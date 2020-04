/Поглед.инфо/ Глобалната икономическа система навлезе в стръмен връх: дори не е влошен режим, когато многонационални банки и корпорации, водени от желанието да отпишат или минимизират задълженията си, провокират финансови вихри в планетарен мащаб. Това е истински хаос, в който глобалната хибридна война, като продължение на безполезната и самодискриминирана хегемонична политика, се води със забранени средства, вкарвайки в деструктивната фуния всички поддържащи структури на „стария“ свят - хуманизъм и човечество, международно право, институции за съвместно реагиране на общи заплахи, самите основи на националните държави. Световната икономика, като хвърчило в епицентъра на ураган, се срива под въздействието на ново средство за масово унищожение и когнитивно потискане - биологично оръжие, изпитано и изпробвано с чуждата „лека ръка“.

Колективният "реформатор", който реши да извърши престъпление от такъв мащаб, използвайки съвременни технологии за биоинженеринг, се оказа хазартен "играч": той не скри асото на козовете, моделирайки възможни опции и времеви точки за използването му на глас, както се казва, под протокола. Концентрираните резултати от такива „бизнес игри“ бяха представени на правителствата и специалните служби под формата на целеви доклади, като, например, работата, извършена в очакване. Но всъщност аналитичното подпомагане на лабораторната дейност за синтеза на нов смъртоносен вирус, която не спира дори и за минута, беше осъществена за отклоняване на вниманието: от формалната логика следва невключването (невинността) на предупреждаващия (съобщаващия).

Има основание (набор от факти и компетентен анализ на надеждни специалисти) да се смята, че е проведено „научно търсене“ в областта на вирусологията под координацията (възможно е с пряка финансова подкрепа) на организаторите на бизнес игри и авторите на днешните прогнозни доклади

Дешифрирането на технологията за разпространение на „генома“ на следващия кръг на хибридната война ни позволява да разберем същността на всички негови аспекти: биологични, политически, икономически и информационни. Подобни вируси съществуваха и преди, разпространявайки се по подобен сценарий, но те не бяха „рекламирани“, тъй като нямаше икономическа и политическа нужда от това. И не са го използвали толкова широко и масово в информационните войни: в края на краищата висококачествената дезинформация не е пряко изкривяване на фактите, а манипулация на възприятието.

Както ни учи класиката, войната е просто продължение на политиката с други средства, а политиката от своя страна е концентриран израз на икономиката.

С други думи, настоящата пандемия - създадена от човека или не - е криза, която облагодетелства всички субективни играчи в глобален мащаб за решаване на техните проблеми. При прикритието на непреодолими санитарни обстоятелства световната икономика не само беше сведена в рецесия, но създаде нова икономическа реалност. Налице е дълбоко преструктуриране на цялата система от икономически връзки и отношения, характерно за периода на „възходяща глобализация“ през 2000-те и първата половина на 2010-те.

Новата икономическа реалност ще се оформи в най-близко бъдеще с активното използване на политически и евентуално електроинструменти и ще отразява прехода на света към състояние на конкуренция за пространствено влияние, за разлика от конкуренцията за технологично лидерство, което е характерно за ситуацията 2018-2019.

Същността на конкуренцията за лидерство на този етап, според експертите (2), е да не се получи контрол върху най-важните технологични единици в глобализираните производствени вериги или да се осигури краткосрочно лидерство на контролирани компании в най-обещаващите области на потребление. Целта му е да създаде устойчиво на криза, тоест технологично и индустриално относително самодостатъчно пространство, в което ще бъде осигурен приоритет на националните правила на играта.

За да разберем логиката на катастрофалните събития, които разтърсват Русия и света днес, и да се даде прогноза за по-нататъшното им развитие, е необходимо да се започне от разбирането на дългосрочните модели на икономическо развитие.

1. Основните причини за световната криза

Зад калейдоскопа на привидно случайни и несвързани събития често се крие обективна закономерност, разбирането на която ни позволява да предвиждаме кризи, да ги спираме навреме и дори да ги използваме за конструктивни цели.

1.1. Голямата депресия и Втората световна война като фази на промяна в технологичните и световните икономически структури

Основната особеност на текущия период е структурното преструктуриране на световната икономика поради промяна на технологичните и световните икономически структури (3). Жизнените цикли на тези макроикономически възпроизвеждащи технологични и институционални образувания се проявяват като дългите вълни на Кондратиев (4) и вековните цикли на натрупване на капитал на Арига (5). Законите, характерни за тези процеси, определят периодично настъпващите епохални промени, медиирани от технологичните и социалните революции, икономическите кризи и световните войни.

Процесът на промяна на технологичните модели се случва веднъж на половин век и е придружен от технологична революция, която обезценява значителна част от производството и човешкия капитал, причинявайки дълбока икономическа криза и депресия (6). Излизането от него на следващата дълга вълна на икономически растеж изисква стимулиране от правителството на инвестиционната и иновационна активност в перспективните области на растеж на новата технологична структура. Досега, под влиянието на либерална идеология, осъждаща намесата на правителството в икономиката, това стимулиране се случи чрез оръжейна надпревара, която оправдава рязко увеличение на правителствените разходи за научноизследователска и развойна дейност и беше придружена от изостряне на военно-политическо напрежение в света. Последният исторически пример е надпреварата с оръжие в космоса между САЩ и СССР,

Процесът на промяна на световните икономически структури се случва веднъж на век и е придружен от социални революции и световни войни, които посредничат в промяната на институциите за регулиране на възпроизводството на икономиката. Причината за тези шокове е желанието на управляващия елит на доминиращата държава да поддържа глобална хегемония на фона на загубата на конкурентоспособност поради появата на по-ефективна система за управление на развитието на икономиката в една от периферните страни. Той създава нов център на световната икономика, чието разширено възпроизвеждане постепенно заменя старото и формира нов световен ред. Последните исторически примери от този вид са Първата и Втората световна война, които бяха провокирани от британските специални служби с цел взаимното унищожаване на Русия и Германия, т.е. които бяха считани от британския управляващ елит като основни конкуренти за неговото геополитическо господство. В резултат на социалистическата революция и формирането на СССР, както и на бягството на капитала от Европа към САЩ, се появяват две разновидности на нова, по-ефективна система за управление на развитието на икономиката в глобален мащаб. Колониалният световен икономически режим е заменен от имперския с глобални вертикално интегрирани научни и производствени системи за икономическо възпроизвеждане.

Настоящата ситуация се характеризира с налагането на процеси на променящи се технологични и световни икономически структури, резултат от които е резонансното засилване на кризисните явления. Расата на оръжията, типична за промяна в технологичните структури, с изостряне на военно-политическо напрежение, преминава в световната война, което е естествена фаза на промяна в световните икономически структури.

От гледна точка на историческите аналогии, настоящото десетилетие е подобно на Голямата депресия, предшестваща Втората световна война. Въпреки че, благодарение на колосалното изпомпване на пари, издателите на световна валута успяха да смекчат структурната криза и да избегнат рязък спад на производството, икономиките на водещите страни в света са в състояние на продължителна стагнация. Загубите на потенциалния БВП, натрупан през десетилетие, са доста сравними с щетите от спад на производството през 30-те години, който беше сравнително бързо преодолян (фиг. 1).

БВП на развитите икономики, ръст до нивата от 1929 и 2007 г.

Глобалната криза, която се развива в момента, утежнява икономическата ситуация и отчитането на загубите на БВП в съвременния период вероятно ще надвиши провала в съответния период на миналия век. Ако тогава изходът от Голямата депресия се случи бързо и рязко поради огромното увеличение на държавното търсене поради милитаризацията на икономиката в навечерието и по време на Световната война, днес хибридната война се води главно в областта на хуманитарните технологии и няма нужда да произвежда голямо количество оръжие и военни технология. И за щастие, тя не е придружена от гигантски загуби на население и материални богатства, което елиминира ръста на разходите за възстановяването му. В същото време заплахите за човечеството, произтичащи от дълбоките структурни промени в световната икономика, не трябва да бъдат подценявани.

През миналия век управляващият елит на Великобритания се опита да запази глобалната си хегемония, като предизвика войни между основните си конкуренти: Япония срещу Русия; Германия и Австро-Унгария срещу Русия и СССР; Япония срещу САЩ. За да ограничи развитието на последната, Британската империя дори въведе ембарго върху вноса на американски стоки през 30-те години. Днес САЩ се опитват да направят същото по отношение на китайските стоки. По подобен начин американските разузнавателни агенции провокират конфликти между основните им конкуренти, тласкащи Виетнам и Япония към конфликт с Китай и култивиране на русофобски режими в постсъветското пространство

Тази историческа аналогия е много поучителна, защото отразява обективните закони на структурните промени в световната икономика, засягайки рефлексите на управляващия елит на англосаксонския свят. Предишният период на промяната в световните икономически структури започва с Първата световна война, в резултат на което всички евразийски империи се сриват (Руска, Немска, Австро-Унгарска, Османска и накрая Китайска), а САЩ, Япония и Великобритания се укрепват, достигайки върха на силата на своята колониална империя. Настоящият период на промяна в световните икономически структури започва с Перестройката в СССР, която завършва с нейния крах, както и с разпадането на световната социалистическа система. В същото време Китай, Индия и най-вече Съединените щати се укрепиха, достигайки върха на силата на своята глобална финансова и корпоративна система. По този начин в първата фаза на преходния период доминиращата страна на съществуващата световна икономика достига своя пик на мощта и потенциалът на тази световна икономика се разкрива напълно в глобалната хегемония на тази страна. Съществува илюзия за „края на историята“: в действителност завършва само жизненият цикъл на съществуващата световна икономическа структура, който навлиза в „ерата на застой“.

