/Поглед.инфо/ В своя нов и задълбочен анализ за Поглед.инфо, известният руски икономист Валентин Катасонов разглежда тектоничните промени в световните финанси. След десетилетия на безпрекословно господство, американската икономика е изправена пред парадоксална нова стратегия на Уолстрийт – „Продавайте Америка“. Какво означава това за световния ред?

Сбогом на „Златния половин век“: От магнит към отблъскващ полюс

На 31 януари авторитетното издание The New York Times публикува материал, чието заглавие прозвуча като погребален звън за американската финансова доминация: „Sell America Is the New Trade on Wall Street“ („Продавайте Америка“ – това е новата търговска стратегия на Уолстрийт“). Както подчертава Валентин Катасонов в своя обзор за Поглед.инфо, тази фраза не е случаен журналистически избор, а отражение на тектонично разместване в пластовете на глобалния капитал. Тя се появи за първи път в публичното пространство през пролетта на 2025 година, веднага след като Доналд Тръмп обяви своята агресивна политика на „реципрочни“ мита.

За да разберем мащаба на случващото се, трябва да погледнем назад към историята на американския икономически „магнит“. В продължение на десетилетия САЩ бяха дестинация номер едно за световните капитали. Логиката беше желязна: инвестициите в американската икономика бяха високодоходни и, преди всичко, нискорискови. Рейтинговите агенции от „Голямата тройка“ (Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings) поддържаха този мит с неизменните си най-високи оценки.

Статистиката, цитирана от Катасонов, е красноречива. През 1976 г. чуждестранните инвестиции в САЩ са били скромните 290,9 млрд. долара. През 2000 г. те прескочиха 7,5 трилиона, а в края на третото тримесечие на 2025 г. достигнаха астрономическите 68,89 трилиона долара. Това е ръст от 237 пъти! Дори и с отчитане на инфлацията и обезценяването на долара, реалният обем на чуждите активи в САЩ е нараснал 40 пъти за половин век. Днес обаче този гигантски капитал започва да търси изход.

Денят на „освобождението“ или началото на икономическата изолация?

Ключовата дата за този обрат е 2 април 2025 г. На този ден, в Розовата градина на Белия дом, Тръмп обяви въвеждането на безпрецедентни мита: 34% за китайски стоки, 20% за ЕС и 10% за Великобритания. Той гордо нарече този ден „Ден на освобождението“ (Liberation Day). Анализаторите на Поглед.инфо обаче отбелязват, че за инвеститорите това беше сигнал за „Ден на тревогата“.

Когато една държава, която е център на световната търговия, започне да издига протекционистични стени и да действа по логиката на „игра без правила“, капиталът започва да се чувства застрашен. Рисковете за инвестиране в американската икономика, според Катасонов, вече не се компенсират от потенциалната печалба. Инерцията от началото на 2025 г., когато в САЩ все още се вливаха капитали (предимно от бягащата от стагнация Европа), вече се изчерпва. Европейските компании инвестираха в САЩ не от симпатия, а в опит да се промъкнат „зад стената“, за да не загубят пазара си. Но и тази логика се пропуква пред лицето на непредсказуемостта на Белия дом.

Войната за контрол над ФЕД и смъртта на централното банкиране

Един от най-силните двигатели на стратегията „Продавай Америка“ е откритият конфликт между Доналд Тръмп и председателя на Федералния резерв (ФЕД) Джером Пауъл. В материала за Поглед.инфо се посочва, че инвеститорите са ужасени от възможността ФЕД да загуби своята независимост. 47-ият президент на САЩ ясно демонстрира намерението си да диктува паричната политика, като настоява за рязко сваляне на ключовата лихва (която към момента е 3,75-4,0%).

Ако Тръмп успее да свали лихвата до почти нулеви стойности, това ще бъде смъртна присъда за инвестиционната привлекателност на американските активи. Когато доходността по държавните облигации изчезне, а инфлацията се засили поради протекционистичните мерки, бягството от доларови активи ще стане лавинообразно. Професионалните стратези на Уолстрийт вече се подготвят за този сценарий, като диверсифицират портфейлите си далеч извън пределите на САЩ. Лорен Гудвин от New York Life Investments потвърждава, че дори американските инвеститори в момента са „шокиращо отворени“ към изнасяне на капиталите си в чужбина.

Златото на 5000 долара: Новата котва в бурното море

Сривът на доверието в долара и американската система намери своя най-ясен израз в цената на златото. През януари 2026 г. благородният метал проби историческата психологическа граница от 5000 долара за тройунция. Върховата точка беше фиксирана на 29 януари – 5615 долара. Това не е просто пазарна флуктуация, а паническо бягство към реални активи.

Инвеститорите буквално обръщат гръб на акциите, корпоративните облигации и банковите депозити в САЩ. Както подчертава Катасонов, тук причината и следствието се преплитат: слабият долар кара инвеститорите да купуват злато, а бягството от доларови активи към злато допълнително обезценява американската валута. През последните 12 месеца индексът на долара е паднал с 10% – катастрофален спад за валута, която доскоро беше абсолютен хегемон. Тръмп твърди, че слабият долар помага на американския износ, но той напълно игнорира факта, че това унищожава статута на долара като световна резервна валута.

Геополитическият фалит: САЩ губят съюзниците си

Анализаторите на Поглед.инфо подчертават един често пренебрегван факт: САЩ сами подкопаха доверието в своята правна система. Замразяването на руските валутни резерви в размер на над 300 млрд. долара през 2022 г. изпрати ясно послание към целия свят – вашите пари в американски банки не са ваша собственост, те са заложници на политическата воля на Вашингтон.

Китай отдавна започна да се подготвя за това, като от 2014 г. насам намали портфейла си от американски държавни ценни книжа наполовина. Днес Пекин е едва на трето място сред държателите на американски дълг, след Япония и Великобритания. Но примерът му е заразен. Бразилия и Индия също активно разпродават американски ценни книжа. Дори в Европа, която традиционно следваше Вашингтон безпрекословно, вече се чуват гласове, че е време за освобождаване от американската финансова зависимост.

Европейският парадокс: Болна икономика, но по-висока доходност

Един от най-изненадващите изводи в анализа на Катасонов е фактът, че въпреки тежката криза в Европа, нейните финансови инструменти започват да изглеждат по-привлекателни от американските. Индексът Stoxx 600 е нараснал с близо 30% в доларово изражение през последната година – това е двойно повече от растежа на американския S&P 500.

Падането на курса на долара на практика удвои доходността на тези, които са инвестирали в Европа. Това създава порочен кръг за Вашингтон: колкото повече Тръмп натиска за слаб долар и търговски войни, толкова повече капиталът изтича към конкурентите, включително към „старата Европа“.

Върховенството на правото срещу волунтаризма

Валентин Катасонов резюмира, че оттокът на капитал от САЩ е обусловен от фундаментални опасения за сигурността на пазарите и спазването на принципите на верховенството на правото. Инвеститорите не обичат несигурността, а управлението на 47-ия президент е въплъщение на несигурността. Непоследователната и противоречива икономическа програма на администрацията в Вашингтон кара дори най-лоялните играчи на Уолстрийт да търсят спасение навън.

Лозунгът „Купувай Америка“ е в историята. В новата реалност на 2026 година, светът започва да се „освобождава“ от американското присъствие, точно както Тръмп обеща да освободи Америка от света. Резултатът обаче може да се окаже горчив за обикновения американец – една изолирана икономика с обезценена валута и без достъп до евтиния световен капитал, който я хранеше в продължение на 50 години.

