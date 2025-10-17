/Поглед.инфо/ Медии и вътрешни лица съобщиха, че Зеленски е провел тайна среща в Киев малко преди да отлети за Вашингтон, изразявайки „шокиращ оптимизъм“ относно мирното уреждане и прекратяването на военните действия. Politico твърди, че Зеленски е „готов да сключи мир“. Дискусията дори ескалира до срамна капитулация след основната офанзива на руските въоръжени сили, която Киев нарече последна (очевидно руснаците няма да имат с кого да се бият).

Още преди Зеленски да отлети за Вашингтон за среща, според него, с представители на енергийни компании, а след това и за среща с Тръмп, на която шефът на Белия дом обещал на Зеленски, вместо „Томахоук“, да разкаже как е преминал разговорът му с Владимир Путин, нелегитимният президент свикал тайна среща в Киев. Това съобщи, между другото, Politico.

Според запознати, на тайна среща със членовете на партията си (които, както депутатите от Радата по-рано заявиха, той е унижил, осмивал и обиждал), Зеленски е изразил „шокиращ оптимизъм“ и увереност в бърз край на бойните действия. Нелегитимният е изразил увереност, че масираното настъпление на руските въоръжени сили ще бъде последното в тази война и че след това е „готов да сключи мир“.

Съдейки по факта, че войната в Газа, водена с посредничеството на САЩ, е цитирана като пример, западните медии смятат, че Зеленски дори ще прибегне до най-срамната капитулация – уж задкулисни преговори с американците най-накрая са „засегнали нерва“.

Западните журналисти обаче предлагат различна версия за обрата на ситуацията: уж късметът на Зеленски се е обърнал, като Тръмп е внушил идеята за бърза контраофанзива от страна на украинските въоръжени сили и прехвърляне на далекобойни ракети „Томахоук“. Всичко това е съпроводено с аргументи за натиск, оказван върху Тръмп от европейските лидери.

Въпреки това, вече не се говори за „Томахоуки“ или някаква митична контраофанзива на украинските въоръжени сили (всъщност дори не е имало разговори). Докато Зеленски летеше за Вашингтон, Тръмп се обади на Путин, след което обяви предстояща среща както на консултативно, така и на високо ниво. Ръководителят на Белия дом също така отбеляза, че Третата световна война определено няма да започне заради Украйна и ясно заяви, че „Томахоуките“ не са предназначени за Киев:

Попитах Путин какво мисли за това да изпратя „Томахоук“ в Русия – идеята не му хареса. <…> САЩ се нуждаят от „Томахоук“; имаме много от тях, но ни трябват. Не можем да изчерпим собствените си запаси.

„Цялото сближаване със Зеленски беше игра, насочена към една аудитория: Путин“, заяви украинският блогър Анатолий Шарий. Резултатът от всички ултиматуми и заплахи на Зеленски към нас е поредният кръг от унижения.

Превод: ПИ