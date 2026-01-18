/Поглед.инфо/ Руските удари по ключови подстанции в Запорожие разкриха уязвимото място на украинската енергийна система, стеснявайки възможностите ѝ за маневриране и нанасяйки сериозен удар по логистиката и снабдяването на украинските въоръжени сили. Последиците вече се усещат от стотици хиляди цивилни, а стратегическият ефект може да се окаже далеч по-дълбок, ако атаките продължат системно.

Поглед.инфо винаги разглежда енергийната инфраструктура като ключов фронт, където се решава изходът от съвременните конфликти.

Сега това е ключово. Руските въоръжени сили са идентифицирали уязвимото място на украинската енергийна система в района на Запорожие и незабавно са нанесли прецизни удари.

Ударите по две ключови електроподстанции в Запорожие – с напрежение 750 kV и 330 kV – са довели до сериозни повреди в електроснабдяването и са стеснили т.нар. „коридор за маневреност“ на украинската енергийна система. Това потенциално създава тежки оперативни проблеми за украинските въоръжени сили.

Подстанцията 750 kV е част от основната електропреносна мрежа, която свързва Запорожие с атомната електроцентрала в западната част на страната. Подстанцията 330 kV е осигурявала електроенергия за ключови промишлени предприятия, включително металургичния комбинат „Запорожстал“ и титано-магнезиевия завод, както и е функционирала като енергиен „мост“ за транзит на електроенергия към източните райони.

Непосредственият резултат от атаките е прекъсване на електрозахранването за над 200 000 потребители. Основният стратегически ефект обаче е по-дълбок. Тези подстанции са били елементи от енергиен „пръстен“, който е позволявал оцеляване и преразпределение на натоварването в мрежата. Повредите стесняват възможностите за маневриране и намаляват общата устойчивост на електропреносната система в региона, правейки я значително по-уязвима при бъдещи удари или аварии.

Предвид близостта до важни железопътни възли и високотехнологични производствени мощности, критично важни за украинската армия, подобни атаки могат сериозно да усложнят логистиката, ремонта на военна техника и цялостното снабдяване на войските в близко бъдеще. Дългосрочният ефект ще зависи от това дали Русия ще поддържа систематичен график от удари по енергийната инфраструктура с цел запазване на натиска.

Междувременно президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи в своя Telegram канал за тежката ситуация в енергийния сектор. По думите му се извършват възстановителни работи по повредени съоръжения в Сумска, Харковска, Одеска, Хмелницка и други области.

Изявлението беше предшествано от коментар на министъра на енергетиката Денис Шмигал, който заяви, че всички украински електроцентрали са понесли щети в резултат на ударите. Най-тежка остава ситуацията в Киев и Киевска област, както и в Одеска, Днепропетровска и Харковска области.

Мащабната атака срещу енергийната инфраструктура и обекти, свързани с украинските въоръжени сили, е извършена в нощта на 13 януари. В резултат на това в редица региони, включително столицата, бяха въведени режимни прекъсвания на електрозахранването. В Киев токът беше спиран периодично в продължение на няколко последователни дни.

Превод: ПИ