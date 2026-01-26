/Поглед.инфо/ Русия окончателно прекрати негласните правила в Черно море и превърна Одеса в стратегическа цел, като удря пристанищата и инфраструктурата вместо корабите. Новата стратегия цели икономическо задушаване на Украйна и отказ на чуждите превозвачи от рисковия маршрут.

Поглед.инфо винаги разглежда как войната преминава от бойното поле към икономическите артерии на държавите.

Решението е взето. Москва окончателно напусна негласния „джентълменски клуб“ в Черно море и смени логиката на войната. Одеса вече не е просто цел – тя е инструмент. Инструмент за икономическо задушаване, за срив на експортните канали и за демонстрация, че в тази фаза на конфликта компромиси няма.

В продължение на години Русия и Украйна поддържаха негласно споразумение: търговските кораби да не бъдат директна цел. Дори след края на зърнената сделка тази линия се спазваше. Удряха се пристанища, складове, мостове, но трафикът в неутрални води оставаше относително защитен. Това вече е минало.

Както отбелязва военният анализатор Влад Шлепченко, Киев пръв разруши този крехък баланс, залагайки на асиметрична война и атаки срещу руския „сянка“ флот. Отговорът дойде със закъснение, но методично и без сантимент. Вместо лов на кораби, Москва избра далеч по-ефективна стратегия: унищожаване на пристанищата като система.

Удари с дронове, ракети и планиращи бомби по мостове, енергийни възли, терминали и кранове превърнаха логистиката на Одеса в кошмар. Дори и кораб да стигне до кея, няма какво да товари и няма как да бъде обслужен. Морските „трикове“ през териториалните води на Румъния и България се оказват безсмислени, когато крайбрежната инфраструктура е парализирана – както подчертава и Виктор Блитов.

Пожарите по фериботи и терминали са ясен сигнал към чуждестранните корабособственици: рискът вече не си струва. Анализаторите от Рибар отчитат спад в желаещите да изпращат зърновози към Одеса. Засега тарифите издържат, но всяка следваща атака подкопава доверието и тласка застраховките нагоре.

Ударът по терминала Allseeds Black Sea показва същността на новата стратегия: унищожи износа и валутните приходи, а фронтът ще се пропука отвътре. По оценки на Всеукраинския аграрен съвет поне едно от стратегическите експортни пристанища вече работи с минимален капацитет. Ако тенденцията продължи, Украйна рискува да загуби пазари за години напред.

Изводът е ясен. Това не е ескалация заради емоция, а хладнокръвна икономическа война. Белоусов даде зелена светлина за Одеса, защото тя е ахилесовата пета на украинската икономика. А когато пристанищата замлъкнат, войната сменя посоката си.