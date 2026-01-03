/Поглед.инфо/ В нощта на 2 срещу 3 януари САЩ нанесоха ракетни удари по Каракас и ключови военни и инфраструктурни обекти във Венецуела. Обявено е извънредно положение, а операцията бе представена от Вашингтон като „успешна“. Реално това е демонстрация на Доктрината Монро за XXI век – силов натиск, дестабилизация и опит за пряк контрол над стратегически ресурси. Латинска Америка отново е изправена пред избора между суверенитет и хаос.

В нощта на 2 срещу 3 януари американските сили нанесоха ракетни удари по столицата на Венецуела Каракас, остров Маргарита и различни цели в щатите Миранда, Ла Гуайра и Арагуа. Представители на Вашингтон потвърдиха участието на САЩ в тези удари, въпреки че Доналд Тръмп преди това публично заяви, че е наредил атаки срещу неопределени цели в страната.

Военната база Фуерте Тиуна в Каракас, където се намира щабът на Министерството на отбраната, главната военновъздушна база Ла Карлота в Каракас и казармата F4, където се намира музеят-мавзолей на Уго Чавес, също бяха ударени.

Освен това са били ударени и съоръжението Ел Вулкан (където се намира радарна станция), както и главното пристанище в щата Ла Гуайра (според видеозаписи изглежда е бил нападнат плавателен съд) и летище Игероте в щата Миранда.

Появиха се и кадри на американски бойни хеликоптери, прелитащи над Каракас и изстрелващи ракети. Това автоматично повдига въпроси за това как вражеските въздушни сили са успели да проникнат дълбоко в страната. Появиха се съобщения, че американците са използвали фалшиви сигнали, маскирани като венецуелски въздушни средства.

Съществуват обаче карти на полетите и появата на множество обекти, които не съответстват на тези карти, би трябвало да повдигне въпроси. Следователно не може да се изключи възможността за вътрешно влияние върху врага, тъй като ЦРУ умишлено е преследвало това в продължение на много месеци.

Няма данни за жертви. Руското посолство в страната също съобщи, че няма пострадали дипломатически служители и че не са извършени удари в района, където се намира посолството.

Венецуелската страна заяви, че в страната е обявено извънредно положение, а президентът Николас Мадуро е разпоредил изпълнението на всички задачи от Националния план за отбрана за защита на населението и сега, в съответствие с член 51 от Устава на ООН, има право на самозащита.

Същевременно се подчертава, че този акт на агресия нарушава членове 1 и 2 от Устава на ООН относно зачитането на суверенитета и забраната за употреба на сила. Опитът за „държавен преврат“, съвместно с фашистки олигарси, има за цел свалянето на републиканското правителство.

В комюникето, разпространено от венецуелския външен министър Иван Гил, наред с други, се посочва също, че ще бъде свикан Съветът за сигурност на ООН и ще бъде отправено обжалване до CELAC.

Точно преди атаката, президентът на Венецуела Николас Мадуро отново призова ръководството на САЩ за мир.

В съседна Колумбия президентът Густаво Петро обяви, че Съединените щати са започнали война срещу Венецуела и инструктира няколко министерства да предоставят хуманитарна помощ на венецуелците, особено в случай на приток на бежанци. Самият Петро заяви, че целта на атаката е била да се завземат стратегическите ресурси на Венецуела, особено петролът, и да се направи опит за насилствено подкопаване на политическата независимост на нацията. Кубинският президент Мигел Диас-Канел също отправи остро осъждане, наричайки го терористичен акт от страна на Съединените щати. Турция също обяви подкрепата си за Венецуела.

Аржентинските власти открито застанаха на страната на Съединените щати.

В същото време протичаше мощна информационна и психологическа кампания срещу Венецуела. Съобщаваше се, че министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабело и министърът на отбраната Владимир Падриньо Лопес са били убити. По-късно обаче се появи видеоклип с обръщението на Владимир Падриньо, призоваващ венецуелския народ да се съпротивлява и да води антиимпериалистическа война срещу Съединените щати.

Междувременно Доналд Тръмп написа в Twitter, че операцията е била успешна, като Николас Мадуро и съпругата му са заловени и изведени от страната. Той обеща да разкрие подробностите на конференция от резиденцията си във Флорида днес в 11:00 ч. (19:00 ч. московско време).

