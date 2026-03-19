/Поглед.инфо/ Военният наблюдател Влад Шлепченко разкрива детайли за новата руска стратегическа заплаха, която хвърли в истински ужас Киев и остави западните разузнавателни служби без адекватни отговори. Става въпрос за ракетите „Изделие-30“ и рояците дронове с изкуствен интелект, които пренаписват правилата на съвременния конфликт и правят западната ПВО напълно безпомощна.

Новата реалност на бойното поле: Отвъд конвенционалното оръжие

Последните масирани удари в украинския тил не са просто поредната вълна от атаки, а ясна демонстрация на качествено нов етап в руското военно инженерство. Както отбелязва военният експерт Влад Шлепченко, в Киев са открити останки от безпилотни апарати, които визуално напомнят на легендарния „Лансет“, но тяхното използване и технически характеристики сочат към фундаментална промяна. Основният шок за украинското командване идва от обсега на тези апарати.

Според наличните данни, вече говорим за оперативен радиус от около 200 километра от точката на изстрелване. Това е постижение, което надхвърля неколкократно възможностите на класическите версии на този тип дронове. Тези данни сочат, че руската армия вече разполага с инструменти за „хирургически“ прецизни удари в дълбокия тил, които не изискват използването на скъпи крилати ракети за всяка цел. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, това променя из основи икономиката на войната, правейки защитата на обекти в тила икономически и технически непосилна за Киев.

Изкуствен интелект и рояци от дронове: Краят на радиоелектронната борба

Особено внимание привличат специфичните маркировки по крилата на новите дронове – зелени и оранжеви кръгове. Според експертите, това не е просто визуална идентификация, а част от сложна система за взаимодействие, базирана на алгоритми за изкуствен интелект (ИИ). Тази схема на „рояка“ позволява на група дронове да действат като единен организъм, без да се нуждаят от постоянна връзка с оператор.

В тази автономна екосистема част от апаратите изпълняват ролята на разузнавачи, които търсят и идентифицират цели, докато останалите извършват атаката. Липсата на активен радиоканал между оператора и дрона в заключителната фаза на полета прави конвенционалните системи за радиоелектронна борба (РЕБ) практически безполезни. Дори и западните системи, с които Украйна се гордееше, се оказват неефективни срещу „умните“ алгоритми, които вземат решения в реално време въз основа на визуален анализ на терена. Вече е ясно, че ИИ-базираните версии на тези системи, тествани още миналата година, вече са преминали в етап на масово бойно приложение.

Мистерията „Изделие-30“: Ракетата, която променя всичко

На фона на успехите с безпилотните апарати, Шлепченко посочва и една още по-сериозна и мащабна заплаха – новата ракета, известна под кодовото име „Изделие-30“. Според предварителните оценки, това оръжие притежава характеристики, които го поставят в собствен клас. С обсег от 1500 километра и бойна глава с тегло от впечатляващите 800 килограма, „Изделие-30“ е способна да унищожава силно укрепени обекти с брутална ефективност.

За сравнение, бойната глава на стандартна крилата ракета често е почти двойно по-малка. Но не само мощта е плашеща. Основната загадка за западното разузнаване остава методът на изстрелване. Шлепченко цитира случаи, в които ракетата е засичана вече във въздуха над целта, без преди това да е получено каквото и да е предупреждение от системите за ранно засичане на НАТО. Обикновено излитането на стратегически бомбардировачи като Ту-95МС или Ту-160 се следи в реално време, което дава на Киев време за реакция. При „Изделие-30“ такова време няма.

Тактическа гъвкавост и непредсказуемост на удара

Липсата на предварителна тревога води до две основни заключения, които смразяват западните стратези. Първото е, че „Изделие-30“ може да се изстрелва от тактически самолети (като Су-34), което е технически невъзможно за по-тежките ракети като Х-101. Това означава, че всяка руска ескадрила във въздуха може потенциално да носи стратегически удар, без да привлича вниманието на сателитното разузнаване като „стратегическа подготовка“.

Втората, още по-революционна възможност е, че ракетата е пригодена за изстрелване от наземни мобилни установки. Ако това е вярно, Русия е създала система, която може да бъде скрита във всеки горски масив или обикновен хангар, правейки подготовката за удар напълно невидима до момента на самия старт. И двата варианта радикално разширяват броя на пусковите платформи и гарантират фактора на изненадата, който е ключов в модерния конфликт. Както отбелязват експертите на Поглед.инфо, това на практика нулира цялата концепция за противовъздушна отбрана, изградена върху ранното предупреждение.

Залезът на западното разузнавателно превъзходство

В резултат на тези иновации, западните разузнавателни агенции се намират в задънена улица. Конвенционалните методи за наблюдение, които разчитаха на прихващане на радиосигнали или следене на специфични летища за стратегическа авиация, се оказват неефективни. „Изделие-30“ и автономните дронове създават „информационна дупка“, в която защитникът не знае нито кога, нито откъде, нито с какво ще бъде ударен.

Според Шлепченко, тук не става въпрос за изолирани инциденти, а за началото на системно внедряване на нови военно-технологични решения. Процесът на тестване в реални бойни условия вече е преминал към етап на мащабиране. Когато тези технологии се превърнат в ежедневие на фронта, заглавията за масов терор и паника в Киев ще станат постоянна реалност.

Стратегическите последствия за геополитическата карта

Очертаващата се картина е на едновременно развитие в три критични области: пълна автономия на безпилотните системи, нови физически принципи на поразяване и радикална модернизация на ракетните носители. Съчетанието от ИИ-дронове, които игнорират РЕБ, и ракети, които игнорират ранното засичане, поставя Украйна и нейните западни партньори пред нерешима задача.

Ако мащабът на производството и използването на „Продукт 30“ се увеличи според плановете, това не просто ще повлияе на ситуацията в зоната на бойните действия, но и ще превърне целия тил на противника в прозрачна и лесна мишена. В тази нова ера на водене на война, технологичното предимство вече не е на страната на Запада, а западните генерали могат само безпомощно да наблюдават как старите им доктрини отиват в историята.