В следващата фаза на преходния период се извършва преход към нова световна икономика. Така в резултат на Втората световна война Британската колониална империя се разпада и се формира нова биполярна световна икономическа структура с центрове в СССР и САЩ. Може да се предположи, че в настоящата ситуация унищожаването на съществуващия световен ред на либералната глобализация в интерес на Съединените щати ще бъде придружено от формирането на нова световна икономика, чието развитие ще се осъществи в конкуренцията на интеграционните структури с центрове в Китай и Индия, като същевременно ще се запази значително влияние от ЕС, САЩ и, да се надяваме, ИАЕУ ,

Въпреки победи в две световни войни, Британската империя се разпада, достигайки пика на своята мощ до средата на миналия век. Това се случи поради безнадеждната изостаналост на създадената от нея система на колониална администрация, която в способността си да осигури развитието на икономиката се оказа с порядък по-малко ефективен от институциите на новата световна икономика, формирани в СССР и САЩ. Последните днес се озоваха в подобна ситуация - достигнали пика на своята мощ след разпадането на СССР, САЩ безнадеждно губят икономическата конкуренция спрямо Китай, което създаде порядък по-ефективна система за управление на развитието на икономиката. Имперската световна икономика отстъпва на интегрална система със значително по-сложна смесена система за управление на развитието на икономиката.

Комбинирайки държавното планиране и пазарната самоорганизация, държавния контрол върху движението на пари и частното предприемачество, интегрирайки интересите на всички социални групи около целта за подобряване на общественото благосъстояние, КНР показа рекорден ръст на инвестиционната и иновационна дейност, водеща в света по отношение на икономическия растеж за повече от тридесет години. Ако в Съединените щати, въпреки петкратното увеличение на обема на долара през последното десетилетие, икономиката продължава да застоя, тогава Китай комбинира максималните нива на монетизация на икономиката, степента на натрупване и нейния темп на растеж. Фокусирайки се върху увеличаване на текущите печалби, американската финансова олигархия очевидно е по-ниска от китайските комунисти в управлението на икономическото развитие които използват пазарни механизми за повишаване на общественото благосъстояние чрез увеличаване на производството и инвестициите. Както и индийски националисти, които създадоха своя версия на интегрирана система за управление на икономическото развитие с демократична политическа система. Всички държави, от Виетнам до Етиопия, които се насочват към формирането на конвергентен модел, който съчетава социалистическата идеология и държавното планиране с пазарните механизми и частното предприемачество, както и регулирането на последната с цел увеличаване на производството на материални блага, демонстрират по-бързо устойчиво развитие на фона на застоя на водещи капиталистически страни ,

1.2. Характеристики на настоящата световна криза и война

Поради неумолимите закони на световното социално-икономическо развитие Съединените щати са обречени да победят в разгръщането на търговска война с КНР. Но американският управляващ елит ще се опита да се бори за глобално лидерство с всички средства, достъпни за него, независимо от международното право. Въпреки това тя вече е унищожила последното: игнориране на нормите на СТО по време на търговската война с Китай; нарушаване на Хартата на ООН чрез въоръжена агресия на Балканите и Близкия изток, както и организиране на преврати в редица страни в Европа и Южна Америка; Харта на МВФ - финансови санкции срещу Русия; ангажиране в разработването на биологично оръжие, кибер тероризъм и изграждане на военно присъствие в други страни и в Космоса, противно на международните конвенции; спонсориране на религиозния екстремизъм и неонацизма с цел организиране и манипулиране на терористични организации; чрез арестуване на собственост и отвличане на недобросъвестни граждани на други страни. В пълно съответствие с теорията (7) тази война е инициирана от управляващия елит на Съединените щати, за да запази глобалната си хегемония на фона на появата на порядък по-ефективна система за управление на развитието на икономиката в Китай. Остава въпросът до каква граница могат да стигнат американските лидери в престъпленията срещу човечеството в опит да запазят своето господство?

Световните войни значително се различават една от друга по приложни технологии. Втората световна война беше война на двигатели, която даде мощен тласък на развитието на автомобилната промишленост и индустрията за органичен синтез, които съставляваха сърцевината на новия за онова време технологичен режим. До средата на 70-те години на миналия век тя достигна границите на своя растеж и започна процесът на нейното заместване със следния технологичен ред, ядрото на което беше микроелектронната индустрия и информационните и комуникационните технологии. Учението за "Междузвездни войни" и надпреварата за въоръжение в САЩ в космическата и ракетната сфера даде мощен тласък на нейния растеж, който продължи до началото на този век. Днес протича процес на замяна на тази технологична структура със следните, ядрото на които са цифровите, нано- и биоинженерните технологии. Както преди той се стимулира от надпревара с оръжие. Основните технологии на новия технологичен режим, който се появява днес, обаче значително се различават от предишните. За стимулиране на тяхното развитие са много подходящи ракетни, насочени биологични, кибернетични и информационни когнитивни оръжия, които удрят стратегически цели, населението и съзнанието на врага са доста подходящи.

Не е трудно да се забележи използването на тези видове оръжия понастоящем: оръжия с висока точност - във военни операции; биологичен - под формата на коронавирусна пандемия; кибернетични - при кибератаки срещу обекти на финансова и енергийна инфраструктура; познавателни - в социалните мрежи. Ако е невъзможно да се използват ядрени и химически оръжия, съвременната световна война придобива хибриден характер, включително широкото използване на финансови, търговски и дипломатически методи за разбиване на противника. САЩ използват своето превъзходство във всички тези области, като се стремят да засилят своите предимства в световната икономика чрез отслабване на врага.

Война срещу Русия беше разгърната на финансовия фронт под формата на финансови санкции, жертвите на които, по-специално, са алуминиевата промишленост, заедно с водноелектрическите централи на Русал, контролът на които премина на американските „партньори“. Следващата им цел беше Роснефт, частично вече контролирана от западния мениджмънт. Арестите на активи на руски юридически и физически лица, недолюбвани от Вашингтон, блокирането на парични преводи и забраните за транзакции с тях се извършват на широк фронт в цялата доларова зона. Около трилион долара капитал, изнесен от Русия, са „държани в плен“ от англосаксонските офшорни компании

Инструментите на търговската война бяха използвани за отслабване на Китай, срещу който Вашингтон в нарушение на правилата на СТО наложи допълнителни вносни мита на обща стойност 300 милиарда долара, както и санкции срещу водещи производители на компютърна техника. Тествана през 80-те срещу СССР, техниката на търговската война е сривът на цените на петрола от Саудитска Арабия, провокиран от американски агенти на влияние, за да се подкопае търговският баланс на Русия. Освен това Саудитска Арабия започна открит дъмпинг на петрол на европейския пазар, за да изгони руските компании от него, за което САЩ едновременно наложиха санкции.

Пример за използването на кибернетични оръжия е аварията в иранската ядрена централа, причинена от компютърен вирус, въведен в автоматизираната система за контрол на процесите. Всяка минута от НСА се извършват няколко кибератаки срещу цели на териториите на Китай, Русия, Венецуела и други страни, които не са контролирани от Вашингтон. За глобалната мрежа за слушане на телефонни разговори, вградените компютри „бъгове“ и вече не говорят.

Тази година се откри нов фронт на световната хибридна война с използването на биологично оръжие - според много китайски и руски експерти коронавирусът се синтезира и хвърля в Ухан от американските разузнавателни агенции. Развитието на технологиите за биоинженеринг за военни цели беше очакваният „двигател“ на развитието на нова технологична структура. Учени от изследователския център в Пушкино на Руската академия на науките говориха за възможността за синтезиране на вируси с насочени вредни ефекти срещу хора от определена раса, възраст или пол през 1996 г., обосновавайки необходимостта от разработване и приемане на програма за осигуряване на биологичната безопасност на Русия. „Първите лястовици“ под формата на Ебола, ТОРС и, вероятно, птичи грип и ХИВ, са прелетели от. И както е описано подробно в преамбюла на този доклад, през 2010 г. Фондация Рокфелер разработи сценарий (8) на вирусна пандемия (за нея по-долу), който в момента се прилага. Няма съмнение, че в обширна мрежа от американски тайни биолаборатории, разпръснати по света, биоинженерните оръжия се „коват“. Неговото развитие и приложение стимулира развитието на развита индустрия за биоинженеринг, генерираща търсене на медицински изследвания и устройства, нови сложни ваксини и лекарства. Здравеопазването като водеща индустрия в новия технологичен ред получава допълнителен тласък за растеж. генериране на търсене на медицински изследвания и устройства, нови сложни ваксини и лекарства. Здравеопазването като водеща индустрия в новия технологичен ред получава допълнителен тласък за растеж. генериране на търсене на медицински изследвания и устройства, нови сложни ваксини и лекарства. Здравеопазването като водеща индустрия в новия технологичен ред получава допълнителен тласък за растеж.

