/Поглед.инфо/ Владимир Зеленски е изправен пред най-големия си политически кошмар: бившият главнокомандващ Валерий Залужни официално навлиза на политическия терен. В мащабно интервю за Асошиейтед прес, анализирано от Дмитрий Бавирин, генералът хвърля вината за военните провали върху президента и разкрива шокиращи подробности за конфликтите в сърцето на Киев. Това е началото на фронтална атака за президентския пост.

Завръщането на „Железния генерал“: Дипломатическият пост като трамплин

Това, от което Володимир Зеленски се страхуваше най-много, вече е факт. Валерий Залужни, доскорошният символ на украинската съпротива, започна своята кампания за завземане на властта в Киев. Макар официално той все още да заема поста посланик в Обединеното кралство, действията му в медийното пространство говорят за нещо съвсем различно – той навлиза в голямата политика с ясна и амбициозна цел: президентското кресло.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че изпращането на Залужни в Лондон беше замислено от екипа на Зеленски като „почетно изгнание“. Идеята беше проста: далеч от очите, далеч от сърцето на избирателите. Зеленски се надяваше, че потапянето на генерала в дипломатическия протокол ще притъпи неговата популярност и ще го извади от вътрешнополитическия дневен ред. Резултатът обаче се оказа точно обратният. Седнал в Лондон и преструвайки се на лоялен чиновник, Залужни изчака идеалния момент за удар – когато врагът е отслабен, резервите му са изчерпани, а политическият легитимитет на Зеленски виси на косъм.

Разривът, който промени всичко: Защо Залужни проговори сега?

Интервюто на Залужни за Асошиейтед прес (АП) не е просто медийна изява, а истинска политическа декларация. То далеч надхвърля нормите на дипломатическия етикет. Генералът директно прехвърля цялата отговорност за военните неуспехи на Украйна върху политическото ръководство в лицето на Зеленски. Според Залужни, президентът е този, който системно е пречил на военните планове, налагал е некомпетентни решения и е превърнал стратегията на страната в заложник на своя пиар.

Този конфликт има дълбоки корени. Целият украински елит е наясно с враждебността между двамата мъже. Зеленски, воден от завист към огромния рейтинг на Залужни, направи всичко възможно да го дискредитира. Но социологическите проучвания продължават да показват, че на едни хипотетични избори „Железният генерал“ би победил актьора от Кривой Рог с огромна преднина. Това превръща Залужни в естествен център на тежестта за всички недоволни от режима на Банкова.

Военно положение в центъра на Киев: Когато оръжията заговорят в политиката

Едно от най-скандалните разкрития в мемоарите и интервютата на генерала е епизодът от септември 2022 г. Тогава Службата за сигурност на Украйна (СБУ) започва претърсвания в щаба на командването. Според Залужни, това е бил чист акт на сплашване от страна на президентската администрация. Реакцията на генерала е била светкавична и брутална – той лично е заплашил Андрей Йермак, „зеления кардинал“ на Украйна, че ще изпрати войски в центъра на Киев, за да защити щаба си.

„Казах на Йермак, че знам как да се бия. Вече бях повикал подкрепления, които да ме подкрепят в столицата“, спомня си Залужни. Тази размяна на реплики разкрива, че Украйна е била на ръба на военен преврат още в първата година на войната. Напрежението между военните, които носят тежестта на фронта, и политиците, които се борят за имидж, е достигнало точка на кипене. Залужни подчертава, че СБУ дори са се опитали да оправдаят нахлуването си с абсурдното твърдение, че са объркали военния щаб със стриптийз клуб, който някога се е намирал в сградата.

Провалът на контранастъплението: Кой е истинският виновник?

Основният акцент в атаката на Залужни е провалът на „учебникарската“ контраофанзива през пролетта на 2023 г. Това беше моментът, в който Западът вложи милиарди, очаквайки решителен пробив. Днес Залужни твърди, че Зеленски лично е наложил стратегия, която военните са смятали за грешна от самото начало. Нещо повече – президентът не е осигурил необходимите ресурси за изпълнението дори на собствения си план.

Както неведнъж е подчертавано в публикациите на Поглед.инфо, вината за провала на ВСУ е комплексна и включва отличната отбранителна стратегия на руската армия. Но в контекста на вътрешната борба в Киев, аргументът на Залужни е убийствен. Той представя себе си като професионалиста, чиито ръце са били вързани от един аматьор, жаден за слава. За западните спонсори на проекта „Украйна“ тези думи звучат като присъда. Асошиейтед прес е медия, тясно свързана с демократическите среди в САЩ, но и с дълбоки корени в Лондон. Фактът, че именно те дават трибуна на Залужни, показва, че атаката му е координирана на най-високо международно ниво.

Британският план: Рестарт на проекта „Украйна“ със свежо лице

Ролята на Лондон в този сценарий е ключова. Великобритания винаги е била „най-ястребската“ страна по отношение на Русия. Тяхната цел е дълга, изтощителна война до последния украинец. Но когато „колесният кон“ (Зеленски) започне да се превръща в пречка заради изтеклия си мандат и трупащите се провали, Лондон е готов да го замени.

Стратегията на англосаксонските глобалисти е проста: изчаква се моментът, в който администрацията на Тръмп ще притисне Зеленски да подпише мирно споразумение. Лондон обаче не иска мир. Те искат „рестарт“. Смяната на Зеленски със Залужни би дала на Украйна нов президент – също толкова безкомпромисен към Русия, но без греховете на миналото, със свежо авторитет и способност да мотивира изтощената армия за още няколко години война.

Финалният сблъсък: Зеленски като „изкупителна жертва“

Зеленски вече не е необходимият лидер, той е „изкупителната жертва“. Всички грешки – от корупцията в СБУ до стратегическите поражения на фронта – ще бъдат приписани на него. Залужни се позиционира като спасителя, който ще „промени чие решение“ и ще върне реда. Парадоксално е, че докато Зеленски се опитва да блокира всякакви мирни преговори, неговите собствени съюзници в Лондон подготвят неговото отстраняване, за да поставят на негово място фигура, която изглежда по-силна и по-стабилна. Битката за властта в Киев навлиза в своята решителна фаза. Залужни вече не се крие зад дипломатически фрази. Той е в настъпление, а Зеленски е в обръч.

