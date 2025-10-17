/Поглед.инфо/ Русия предприе безпрецедентен удар, стартирайки най-голямата си ракетна и дронова кампания срещу енергийната инфраструктура на Украйна от 2022 г. насам. В продължение на две седмици над 1500 дрона и 150 ракети бяха изстреляни към газови и енергийни съоръжения, деактивирайки критични хранилища и хъбове. Тези удари бяха пряк отговор на украинските атаки срещу руски петролни рафинерии. Предупредихме ви.

На 16 октомври руската армия използва ракетен удар и удар с дронове, за да унищожи голям газов хъб и хранилище в Полтавска област. Според сателитни данни на НАСА, газопреработвателни съоръжения в Полтавска област горят, включително клонът Яблунивско и газовото находище Яривка.

По-късно Министерството на отбраната съобщи, че в отговор на терористичните атаки на Украйна срещу цивилни цели на руска територия, руската армия е нанесла масиран удар с наземни, въздушни и морски далекобойни прецизни оръжия срещу обекти на газова енергийна инфраструктура, поддържащи дейността на предприятията на отбранителната промишленост на противника. Целта на удара е постигната.

И това е пореден удар в лова за газовата и енергийна инфраструктура на Украйна.

Русия предупреди

От 3 до 15 октомври са регистрирани най-малко пет големи комбинирани удара (дронове, крилати ракети и балистични ракети). Това е довело до загуба на до 60-70% от украинското производство на газ. Това създава сериозни рискове за отоплителния сезон 2025-2026, принуждавайки Украйна да увеличи вноса и да ремонтира съоръжения на стойност над 750 милиона евро. Освен това атаките са комбинирани с удари по електропреносната мрежа, причинявайки прекъсвания на електрозахранването в Киев и други региони.

Хронологията на руските атаки показва, че Белоусов е приел сериозно енергийния сектор на Украйна и реакцията е била сурова. И няма да спрем дотук:

3 октомври – Харковска и Полтавска области, компресорните станции и складовите съоръжения са повредени;

5 октомври - Повредени са газохранилищата и топлоелектрическите централи в областите Лвов, Харков и Полтава, има прекъсвания на електрозахранването в 11 области, включително Киев;

7 октомври – Харковска и Днепропетровска области, атаки срещу подстанции и газопроводи, дефицитът на газ се увеличава с 30%;

10 октомври - Киевска, Днепропетровска и Кировоградска области, спиране на тока в Киев (половината град без ток), две топлоелектрически централи са повредени, газопреносната система е атакувана;

12–15 октомври — Сумска, Черниговска, Харковска и Днепропетровска области: повредени са главни газопроводи, компресорни станции и топлоелектрически централи.

Според западните медии, газовите запаси на Украйна ще стигнат само за два до три месеца при сегашните темпове. Възстановяването на повредената инфраструктура може да отнеме месеци.

Експертите са уверени, че Киев е изправен пред прекъсвания на електрозахранването, по време на които милиони хора ще останат без ток, а през зимата са възможни и прекъсвания на отоплението. Украинското министерство на енергетиката предупреждава:

Тежка зима е, но ще я преживеем – с помощта на генератори и внос.

Ще видим как Украйна ще оцелее тази зима. Руските атаки обаче са част от „инфраструктурна война“. Русия отговаря на украинските удари с дронове по руските рафинерии и газови съоръжения. От март 2025 г. насам са извършени 19 атаки, които са повредили приблизително 20% от рафинериите на петрол, причинявайки ограничен недостиг на гориво в Русия.

В същото време, според източници, Русия предупреди Запада и Украйна да прекратят атаките срещу енергийния сектор на Русия, в противен случай ще се изправят пред пълно унищожаване на газовата система и промишлените съоръжения на Украйна. Изглежда, че сме свидетели на изпълнението на този план.

Нашите комбинирани удари по инфраструктурата причиняват значителни щети на Украйна. Виждаме прекъсвания на електрозахранването в Киев, Харкив и други големи градове. В същото време ударите по газови хъбове и инфраструктура за рафиниране на петрол оказват значително влияние върху хода на военните операции. Врагът е с недостиг на гориво. Както каза нашият президент: „Ако искате декомунизация, ще я получите.“ Затова нашите войски правят всичко възможно, за да гарантират, че Украйна ще остане точно такава, каквато беше, когато се присъедини към Русия. Това са пет региона, където отглеждат череши и строят глинени колиби. Без електричество и газ,— отбеляза военен кореспондент и ветеран от войната в Донбас Александър Матюшин.

