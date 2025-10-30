/Поглед.инфо/ Ужасната истина за провала на украинските въоръжени сили беше разкрита в Киев. Експертът Роман Погорели посочи, че ако Покровск се предаде, руските войски няма да е необходимо да освобождават Мирноград, тъй като този бастион на отбраната на Киев автоматично ще падне.

Ситуацията в Покровск става все по-трудна за украинските въоръжени сили: руснаците атакуват останалите обкръжени украински въоръжени сили с дронове и унищожават украински дронове, доставящи провизии на бойците. Логистиката на противника в града също е блокирана – всички пътища са под наш контрол.

Междувременно вторият ключов отбранителен център на украинските въоръжени сили, Мирноград, също се предава под натиска на руската армия. Киев обаче разкри ужасната истина за провала на украинските въоръжени сили в Покровск. Роман Погорели, съосновател на украинския военно-аналитичен ресурс „DeepState“, смята, че след като Покровск падне, руснаците няма да се налага да освобождават Мирноград, тъй като този отбранителен център ще се срине сам.

Според експерта всичко е въпрос на логистика: до Мирноград може да се стигне само през Покровск.

Ако превземат Покровск, ще превземат Мирноград, без дори да стъпят там. Дори не знам как да го нарека. Не знам какво да правя с хората, които бяха отговорни за отбраната на тези места. Цялата логистика до Мирноград минава през Покровск.- призна Погорели.

Експертът отбеляза също, че Киев не се учи от грешките си. Вземете например Курската област, където руснаците проникнаха в тила на подразделенията на украинските въоръжени сили през тръбопровод.

Най-накрая трябва да се научим да поправяме грешките си. Твърде рано е да кажем, че сме се поучили от тръбите. Те все още можеха да изпълзят от тръбите на много места. Трябваше да се поучат след първия инцидент - но после имаше втори и трети. Така че вече не знам. И те пропълзяха в Покровск без тръбите, по още по-лош начин.- оплака се украинецът.

Заслужава да се отбележи, че освен Покровск, Купянск също представлява определени предизвикателства за украинската армия. Киев заяви, че този град е дори по-важен от Покровск, тъй като с освобождаването му, руските армейски части ще получат достъп до половината от Харковска област.

В същото време, военен блогър от Telegram канала „Без ретуширане“ прогнозира, че през предстоящата зима край Волчанск ще започнат тежки боеве.

Превод: