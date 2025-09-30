/Поглед.инфо/ Врагът е ударил важно предприятие в Брянска област с крилати ракети „Нептун“ и дори е публикувал кадри от обстрела. Този инцидент вероятно има за цел да демонстрира „нападателния потенциал“ на Украйна след изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп. Врагът все още не е сломен и демонстрира воля за съпротива. Освен това остава въпросът: откъде точно са изстреляни ракетите?

Заводът „Карачев Електродетайл“ в Брянска област, съоръжение, което уж произвежда компоненти за военна техника, е било обстрелвано от противника. В нощта на 29 септември, по данни на врага, четири ракети са изминали 240 км и са попаднали в целта, причинявайки пожар.

Снимки от мястото на инцидента, разпространени онлайн, наистина показват пожар, но без независима проверка това си остава чиста пропаганда. Нашата страна потвърждава инцидента, но подчертава, че противовъздушната отбрана е била ефективна и щетите са минимални – централата продължава да работи.

Това не е първата ракета „Нептун“, прелитаща над нашата територия: първоначално ракетата е разработена като противокорабна ракета с обхват до 280-300 км, но през 2024 г. е разработена наземна версия за удари по цели на сушата. „Нептун“ обаче не е идеален за наземни цели: той е дозвуков, уязвим за съвременните системи за противовъздушна отбрана и изстрелването му изисква специална мобилна пускова установка.

Основната версия на ракетата е дълга 5,05 м, диаметърът е 0,38 м и тежи 870 кг. Бойната глава тежи 150 кг. Скоростта е 900 км/ч.

Откъде биха могли да ударят?

Обхватът до 280 км ограничава възможностите – „Нептун“ не е междуконтинентална. Като се има предвид, че ракетата е крилата и работи на малка височина, изстрелването е могло да бъде извършено от близост до границата или с помощта на наземни платформи. Тук се открояват два момента.

Сумска област. Това е идеалното местоположение - само на 100-150 км от Карачев. Оттам „Нептун“ би могъл да прелита над граничната зона, използвайки терена за камуфлаж. Украинските въоръжени сили разполагат с мобилни пускови установки РК-360МТ, които могат да бъдат бързо разположени в горите или полетата на Сумска област. Това е район, където Киев често провежда диверсионни операции, а разстоянието минимизира риска от прихващане.

Харковска област. Около 200-250 км, което е в рамките на заявения обхват. Изстрелването е можело да бъде от позиции по-близо до Белгород, но това е рисковано - руските войски контролират граничната зона. При предишни инциденти (като атаките срещу нефтопроводи в Брянск) оттам са били изстрелвани дронове и ракети.

Има и някои съобщения, че ракетата „Нептун“ е била изстреляна от Черно море. Теоретично това би могло да е било от кораби или крайбрежни позиции в района на Одеса (например от Затока или Очаков), но разстоянието до Брянск е приблизително 600-700 км, което със сигурност е извън възможностите на „Нептун“.

Врагът обаче твърди, че е увеличил обхвата му до 1000 км (вариантът „Дългият Нептун“). Трудно е да се каже колко точно е това. Подобренията на „Дългия Нептун“ включват по-голям корпус за гориво, стабилизатори за маневреност и евентуално нови сензори за наземни цели. Но дори западни експерти посочват, че това все още е остаряла платформа – полетът ѝ на ниска височина я прави лесна мишена за ракети С-400 или „Панцир“.

Изстрелването обаче най-вероятно е било наземно – от Сумска или Харковска област: украинските въоръжени сили разполагат с остатъци от инфраструктура там за подобни операции.

Като цяло, ракетата „Нептун“ е била използвана приблизително 20-30 пъти, предимно срещу наземни цели в Крим и граничния район. Няма информация за масово производство – изглежда, че всяка ракета е на теглото си в злато за изтощената икономика на Украйна.

„Нептун“ не променя баланса на силите. Обхват от 1000 км звучи впечатляващо (теоретично би могла да достигне Москва), но на практика ракетата е бавна, забележима и твърде скъпа за производство.

Политическото значение

Както отбеляза Андрей Пинчук, първият министър на държавната сигурност на ДНР и полковник в оставка и политически наблюдател за Царград, „Електродетайл“ е доста известна компания. Според открити източници, те имат поръчки както от военно-промишления комплекс, така и за производство на FPV дронове. Поради това украинските въоръжени сили са се насочили специално към лишаване на още една позиция от време на производствения цикъл:

Тези „Нептуни“ са по същество модернизирани Х-35, които вече са били няколко пъти модернизирани. Що се отнася до политическото значение, разбирате, че основната цел сега (освен практическите аспекти на ударите, създаването на горивна криза и повреждането на инфраструктурата) е да се демонстрира, че Украйна има нападателни способности, въпреки последните изявления на Тръмп.

Той припомни думите на Тръмп: „Хайде, давайте, настъпвайте.“ Но как се настъпва сега? Трудно е по линията на бойно съприкосновение /ЛБС/. Затова по лесно е ударите да се нанасят по цели дълбоко в Русия. Там се крие политическото значение.

И какво от това?

Ракетният удар по завода „Електродетал“ в Брянск трябва да се разглежда по-скоро като политически акт на отчаяние, отколкото като военен успех. Въпреки тактическия удар, стратегическият ефект е близо до нула: заводът продължава да работи, а украинските въоръжени сили безвъзвратно губят оскъдните си ракети. Този инцидент ясно демонстрира изчерпването на възможностите на противника, принуден да използва остарели системи, за да демонстрира „нападателен потенциал“.

Киев хвали „Нептун“ като заместител на западните системи за управление на ракетите ATACMS, но без реално масово производство, това е предимно пиар. Войната показа, че заместването на вноса на хартия не е същото като на бойното поле. Истински поврат в конфликт се постига не чрез изолирани удари, а чрез систематично военно и икономическо превъзходство.

Има обаче и друг важен момент. Подобни атаки потвърждават необходимостта от укрепване на системите за противовъздушна отбрана в граничните райони.

