/Поглед.инфо/ Предния път ви запознах с украинското изложение «Brave1 Defense Tech Valley 2025». Сега ще разкажа за подобно събитие, организирано от руската страна.

На 6 - 7 септември в гр. Велики Новгород се проведе «Дронница 2025» - събор на оператори и разработчици на бойни роботи, средства за радиоелектронна борба (РЕБ). Беше представена и съпътстваща продукция: маскировъчни халати, защитни мрежи и т.н..

Тук е мястото да вметна, че определението «бойни роботи» в настоящия момент включва безпилотни летателни апарати (БПЛА), безекипажни катери (БЕК) и наземни комплекси, т.е. това е техника, която под управлението от разстояние на човек или на алгоритъм за обработка на данните, изпълнява определени задачи на фронтовата линия и в тила. Машините наблюдават, патрулират, нанасят удари по противника (вкл. и по неговите дронове във въздуха), осъществяват дистанционно миниране, пренасят товари.

Успоредно с практическите занятия, на форума се изнасят лекции, участниците обсъждат прилагането на нови тактики и търсят решения на опасностите, възникващи на полесражението на XXI век.

«Brave1 DefenseTech» е пример за продуктивната съвместна работа на държавния и частния сектор. Тази инвестиционна среща бе организирана с голям размах от правителството в Киев, ЕС и от местни и чужди структури.

Срещата във Велики Новгород е дело на ентусиасти и има практическа насоченост. Хората там са най-обикновени, такива, като нас... Само че войната е превърнала някогашните учители, журналисти, инженери и предприемачи в бойци. Сега те отдават сили и средства, за да бъдат събратята в окопите по-добре въоръжени, а родината – защитена.

Разбира се, че не е по силите на доброволците, пък и дори на военните, да определят степента на мобилизация на страната за борба с врага... Какво да се прави – в моменти на изпитания на първо място за всяко управление излиза задачата за съхраняването на баланса на интересите между големите играчи. На фронта може да става всичко, но на капиталистическите акули не бива да се пречи, понеже в техните ръце е благополучието на чиновниците от властта. Затова войната си е война, но печалбата трябва да постъпва редовно. В нашия случай надеждата е, че прероденото от жестоките битки общество ще съумее самостоятелно, по зова на сърцето, да обедини и активизира умовете... Да създаде средствата, необходими за постигането на победа при дадените сложни обстоятелства. Това би било възможножно само, ако делът на способните личности надвиши процентното съдържание на баласта.

Резултатите от «Дронница 2025» показват, че има движение напред. Бавно, със скърцане, ала все пак - развитие. Производството на БПЛА расте – за четири години то излезе от гаражите и вече с него се занимават конструкторски бюра и заводи. Подобряват се производствените контакти. Апаратите стават по-добри. Скоро ще се появят рояци, управлявани от «майка», снабдена с изкуствен интелект. Обстоятелствата променят и хората, правят ги по-независими и смели.

Тазгодишният събор мина под лозунга «Работа над грешките».

А проблемите са познати... Зависимост от вноса на важни части от чужбина. Командирите на подразделения не знаят как да използват новата техника. Бюрокрация при оформяне на заявките. Лошо качество на боеприпасите. Нужна е служба за снабдяване с коптери в армията, която да работи пряко с проектантите и фабриките. Участниците предлагат на бригадно (дивизионно) ниво да се създадат единни служби за огнева поддръжка, управляващи артилерията, минохвъргачките и дроновете като общ комплекс.

В своята лекция, изнесена на форума, М. Климов (капитан III ранг, военен експерт), посочва следните проблеми на руската армия, проявени в хода на Специалната военна операция:

Ниско ниво на ситуационна осведоменост, което е резултат от неефективните системи за управление и връзки. Например, използването на открити платформи от рода на «Discord» за управление на въоръжените сили свидетелства за дълбока криза в тази сфера. Дълбочината и оперативността на разузнаването (вкл. космическото) са недостатъчни за приемането на навременни решения. Липсва единна картина на бойното поле в реално време.

Слабо взаимодействие между специализираните дронови части и пехотата. Безпилотните системи са «междинно звено», което трябва да се интегрира в щатните структури на родовете войски.

Също така е нужно да се отчита ограничената огнева производителност на БПЛА - един оператор не е в състояние да управлява група от тях за поразяването на няколко цели. Грешка е създаването на напълно автономни структури (от рода на «Рубикон»), които работят отделно от общовойсковите части.

Използване на уязвими стандарти за връзка и шифриране. Например, широко разпространено е използването на граждански DMR – радиостанции, които противникът пеленгова и заглушава лесно. А добрата апаратура («Азарт», «Арахис») е с характерно излъчване, демаскиращо командните пунктове.

Съществуващите системи за управление не са пригодни за провеждането на високоманеврени настъпателни операции. В частност при планирането на операциите все още не се използва технологията на изкуствения интелект (ИИ).

Докладчикът прави извода, че при в текущото си състояние руските въоръжени сили отстъпват на развитите западни армии. Според него не е достатъчно да се развиват и внедряват високотехнологични средства – наложителни са дълбоки организационни промени.

Участниците в «Дронница» анализират и действията на врага.

Украинските Сили за безпилотни системи (СБС) изпълняват задачи в прифронтовата зона и във вътрешността на Руската федерация. Те са въвели следните нива за удари:

Тактическо, с обхват 0 – 15 km от предния край

Оперативно – тактическо: 15 – 50 km

Оперативно: 50 – 150 km

Предвиждат се и операции на по-големи разстояния, които вече спадат към стратегическото планиране.

За тези сектори са приети главни и типови обекти за поразяване. Например, теренът до 15 километра зад фронтовата линия се «преорава», всички потенциални укрития биват унищожавани. А в областта с ширина от 50 до 100 km операторите търсят най-вече на средства за противовъздушна отбрана (ПВО) - за да cъздадат т. нар. «коридори за прелитане», които после се използват от подразделенията, нанасящи удари в дълбокия тил.

Анализаторите обръщат внимание и на вражеската свръхмощна групировка за радиоелектронна борба (РЕБ) - благодарение на нея натовците успяха да се задържат толкова дълго в Курска област.

СБС планират да създадат «зони на смъртта» («Killzone») – над които да имат пълно надмощие с възможност за постоянно наблюдение, провеждане на разузнаване, и мигновено поразяване на откритите цели. Сходни идеи има и руската страна. Според някои специалисти тази тактика ще определи и изхода от войната.

Братушките са изправена пред големи предизвикателства. Дали ще ги преодолеят? Дано им стигнат силите и времето! Защото от изхода на тази война зависи и нашата съдба.