Широкото въвеждане на карантинни мерки и ограничения за движението на гражданите дава мощен тласък за развитието на информационните технологии и компютърните технологии чрез рязко увеличаване на търсенето на услуги за електронна търговия, дистанционно обучение, оборудване за работа от дома и от отдалечени работни станции. Държавите инвестират гигантски средства в оборудване на градове и обществени места с видеозапис и проследяване на гражданите, признаване на тяхната идентичност и наблюдение на тяхното движение и здраве. На тази основа се формират системи за изкуствен интелект, които работят с големи данни, обработката на които изисква суперкомпютри и свръх високоефективен софтуер. Това от своя страна стимулира развитието на нанотехнологиите за производство на компютърни технологии с подходяща производителност,

Надпреварата с оръжия, както винаги през периода на технологичната революция, се провежда в перспективните посоки на растеж на нова технологична структура. Той представлява заплаха за съществуването на човечеството, когато технологията съзрява до разработването на оръжия за масово унищожение, попадащи на разположение на аморални политици. Ярък пример за престъплението им срещу човечеството е атомното бомбардиране на Хирошима и Нагасаки. Употребата на коронавирус, който засяга милиони хора, показва рецидив на тази престъпна дейност на съвременна, напреднала технологична основа.

Разликата от атомното бомбардиране на японски градове е противоположният ефект на биологичните оръжия, засягащи населението не само на врага, но и на техните собствени. Може да се предположи, че управляващият елит на САЩ или т. Нар. "Дълбока държава" има допълнителни мотиви за използването му във връзка с част от света, контролирана от Вашингтон. След атентатите от 11 септември 2001 г. в Ню Йорк, извършени със съдействието на ЦРУ, властовите структури значително се увеличават, излизайки от контрола на обществото и получавайки широки правомощия. Тогава оправданието за тази частична узурпация на властта и ограничаване на гражданските свободи беше „войната“ със световния тероризъм, спонсорирана и ръководена от същите американски разузнавателни служби (9).

Пандемията създава още по-широки основания за ограничаване на гражданските свободи на гражданите до пълното им премахване. Промяната в технологичните модели е придружена от обезценяване на капитала и депресия. Промяната в световните икономически модели добавя към това спад в ефективността на институциите за регулиране на възпроизводството на икономиката и политическата криза. За да поддържа контрол над ситуацията, управляващият елит се нуждае от законови основания за ограничаване правата на гражданите. Това е още по-уместно в контекста на Световната хибридна война, по време на която кукловодите на американския управляващ елит имат за цел да затворят и конфискуват имуществото на своите жертви. Сривът на финансовите балони и сривът на финансовия пазар обезценява активите на десетки милиони американски граждани, карантинният режим е идеално подходящ за неутрализиране на потенциалния им протест. Възможно е финансовата олигархия, управляваща в САЩ, да жертва уязвимите сегменти от американското население, за да парализира ужаса на смъртта от коронавирус чрез протеста на милиони граждани, загубили своите активи и спестявания. Също така британската олигархия, с което умилостиви Хитлер да запази властта в средата на 30-те години, не мисли за бъдещите жертви на атентата над Лондон и разгрома на британската армия във Франция през 1940 година.

Изследванията на фактите, предшестващи пандемията на коронавирус, показват, че тя е била подготвена системно.

Хронологията на операция COVID-19, която може да бъде класифицирана като терористична, е от 2010 г., когато е публикуван докладът на Фондация Рокфелер и Глобалната бизнес мрежа „Сценарии за бъдещето на технологиите и международното развитие“ (10). В един от сценариите на доклада, наречен в духа на специални операции на американските тайни служби от холивудските блокбастери - Lock Step („Clock Step“), всъщност е представено моделиране на глобалната дестабилизация чрез пандемия на вирус с изкуствен произход (описанието му по-долу). И през 2015 г. публикуването на реномираното научно списание Nature Medicine вече съдържа документални доказателства за успешен лабораторен експеримент за синтезиране на нов вирус за заразяване на хората, което предизвика безпокойство сред учените относно непредвидимите последици от изтичането на мутантния вирус. Известен е като SHC014: повърхностният му протеин се прехвърля на вируса на SARS, живеещ в белите дробове на експериментални мишки (за симулиране на човешка инфекция). „Учените доказаха, че вирусът SHC014 вече има всички необходими инструменти, за да се свърже с ключов рецептор за човешките клетки. Експериментът потвърди хипотезата за възможността за пряка инфекция на човека с коронавируси от прилепи “, се казва в статията (11), подписана незабавно от 15 автори, 13 от които са свързани с Университета на Северна Каролина в Chapel Hill, а други двама са служители на водещата лаборатория за специални патогени и биобезопасност на Института по вирусология в Ухан. От статията следва, че в експериментите са участвали както американски, така и китайски учени. Освен това се подчертава, че „въпреки временния мораториум, че правителството на САЩ е финансирало изследвания, за да подобри функцията на патогени, включително грипните вируси MERS и SARS, работата в тази област получи специално разрешение и продължи. " Сега ABC news разбра, че миналата есен медицинските звена на американското военно разузнаване предупредиха Д. Тръмп за последствията от коронавируса.

Това е кратко резюме, описващо историята на вируса. Но какво стои зад „задкулисието“ от създаването му и за какво „предупредиха“ авторите на прогнозните доклади през последните десет години, включително буквално в навечерието на обявяването на епидемията на СЗО? Обръща се внимание на точността на прогнозите и моделирането на сценарии, организирани от структури, свързани с голям капитал:

„През 2012 г. избухна най-голямата пандемия, която светът чака от много години. За разлика от 2009 H1 # 1 (пандемичният вирус на свинския грип, възникнал през 2009 г.), този нов щам на грипа се оказа изключително опасен. Дори някои от страните, които се подготвиха за появата на такава пандемия, бяха засегнати от болестта и в световен мащаб вирусът зарази около 20% от населението. 8 милиона загинаха през първите 7 месеца след появата на нов щам ... ”(12).

Тъй като докладът е изготвен веднага след световната финансова криза от 2008 г. и към момента на публикуването му последствията все още не са преодолени, авторите смятат за бърз преход към катастрофален сценарий. Политиката на „количествено облекчаване“ обаче даде резултат: след безпрецедентно изпомпване на пари, финансовият пазар се стабилизира и тръгна нагоре. Може би този път манипулиращите сили решиха, че няма да удържат ситуацията и дръпнаха спусъка на биологичната война, която ще отпише загубите на фалирали граждани, корпорации и държави.

Не само Фондация Рокфелер разработваше сценарий за това бедствие. Бил Гейтс многократно е обявявал неминуемата пандемия (13): в речта си за 2015 г. Гейтс заяви, че светът „не е готов за следващата епидемия“, а в дискусията за епидемия през 2018 г., организирана от Медицинското общество в Масачузетс и списание New England Journal of Medicine, Гейтс заяви, че пандемията може да се случи през следващото десетилетие и представи резултатите от моделирането на Института за моделиране на болести. Те показаха, че нов грип, подобен на този, който уби 50 милиона души по време на пандемията през 1918 г., сега вероятно ще убие 30 милиона души за шест месеца. И 18 октомври 2019 г. - когато все още не е открит нито един случай на коронавирус - в Ню Йорк, Центърът за здравна сигурност на университета „Джон Хопкинс“ (именно чрез неговите ресурси сега целият свят проследява коронавирусната епидемия) в партньорство със Световния икономически форум и Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс Събитие 201 събитие (14) в отговор на пандемия от високо ниво. Срещата се проведе като стратегическа игра, по време на която беше моделиран процесът на разпространение на пандемия на стабилен вирус, предаван чрез въздушни капчици, както и с ръкостискане и други тактилни контакти. Характеристиката на вируса според сценария на стратегическата игра е липсата на ефективна ваксина и селективната смъртност на населението, свързана главно с хора с отслабен имунитет.

Също така си струва да се спомене изтичащият блокбастър през 2011 г., а след това и широко рекламирания блокбастър ражение Нашествие “, предназначен да подготви панически очаквания на населението по отношение на бързо разпространяващата се смъртоносна белодробна болест, предавана от въздушни капчици.