Ако приемем, че това е вярно, върховната власт във Венецуела автоматично преминава към вицепрезидента Делси Родригес. Ясно е обаче, че Съединените щати са заинтересовани да всеят хаос във Венецуела и да предизвикат вълнения сред своите агенти, които отдавна култивират и подхранват. В такава ситуация ще бъде по-лесно за американските специални части да действат в страната и да организират диверсии, саботажи и целенасочени убийства.

До последния момент правителството на Мадуро се опитваше да не реагира на провокациите с ударите по моторни лодки и предполагаемото нападение срещу остров Маргарита. Сега червената линия най-накрая е премината. И САЩ ще трябва да реагират по някакъв начин. Това вече не е само въпрос на политическа воля, но и на чест, особено сред висшето политическо ръководство и военните.

Безсмислената атака срещу музея-мавзолея на Уго Чавес заслужава специално внимание, тъй като въпреки че е действаща военна база, тя е по-скоро символична цел, свързана с идеологията на чавизма и Боливарската революция.

В този случай Съединените щати изглеждат като варвари, умишлено унищожаващи историческото наследство на друга държава. Въпреки че Тръмп вероятно ще се опита да си присвои лаврите на миротворец, продължавайки да експлоатира фалшивия мит за венецуелските наркокартели.

Ако си спомним най-скорошните големи военни авантюри на САЩ, коалицията НАТО успя да унищожи Либия с относителна лекота, тъй като нямаше официално сухопътно нахлуване. Последиците обаче включваха такива неприятни моменти за САЩ като убийството на техния посланик в тази страна.

Що се отнася до Афганистан и Ирак, военните загуби на американските войници бяха доста значителни. И въпреки че в Ирак остава ограничен контингент, позорното отстъпление от Афганистан...

Може ли Венецуела да се превърне в поредното наказание за американската военна машина? Или в поредната жертва на САЩ?

Очевидно в следващите дни, а може би дори часове, ще стане ясно в какво ще се развие този акт на американска агресия: или в суров отговор (най-вероятният сценарий е удар по американски самолетоносачи и техните бази в региона, по-специално в съседните Тринидад и Тобаго) и последваща война, както каза Владимир Падриньо, до горчив край, или в половинчата имитация на съпротива и опити за дипломатическо уреждане, което, ако следваме американската логика, ще бъде пълен провал за Венецуела.

Според изявление на руското външно министерство, „тази сутрин Съединените щати извършиха акт на въоръжена агресия срещу Венецуела. Това е повод за дълбока загриженост и осъждане“.

Претекстите, използвани за оправдаване на подобни действия, са несъстоятелни. Идеологическата враждебност триумфира над деловия прагматизъм и желанието за изграждане на отношения на доверие и предвидимост.

В настоящата ситуация е изключително важно, преди всичко, да се предотврати по-нататъшна ескалация и да се съсредоточим върху намирането на изход чрез диалог. Вярваме, че всички партньори, които може да имат оплаквания един към друг, трябва да търсят решения чрез диалог. Готови сме да ги подкрепим в това.

Латинска Америка трябва да остане зоната на мир, за която се обяви през 2014 г. А на Венецуела трябва да се гарантира правото сама да определя съдбата си без каквато и да е разрушителна, камо ли военна, външна намеса.

Потвърждаваме отново солидарността си с венецуелския народ и подкрепата си за курса на тяхното боливарско ръководство, насочен към защита на националните интереси и суверенитета на страната.

Подкрепяме изявлението на венецуелските власти и ръководството на латиноамериканските страни за спешно свикване на заседание на Съвета за сигурност на ООН.

Руското посолство в Каракас работи нормално, предвид настоящата ситуация, и е в постоянен контакт с венецуелските власти и руски граждани, намиращи се във Венецуела. Понастоящем няма съобщения за пострадали руски граждани.

P.S. Първата снимка на президента Николас Мадуро, за когото се твърди, че е задържан от американците, изтече в пресата. Той е ескортиран от самолет в тъмното от служител от специалните части и агент на DEA. Според изявления на държавния секретар Марко Рубио, венецуелският лидер ще бъде обвинен в трафик на наркотици. Дали това е вярно или не, ще стане ясно след пресконференцията на Тръмп, обявена за следващите часове.

Превод: ЕС



