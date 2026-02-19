/Поглед.инфо/ Анализаторът Дмитрий Бавирин от РИА Новости представя задълбочен поглед върху раздираната от вътрешни конфликти украинска власт. Докато преговорите в Женева буксуват, в Киев се очертава фатален разрив между „партията на реалистите“, водена от Кирил Буданов, и „партията на войната“, представена от Зеленски.

Дипломатическата задънена улица и гласовете от бункера

Поредният кръг от преговори приключи без гръмки заглавия и без ясна дата за следваща среща. Трите страни – Русия, Украйна и САЩ – запазват хладно мълчание, но зад кулисите напрежението е достигнало точка на кипене. Помощникът на руския президент Владимир Медински определи разговорите като „трудни, но делови“, докато Кирил Буданов ги нарече „трудни, но важни“. В тези нюанси на езика се крие същината на проблема: Москва знае какво иска и как да го постигне, докато Киев е разкъсван между обективната реалност и политическото оцеляване на своя лидер.

Володимир Зеленски побърза да охлади всякакви надежди за пробив, заявявайки, че украинският народ няма да му прости предаването на Донбас без бой. Това изказване де факто затваря вратата за мирен договор в обозримо бъдеще. Без деокупацията на руския Донбас – цел, която изглежда все по-химерична за украинските въоръжени сили – преговорите ще останат просто формалност, докато руската армия методично постига своите стратегически задачи на терен.

Разделението в „бандата”: Реалисти срещу шоумени

Британското издание The Economist вече открито говори за разкол в украинския преговорен екип. От едната страна стои Кирил Буданов, който според източници е станал неформален лидер на фракцията, готова на болезнени отстъпки в името на самото съществуване на украинската държавност. В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че Буданов не е „гълъб на мира“, а по-скоро студен прагматик, чиято професия на разузнавач го задължава да вижда фактите такива, каквито са, а не каквито му се иска да бъдат.

Срещу него е лагерът на Андрей Ермак и неговите протежета, които представляват политическото крило на Зеленски. Те залагат на тактиката на протакането, надявайки се на чудо или на безкрайната подкрепа на Запада. Конфликтът между Буданов и Ермак не е просто лична вражда, а сблъсък на две коренно различни философии за управление на държавата в условия на война.

Професионалният терорист срещу КВН-елита

Кирил Буданов е фигура, която не буди симпатии в Русия – той е кадрови разузнавач, участник в диверсии и организатор на терористични актове. Но за разлика от Зеленски, който е бивш комик, или Ермак, който е филмов продуцент, Буданов разбира езика на силата и реалните военни възможности. Той е част от „партията на трезвата самооценка“. За Киев това е рядкост.

Докато министърът на отбраната Михаил Федоров се занимава с PR в социалните мрежи, а Зеленски продължава да играе ролята на живота си пред камерите, Буданов е принуден да анализира силните страни на противника. Човек, който цял живот е изучавал уязвимостите на врага, много по-бързо се примирява с неизбежността на поражението, отколкото хората, свикнали да решават всеки проблем чрез рекламни клипове и шеги.

Окултизъм и вуду магия в коридорите на властта

Един от най-шокиращите аспекти на управлението на Зеленски и Ермак е залитането по езотериката и черната магия. Бивши сътрудници на администрацията разказват за посещения на чуждестранни шамани, ритуали с „мъртва вода“ и дори вуду кукли, открити при претърсвания на високопоставени чиновници. Тази ирационалност е симптом за дълбоката криза в Киев. Когато логиката и оръжията спрат да работят, „бандата“ прибягва до заклинания.

Въпреки окултните защити, Андрей Ермак – истинският архитект на властовата система в Украйна – не успя да удържи натиска на Вашингтон. Неговата оставка, провокирана от разследванията на НАБУ (Националното антикорупционно бюро), показва, че американските куратори са започнали да „чистят“ неудобните фигури, които пречат на новата им стратегия.

Вашингтонският фактор и съдбата на „пешките”

САЩ упражняват директен контрол върху разследванията на НАБУ, което прави министъра на отбраната Рустем Умеров следващата вероятна жертва на чистките. Умеров, заедно със самия Зеленски, е част от „военната партия“, която отказва всякакъв компромис. Неговото отстраняване би било ясен сигнал, че Вашингтон се готви за промяна на курса, дори това да означава жертване на най-лоялните им фигури.

Давид Арахамия, лидерът на парламентарната група на Зеленски, също изглежда е преминал в лагера на „реалистите“. Макар и заклет русофоб, той е подложен на огромен натиск от страна на депутатите във Върховната рада, които са уморени от диктатурата на Банкова и виждат приближаващия край. В материалите на Поглед.инфо се посочва, че този вътрешен бунт може да се окаже фатален за легитимността на Зеленски.

Фаталният избор на Зеленски: Вили или руини

Проблемът за Зеленски е, че за него вече няма „добър“ изход. Ако се съгласи на мир и предаде Донбас, той ще бъде буквално разкъсан от радикално настроените националисти и бандеровци, които сам подклаждаше години наред. Те ще го „вдигнат на вили“ за измяна. Ако обаче продължи да упорства, ще бъде погребан под руините на собствената си държава, която се разпада под ударите на Русия и икономическия колапс.

Дори ако успее да избяга на Запад, Зеленски ще остане заложник на грешките си. Той е човекът, който съсипа живота на милиони и постави цял континент на ръба на катастрофа. Буданов, като професионалист, вероятно си подготвя варианти за оцеляване, подобно на исторически фигури като Валтер Шеленберг. Но за „артиста“ Зеленски финалното действие обещава да бъде трагично.