Паралелно с лидерите на общественото мнение международните финансови институции започнаха да се подготвят за симулирана пандемия. И така, през юни 2017 г. се появи информация, че Световната банка емитира специализирани облигации, насочени към финансова подкрепа на развиващите се страни, като спешен канал в случай на (внимание!) Пандемия (15). Възниква въпросът: за какви цели бяха изразходвани такива усилия, които изискват участието на много влиятелни структури? Въпросът, разбира се, е риторичен. За да отговорим на това, нека да разгледаме образа на бъдещето в споменатия доклад на Фондация Рокфелер. Там (16) пише:

„По време на пандемията националните лидери по целия свят укрепиха авторитета си и установиха най-строгите правила и ограничения ... Дори след преминаването на пандемията този по-авторитарен контрол и надзор на гражданите и тяхната дейност остана и дори се засили. За да се предпазят от разпространението на все по-глобални проблеми - от пандемии и транснационален тероризъм до кризи в околната среда и нарастваща бедност, лидерите по света дойдоха да управляват по-строго. "

Преходът на обществото към „смел нов свят“ изисква съответната трансформация на държавните структури, преглед на мястото и ролята на наказателните и репресивни инструменти, с които разполага националните системи за управление, прогнозата на Рокфелер показва прозрачно. Както е писано, се случва: установяването на тоталитарен контрол, на места съпроводено с официалното въвеждане на извънредно положение; безпрецедентни мерки за надзор над всички сфери на икономическата и икономическата дейност; подчинение на публичния орган на строги правила в името на сигурността.

Във всички „пророчества“ от доклада до филма беше обявено, че епидемията ще дойде от Китай, страната, която представи на света нов изключително ефективен и атрактивен модел за организиране на производителни сили и производствени отношения. Именно това, най-яркият модел на новата световна икономическа структура, разкрила пред света икономическото чудо на 21 век, организаторите на вирусно-психологическата атака са имали намерение да торпират. Но ръководството на Китай с чест излезе от това изпитание, като спря разпространението на пандемията и с още по-голям ентусиазъм започна да възстановява производството, търговията и външните отношения. В резултат подкрепящите структури на новата световна икономическа структура бяха укрепени чрез засилване на дисциплината на всички социални групи, мобилизиране на ресурси, съвместна отговорност, както и увеличаване на авторитета на правителството, т.е.

Горната логическа последователност от факти и описание на семантичното поле на кризата потвърждава валидността на интерпретацията на коронавирус като биологично оръжие, а пандемията като ключова кампания на световната хибридна война, която може да се превърне в тригер за глобални промени. Тази хипотеза добре се вписва в традицията на англосаксонския управляващ елит. За да се започне Първата световна война е организирано убийството на престолонаследника на Австро-Унгария и са елиминирани най-влиятелните противници на привличането на Русия във войната, включително Столипин и Распутин. За да започнат Втората световна война, американските и британските разузнавателни служби помогнаха на Мусолини и Хитлер не само да дойдат на власт, но и да я поддържат в конфронтация с генералите, а също и да започнат война, жертвайки Чехия, Полша и други европейски съюзници. Човек може да си припомни и операцията със саморазрушаване на американския военен кораб "Мейн" в залива Хавана, който САЩ използва като основа за обявяване на война на Испания, за да превземе американските й колонии. Или провокация с обстрел на военни кораби в залива на Тонкин за нахлуването във Виетнам през 1964 година.

Тези провокации, извършени в различно време, имаха фатални последици, пускайки маховика на необратимите процеси на глобална промяна. Те влекоха гладни на власт хора в приемането на предварително определени рутинни решения с катастрофални последици. Сякаш по бележки, решенията на главите на Австро-Унгарската, Руската и Германската империи за избухването на Първата световна война след политическото убийство в Сараево бяха изпълнени. Действията на Хитлер да узурпира властта в Германия и след това да разгърне война в Европа също бяха изчислени и се вписаха в логиката на „клиентите“ на тази война. Последните подготвиха и лансираха верижна реакция на военни конфликти тайно не само от народите, участващи в тях, но и от парламенти и правителства, които бяха изправени пред необходимостта да вземат решения, предварително определени от политическата логика.

След като хвърлиха коронавируса и отприщиха паника, организаторите на хибридната война поставиха националните правителства в необходимостта да вземат решения, които точно отговарят на сценария на фондация Рокфелер. Играчите с „тайни знания“ непосредствено преди срива на пазара прехвърлиха капитала си от ценни книжа в ценни книжа, като затвърдиха позициите си и се подготвиха да купуват активи, които са паднали многократно. Вероятно те използваха своето влияние за продължаване на развитието на коронавирус, въпреки официалното прекратяване на тази научна програма от американското правителство, както и нейната доставка до Ухан

Във връзка с това възниква историческа аналогия със странното бягство на Наполеон от остров Елба, блокиран от английския флот, което предопредели по-нататъшното развитие на събитията във Франция, докато Ротшилдовете се обогатиха при срива на пазара на облигации на Англия с последващата им покупка по време и след битката при Ватерлоо. Британската армия трябваше да плати за това със смъртта на много хиляди войници, а британската хазна с милиони паунда. Като цяло Наполеон се оказва политически инструмент, благоприятен за британската олигархия, чрез който Франция е лишена от колониите си и се свежда до второстепенна страна. На този исторически епизод приключи формирането на английския веков цикъл на натрупване на капитал и формирането на колониалната световна икономическа структура, в която Великобритания заемаше централно място.

Възможно е финансовата олигархия, управляваща в САЩ, да жертва уязвимите сегменти от американското население, за да парализира ужаса на смъртта от коронавирус чрез протеста на милиони граждани, загубили своите активи и спестявания. Също така британската олигархия, умилостивяща Хитлер, не мисли за жертвите на атентата в Лондон и разгрома на британската армия във Франция преди Втората световна война.

Въпреки това, далеч не винаги провокативни в своите исторически последствия провокациите постигат желаните резултати за организаторите им. Световните войни са замислени от държави, чийто управляващ елит се стреми да запази господстващото си положение в рамките на съществуващата световна икономическа структура и обременен с натрупването на капитал в производството на съществуващата технологична структура. Страните, които успяват да формират институциите на нова световна икономическа структура и овладяват основното производство на нова технологична структура, печелят в тях. За тях през този период се отваря възможност за скок в икономическото развитие, препускайки новата дълга вълна на Кондратьев по-рано от други и стартирайки нов вековен цикъл на натрупване на капитал.

Изминалата световна война беше провокирана от британските разузнавателни служби, за да се поддържа глобалното господство на Великобритания. Победителите в тази война бяха СССР и САЩ, които успяха бързо да развият основното производство на нова технологична структура благодарение на създаването на по-ефективна система за управление, основана на институтите на нова световна икономическа структура. Възможностите за мобилизиране на ресурси от вертикално интегрирани министерства и корпорации, организиращи съответно широкомащабно производство, в СССР и САЩ, бяха много по-големи, отколкото в онеправданите колониални империи на Западна Европа със своите семейни фирми и разглезена аристокрация. Следователно победата в тази война, на първия етап, е спечелена от Германия, т.е.

Световните войни от миналия век минаха за владение на територията. Във всеки случай от страна на основните агресори - Германия и Япония, които обявиха целите за разширяване на жизненото пространство за своите нации, които искаха да поробят останалата част от човечеството. Настоящата световна хибридна война се разгръща от управляващия елит на САЩ за контрол на глобалната икономика, преди всичко на финансовата й система. Благодарение на приватизацията на функцията за емисии от световната валута, американската управляваща олигархия има възможност да експлоатира цялото човечество, като обменя създадените от него фиатни пари за реални материални богатства и активи. Целта на нейната агресия е да завърши процеса на либерална глобализация, т.е. в рамките на който всички държави осигуряват свободното обращение на долара като световна валута и обмена на всички национални инвентарни вещи и активи за него. Следователно, битките в настоящата хибридна война се случват не чрез използването на танкове, кораби и самолети, както беше през миналия век, а чрез целенасочената употреба на финансови инструменти, търговски ограничения, кибератаки и манипулиране на общественото съзнание. Въоръжените сили се използват в последната фаза на военните действия с наказателни цели за окончателната деморализация на вече победен враг. И биологично оръжие - да се създаде паника на населението с цел дезорганизиране на управлението и спиране на икономическата дейност. В крайна сметка да се обезценят активите на милиони инвеститори и граждани с цел последващото им закупуване от световната олигархия.

Победата в тази война би означавала за Съединените щати формирането на марионетни режими, които не са толкова необходими: стриктно спазване на препоръките на МВФ за осигуряване на отворена икономика и свободно движение на капитали при отказ от създаване на национална система за управление на паричните емисии; приватизация на държавни предприятия в полза на американските корпорации; прехвърляне на контрол върху медиите и телекомуникациите на американски агенти; придобиването на американска военна техника и следването на външната политика на Вашингтон. Американската империя няма нужда да задържа окупационните сили в контролирани държави: коренният управляващ елит, обучаван в университети в САЩ и Великобритания, ентусиазирано изпълнява инструкции от Вашингтон и получава своя дял от приходите от експлоатацията на националното богатство от американския капитал.

Както показва историческият опит от дългосрочния контрол на Съединените щати над латиноамериканските страни, Вашингтон е достатъчен да задържи агентите си на ръководни постове на Централната банка, министерствата на финансите, отбраната и външните работи, за да провежда макроикономическа, отбранителна и външна политика в своите интереси (17). Типични примери за подобна окупация в съвременния период са контролираните от САЩ режими на Украйна, Грузия, Ирак, Бразилия и много други държави, включително тези, принадлежащи към ЕС (18).

Икономическите последици от подобна „мека“ окупация са сравними с щетите, нанесени на победени страни през световните войни от миналия век. Например икономическите загуби на Русия по време на контролирания от Вашингтон режим на Елцин са сравними с последиците от агресията на Хитлер (19). Само за разлика от фашистка Германия, която губеше своята работна сила и оборудване на окупираните територии, американският управляващ елит получи контрол над трилиони капитали и активи, останали в нея от постсъветското пространство без загуби.

Хибридната война е много по-изгодна и удобна от въоръжените конфликти от миналия век. Добре се вписва в бизнес логиката на американския управляващ елит, чиито властови структури и влиятелни кланове печелят от окупираните страни: ЦРУ - от трафик на наркотици от контролиран от САЩ Афганистан и Колумбия; Пентагонът - за търговия с петрол от победените от американските военни в Ирак и Либия; Семейство Байдън - за приватизация на украинската система за транспортиране на газ; Буш - в петролните находища на Кувейт.

И това са само няколко примера. Американските банки и корпорации усвояват активите и ресурсите на окупираните от САЩ страни, чиито макроикономически загуби осигуряват натиск в полза на значителна част от националния доход. Техните предприемачи са принудени да използват американската технология. Американските колекции са попълнени с уникални експонати от разграбени музеи. Медицинските клиники получават човешки органи от страни, потопени в хаос за трансплантация на заможни пациенти. Но американската финансова олигархия печели най-много, като манипулира финансовите пазари на контролирани държави. Дори по облигации на обедняла Украйна, отделенията на Сорос успяват да свият до 60% от годишния доход.

Може би най-амбициозният пример за неоколониална експлоатация на американската финансова периферия е свиване на националния доход и богатство от Русия. През 90-те се образуваха и се разрастваха свръх печалби от финансови спекулации и се разрастваха при преразпределението на държавната собственост чрез спонтанна ваучерна приватизация, държавния бюджет - чрез финансовата пирамида на GKO и публичните спестявания - чрез частни финансови пирамиди. Интензивността на това преразпределение в интерес на американските „партньори“ и крайни бенефициенти беше изключително висока, възлизаше на половината от фонда за натрупване на страната годишно и беше придружена от образуването на колосални финансови балони (20).

В резултат на манипулации с техните акции много руски предприятия попаднаха в ръцете на чуждестранни конкуренти, които започнаха да се разпореждат с тях въз основа на краткосрочни интереси. По правило тези интереси са били концентрирани или в сферата на притискане на максимални печалби от предприятията (както се случва с много предприятия от цветната металургия, химическата, целулозно-хартиената промишленост), или в тяхното препрофилиране в съответствие с нуждите на чуждестранните компании в прехвърлянето на производството от Европа и САЩ в най-голяма степен трудоемки или замърсени с околната среда компоненти (както се случи с редица предприятия за производство на инструменти и електронна промишленост) или при елиминирането им като конкуренти (както често се случва oiskhodilo в високите технологии инженерство), или да ги използват за заснемане на вътрешния пазар (хранително-вкусовата промишленост и строителни материали)

Впоследствие, през 1996-1997 г., огромни печалби са реализирани от финансови спекуланти поради среден ръст 3,5-4 пъти повече от цената на акциите на предприятия, приватизирани за нищо. Всяка рубла, инвестирана от спекуланти, близки до отдела за приватизация, в придобиването на приватизационни чекове, впоследствие им носеше десетки рубли печалба от препродажба на акции, които растяха в цената на първоначално многократно подценявани предприятия, което означаваше съответна вреда или загуба на печалба за държавата.

Във финансовите пирамиди от 90-те години, апотеозата на които беше фалитът на държавата през август 1998 г., международните финансови спекуланти донесоха астрономически печалби. След като извадиха стотици милиарди долари от Русия и свалиха финансовата система на страната, те отново се върнаха, изкупувайки активи, които паднаха в цената тридесет пъти. Следващото изпомпване на руския пазар на ценни книжа, породено от повишаването на цените на петрола, беше погрешно възприето от руските власти и бизнеса като икономически бум. Бизнес общността беше доминирана от самодоволното очакване за продължителен финансов бум, подкрепен от нови все по-сложни и виртуални финансови инструменти. Американската система за федерални резерви (Фед), която служи като глобален център за емисии, подхрани тези очаквания, като изпомпа евтини заеми, които се разпространяват по целия свят, допринася за надуването на финансови балони на краткосрочните спекулации с ценни книжа и техните многобройни деривати. Бързият растеж на капитализацията на фондовите пазари се оказа финансов балон. Той избухна веднага след спада на цените на петрола и отлива на спекулативен чуждестранен капитал, като отново потопи руската финансова система в дълбока криза от 2008 г. В този пример финансовият фронт на глобалната хибридна война, обявена от САЩ, вече беше проявен.

Комерсиализацията на войната и окупацията е характерен елемент от цикъла на натрупване на американски капитал. Неговият недостатък обаче е обедняването на контролираните от САЩ страни, което води до изчерпване на глобалните репродуктивни контури на преобладаващата световна икономическа структура. Въпреки свръхрентабилността на американската агресия в Близкия изток, ОНД, Латинска Америка, в тази хибридна война Съединените щати са обречени да победят поради изчерпаните възможности на своята система за управление за осигуряване на устойчив икономически растеж и повишено благосъстояние на населението.

Обедняването и деградацията на страните, станали жертва на Световната хибридна война във Вашингтон (Ирак, Либия, Украйна, Грузия), е ясен индикатор за спада на ефективността на центрирания в САЩ имперски световен икономически режим на фона на успешното развитие на страните, интегриращи Китай в рамките на проекта „Един пояс, един път“ ( щати Индокитай, Пакистан, Монголия, Шри Ланка, Етиопия). За да поддържа глобалното господство, американският управляващ елит навсякъде унищожава репродуктивните контури на неконтролираните си страни чрез използването на хибридните военни инструменти, разгледани по-горе. Но не си поставя задачата да създава нови възможности за развитие на окупираните страни, прехвърляйки ги в действие от своите корпорации. След като нокаутира китайците от редица африкански страни с Ебола, Американците не започнаха да довършват инфраструктурата за социална, транспортна и инженерна инфраструктура, започната от КНР, ограничавайки се да установят контрол върху източниците на националния си доход. Отрязвайки Украйна от Русия, американските марионетки не започнаха да заменят прекъснатите връзки за сътрудничество и преустановиха инвестиционните проекти с нови, а прехвърлиха най-печелившите обекти на украинската икономика в американско-европейската столица. За народите от периферните страни разликата в перспективите за включване в интеграционните структури на нова световна икономическа структура или неоколониална експлоатация от американските корпорации става все по-очевидна. Имперската световна икономика, загубила своята ефективност, става все по-малко привлекателна и се разрушава като механизмите за възпроизвеждане на новото, интегрално

1.3. Неизбежността на формирането на нов световен ред

Промяната на световните икономически структури отнема значителен период от време, необходим за смяната на поколенията на управляващия елит на водещите страни по света. През миналия век тя възлиза на повече от три десетилетия, от началото на Първата до края на Втората световна война. През този период управляващият елит на водещите страни по света се промени драстично. Вместо наследствени аристократи и капиталисти, водещата властово-икономическа позиция беше заета от технокрация, а държавната администрация премина към професионална бюрокрация. Конкуренцията между частните компании беше заменена от конкуренция между глобални организации, възпроизвеждането на която беше регулирана от две световни политически системи на държавите.

Началото на съвременния преход към промяна в световните икономически структури трябва да се счита за колапса на световната система на социализма, провокиран от американското разузнаване чрез хибридни военни методи (21). Днес той навлиза в последната фаза, по време на която трябва да се извърши окончателното унищожаване на имперския световен икономически режим, преминал след разпадането на СССР, и преминаването към нов. Контурите на последната вече са оформени в Китай и други страни от Югоизточна Азия, които овладяват институциите и създават системи за управление на възпроизводството на икономиката на интегрирана световна икономика. Те доказват своята ефективност не само в динамиката на макроикономическите показатели, но и в успешното отразяване на американската агресия по време на хибридната световна война.

През последното десетилетие КНР успешно се съпротивляваше на кибератаките на американските разузнавателни служби, на опитите на контролираните от тях медии и блогъри да манипулират общественото съзнание с цел политическа дестабилизация, устоя на търговската война, започната от Тръмп и се защити от парични и финансови заплахи. Санкциите на Вашингтон срещу китайските високотехнологични компании ги принудиха да принудят собствената си научноизследователска и развойна дейност да създадат национална технологична база: китайците заеха първото място в света по отношение на изобретателската дейност. Ръководството на КНР блестящо се справи с мобилизирането на населението за неутрализиране на коронавирусната епидемия, създавайки в най-кратки срокове усъвършенствана система за биологична безопасност.

След като отблъсна епидемията от коронавирус, КНР започва контраатака, предлагайки помощ на засегнатите от нея държави в доставката на медицинско оборудване, защитно оборудване и дезинфекция. По този начин те възприемат инициативата от Вашингтон на идеологическия и политическия фронт, насърчавайки своята концепция за хармонично международно сътрудничество на „общността на единната съдба на човечеството“ (22). Опитите на САЩ да дискредитират Китай като източник на пандемия се провалят под натиска на доказателства за изкуствения произход на вируса в американските биологични лаборатории (23).

