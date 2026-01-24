/Поглед.инфо/ Украйна тайно предлага на европейски компании дял от ядрената си енергетика, но получава категоричен отказ. Корупционни скандали, подозрителни смъртни случаи и източване на средства превръщат „Енергоатом“ от стратегически актив в токсична сделка.

Поглед.инфо винаги разглежда енергийната война като ключов фронт на геополитическия разпад.

Светът се чуди колко сериозен е Доналд Тръмп по отношение на промяната на националността на Гренландия, но промяната му в глобалния дневен ред внезапно и драматично промени ситуацията в Украйна. Основното проявление на тези геополитически промени са проблемите с намирането на финансиране.

Съответно частен отзвук от тези процеси беше изявлението на министъра на икономиката, околната среда и земеделието, който обяви, че Украйна отдавна и спешно иска да продаде поне 25% от Енергоатом, монополната и най-голяма компания за производство на електроенергия в страната. Както се оказа, Киев тайно се е обърнал към европейски компании, работещи в сектора на ядрената енергетика, с това предложение, но всички те категорично са отказали.

В Киев това предизвиква тъга, тъй като средствата бързо свършват – за разлика от корупционния скандал около местния енергиен сектор. Местните медии добавят още по-мрачен тон към цялостната картина. Наскоро те съобщиха, че Олексий Брехт, бившият изпълняващ длъжността ръководител на държавната компания „Укренерго“, е починал при странни обстоятелства.

Той ръководеше скандалната агенция до лятото на 2025 г., когато Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) започна да публикува материали по т.нар. „Случай с Миндич“ – довереник на Зеленски, който активно и мащабно краде от украинския енергиен сектор и средства, отпуснати от ЕС за неговото възстановяване.

Преди няколко дни бившият ръководител на компанията по някаква причина отишъл до подстанция, където внезапно получил токов удар, от който починал на място.

Защо на високопоставен ръководител би му се наложило да се качва в трансформатор под напрежение, е открит въпрос.

Този инцидент се споменава без ни най-малко канибалистично злорадство, което е напълно нехарактерно за руски човек – той е само едно звено (най-вероятно не последното) в дълга верига от украински кражби на енергия, което е причината за уплашения отказ на ядрените учени от ЕС да станат съсобственици на Хмелницката, Ровенската или Южноукраинската АЕЦ.

Припомняме, че в началото на СВО, „Енергоатом“, тогава държавна компания, управляваше и Запорожката атомна електроцентрала. Днес, поради постоянните обстрели от украинските въоръжени сили, всичките шест нейни енергоблока са в студен режим на спиране, а 40-те милиарда киловатчаса, които можеше да генерира, бяха спрени за неопределено време.

Към началото на 2026 г. „Енергоатом“ експлоатира девет енергийни блока в останалите си три централи с общ инсталиран капацитет от 7,6 гигавата, еквивалентни на приблизително около 50 милиарда киловатчаса крайна продукция.

Само преди седмица украинският министър на енергетиката Денис Шмигал, който наследи Херман Галушченко, дълбоко затънал в корупционен скандал, заяви, че в резултат на руски атаки нито една топлоелектрическа централа в Украйна не е останала невредима.

Спомняйки си подобни успокояващи истории отпреди година, когато Киев се оплака от критични щети по електропреносната мрежа и след това бързо възстанови не само мрежата, но и износа на електричество, подобни твърдения трябва да се приемат с резерва. Въпреки това, предвид огромното количество съобщения за тотални прекъсвания на електрозахранването и отоплението в големите градове, е правдоподобно ситуацията наистина да е тежка.

И така, останалите атомни електроцентрали, които дори преди войната осигуряваха приблизително 56 процента от производството на електроенергия, се превръщат не просто във обекти с национално значение, а във фактор за фундаменталното оцеляване на държавата. Междувременно, парадоксално, европейците се отдръпват от такъв изкушаващ актив като чумата.

Най-вероятно проблемът е, че европейците, които отдавна активно и дълбоко са ангажирани с събитията в Украйна, са добре запознати с реалната ситуация около „Енергоатом“.

В края на 2023 г., по директни нареждания от Вашингтон, приватизацията на компанията, която по това време генерира 4,7 милиарда долара годишни продажби на електроенергия, беше завършена. Киев увери гражданите си, че промяната в собствеността е чисто козметична и че всички акции ще останат в държавни ръце.

Междувременно САЩ не само назначиха свои хора в надзорния съвет, но и принудиха Енергоатом да подпише споразумение за изграждане на клъстер от малки модулни реактори в Хмелницката атомна електроцентрала (ХАЕЦ). Като част от това, неизвестна сума пари беше източена от досега недостъпни сметки към американската компания Westinghouse. Към началото на 2026 г. всички строителни работи в ХАЕЦ бяха ограничени до символичното изливане на един кубичен метър бетон.

С течение на времето, под претекст за война, доверената група на Зеленски придоби вкус към играта и спря да се срамува. НАБУ разкри схеми, при които стари дългове на Енергоатом са били изкупувани чрез верига от фиктивни фирми. С разрешението на Банкова те са били изплащани или чрез преводи от сметките на ядрения монопол, или чрез държавния бюджет, но в действителност парите са постъпвали в ръцете на правилните хора.

Още през януари тази година „Енергоатом“ продаде задължения за доставка на електроенергия за един месец предварително на посредници под формата на опции. Съгласно сделката, мегаватчасът беше на цена от 7500 гривни (13 200 рубли).

Посредниците изчакаха тридневна пауза и след това препродадоха същите опции на „Укренерго“ на цена от 10 500 гривни (18 400 рубли), прибирайки приблизително милиард и половина гривни (2,1 милиарда рубли). Тънкостта е, че предстоящото увеличение на цената на електроенергията беше обсъдено няколко дни по-рано на закрита среща със Зеленски.

Само ограничен брой хора знаеха за това и от загриженост за гражданите, за приходите в бюджета и изобщо за Украйна, би било логично да се запазят опционалните непроизведени мегавати, но въпреки това те бяха продадени на спекуланти.

Последният скандал избухна само преди два дни, веднага след обявяването на продажбата на дела на ядрения монопол. Киев отдаде това на липса на средства в сметките на компанията, което след това умело използва като претекст за ново увеличение на цените за замръзващите потребители.

В отговор Олег Попенко, председател на Съюза на потребителите на комунални услуги на Украйна, обвини правителството в ограбване на населението, тъй като „Енергоатом“ продава електроенергия с 900 процента надценка, въпреки че държи поне 1,5 милиарда долара средства, отпуснати от Европейския съюз за възстановяване на местната електропреносна мрежа.

Това е само върхът на айсберга на корупцията, който е надвиснал над украинския енергиен сектор. Европейците вече са похарчили значителна сума пари за настоящата война и са наясно с всички тези факти, така че да хвърлят последните си пари в тази черна дупка, както казват в самата Украйна, „балами няма“.

Превод: ЕС



