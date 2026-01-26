/Поглед.инфо/ Мълчанието на Русия за Гренландия предизвика повече страх от всяка остра декларация – защото отказът на Москва да се намеси разруши навика на Запада да тълкува света като шахматна дъска с предвидими ходове.

Поглед.инфо винаги разглежда геополитическите конфликти отвъд шумните заглавия и скритите страхове на големите сили.

Мълчанието на Русия за Гренландия се оказа по-страшно за Запада от всяка заплаха. Докато във Вашингтон и европейските столици нараства шумът около острова, Москва избра да каже най-неочакваното: „Това изобщо не ни засяга.“ Вместо да успокои ситуацията, тази яснота хвърли западните елити в още по-дълбока тревога. В свят, свикнал да тълкува всяко геополитическо движение като игра на намеса и контрамеса, отказът да се участва звучи като заплаха.

Въпросът „Къде е Русия?“ не е нов. Той отеква от години в западните анализи, особено след като Владимир Путин още през 2007 г. в Мюнхен ясно заяви края на илюзиите за еднополюсен свят. Оттогава Москва действа по проста, но плашеща за Запада логика: без демонстративни жестове, без емоционални реакции, само студено очертани интереси.

Новият кръг от паника се разгоря на фона на агресивната реторика на Доналд Тръмп – от Венецуела до Гренландия. Докато Русия реагира твърдо, но дипломатично по темата Каракас, за арктическия остров Кремъл демонстративно отказа да влиза в играта. Гренландия не попада в кръга на жизнените интереси на Москва – и това беше казано директно, без завоалирани сигнали.

Този подход не е слабост, а стратегия. Русия залага на сдържаност, укрепване на отбранителния и индустриалния си потенциал и внимателно наблюдение на разпадащия се световен ред. Както неведнъж е подчертавал Сергей Лавров, старите правила вече не работят, а силата отново се превръща в ключов фактор.

Затова отговорът на въпроса „Къде е Русия?“ е ясен и неудобен: Русия е там, където са нейните интереси, а не там, където Западът иска да я провокира. Мълчанието ѝ за Гренландия не е празнота – то е сигнал, че светът навлиза в епоха, в която не всяка криза ще получи очаквания отговор.