Няма съмнение, че КНР ще продължи да разгръща своя проект за международно сътрудничество One Belt - One Way, чието ядро е изпълнението на съвместни инвестиционни проекти с цел повишаване на конкурентоспособността на участващите страни и благосъстоянието на техните хора. Не либерализацията на пазарите в интерес на транснационалните корпорации и чуждестранните инвеститори, а растежът на производството чрез реализиране на съвместни инвестиции и създаване на съвместни предприятия, съчетаващи конкурентните предимства на страните, участващи в сътрудничество, е основният мотив за международна интеграция в новата световна икономика. Взаимното зачитане на националните интереси, неприкосновеността на суверенните права на държавите да провеждат независима политика, възстановява се принципът на взаимноизгодна международна търговия и финансови и икономически отношения, норми на международното право. Въз основа на този подход страните от ШОС, АСЕАН и ИАЕУ образуват нова световна икономическа структура, която е привлекателна за всички развиващи се страни. Докато те се интегрират в проектите на Велико евразийското партньорство, се създава нов световен ред.

Междувременно световният ред, ориентиран към САЩ, потъва в хаос. Нашествието на мигранти от победените страни от Близкия изток на НАТО дестабилизира европейската му периферия. Действителният крах на концепцията за мултикултурализъм, вдъхновила европейските интегратори, подкопава основните ценности на ЕС, в който тенденциите на разпад набират сила (24). Поредният спазъм на финансовия пазар в САЩ парализира възпроизвеждането на ядрото на американския светски цикъл на натрупване на капитал, значителна част от което намалява, отнемайки спестяванията на милиони граждани. Коронавирусът, въведен в Китай, се връща в страните от НАТО чрез бумеранг, предизвиква паника в населението и спира механизмите на икономическо възпроизвеждане. Съдейки по катастрофалните последици от епидемията в Италия, суверенитетът на правителствата на тези страни е далеч по-малко ефективен от китайския,

Въпреки че много наблюдатели смятат разгръщащата се финансова криза, управлявана от водещи олигархични кланове, за да стерилизират излишното парично предлагане и да преразпределят активи в своя полза, мащабът му може да надхвърли стабилизиращите възможности на американските парични власти. Удвояването на бюджетния дефицит на САЩ, ускоряването на безпрецедентните парични емисии през последното десетилетие може да предизвика разпространението на галопиращата инфлация от финансовия към потребителския пазар. Сривът на невероятно надутите финансови балони от деривати ще доведе до фалит на много фондове и банки, което може да парализира банковата система и вероятно ще спре инвестициите (фиг. 2).

Най-големите (топ-5 и 25-те най-добри) американски притежатели на финансови участия на деривати, обем на деривати, активи (трилион долара) и тяхното съотношение (пъти)

Съвременната система за информационни технологии на финансовия пазар работи върху автоматични алгоритми, изпълнявани от роботи, чиито операции се програмират според определени правила. Прилагането на тези правила е трудно - технологичните траектории, които ги прилагат, са достигнали фазата на падеж, генерирайки периодични колебания на финансовия пазар (фиг. 3).

Цикъл на отказите (динамика на индекса SP 500,)

Настоящият срив на американския фондов пазар се случи три години по-късно от очакваното от експерти (25), тъй като безпрецедентната парична емисия натрупа финансови балони. През последното десетилетие обемът на паричната база в долари нарасна почти пет пъти, докато по-голямата част от увеличението на количеството пари се задържа на финансовия пазар, образувайки парична надвеса, която неизбежно би трябвало да спадне. Пандемията на коронавирус беше причината ключовите играчи, манипулиращи американския финансов пазар, да започнат да рушат раздути финансови балони. Благодарение на „координираната“ работа на финансовите роботи в съответствие с установените алгоритми за вземане на решения за продажба на ценни книжа, спадът на пазара бързо придоби лавинообразен и неконтролиран характер, засилен от верижната реакция на „маржин разговори“ в банковите кредитни мрежи.

Трябва да се отбележи, че най-сериозният срив на световния финансов пазар винаги се случва в неговата периферия - в така наречените „нововъзникнали пазари“ със свободно движение на капитали, включително и на руския. Според автоматично работещите алгоритми финансовите роботи в случай на срив в обменния курс на ценните книжа в САЩ първо зареждат активите на тези пазари, събирайки ликвидност, за да поддържат основните активи в центъра на глобалната финансова система.

За разлика от руските регулатори, чийто мозък е парализиран от вируса на Вашингтонския консенсус, Китай и други страни, които формират институции на нова световна икономика, имат строги ограничения върху износа на капитал, които ги предпазват от спазмите на световната финансова система. Те работят на принципа на зърното - пускат чуждестранни инвестиции без ограничения и ги освобождават според определени правила, блокирайки спекулативните атаки срещу националната валута и финансовия пазар. За тези страни финансовата буря, която бушува в САЩ, е „нищо“. Разбира се, като всички участници на пазара, те губят част от парите, инвестирани в американски активи. Но техният национален финансов пазар остава сравнително стабилен на фона на колапса на световната финансова система, привличайки обезценен капитал (фиг. 4).

Няма съмнение, че китайската система за регулиране на възпроизводството на икономиката ще излезе от тази криза още по-силно. Паричните му власти се възползваха от декапитализацията на финансовия пазар, за да затвърдят националния контрол върху сегменти от китайската икономика, зависими от чуждестранните акционери. Тя безспорно ще стане още по-ефективна поради спада на цените на енергията и суровините, както и по-привлекателна за чуждестранните инвестиции. Въпреки че спадът в производството поради спирането на предприятията по време на епидемията се оценява на 50-70 милиарда долара, той ще се възстанови бързо, докато САЩ и ЕС трябва само да го оцелеят. В същото време Китай успя да избегне фалити на системно важни банки и предприятия, които са собственост и се поддържат от държавата, която изцяло контролира банковата система на страната, т.е.

А водещите европейски, американски и японски банки дори преди настоящата криза, според критериите на Базел-3, могат да бъдат затворени поради недостатъчна или дори отрицателна стойност на собствения капитал. Те бяха държани на плаване и можеха да обслужват задълженията си само благодарение на гигантски парични емисии. В ситуация, в която финансовите балони се сриват, дори по-големи, отколкото по време на световната финансова криза от 2008 г., договорите на повечето от техните корпоративни кредитополучатели ще бъдат „нарушени“ и нарастващата верига от неплащания може да доведе до несъстоятелност на банковата система.

За спиране на негативните последици от предишната световна финансова криза бяха предприети безпрецедентни мерки за спасяване на системно важни банки. Федералният резерв на САЩ е издал 16 трилиона. долара, които бяха изсипани в двадесет американски и европейски банки (26). За да се предотврати фалитът на европейските държави, останалите държави от Г-20 са натрупали значителна сума от 430 милиарда долара, преведени на МВФ за финансиране на антикризисната програма.

Днес ситуацията се промени. Първо, мащабът на финансовите балони е много по-голям от пирамидите на деривати, които се сринаха през 2008 г. През изминалия период паричната база от долари, евро и лири се е увеличила 5 пъти и по-голямата част от тази емисия (с пари и кредитни мултиплици) е преминала в надуването на финансови балони. Производните пирамиди станаха с 30-50% повече. Съответно, спадът на финансовия пазар ще бъде по-задълбочен. Вече днес капитализацията му е спаднала с повече от една трета, а обемът на неизпълними задължения се оценява на 15 трилиона. долара, което е 70% от паричното предлагане в САЩ.

Второ, не бива да се очаква, че международната солидарност в борбата срещу финансовата криза, която се прояви последния път в създаването на „двадесетте“ от водещите държави в света. Днес вече е ясно, че Г-20 се манипулира от Вашингтон, тъй като всички нейни решения се подготвят от американски експерти, а служители от други страни следват ръководството им, убеждавайки политическото си лидерство да последва вследствие на САЩ. Обещаната реформа на МВФ всъщност се превърна в имитация. Създадено по предложение на страните от Г-7, Бюрото за финансова стабилност по същество изпълнява функциите по надзор на финансовите власти на други страни и контрол върху „свободното“ движение на техните пари. Малко вероятно е КНР, Русия, Аржентина, Индия и други страни, за които Съединените щати и техните съюзници за последен път „се договориха“ отново да се съгласят на ролята на донори в контекста на хибридната война, започнала срещу тях от Вашингтон.

Трето, американските финансови санкции дискредитираха долара като световна валута. За Русия, Иран, Венецуела, Китай и много други страни, засегнати от тези санкции, доларът се превърна в токсична валута, всички операции, в които придобиха повишен риск. Мерките, предприети от тях за де-доларизиране на валутните резерви и взаимната търговия, провокират бягство от долара, което може да придобие лавинообразен характер и драстично да стесни финансовата база за обслужване на държавния дълг на САЩ. В този случай неизбежното понижение на външното търсене на техните държавни задължения ще трябва да бъде заменено с парична емисия, която може да въведе растежа на държавния дълг на САЩ в „режим с изостряне“, при който системата губи стабилност и „се разпада на опашката“. Необходимите предпоставки за това бяха създадени от предишния период на натрупване на американския публичен дълг (днес неговият обем е 23,6 трилиона.

