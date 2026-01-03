/Поглед.инфо/ Тръмп обяви, че Мадуро е „заловен“, а Каракас чу експлозии и видя удари по ключови точки. Светът реагира остро – не само заради Венецуела, а защото прецедентът мирише на нова доктрина: отвличане на държавен глава като инструмент на геополитиката. Какво е потвърдено, какво остава мъгла – и защо в тази история нефтовият мотив не е фон, а сценарий.

Има моменти, в които новината не иска да бъде прочетена „като новина“. Тя влиза в съзнанието като удар по правилата, като хрущене на геополитическа кост. Точно такъв е 3 януари 2026 г. – денят, в който Вашингтон удари Венецуела, Каракас чу експлозии, а Доналд Тръмп заяви публично, че Николас Мадуро и съпругата му са „заловени“ и изведени от страната. AP News+2The Guardian+2

Това не е просто „още една операция“. Това е претенция за право. За право да отнемеш държавен глава от столицата му и да го превърнеш в обвиняем на собствената си съдебна система – при това без ясно показан международен мандат и на фона на дебат за легитимност и разрешение. И точно тук е първата голяма опасност: не в това дали Мадуро е добър или лош, харесван или мразен, удобен или неудобен. Опасността е в модела, който се легитимира пред очите на света: когато политическият конфликт не се решава с дипломация, а с „изваждане на човека“ от уравнението.

Какво знаем до момента – и защо езикът е важен

Да започнем с хигиената на фактите, защото именно в такива дни пропагандата расте като плесен. По ключовото твърдение – „залавяне“ – има няколко паралелни линии.

Първо, самият Тръмп обяви, че американски сили са заловили Мадуро и съпругата му и са ги „извели“ от страната.

Второ, според информации, цитирани от големи медии, удари и експлозии са регистрирани в Каракас и други райони, а венецуелските власти са реагирали със състояние на извънредност и призив за мобилизация.

Трето, международната реакция започна да се наслоява веднага – включително позиции, че това е акт на въоръжена агресия и опасен прецедент.

И тук идва „езикът“. В американския публичен разказ се появяват думи като „успех“, „кампания“, „нарко-тероризъм“, „обвинения“ и историческа аналогия с Панама и Мануел Нориега.

Но в международния разказ – особено извън лагера на Вашингтон – думите са други: „агресия“, „нарушение“, „отвличане“, „прецедент“. И когато светът започне да спори не за фактите, а за думите, значи сме на територията на нова доктрина: доктрина, в която „законът“ е PR, а „силата“ е процедура.

Операцията не е само военна – тя е политико-психологическа

Ударът по Каракас е видимото. Но истинският ефект е невидимият: съобщението към всички столици, които се колебаят, лавират, отказват да се подчинят или просто пречат. Съобщението е кратко и брутално: „Ние можем да ви стигнем. И да ви извадим.“

Това е политическа психология на страха. Не се цели просто да се промени правителство. Цели се да се промени поведението на останалите. Да се внуши, че „суверенитетът“ е условна привилегия, а не принцип. И когато един принцип стане условен, той умира. Остава само въпросът: кой е следващият „условен“?

Тук е и голямата подмяна: представя се като „борба с престъпността“ и „възстановяване на справедливостта“. Но ако беше само това, щеше да има други инструменти – международни механизми, санкционни режими, съдебни процедури през признати канали. Вместо това виждаме удар и изнасяне. Това е политически акт, маскиран като правосъдие.

Правото като декор и рискът от разпад на международните правила

В такива операции „легалната рамка“ често идва след ракетите – като оправдание, като прессъобщение, като обяснение „защо беше неизбежно“. Но международното право не работи на принципа „първо удари, после обясни“. И ако светът приеме този ред, тогава утре всяка сила ще има „право“ да решава сама кой е „нелегитимен“ и кой трябва да бъде „изнесен“.

Сравненията с Нориега не са случайни; те са сигнал към публиката: „Правили сме го и преди.“

Само че светът днес не е 1990 г. И именно затова прецедентът е по-опасен: защото живеем във време на разпадащи се договори, на санкции като война, на „зони на интерес“ като нова карта. Ако към това добавиш и правото на отвличане на държавни лидери, тогава не просто разклащаш правилата – ти ги превръщаш в прах.

