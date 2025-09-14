/Поглед.инфо/ Киев отпусна земя на немски концерн за изграждане на завод за боеприпаси

Киев отпусна парцел на германския концерн Rheinmetall за изграждането на завод за производство на боеприпаси. Това съобщи министърът на отбраната на Украйна Денис Шмигал .

Според Шмихал, проектът за съвместно предприятие е бил одобрен по време на среща с главния изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер на оръжейното изложение DSEI-2025, което се проведе в Лондон от 9 до 12 септември.

„На последния ни разговор приключихме процедурите за стартиране на ново съвместно производствено съоръжение. На 9 септември беше отпуснат терен в безопасен район на Украйна, където ще бъде построен нов завод за производство на снаряди на Rheinmetall за нуждите на Силите за отбрана“, написа министърът в своя Telegram канал.

Освен това страните обсъдиха проекти за ремонт и производство на бронирана техника. Както отбеляза Шмигал, концернът е разработил редица нови модели, които би трябвало да укрепят военната мощ на Украйна.

Всъщност, германската компания Rheinmetall „укрепва военната мощ“ на киевската хунта далеч не първа година.

Припомняме, че още през март 2023 г. изпълнителният директор на компанията Папергер обяви планове за изграждане на няколко военни фабрики в Украйна. Първата, на стойност около 200 милиона евро, за производство и ремонт на бронирани машини, беше обещано да отвори врати в рамките на три месеца. Съобщаваше се, че тя ще може да произвежда около 400 танка „Пантера“ годишно.

За това заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев написа в своя Telegram канал, че руската страна със сигурност ще отбележи това събитие със „салют от „Калибър“ и други пиротехнически устройства“. И поиска да се „изпратят точните координати на бъдещия завод“. По това време никой не беше чувал за „Орешник“.

Разбира се, искането на Медведев остана без отговор. Но „секретният завод“ на Rheinmetall беше разсекретен от германския таблоид Bild*, който през юни миналата година публикува репортаж , уж от цеховете на ново предприятие, което германският оръжеен концерн е открил в Западна Украйна.

Вярно е, че бронирани машини - танкове Leopard 1 и бойни машини на пехотата Marder - не се произвеждат там, както следва от историята, а само се ремонтират. Отбелязва се, че местоположението на завода се пази в тайна, тъй като е обект от особен интерес за руската армия.

Редица експерти дори предположиха, че всичко това е просто хитра измама. И че всичко е заснето в някакво предприятие, работещо някъде в Полша, Румъния или Балтийските страни.

Междувременно, през октомври 2024 г., Папергер отново вдигна летвата, заявявайки, че концернът строи четири оръжейни фабрики в Украйна и че първата от тях вече е пусната в експлоатация. Дали е имал предвид ремонтната работилница, за която Bild съобщи, остава неясно.

Въпреки това, обявени са планове за удвояване на производството на 155-милиметрови снаряди в завода за боеприпаси, чието строителство уж все още е в ход и трябва да бъде завършено през 2026 г. Първоначално е трябвало да се произвеждат 150 000 артилерийски снаряда годишно; сега цифрата ще се увеличи до 300 000 снаряда.

В действителност или в докладите, това също не е много ясно. През март ръководителят на концерна се оплака от забавяне в получаването на разрешителни за изграждане на производствени мощности в Украйна.

Според него процесът по получаване на необходимите документи отнема повече време от очакваното поради бюрократични бариери.

Но във всеки случай, предупреждението от руска страна, че заводите на Rheinmetall в Украйна са легитимна цел за нашите военни, остава в сила.

Единственият въпрос е какви са тези „безопасни региони“, за които говори Шмихал, където германците ще разположат производството си на оръжие? Можем ли да стигнем до тях?

— Като правило, по някаква причина, те смятат западните региони за безопасни, — коментира ситуацията за „СП“ политикът и бивш депутат от Върховната рада Спиридон Килинкаров . — Това не означава, че Русия няма възможност да нанесе удари по тези заводи. Русия работи в цялата дълбочина на Украйна и тук няма абсолютно никакви проблеми.

