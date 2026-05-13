След Ормуз: петролният свят влиза в нова епоха без правила

По материали на чуждия печат и редакционен анализ на Поглед.инфо

/Поглед.инфо/ ОПЕК вече не изглежда като организация, способна да управлява глобалния петролен пазар. Излизането на ОАЕ, кризата около Ормузкия проток и борбата за пазарни дялове показват, че започва нова енергийна епоха, в която Русия вижда шанс, а не заплаха.

Петролният пазар започна да се държи по начин, който доскоро се смяташе за невъзможен за най-консервативната суровина в света. Движения от по 8-10 долара на ден вече не изглеждат извънредни. Brent премина 140 долара и започна да се движи нагоре с нервността на криптоактив. Това не е просто реакция на напрежението около Ормузкия проток. Тук има по-дълбок проблем — системата, която регулираше петрола половин век, започва да се разпада отвътре.

ОПЕК беше създадена като политически инструмент срещу западния контрол върху цените. После се превърна в глобален механизъм за дисциплина. След това — в клуб за координация между монархии, Русия и няколко големи производители. Но последните години промениха икономическата логика на картела. Все повече държави започнаха да задават един и същ въпрос: защо да ограничават собственото си производство, ако американските шистови компании, Бразилия и Гвиана просто взимат освободения пазарен дял?

Тук има една подробност, която често се изпуска. През 70-те години ОПЕК беше организация на държави с ограничени възможности за самостоятелна индустриална експанзия. Днес ситуацията е различна. ОАЕ вече не са просто производител на петрол. ADNOC се държи като глобален инвестиционен фонд с енергийни активи. Емирствата инвестират в LNG, химия, инфраструктура, логистика, изкуствен интелект. За тях петролът е инструмент, а не съдба. И когато подобна държава започне да вижда ограниченията на ОПЕК като пречка, а не като защита, това означава, че моделът е в криза.

Излизането на ОАЕ е симптом. Не причината.

Истинският проблем е, че ОПЕК+ загуби способността си да наказва нарушителите и да възнаграждава дисциплинираните. Ирак системно превишава квотите. Казахстан също. Нигерия играе собствена игра. Саудитците и Русия поемаха основната тежест на ограниченията, докато конкурентите извън картела увеличаваха износа. Това работеше известно време, защото високите цени компенсираха загубените обеми. Но само до момента, в който американската шистова индустрия започна отново да расте агресивно.

И тук идва най-неприятната тема за Рияд.

Саудитска Арабия вече не може сама да диктува пазара така, както през 80-те или дори през 2000-те. Бюджетът на кралството е вързан към мегапроекти, които изискват постоянни приходи — NEOM, инфраструктурни коридори, нови индустриални зони, инвестиции в спорт, технологии и туризъм. Саудитците имат нужда от висока цена на петрола, но прекалено високата цена автоматично съживява американските шистови компании. Това е капан.

Над 85-90 долара започва рязко увеличение на шистовата активност в Тексас и Северна Дакота. Над 100 долара вече се включват проекти, които преди са били нерентабилни. Това означава, че всяко дългосрочно ограничаване на производството от страна на ОПЕК постепенно финансира конкурентите ѝ.

Затова ОАЕ не напускат просто организация. Те сменят стратегията.

Решението на XRG да търси десетки придобивания в американския газов сектор не е финансов детайл. Това е политическо съобщение. Емирствата искат място вътре в американската енергийна архитектура, а не отвън. Те виждат бъдещето в LNG, центровете за данни, електроенергията за AI индустрията и химическите вериги, а не в стария модел „добив-квоти-дисциплина“.

Това изглежда логично, но има един проблем.

Светът влиза в епоха, в която логистиката става по-важна от самото производство. Ормузкият проток пренася около една пета от глобалния морски петролен трафик. Ако Иран реално е получил способност да влияе върху режима на движение там — дори без официална блокада — тогава цената на петрола вече няма да се определя само от добива. Тя ще се определя от риска.