Четвърто, има голяма вероятност галопиращата инфлация да се разнесе от финансовия пазар в САЩ към реалния сектор и към потребителския пазар. Той рязко се засилва във връзка с прилагането на антикризисните мерки, обявени от Тръмп, включително допълнителна емисия от 2 трилиона. долара за поддържане на стабилността на банковата система и субсидии за гражданите, както и почти нулева ставка на рефинансиране на ФЕД. На фона на дезорганизацията на финансовия пазар парите, останали след срива на финансовите балони, могат да се влеят в сферата на потреблението на материални блага. От една страна, това ще допринесе за растежа на инвестициите и възраждането на икономиката. Но, от друга страна, техният обем е толкова много по-голям от потенциала на продукцията, че неизбежно ще предизвика инфлация и дезорганизация на възпроизводството на икономиката.

По този начин сривът на финансовата система на долара е много вероятен. Китай, Русия, Иран и други страни, срещу които САЩ водят хибридна война, вече предприемат мерки за намаляване на зависимостта си от долара. Те изграждат своите междубанкови системи за обмен на информация, които заместват SWIFT, преминават към сетълменти в национални валути, диверсифицират валутни резерви и обменят валутно-кредитни суапове. По този начин те се защитават от последиците от неконтролирано разгръщане на финансовата криза, което привлича ликвидността в центъра на американската финансова система. Във всеки сценарий за по-нататъшно развитие на събитията, последните ще отслабят и ще се развие алтернатива на него, която се формира в азиатския цикъл на натрупване на капитал. А това означава неизбежното свиване на финансовите възможности на САЩ и намаляване на мащаба на нееквивалентен международен икономически обмен в тяхна полза. Това от своя страна ще доведе до рязък спад на военната и политическата мощ на Съединените щати, които ще бъдат принудени да отхвърлят прекомерно надутите военни разходи, образувайки гигантски дефицит на държавния бюджет.

По-нататъшното разгръщане на световната финансова криза обективно ще бъде придружено от укрепване на КНР и отслабване на САЩ. Страните, разположени в периферията на финансовата система, ориентирана към САЩ, включително ЕС и Русия, също ще пострадат значително. Въпросът е само в мащаба на тези промени. При благоприятен набор от обстоятелства, Голямата стагнация на западните икономики, която продължава повече от десетилетие, ще продължи още няколко години, докато капиталът, останал след срива на финансовите балони, не бъде инвестиран в производството на нова технологична структура и те могат да „осветят“ нова дълга вълна на Кондратиев. При неблагоприятен ход на събитията, финансовото изпомпване на финансовата система ще доведе до галопираща инфлация, което ще доведе до дезорганизация на възпроизводството на икономиката, спад в жизнения стандарт на населението и политическа криза. Управляващият елит на Съединените щати ще има два варианта: да се примирят със загубата на глобално господство и да участват във формирането на нова световна икономическа структура или да продължат към ескалацията на хибридната война, която те вече водят. И въпреки че те обективно не могат да спечелят тази война, на човечеството може да се нанесе катастрофална, дори фатална, вреда.

Засега ходът на събитията в Съединените щати се характеризира с нарастващ хаос. От една страна, след решението на Тръмп да оттегли САЩ от трансатлантическите споразумения за търговия, инвестиции и транс-тихоокеанско партньорство, тенденцията за либерална глобализация беше спряна. С решенията си за разгръщане на търговска война с КНР тя беше обърната. Така САЩ всъщност подкопаха основите на съществуващата световна икономика, в която след разпадането на СССР те заемат централно място.

От друга страна, в американския управляващ елит възникна разцепление: т. Нар. „Дълбока държава“ се противопоставя на Тръмп, опитвайки се да разгърне държавната машина в старата траектория на обслужване на транснационалната финансова олигархия. Избухването на криза засилва позициите й, допринасяйки за концентрацията на капитала и отслабва позицията на Тръмп, който носи политическа отговорност за неизбежното намаляване на нивото и качеството на живот на повечето американци

Очакваната от Байдън номинация за демократичен кандидат за президент означава, че няма да има фундаментална промяна в американския управляващ елит. С Тръмп и Байдън начело, тя ще се стреми да поддържа световната доминация. Разликата между тях е само в тактиката на това задържане. Тръмп залага на укрепването на американския производствен сектор, прибягвайки до протекционизма и жертва принципите на либералната глобализация. За разлика от тях демократите се ангажират да реанимират последното в стратегията на американското лидерство. Но във външната политика те ще следват един курс на ескалация на американската агресия срещу Китай, Русия и други страни, неконтролирани от американските разузнавателни агенции.

Въпреки това, никакви тактически маневри не гарантират победата на САЩ в икономическата конкуренция с Китай и други страни от Югоизточна Азия. Протекционистката политика на Тръмп само засилва желанието на КНР и други страни да се освободят от паричната и технологичната зависимост от САЩ, стимулирайки ги да форсират формирането на нова световна икономика и развитието на ключови индустрии на нова технологична структура. Те успяват да направят това с порядък по-ефективно и по-бързо от САЩ, чийто управляващ елит се съпротивлява на институционалните промени. Ако демократите успеят да върнат САЩ на пътя на либералната глобализация, това веднага ще доведе до намаляване на конкурентоспособността на тяхната икономика. Неспазването на лидерството в производствения сектор при всички случаи ще тласне американския управляващ елит да използва неикономически методи срещу конкурентите,

Така събитията, които се случват в САЩ, са склонни към неблагоприятен сценарий. Коронавирусната психоза засилва тази тенденция, тъй като създава условия за узурпация на властта от органите на реда. Веднага след като простите методи на Тръмп за разпиляване на пари на нуждаещите се покажат тяхната неефективност, паниката и недоволството сред населението могат да провокират политическа криза, което ще увеличи агресивността на американския управляващ елит.

Напълно възможно е финансовата олигархия, прехвърлена от ценни книжа в злато, да трябва да седи дълго време върху това злато: финансовият пазар няма да се възстанови, познатите активи ще се обезценят, инвестиционните фондове и банките ще се спукат. Вместо да формира дългоочаквано световно правителство, то ще трябва, както в миналия век, да постигне съгласие с националните държави за условията за инвестиране на капитал.

1.4. Край на световната хибридна война

Пандемията ще доведе до необратимо разрушаване на механизмите за възпроизвеждане на американския цикъл на натрупване на капитал. Антиподът му в напускащата световна икономика - СССР - беше унищожен в резултат на психичната епидемия от „вируса“ на Перестройка, лансиран от Горбачов, който наруши репродуктивните контури на световната социалистическа система. Ерозията на идейния контур доведе до политически пропуски, а след него и унищожаване на правните и икономическите контури на възпроизвеждането на съветската империя. Пандемията на коронавируса разяжда идеологическия контур на Американската империя, демонстрирайки неговата слабост на фона на перфектно мобилизиран Китай. Сривът на финансовия пазар придобива системен характер поради ограждането на страни една от друга, което несъмнено ще се отрази на финансовата система. Излизайки извън финансовата стабилност поради нарастващия бюджетен дефицит, суверенните държави ще разчитат на създаването на вътрешни източници на кредити, защитавайки пазарите си от набези на финансови спекуланти и изтичане на капитали. Възстановяването на ограничения за трансгранични транзакции с капитал ще наруши икономическия репродуктивен контур на цикъла на натрупване на американски капитал. Правна схема, която вече е разкъсана от хибридна война, няма да я предпази от лавината на национализацията на американските активи в страни, засегнати от американската агресия. Отказът им да използват долара ще провокира срива на финансовата пирамида на държавния дълг на САЩ, което ще доведе до свиване на техните военни разходи и унищожаване на политическия репродуктивен контур на тяхното глобално господство.

Ако отново прибягваме до исторически аналогии на предишния период на промяната в световните икономически структури, тогава последната му фаза (аналог - Втората световна война) може да отнеме до седем години (1991 г.). Засега тези аналогии са изненадващо потвърдени. Първата фаза на преходния период и последната фаза от жизнения цикъл на световната икономика започва с Перестройката в СССР през 1985 г. и завършва с нейния крах през 1991 г. В предишния цикъл той започва с Първата световна война през 1914 г. и завършва с разпадането на четири европейски империи през 1918 г. След това се създава хегемонията на Великобритания в продължение на две десетилетия, която продължава до Мюнхенското споразумение, което бележи началото на Втората световна война. В тази фаза на преходния период напускащата световна икономика достига границите на своята еволюция, т.е. докато по периферията му възниква ядрото на формирането на нов световен икономически ред. В предишния цикъл той се появява в три политически формата: социалистически в СССР, капиталистически в САЩ и националсоциалистически в Германия. В момента той се появява и в три политически формата: социализъм с китайски характеристики; Индийски демократичен национализъм и световната диктатура на мондиалистите, които дръпнаха спусъка за ескалацията на световната хибридна война, като заредиха коронавируса. Както миналия път, тази фаза отне две десетилетия, като започна от разпада на СССР и временното създаване на PaxAmericana през 1991 година. В момента той се появява и в три политически формата: социализъм с китайски характеристики; Индийски демократичен национализъм и световната диктатура на мондиалистите, които дръпнаха спусъка за ескалацията на световната хибридна война, като заредиха коронавируса. Както миналия път, тази фаза отне две десетилетия, като започна от разпада на СССР и временното създаване на PaxAmericana през 1991 година. В момента той се появява и в три политически формата: социализъм с китайски характеристики; Индийски демократичен национализъм и световната диктатура на мондиалистите, които дръпнаха спусъка за ескалацията на световната хибридна война, като заредиха коронавируса. Както миналия път, тази фаза отне две десетилетия, като започна от разпада на СССР и временното създаване на PaxAmericana през 1991 година.

