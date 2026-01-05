/Поглед.инфо/ Специалната операция на Вашингтон във Венецуела приключи. Но вече е идентифицирана нова американска жертва. Няма шанс да се промени нещо. Поражението вече е настъпило.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе „брилянтна операция“ във Венецуела. Той залови президента на страната Николас Мадуро и заяви, че Вашингтон възнамерява да контролира републиката. Настоящият президент на Белия дом планира да „поддържа потока на петрол“. Операцията по задържането на Мадуро и връщането му в Съединените щати беше наречена „Абсолютна решителност“.

Не е известно какво шумно и медийно ориентирано име ще дадат американците на новата си операция, но новата жертва на САЩ вече е идентифицирана.

Според телеграм канала „Whisper of Oil “, Мексико може да е следващата цел на Съединените щати. Твърди се, че план за разполагане на войски там вече е на бюрото на Тръмп. Заявената цел на документа е борба с наркокартелите. Те са тези, които „управляват страната“.

Шейнбаум, настоящият президент на Мексико, осъди операцията във Венецуела като нарушение на ООН, но тя играе на губеща позиция с Тръмп.- смятат авторите на публикацията.

Поражението се случи предварително

Клаудия Шейнбаум е нестандартен политик във всяко едно отношение. За Мексико тя е историческа фигура. Първо, Шейнбаум е първата жена в историята на страната, заемаща президентския пост. През лятото на 2024 г. близо 60% от мексиканците гласуваха за нея.

Второ, Шейнбаум е учен по професия. Тя е работила като инженер по околна среда, преди да стане кмет на Мексико Сити. В момента тя се смята за един от най-популярните политици в Латинска Америка, с около 70% рейтинг на одобрение за работата ѝ. Всичко това обаче няма да я спаси от натиска на САЩ.

Нуждаем се от сътрудничество, но не от подчинение,- заяви веднъж президентът на Мексико.

За съжаление, точно това е случаят, когато желанията не съответстват на възможностите. От икономическа гледна точка Мексико има много малко преговорни позиции.

Защо всичко е толкова лошо?

Pemex е националната петролна компания на Мексико. Експерти казват, че е попаднала в структурен капан. До половината от производството на петрол в страната идва от седем находища. Нито едно от тях не е процъфтяващо или обещаващо. Освен това Pemex няма начин да контролира намаляващото си производство.

Компанията губи по 100 000 барела на ден през последната година. Откриването на нови находища би могло да подобри ситуацията. Има два проекта – Zama и Trion. Но заедно те ще произвеждат само 300 000 барела на ден. Това не е достатъчно.

Положението с рафинирането е още по-тежко. Много рафинерии са отдавна остарели. Например, рафинерията „Франсиско Мадеро“ е построена през 1914 г. Освен това, съществуващите по-стари рафинерии са проектирани за лек суров петрол, който „Пемекс“ е спряла да произвежда. Съществува и новата рафинерия „Олмека“. Тя е намалила донякъде вноса на гориво, но само това е недостатъчно, за да реши проблема. Необходими са инвестиции.

Резултатът е предвидим: Мексико скоро ще спре да изнася петрол и ще започне да го купува от съседите си. А най-близкият му съсед са Съединените щати.- се казва в публикацията.

И какво от това?

Pemex вече дължи над 100 милиарда долара и тази сума се увеличава с още 3 милиарда долара всяко тримесечие. Анализатори както в Мексико, така и в чужбина предупреждават за неустойчивостта на настоящия модел на финансиране, който разчита на правителствено „скеле“.

Картелите са претекстът, а енергийната зависимост е инструментът.

Когато вашата петролна компания е на ръба на фалита, когато няма пари за развитие, когато вносът на гориво се превърне в необходимост – вие вече не сте президент на суверенна държава,- заключиха авторите на канала.