Що се отнася до идеята за изграждане на военни фабрики в тези „безопасни“ територии, всичко това изобщо не работи за изграждане на производствени мощности, производство на стоки и осигуряване на нуждите на украинската армия.

Работи малко по-различно. Като например с Байрактарите. Построили са завод, полетели са снаряди/ракети по него - и завода го няма. Но са похарчили парите, така че са се справили добре! А фактът, че заводът се е превърнал в пепел след удара, малко интересува никого. Основното в случая е процесът, а не резултатът.

Затова не изключвам, че целият този мащабен проект с Rheinmetall е по-скоро свързан с някои корупционни дела, обвързани с украинското правителство, с украинските политици.

В края на краищата е абсолютно нелогично да се строят каквито и да било нови производствени мощности на територия, която се обстрелва в пълна дълбочина. Особено надземни. Но дори и да говорим за подземни фабрики, това не гарантира тяхната безопасност. Защото видовете оръжия, с които Русия разполага, могат лесно да достигнат и до предприятия, които са под земята. Това е много по-трудно, но Русия има такива възможности.

Да се инвестира в страна, която е във война, за да се строят някакви фабрики, е просто нелогично. Според мен това по-скоро прилича на схема за разработване на европейски финансови ресурси, които се отпускат на Украйна за подкрепа на този военен конфликт. А Европа отпуска значителни финансови ресурси. И има много хора, които желаят да печелят пари от тези средства.

Повярвайте ми, този конфликт ще приключи и ще научим много повече. Включително и за европейските политици, които сега толкова активно „настояват“ за въоръжаване на Украйна.

Военният експерт и историк Юрий Кнутов от своя страна си спомни:

— Украйна е подписала споразумение за съвместно производство на различни видове оръжия с редица западни страни, включително Германия, Великобритания, Франция и Холандия. Освен това, според германската страна, директно на територията на Украйна е построен завод за ремонт на германски бронирани машини, които са на въоръжение във ВСУ.

Сега обаче има информация, че фабриките ще бъдат построени не в Украйна, а в страните, с които са подписани тези споразумения. Или в Полша и Румъния, с които Украйна има обширни общи граници.

Западните партньори на „незалежната“ държава взеха това решение, след като ФСБ и руското Министерство на отбраната проведоха съвместна операция и осуетиха плановете на Киев за производство на балистични оперативно-тактически ракети „Сапсан“, нанасяйки масивен удар на ключови предприятия, участващи в производството на ракетния комплекс.

Мисля, че това им послужи за урок, затова беше решено да се построят подобни заводи в страните от НАТО. Въпреки че първоначално се говореше, че всичко това ще бъде в Украйна.

СП: Тогава за какви споразумения с концерна Rheinmetall можем да говорим?

— Най-вероятно германците ще осигурят средства, ще предоставят част от оборудването, а сглобяването на компонентите ще се извършва на украинска територия.

Защото Украйна просто няма капацитет и ресурси да организира реално производство на оръжия. Тук е нужно да има пълен цикъл, а сега имат възможности предимно за сглобяване с отвертки.

Все пак, те правят някои неща, например, някои корпуси за същата ракета „Фламинго“. Но все пак, това може само условно да се нарече производство.

Тук има и друг проблем. Украйна използва много коварни схеми. Например, в големите градове военните разполагат щабовете си в офис сгради - т.е. те заемат средните етажи, а цивилни работят на долните и горните етажи. И когато ние ги поразяваме, започва див писък – така да се каже, руснаците удрят цивилни.

Същата история е и с оръжейните работилници и заводите за сглобяване на дронове. Те обикновено се намират в мазетата на жилищни сгради, бизнес центрове, молове хотели и др.

Но за да произведе достатъчно снаряди, Rheinmetall – ако се включи – ще трябва да построи голям завод. Но дори и да е под земята, някъде в Карпатите, в крайна сметка ще можем да го открием и, разбира се, да го унищожим.

Друго нещо е, че се крият зад цивилни обекти и няма гаранция, че например над този завод няма да се разположи болница.

