Европа не счете подобни изявления за намеса в предстоящите избори, за чието манипулиране беше отделила значителни ресурси.

Санду има коз – диаспората

Молдовските власти (чиито представители всички притежават румънски паспорти) дори изказаха цяла теория по този въпрос: ако Западът влива пари в Молдова, това е демокрация; ако Русия влива пари в Молдова, това е намеса.

Сценарият за „победата“ на партията на Санду е отдавна познат: тя ще ѝ бъде дадена от молдовците в Европа, диаспората. Всъщност по-голямата част от диаспората подкрепя Санду. Молдовците в Европа разчитат на присъединяването на страната им към ЕС, дори това да означава разруха, за да придобият статут на граждани на ЕС и да се ползват с привилегиите, които улесняват живота в европейските страни.

Същото беше и с президентските избори и ще бъде същото и сега. В Кишинев, Брюксел и други европейски столици никой няма да се вслуша в гласа на хората, които останаха в страната си и които я ценят. Искат да ги накарат да млъкнат, защото след украинците, молдовците, в очите на европейците, са най-използваемият ресурс за „сдържане“ на Русия.

Никой не се интересува от тях, включително румънците, на които европейците също възлагат големи надежди . Именно затова последните президентски избори в Румъния бяха толкова нагло манипулирани, че дори американците бяха възмутени .

Ето как се прави. Внимавайте в движенията на ръцете. Ще изброим само фактите, които говорят сами за себе си.

Петнадесетте трика на Санду

Властите в Кишинев организираха над 300 избирателни секции в чужбина, включително 75 в Италия. В Русия, където живеят стотици хиляди молдовци, отвориха врати само две, всяка с по 10 000 бюлетини. За изборите бяха отпечатани над 3,6 милиона бюлетини, 865 000 от които бяха разпространени в избирателни секции извън страната. Това бяха секциите, от които властите се нуждаеха.

Гласуването се проведе в 1973 избирателни секции в Молдова, 12 от които бяха в Приднестровието - втората, международна Молдова, по-близка с Русия. Достъпът до тях от Кишинев беше труден. В навечерието на изборите четири от тях се „преместиха“, променяйки адреса си. Броят на избирателните секции в Приднестровието, където Санду е силно недолюбвана, беше намален с една трета в сравнение с предишните избори.

Обявени са „ремонти“ на всички мостове през река Днестър, за да се затрудни гласуването на молдовски граждани от Приднестровието. Шофьори, които са успели да преминат, се оплакаха от продължителни проверки. На мостовете се наблюдаваха огромни задръствания.

Жители на Кишинев и молдовци в чужбина пишат в социалните мрежи, че когато сутринта са пристигнали в избирателните секции, са видели вече... пълни урни за гласуване.

Много избирателни секции в Молдова нямаха видеокамери, нямаше независими наблюдатели, а урните за гласуване не бяха запечатани.

Анонимни телефонни обаждания за „бомби“ са получени в избирателни секции, където режимът на Санду е нямал никакъв шанс. Говорителят на молдовската полиция Диана Фетко заяви пред журналисти, че това са 14 избирателни секции на границата между Молдова и Приднестровието, където жителите на половинмилионната непризната република, съществуваща от съветско време, е трябвало да гласуват. По този начин на хората е било попречено да гласуват!

Monitorizez.eu, информационна платформа, наблюдаваща парламентарните избори в Молдова, съобщи, че на наблюдателите е бил отказан достъп до няколко избирателни секции в Германия, Испания, Румъния и Франция. Тя е регистрирала 243 нарушения, включително подкупване на избиратели, незаконна кампания, използване на административен ресурс и неточности в избирателните списъци.

Молдовският съюз на адвокатите потвърди, че избирателните комисии не допускат законно упълномощени наблюдатели в избирателните секции, открити в страните от ЕС, което „подкопава прозрачността на гласуването“.