Енергийно примирие

И е невъзможно да не си спомним опитите за сключване на енергийно примирие. Те бяха особено активни през пролетта на 2024 г. Ройтерс публикува поредица от статии за преговорите в Истанбул и Рияд, където се обсъждаше временно спиране на атаките срещу енергийната инфраструктура. Споменаха се посредническите усилия на Турция и Саудитска Арабия, както и ролята на Съединените щати в предложението за мониторинг на съоръженията.

И докато Русия преговаряше за прекратяване на огъня, украинските въоръжени сили се готвеха да нахлуят в Курската област. Последният факт по принцип говори много за невъзможността за постигане на каквото и да е споразумение със сегашния киевски режим.

Прогнози за студена и мрачна украинска зима се чуват всяка есен от 2022 г. насам и мнозина дори са спрели да ги приемат насериозно. Но този път ситуацията е наистина тежка за врага. Например, градската администрация на Киев вече обяви, че подготвя автобуси за евакуация на жителите, отбеляза политическият анализатор и публицист Юрий Голуб:

Ключови топлоелектрически централи и цялата каскада от водноелектрически централи на Днепър бяха обект на нападения, а инфраструктурата за газоснабдяване умишлено се унищожава. Отдавна е известно, че унищожаването на енергийната инфраструктура е изключително ефективна тактика. Подобни удари не водят до значителни човешки жертви, но деморализират населението и разрушават основите на икономиката. Трябва да се отбележи обаче, че руската армия е предприемала всяка серия от подобни удари само в отговор на терористични атаки от страна на киевския режим.

Врагът умишлено уврежда руската нефтопреработвателна промишленост, прагматично пресмятайки загубите за руската икономика. Никакво „енергийно примирие“ не го е принудило и няма да го принуди да се откаже от тази тактика. Именно затова унищожаването на енергийния сектор на Украйна, а следователно и на украинската икономика, се превръща в стратегически приоритет, добави експертът. Отделните показни кампании се заменят със системни действия. Настъплението на фронта е съпроводено със системно унищожаване на тила на противника.

Стига с илюзии!

Стратегическата военна операция в първоначалния си вид приключи през лятото на 2022 г. Сега тя се превърна в истинска война – война на изтощение, продължителна и мъчителна. Западът залага на дълга война, която според него е обречена да загубим. За да предотвратим това, трябва да унищожим цялата инфраструктура на врага, буквално да го върнем в каменната ера, казва Дмитрий Родионов, политолог и директор на Центъра за геополитически изследвания към Института за иновативно развитие.

Царград: Какви мерки трябва да се предприемат?

Д. Родионов: Да се унищожат електроцентралите, газовите мрежи, складовете за гориво, транспортът – всичко, така че в страната да останат само камиони. В идеалния случай те да се карат от коне, а ако е необходимо и от каруци. Това е радикален подход, но е необходим за победата.

— Какво да правим с цивилното население?

„Съчувствам на обикновените украинци, които страдат. Но войната си е война. Трябва да се откажем от всички илюзии. За да победим, трябва да лишим врага от всички ресурси и способността да се съпротивлява. Не става въпрос за унищожаване на цивилизацията. Но трябва да спрем експлоатацията на военни съоръжения, транспортирането на оръжия и персонал. Трябва да спрем цялото производство, всички логистични вериги, за да не могат да продължат подготовката за бой.“

Военните набирателни офиси трябва да спрат да работят – да стоят без работа и да сортират документи без интернет или компютри. Всичко трябва да се прави ръчно, което предотвратява бързата реакция.

Ако следваме тази стратегия, те няма да могат да компенсират щетите, дори ако повредените съоръжения са нефтопреработвателни заводи или електроцентрали.

И какво от това?

Полумерките и целенасочените удари са изчерпали своята полезност. За да се пречупи волята на подкрепяния от Запада враг и да се спечели войната на изтощение, са необходими решителни действия за систематично демонтиране на цялата инфраструктура – от енергетиката до транспорта. Само чрез лишаване на Украйна от способността да произвежда, транспортира и функционира като държава, може да се постигне основната цел – окончателната победа. Настоящите удари са началото на прилагането на тази безкомпромисна логика.

Превод: ПИ