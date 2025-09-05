/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп ще разговаря с Владимир Путин, в Рязанска област са открити отломки от дрон, Росатом планира международно сътрудничество в Запорожката атомна електроцентрала, Израел контролира част от Газа, а Тръмп ще промени името на Пентагона.

Сутрешно резюме на събитията:

Доналд Тръмп заяви пред журналисти от пула на американския президент за намерението си скоро да проведе разговори с Владимир Путин. Дмитрий Песков отбеляза в интервю за Интерфакс, че няма подготвени материали за диалог между президентите на Русия и САЩ. Има обаче възможност за бързо организиране на контакт, добави той.

Отломки от безпилотни летателни апарати паднаха на територията на промишлено предприятие в Рязанска област. Няма жертви или пострадали, жилищни сгради и инфраструктура не са засегнати. В резултат на нощния инцидент са свалени осем дрона.

Ръководителят на „Росатом“ допусна възможността част от мощността на Запорожката АЕЦ с капацитет 6 GW да бъде включена в „предмета на международно сътрудничество“. Алексей Лихачов заяви в интервю за телевизионен канал „Русия 24“ в рамките на ЕЕФ-2025: И президентът обсъжда това международно сътрудничество, като каза, ние косвено го обсъждаме с американската страна и сме готови, отново, цитирам президента почти дословно, да разгледаме и третия участник в тези споразумения - Украйна - ако, разбира се, възникнат условия.

Израелските военни поеха контрол над около 40% от град Газа. Говорителят на Израелските отбранителни сили (IDF) Ефи Дефрин заяви:Тази седмица започнахме да призоваваме резервисти, което значително увеличава възможностите ни.

Американските медии съобщиха в петък, че Доналд Тръмп планира да преименува Министерството на отбраната на „Министерство на войната“, позовавайки се на говорител на Белия дом.