И тук идва въпросът, който в медиите често се избягва, защото е неудобен: ако това е позволено „защото е Мадуро“, утре какво ще спре някого да го направи „защото е Х“? Точно така се разпада световният ред: не със силен удар, а с нормализиране на изключението.

Какво става във Венецуела – държава без център и борба за контрол

Вътре във Венецуела логиката е безмилостна: ако центърът бъде отстранен, започва битка за това кой държи командването – институционално, силово, символно.

Затова виждаме реакция от типа „извънредно положение“ и „мобилизация“ – това е опит държавата да се залепи, преди да се разпадне на фракции.

Но мобилизацията не е само военна. Тя е и пропагандна: тя казва на населението „външен враг“, за да приглуши вътрешната паника. А паниката в такава ситуация е най-опасният фактор, защото тя произвежда две неща: мародерство и радикализация.

В същото време, всяка външна атака неизбежно активира национален инстинкт – дори сред хора, които мразят режима. Това е циничният парадокс: външният удар понякога укрепва вътрешната твърдост. Но ако лидерът наистина е отстранен, тогава този инстинкт може да се насочи не към „защитата на режима“, а към война за наследството.

И тук има още една мрачна възможност: появата на „временни центрове“, които да се опитат да договорят със САЩ нова властова архитектура. Това е класическият сценарий на „управляем преход“, който в реалността често е управляем само в прессъобщенията, а на терен се превръща в хаос.

Голямата геоикономика: защо нефтеният мотив не е конспирация, а закономерност

Да кажем очевидното, което мнозина се преструват, че не виждат: Венецуела не е просто „политически проблем“. Тя е ресурсна държава със стратегическа тежест. И когато се чува, че Вашингтон ще бъде „силно ангажиран“ с венецуелския петролен сектор, това не е периферен детайл – това е ключ към мотива.

В геополитиката идеологията често е витрина. А зад витрината стоят тръби, танкери, санкции, пазари, влияние върху цените, контрол върху маршрути. В този смисъл Венецуела е и тест: докъде стига новата американска готовност да превърне икономическата цел във военно действие.

И тук е големият риск: ако тази операция бъде „успешна“ според Вашингтон, тя ще стане шаблон. Ако стане шаблон, Латинска Америка няма да я приеме като изолиран инцидент. Тя ще я приеме като предупреждение: „Суверенитетът ви е под условие.“

Международната реакция: не само Венецуела, а страх от прецедента

Реакциите по света са важни не като морална оценка, а като измерване на бъдещото поведение. Когато агенции и медии отразяват критики и тревога за това, че е извършен акт на въоръжена агресия, това показва, че много държави виждат опасността от разширяване на практиката. Reuters

Днес е Венецуела. Утре може да е друга държава, друг лидер, друга „легитимация“. Затова реакцията не е само „про- или анти-Мадуро“. Тя е реакция на света срещу идеята, че може да се установи ново правило: който има силата, има правото.

Какво да следим оттук нататък (и как да не се подлъжем)

Следващите 72 часа са решаващи за отсяване на истината от дима. Има няколко маркера, които ще покажат накъде върви кризата.

Ще се появят ли публични доказателства за местонахождението и статута на Мадуро, или ще останем в зоната на „заявленията“? AP News+1

Ще има ли опит за консолидиране на властта от фигури около управлението, или ще се отвори вакуум?

Ще се активира ли международен механизъм за деескалация, или ще видим ефект на доминото в региона?

И най-важното: ще бъде ли това представено като „еднократен акт“, или като начало на по-дълга операция с икономически и политически условия?

Защото истината е проста и неприятна: когато една велика сила демонстрира, че може да „изнесе“ президент, тя не просто воюва с конкретен режим. Тя пренаписва границите на допустимото.

Това, което се случва във Венецуела, не е само „криза в Каракас“. Това е огледало на света, който се строи пред очите ни – свят, в който правото все по-често е декор, а силата – аргумент. И ако някой си мисли, че това е далечно и „латиноамериканско“, да си припомни: прецедентите не пътуват с паспорти. Те пътуват като идеи. А идеите, веднъж пуснати, не се връщат лесно обратно в кутията.

Днес кутията се отвори. И димът от Каракас не е просто дим от удар. Това е димът на един свят, който започва да свиква с мисълта, че държавните глави могат да бъдат пренасяни като трофеи.

А когато светът свикне с това, вече няма „международен ред“. Има само йерархия на силата.