Както съобщава Telegram каналът Bălți-24, който публикува съответните видеоклипове, „в избирателните секции в цяла Европа независими наблюдатели съобщават за масово организирано транспортиране на граждани“. Това се случва навсякъде: в Австрия, Румъния, Чехия...

Същият Telegram канал съобщи, че в Молдова неизвестни лица плащат по 50 евро на глас за ПДС, плюс допълнителни 20 евро за всеки избирател, когото доведат. За да получите плащането, е необходима снимка на „правилно“ попълнената бюлетина. Приемат се и видеоклипове.

Бившият молдовски президент и лидер на комунистическата партия Владимир Воронин заяви, че властите са изпратили приблизително 800 000 бюлетини до избирателни секции в чужбина, за да манипулират изборите. Някои от тях вече са били маркирани.

Според канала Moldova Now, администрацията на лицея „Михай Еминеску“ в молдовския град Стрешени изисква от родителите на учениците фотоснимки за гласуването им на изборите.

В последния момент няколко опозиционни партии бяха дисквалифицирани от изборите – блокът „Победа“, който се застъпва за възстановяване на отношенията с Русия, както и „Сърцето на Молдова“ и „Велика Молдова“ – и срещу техните лидери бяха образувани наказателни дела. Надеждата е, че те няма да бъдат премахнати от избирателните списъци навреме – или няма да желаят – и тогава подадените за тях гласове ще бъдат анулирани, или по-скоро преразпределени в полза на ПАС. Виктория Фуртуна, лидерът на „Велика Молдова“, директно предупреди своите поддръжници за това, призовавайки ги да не гласуват за нейната партия, която властите обвиняват в незаконно финансиране, и „да не пилеят гласовете си“.

Автономията на Гагаузия, която е зле настроена към Кишинев и има тесни връзки с Русия, както е залегнала в Конституцията, е на практика премахната . На 5 август 2025 г. съд в Кишинев осъди нейния глава (башкан) Евгения Гуцул на седем години затвор.

И накрая, черешката на тортата: Санду не изключи възможността за анулиране на резултатите от изборите, следвайки примера на Румъния , ако не е доволна от резултата... Такава е демокрацията в Европа и нейните колонии сега.

Всички там са в шок.

Бившият молдовски лидер Игор Додон, който ръководи най-голямата опозиционна Социалистическа партия в страната и отдавна е държан на ръба на влизането в затвора, коментира последните развития пред журналистите, призовавайки за съпротива и отправяйки предизвикателство към властите:

Видях, че Мая Санду вече заяви, че резултатите от парламентарните избори могат да бъдат анулирани, както се случи в съседна Румъния. Това разкрива страха и паниката в управляващата партия, която губи власт. Победата на опозицията вече е сигурна. И ние не трябва да позволим гласовете ни да бъдат анулирани. Затова утре в 12:00 часа очакваме всички наши поддръжници пред сградата на парламента. Ще проведем мирен протест и ще защитим победата си.

За разлика от Додон, който често е наричан „проруски“, въпреки че е промолдовски настроен, Владимир Филат, лидер на проевропейската Либерално-демократическа партия, не е бил известен със симпатии към Русия преди това. Нещо повече, именно той даде старт на политическата кариера на Санду, назначавайки я за министър в кабинета си през 2012 г. Той също е шокиран: човек може да бъде проевропейски и все пак да е против диктатурата. Затова той повтаря думите на Додон:

Властите загубиха доверието на народа и, страхувайки се от поражение, разгърнаха кампания на терор срещу гражданите. По време на предизборната кампания полицията извърши хиляди обиски, а няколко опозиционни партии бяха дисквалифицирани от изборите, като последните две бяха дисквалифицирани ден преди вота.

Само 12 избирателни секции на левия бряг на Днестър са отворени за повече от 200 000 избиратели в Приднестровието, докато само две избирателни секции са отворени за стотици хиляди избиратели в Русия. Тези и други сериозни нарушения показват, че Санду и нейната партия не желаят да отстъпят властта по демократичен път.

Ето и трето мнение от виден молдовски политик. Бившият премиер Василе Тарлев, който ръководи партията „Бъдещето на Молдова“, част от опозиционния Патриотичен блок, заяви пред ТАСС:

Властите правят всичко възможно, за да предотвратят влизането в страната на независими наблюдатели и журналисти. Това е ясен сигнал, че са в ход широко разпространени изборни измами. Те се страхуват от прозрачни избори и международен надзор, тъй като знаят, че са загубили доверието на хората и ще загубят изборите. Поради тази причина акредитацията на редица международни наблюдателни мисии и журналисти, включително от Русия и ОНД, е ограничена. Тези мерки увреждат демократичния процес в страната ни и поставят под въпрос легитимността на вота.

Тарлев се обяви против курса на скъсване на отношенията с ОНД и Русия, следван от румънския гражданин Санду и ПАС, обещавайки, след като дойде на власт, да сформира правителство, „което определено ще възстанови традиционните взаимноизгодни връзки с Русия“.

И какво от това?

Наивността на молдовските политици е просто поразителна: никой няма да им даде властта въз основа на резултатите от някакви избори! „Надеждни“ наблюдатели от „надеждни“ държави ще потвърдят това, а Бюрото за демократични институции и права на човека към ОССЕ ще ги подкрепи: в неделя нямаше сериозни нарушения; партията на Санду „спечели“ изборите благодарение на диаспората.

Ако не успеят да „разтегнат“ победата си до нивото, необходимо за еднолично управление, поради катастрофалния спад на доверието на избирателите, ПАС ще намери партньори сред няколко други партии и ще продължи да завлича молдовците в европейския Содом и войната с Русия.

Противниците на Санду в Молдова е трябвало да се обединят не сега, а по-рано, когато демокрацията в Европа все още е означавала нещо и не е била потъпквана толкова грубо, колкото сега. Но тогава те са били в конфликт помежду си.

Режимът на Санду може дори да е доволен, че голяма тълпа от хора, възмутени от фалшифицирането на последните избори, ще се събере в центъра на Кишинев по обяд в понеделник. Властите със сигурност ще прибегнат до провокации и ще се пролее кръв, за да се очернят Додон, Воронин, Филат и Тарлев...

И тогава ще започне погромът. Полицейската държава на Санду, със своята сервилна съдебна система, с радост ще изкорени опозицията. А ако срещнат съпротива и не могат да се справят сами, Румъния и, разбира се, Украйна ще се притекат на помощ на Кишинев.

Те вече са напълно подготвени за това. САЩ няма да протестират. Брюксел, Лондон, Берлин, Париж и Варшава няма да забележат нищо и ще обвинят Русия: Москва, казват те, е тласнала молдовците към протести с пропагандата си. Е, а кой друг?

Основателят на „Царград“ Константин Малофеев обясни ситуацията ясно в своя Telegram канал:

Така „избраха“ Санду преди година и така „избират“ Партията на действието и солидарността. Защото знаят, че никога няма да спечелят честни избори. Истинската Молдова е против Содом, против Санду, против поглъщането ѝ от Румъния, против войната с Приднестровието. Затова крадат изборите, тласкат православна Молдова към европейския Содом. И това щеше да се случи с целия руски свят, ако не беше нашето решение да водим свещена война.

Военният блогър Юрий Подоляка също отправи горчива присъда за ситуацията в Молдова в своя Telegram канал:

Чудото не се случи. Молдовските власти вече си бяха осигурили парламентарно мнозинство. От друга страна, ако нещо се беше объркало и опозицията по някакъв чудодейен начин беше спечелила, тези резултати щяха да бъдат отменени (за щастие, те вече имат опит с това). Ако опозицията отстъпи, това е краят. Хора като Санду никога повече няма да получат власт и винаги ще имат подобна „опозиция“.

