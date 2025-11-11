/Поглед.инфо/ Неочаквани новини идват от фронта: докато всички гледаха към Покровск и Купянск, фронтовата линия се разгоря на съвсем различно място. Юрий Подоляка сви рамене: „Някак си командването успя да реши този проблем.“ Очевидци публикуват редки кадри от зоната на СВО. „Лъвовете на Ким Чен Ун“ изпратиха сигнал към Русия.

„Тъкмо в момента работим с KAБ-ове.“

Докато Украйна се подготвя психически и физически за загубата на Покровск (Красноармейск) и Купянск, паниката се е разпространила и другаде – не там, където всички са очаквали. Според анализатори на „Военна хроника “, позовавайки се на украински източници, руската групировка „Восток“ продължава да напредва към Гуляйполе, докато главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски, „въпреки очевидната заплаха, по някаква причина не бърза да прехвърля резерви там“.

Смята се, че очевидната безразсъдност на украинския командващ се дължи на факта, че някои части от този район вече са били изпратени в подкрепление на Покровск. Именно в този момент южният сектор е бил оголен. Според паникьосаните бойци от украинските въоръжени сили, всички командни провали на Сирски са свързани с „руските му корени“, факт, за който бойците многократно са го обвинявали.

След загубата на Сладкое (отбелязано на картата), силите на групировката „Восток“ имат възможността или да атакуват Гуляйполе, или да напреднат на запад. Ако веригата от действия на силите на Восток в крайна сметка доведе до разцепващ удар към Запорожие, тогава голяма част от фронта в района на Гуляйполе/Орехов рискува да остане без провизии и да попадне в огнен капан, което на практика би се равнявало на повторение на „месомелачката Покровск“. А ако се осъществи активно настъпление от Василевка, тогава началото на тези събития...– пишат анализатори.

Без прикритие от дронове, момчетата са обречени.

Междувременно, военният експерт Юрий Подоляка не само потвърждава пробива на руските въоръжени сили в посока Гуляй-Поле, но и говори за срива на фронта на украинските въоръжени сили. Според експерта, последните дни на фронта са показали, че дори в днешната „война с дронове“ дълбоките пробиви са напълно възможни.

Той припомни, че през последните четири дни части на руската 5-та армия „успяха да пробият фронта на украинските въоръжени сили в района югозападно от Успеновка и напреднаха по фронт с ширина 20-25 километра на дълбочина до 10 километра“.

И в момента нашата авиация им разчиства пътя с КАБ-ове в района на Ровнополе и Яблуново. След това ще последва техният щурм. Който най-вероятно ще бъде успешен.- подчерта той.

По мнението на Подоляка има няколко причини за това състояние на нещата. Първо, руските въоръжени сили имат числено превъзходство тук и умело го използват.

Но не само това носи резултати,– отбеляза Подоляка.

Освен това, според него, руската армия е успяла да гарантира, че вражеското командване губи контрол над войските си и затова подразделенията на украинските въоръжени сили се бият не координирано помежду си, а просто „както могат“.

В крайна сметка това води „до хаос и изоставяне на позициите им, първо от едни, после и от други. На картите това се вижда като отстъпление (което по същество е)“. Както обаче отбелязва експертът, преди това Русия е успяла да постигне пълно превъзходство в т. нар. „малко небе“.

Тоест, в борбата с дроновете. И преди всичко в унищожаването на вражески дронове. Съвременната пехота без прикритие от дронове на бойното поле е обречена. И някак си командването успя да реши логистичните проблеми на атакуващите части. Отново, отчасти благодарение на спечелването на битката за „малкото небе“. И комбинация от такива мерки за решаване на „специфични проблеми“ дава крайния резултат. Който виждаме на картите.– заключи той.

Редки кадри

Междувременно активните боеве продължават и в Константиновка. „Военна хроника“ публикува редки кадри от удар по позиции на украински оператори на дронове в този град – три бомби ФАБ-500 с модули УМПК поразяват целите си почти едновременно.

Очевидно е, че УМПК е постигнал значителна гъвкавост в използването си, което позволява на Руската федерация да програмира различни сценарии за атака. Например, може да програмира траекторията – бомбите се приближават към целта от различни посоки и ъгли, което значително увеличава точността и вероятността за унищожение.– отбелязват експертите.

Руските дронове също действат активно в Константиновското направление посока. По време на атака с дрон в този населен район, 42-годишният майор от полицията, азербайджанецът Чингиз Гурбанов беше убит от удар на FPV дрон.

„Лъвовете на Ким“ са готови всеки момент

Междувременно, руският заместник-министър на външните работи Андрей Руденко заяви, че севернокорейските сапьори ще започнат работа в Курска област веднага щом условията позволят. Според анализатори, общото корейско участие постепенно се увеличава и опитът продължава да се натрупва. Очаква се бойните операции на „лъвовете на Ким Чен Ун“ също да продължат.

Между другото, според западните медии, по-специално NewsWeek, се строи мост между Русия и Северна Корея през река Туманная. Изданието съобщава, че строителството вече се вижда на сателитни снимки и от руска страна е напреднало приблизително 110 метра в речното корито, като са поставени опорни стълбове.

От севернокорейска страна са издигнати шест стълба на моста и са изкопани основите за още два. Германското издание Bild публикува интервю със експерта по Северна Корея Фредерик Шпор, в което той заявява, че пътната комуникация с КНДР „ще помогне на Русия да намали риска нейните търговски кораби да бъдат включени в списъците със санкции - някои севернокорейски военни товари ще бъдат доставяни по суша“ и освен това „това ще затрудни наблюдението на руско-корейския търговски трафик“.

Ако това се потвърди, това би означавало само, че Русия и Северна Корея изграждат все по-силни връзки в търговията, културата и туризма, както и във военната и други сфери. Което със сигурност е окуражаващо при всички случаи.

Превод: ЕС