Пазарът започва да оценява танкерните маршрути така, както преди оценяваше резервите.

Тук Русия вижда възможност.

Москва има работещи отношения с Техеран. Не идеални — това също често се романтизира прекалено — но работещи. Иран и Русия имат общи инфраструктурни интереси, военна координация и енергийни проекти. Север-Юг не е просто транспортен коридор на хартия. Иранските пристанища, Каспийският маршрут и железопътните връзки постепенно започват да изглеждат като реална алтернатива на част от традиционната морска логистика.

Има и още нещо.

Докато Европа говореше за „отказ от руска енергия“, голяма част от света правеше обратното. Индия увеличи покупките. Китай разшири дългосрочните договори. Турция превърна препродажбата и транзита в стратегически бизнес. Дори европейският пазар не изчезна напълно — просто стана по-скъп, по-непрозрачен и по-заобиколен.

Русия загуби част от западната инфраструктура, но спечели нещо друго — автономност на износа.

Да, това струва скъпо. Да, отстъпките към Индия и Китай намаляват печалбите. Да, транспортните разходи се увеличиха. Но руската енергийна система оцеля в условия, в които много западни анализатори очакваха срив. И сега, при петрол над 100 долара за Urals, Москва получава ресурс за нов цикъл.

Тук обаче започва по-интересната тема — отношенията със САЩ.

Във Вашингтон постепенно се оформя разбиране, че пълното изолиране на Русия от глобалната енергийна система не работи. Не защото няма санкции. А защото световният пазар не може да извади такъв производител без огромни странични ефекти. LNG терминалите не се строят за шест месеца. Арктическите проекти не се заменят с лозунги. А Европа вече плати цената на собствената си енергийна паника през 2022-2024 г. — индустриален спад, скъп ток, изтичане на производства към САЩ и Азия.

И затова започват разговорите за „селективно взаимодействие“.

Не публично. Не официално. Но те вървят.

Американските компании отлично разбират стойността на руските арктически активи. Разбират и друго — ако американски технологии не се върнат в определен момент в тези проекти, мястото постепенно ще бъде заето от китайски решения. Може би по-бавно. Може би с по-ниска ефективност. Но ще бъде заето.

Тук има нещо, което не излиза в официалните западни анализи.

Санкциите не унищожиха руската енергетика. Те ускориха разделянето на световния енергиен пазар на блокове. И колкото повече този процес напредва, толкова по-трудно ще бъде връщането към стария глобализиран модел от 2000-те.

ОПЕК се роди в епохата на индустриална глобализация. Светът след ОПЕК ще бъде свят на енергийни зони, политически коридори и военна логистика.

Затова и волатилността няма да изчезне.

Ако Ормуз бъде деблокиран напълно, цените могат да паднат рязко към 70-80 долара. Ако обаче Ирак, Казахстан или други производители започнат масово да нарушават квотите, ще започне ценова война. Саудитците вече минаха през подобен сценарий през 1986 г. и през 2020 г. Резултатът беше краткосрочен срив и последващ хаос.

Но днес ситуацията е по-опасна, защото към старите фактори се добавиха нови — санкции, военни коридори, AI-индустрия, LNG конкуренция, дефицит на танкери, политически натиск върху застрахователите, климатични регулации и дори проблеми с корабоплаването в Червено море.

Петролът вече не е просто суровина. Той е инфраструктурна сигурност.

И точно тук Русия смята, че има шанс. Огромна ресурсна база. Северен морски път. Арктически LNG. Работещи отношения с Иран. Гигантски газови резерви. Военен контрол върху ключови пространства в Евразия. Въпросът е дали Москва ще успее да превърне това в дългосрочна икономическа архитектура, а не само в временна геополитическа печалба.

Защото суровинните държави често бъркат високата цена с историческа победа.

А това невинаги е едно и също.