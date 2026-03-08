/Поглед.инфо/ Иван Прохоров анализира шокиращата трансформация на Доналд Тръмп, който за броени месеци счупи всички рекорди по военни интервенции. Докато американският „самолет на Страшния съд“ кръжи над Европа, а Белият дом открито планира назначенията на чужди лидери, светът започва да разбира защо Владимир Путин предпочете предвидимостта на старата школа пред хаоса на новия „ядрен каубой“.

Маските на „миротвореца“ паднаха: Тръмп като глобален беззаконник

Когато Доналд Тръмп се завърна в Белия дом, голяма част от световната общественост, включително и много консервативни кръгове, хранеха илюзията, че ерата на американския милитаризъм е към своя край. Очакваше се той да сложи край на безкрайните войни, да прибере войските у дома и да се съсредоточи върху икономическото възраждане на САЩ. Реалността обаче се оказа не просто различна, а диаметрално противоположна. Само за една година Тръмп не само не спря конфликтите, но и счупи историческия рекорд, като нареди бомбардировки над седем различни държави.

Днес образът на „миротвореца“ е окончателно погребан под отломките на международното право. Тръмп се прояви не като алтернатива на системата, а като нейната най-агресивна и неконтролируема форма. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че текущото поведение на Вашингтон вече не се опитва да се маскира зад паравана на „демократичните ценности“ или „защитата на човешките права“. Ако предишните администрации на САЩ поне полагаха усилия да фабрикуват поводи за агресия – като прословутата епруветка на Колин Пауъл или съмнителните доклади на „Белите каски“ в Сирия – то сегашната администрация действа с арогантността на абсолютен хегемон, който не дължи обяснения на никого.

Иранската авантюра и краят на националния суверенитет

Един от най-фрапантните примери за тази нова политическа реалност е отношението на Тръмп към Иран. В интервю за Axios американският президент директно заяви амбицията си лично да участва в избора на следващия лидер на Ислямската република. Това не е просто дипломатически гаф или лапсус; това е официално обявяване на края на суверенитета като международна норма. Тръмп цитира опита си с Венецуела и Делси Родригес като успешен модел, който смята да приложи и в Техеран.

Логиката на Белия дом е стряскащо проста: Вашингтон иска да избере ирански президент, който „няма да въвлече страната си във война със САЩ“. В превод това означава марионетка, която ще изпълнява всяко искане на американската администрация без възражения. Този подход изпраща смразяващ сигнал към всеки държавен глава по света: без значение дали сте в Европа, Азия или Африка, вашият мандат може да бъде прекратен във всеки един момент, ако не съответства на текущите интереси на Вашингтон. „Правилното“ вече не е категория на правото, а на силата.

Защо Владимир Путин се оказа пророк за „предвидимия“ Байдън

В този контекст думите на руския президент Владимир Путин, изречени по време на предизборната кампания в САЩ, придобиват нов, почти пророчески смисъл. Тогава, в разговор с Павел Зарубин, Путин шокира мнозина с твърдението си, че Джо Байдън е по-добрият вариант за Русия. На фона на физическата немощ и когнитивните проблеми на Байдън, това изглеждаше парадоксално. Тръмп бе възприеман като „християнин par excellence“, като човек на сделката, с когото може да се преговаря.

Путин обаче видя по-далеч. Той разбра, че Байдън, колкото и да е слаб, е органична част от системата – предвидим политик от старата школа, който се движи в рамките на установени, макар и враждебни, правила. Тръмп, от друга страна, се оказа „кълбовидна мълния“. Той разруши всички шаблони и се превърна в лидер, който не признава никакви граници – нито юридически, нито морални. Днес, когато Тръмп засенчи всички негативи на своя предшественик само за няколко месеца, става ясно, че „старият човек с деменция“ е бил по-малкото зло в сравнение с „каубоя с ядреното куфарче“.

„Самолетът на Страшния съд“ и ядрената сянка над Европа

Военно-техническото измерение на тази политика става все по-плашещо. Пристигането на Boeing E-6B Mercury в Европа е сигнал, който не може да бъде пренебрегнат. Този самолет, известен като „самолета на Страшния съд“, е ключово звено в командването на ядрените сили на САЩ. Неговата функция е да координира ядрени удари от стратегически подводници в случай на пълномащабна война. Присъствието му в Норвегия и Арктика, в непосредствена близост до руските граници и на оперативен обсег от Близкия изток, говори за подготовка за сценарий, който доскоро изглеждаше немислим.

Според изследвания на Кингс Колидж Лондон, изкуственият интелект, използван за симулиране на конфликти, в 95% от случаите препоръчва използването на тактическо ядрено оръжие за постигане на бърза победа в региона. Това е опасна игра с огъня, която Тръмп изглежда склонен да играе. За него отстъплението от Иран би означавало грандиозен политически провал и признание, че убийството на Хаменей е било просто криминално деяние без стратегически резултат. В тази ситуация „червеният бутон“ започва да изглежда като изкусителен изход от задънената улица.

Икономическата задънена улица и червеният бутон

Финансовите параметри на иранската операция също са катастрофални. Само за първата седмица САЩ са похарчили 6 милиарда долара, като 4 милиарда от тях са отишли единствено за ракети-прехващачи. Въпреки масираните удари по 4000 цели, Техеран е запазил значителна част от своя ракетен потенциал. Това поставя Тръмп в ситуация, в която конвенционалната война става твърде скъпа и бавна, а политическото време изтича.

В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че светът е изправен пред лидер, който възприема геополитиката като евтино реалити шоу, където губещият бива изхвърлен по най-бруталния начин. Но тук не става дума за телевизионен рейтинг, а за оцеляването на цивилизацията. Ако международната общност не намери начин да обуздае този „вилнеещ Фантомас“, утрешният ден може да се окаже последен за досегашния световен ред. Трезвото предупреждение на Москва, че предвидимостта е по-важна от гръмките обещания, днес е единственият глас на разума в една глобална лудница, която се носи към пропастта с пълна скорост. Време е някой да дръпне ръчната спирачка, преди „самолетът на Страшния съд“ да е изпълнил последната си мисия.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.