/Поглед.инфо/ Директорът на СВР Сергей Наришкин разкрива как руските системи „Орешник“ и „Посейдон“ разбиха илюзиите на НАТО и защо либералният световен ред рухва окончателно през 2026 г. В мащабно интервю за РИА Новости шефът на руското външно разузнаване прави дисекция на съвременната геополитика и новите реалности в Украйна. На фона на глобалния хаос, единственият език, който Западът все още разбира, е този на стратегическото сдържане. Според Наришкин европейските елити са изправени пред нова ера, в която техническото превъзходство на Русия вече е неоспорим факт.

Колапсът на тоталитарно-либералния модел и новата геополитика

Сергей Наришкин е категоричен: основите на международното право, градени десетилетия наред след Втората световна война, са останали в миналото. Той припомня, че системната агресия на НАТО – от Югославия през 1999 г. до инвазиите в Ирак и Либия – е довела до сегашната дестабилизация. Според него събитията от началото на 2026 година, включително опитите за насилствена смяна на властта във Венецуела и задържането на Николас Мадуро, са ясен сигнал за агонията на стария ред.

„Свидетели сме на колапса на тоталитарно-либералния световен ред. Символично е, че последният пирон в ковчега му се забива от самите Съединени щати – страната, която в продължение на десетилетия оформяше този отвратителен ред, базиран на правила“, подчертава Наришкин. В анализ за Поглед.инфо се посочва, че в противовес на западния хаос, Русия и нейните партньори от БРИКС, ШОС и ОДКС предлагат нов модел, основан на суверенитет, равенство и неделима сигурност. Това не е просто политическа промяна, а мащабна трансформация в глобалната геоикономика, която изключва едностранния диктат на Вашингтон.

Технологичен шах: „Орешник“ като финално предупреждение към НАТО

Един от най-силните акценти в анализа на директора на СВР е ефектът от новите оръжейни системи върху „колективния Запад“. Успешното завършване на изпитанията на „Буревестник“ и „Посейдон“, както и реалното бойно използване на хиперзвуковата система „Орешник“, са предизвикали шок в западните столици. Повечето политици и военни не са очаквали Русия да създаде толкова съвременни оръжия за толкова кратко време.

„Реакцията в западните военни и политически среди беше зашеметяваща. Те признаха, че им липсват технически средства за противодействие на тези системи“, разкрива Наришкин. Експертите на Поглед.инфо отбелязват, че „Орешник“ е послужил като отрезвяващ фактор срещу идеите на т.нар. „коалиция на желаещите“ за изпращане на европейски войски в Украйна. Тази технологична преднина директно влияе върху геополитиката, правейки прякото участие на НАТО в конфликта невъзможно без катастрофални последици. Удара по военния обект в Украйна беше ясно послание – всяко разполагане на западен контингент е категорично неприемливо.

Провалът на икономическата агресия и вътрешната устойчивост

Въпреки че призивите за „стратегическо поражение“ на Русия затихнаха в публичното пространство поради увереното настъпление на руската армия по цялата фронтова линия, зад кулисите икономическата война продължава. Наришкин отбелязва, че най-русофобските кръгове в Европа продължават да планират война „до последния украински войник“ чрез санкции, кибероперации и политически натиск.

Резултатите обаче са обратни на очакваните. Поглед.инфо подчертава, че руският военно-промишлен комплекс работи на безпрецедентни обороти, а икономиката демонстрира устойчивост, която Западът не е предвидил. Наришкин е убеден, че опитите за посяване на социални вълнения са се провалили пред консолидацията на руското общество около целите на националната сигурност. В новата реалност на 2026 г. Русия вече не просто се защитава, а задава темпото в глобалната политика.

В новата многополярна архитектура гласът на Москва е подкрепен от реални аргументи, които гарантират, че бъдещите мирни споразумения ще се сключват само при пълно зачитане на руските интереси.