Както в предишния исторически цикъл, управляващият елит на доминиращата страна, която инициира световната война, скоро е изправена пред смазващата сила на по-ефективни институции за мобилизиране на ресурси в страните от нововъзникващото ядро на новата световна икономика. Две години след мюнхенската конспирация самите британци усещат последствията от него под формата на масирани бомбардировки над Лондон и разгрома на войските си във Франция. И САЩ, вече два месеца по-късно, получиха коронавируса, хвърлен обратно в Ухан. И се оказа, че най-скъпата им здравна система в света се оказва с порядък по-малко ефективна от китайската. Същото се случва и във финансовата система: на фона на половин крах на американския финансов пазар китайците са стабилни и засилени. Без съмнение че на информационно-познавателния фронт китайското ръководство е много по-ефективно от американското и европейското: солидарността на китайския народ се възхищава на фона на паника и объркване в западните страни. Опитите на Вашингтон да обяви Китай за източник на пандемия не изглеждат убедителни на фона на широко разпространената международна помощ на Пекин за нуждаещите се страни.

Прогнозите за развитието на световната икономика разграничават три сценария. „Мекият сценарий“ или Санирането на системата (карантина за 2-3 месеца, както се случи в Ухан), след което се очаква V-образно възстановяване на икономическата и социалната активност, мобилността и пазарите. В икономиките на повечето страни, рецесия, неизпълнение на корпорации, предимно глобализирани сектори (транспорт, туризъм, развлечения и др.).

„Среден сценарий“ (карантина до шест месеца) със запазването на основни системи за поддържане на живота (включително глобална информационна и финансова инфраструктура), включващ болезнено възстановяване във формата на Г за 2-3 години. Този сценарий предполага срив на финансовата система, здравните системи, социалните и комуналните услуги в редица големи страни и национализацията на тези и други политически чувствителни сектори. В същото време пазарите на стоки при „средния сценарий“ няма да се възстановят в средносрочен план, въпреки че сривът на финансовата система може да доведе до хиперинфлация (този път на стоки, а не финансови активи, както през последните 10 години), но относителни цени на суровините (поради спада жизнения стандарт) ще бъде многократно по-нисък и няма да позволи запазването на модела на „вграждане“ в световната икономика

„Труден сценарий“ или катастрофа, сравнима с руската катастрофа през 90-те години или Голямата депресия в САЩ през 30-те години. Този сценарий е възможен, ако пълната карантина („блокиране“), въвеждането на извънредно или военно положение ще продължи за период от повече от 6-9 месеца (в зависимост от структурата и устойчивостта на обществото, в което е въведено). Този сценарий е особено вероятен за САЩ (фиг. 5).

Прогнози за бюджетния дефицит и баланса на Фед

Както се вижда от прогнозата, бюджетният дефицит на САЩ може да е много по-висок от нивото от 30-те години. (когато доларът беше обвързан със злато), два пъти по-висок от 2009 г. и съпоставим с нивото на Втората световна война. Удвояването на баланса на Фед за годината в историята никога не е имало, така че последствията от такова парично изпомпване могат да бъдат много плачевни. Този сценарий има риск от бърз преход към хиперинфлация (по модела на Германия в началото на 20-те години на миналия век или Русия през 1992 г.).

При всеки сценарий за по-нататъшното развитие на световната икономическа криза механизмите за възпроизвеждане на американския цикъл на натрупване на капитал се разрушават и съответно икономическата мощ на САЩ отслабва. Няма съмнение, че американският управляващ елит ще използва всякакви средства, за да поддържа глобалното си господство. И, на първо място, рутината на конкуриращите се страни, провокирането на социални и политически конфликти, организирането на държавен преврат и насърчаването на сепаратистите да рандомизират неконтролирани държави и региони, което е обичайно за англосаксонската геополитика. За да се сведат до минимум рисковете, възникващи във връзка с това за Русия, ЕАЕВ, Евразия и човечеството като цяло, е необходимо незабавно да се формира антивоенна коалиция, способна да нанесе на агресора вреда.

Основната задача на антивоенната коалиция трябва да бъде прекратяването на американската агресия и създаването на зона за икономическа сигурност в Евразия. Най-лесният начин да направите това е чрез дедоларизиране на взаимната търговия и съвместни инвестиции, което ще доведе до срив на финансовата пирамида в долара и на военно-политическата сила на САЩ, основаваща се на емисиите на световните пари. В бъдеще това ще доведе до създаването на нова международна парична и финансова архитектура, основана на принципите на взаимна изгода, справедливост и зачитане на националния суверенитет. Новата архитектура на международните парични и финансови отношения трябва да се формира на договорна основа. Страните емитиращи световни резервни валути трябва да гарантират тяхната стабилност, като спазват определени ограничения върху размера на държавния дълг и дефицита на платежния и търговския баланс. В допълнение,

Препоръчително е да се въведе класификация на националните валути, претендиращи за ролята на световните или регионални резервни валути, по категории в зависимост от съответствието на техните емитенти с изискванията, установени в международното споразумение. Новата парична и финансова архитектура също трябва да обхваща сетълменти в инструменти за цифрова валута, използвайки метода на blockchain, което предполага въвеждането на съответните изисквания за осигуряване на тяхната прозрачност и идентифициране на участниците, както и хармонизиране на националните регулаторни стандарти. В бъдеще е възможно да се емитира световна валута за сетълмент в цифрова форма, обвързана с кошница от национални валути на членове на коалицията, цени на златото и основни борсови стоки.

При формирането на нова архитектура на международните парични и финансови отношения, с изключение на Русия, всички страни обективно се интересуват от риска от хибридна война от САЩ и емитентите на други световни валути, както и тези, които искат да се освободят от колониалната зависимост и нееквивалентността на външноикономическия обмен. Антивоенна международна коалиция за прехода към нова световна икономика може да обедини страните от ШОС и АСЕАН, както и страните от Латинска Америка от Боливарския алианс и страните от Близкия изток, които запазват суверенитета.

Друга основна основа за формирането на антивоенната коалиция трябва да бъде международната конвенция за киберсигурност. За да се защитят от използването на кибер оръжие, участниците му трябва да се съгласят да наложат ембарго върху вноса на компютърна техника и информационни технологии от страни, които отказват да се борят с кибер тероризма.

Открито международно разследване на източниците на произхода на коронавируса може да започне формирането на антивоенна коалиция. Според резултатите от това страна, страна по Конвенцията за забрана на разработването, производството и складирането на бактериологични (биологични) и токсини оръжия и за тяхното унищожаване, която може да влезе в сила през 1975 г., би могла да повдигне обвинение на САЩ за нарушението й, която през 2001 г. отказа да приеме протокола. към него, осигурявайки механизъм за взаимен контрол. Като част от това обвинение би било възможно да се изисква разкриването на данни в мрежата от секретни лаборатории за биоинженеринг, създадени от американските тайни служби в различни страни на всички континенти. Въз основа на резултатите от разследването също е възможно този протокол да бъде допълнен със санкции срещу държави, укриващи дейността си в тази област.

Създаването на антивоенна коалиция е необходимо, но недостатъчно условие за мирен преход към нова световна икономическа структура. За бързото формиране на репродуктивните му контури е необходима положителна стратегия, както международна, така и вътрешна. Икономическият контур на новата световна икономика се формира в комбинация от различни форми на публично-частно партньорство с цел максимално инвестиране в развитието на производствения сектор. Политическият контур се основава на възстановяване на основното значение на институциите на националната държава като регулатор на социалната и икономическата дейност, както и интегратор на различни класове и групи от населението въз основа на общите цели за подобряване на националното благосъстояние и качеството на живот. Необходимите за това мотивационни нагласи трябва да бъдат дадени от идеологически контур, т.е. които в интеграционната световна икономическа структура, за разлика от имперската, ще се формират със значителни национални и цивилизационни специфики. Концепцията за социално-консервативен синтез, осигуряваща хармонично съчетание на традиционните религиозни ценности, идеали за социална справедливост, национални интереси и напреднали технологии, може да се превърне в общата му платформа за различни страни и цивилизации.

За да се интегрира в новопоявилото се ядро на новата световна икономическа структура на Русия, е необходимо да се измъкне от периферната държава и зависимост от парично-икономическата система, ориентирана към Америка. Това изисква бързо преструктуриране на системата за управление на икономическото развитие на принципите на нова световна икономическа структура, както и нейното модернизиране на базата на нова технологична структура. Засега обаче позицията на Русия в контекста на продължаващите структурни промени в световната икономика се влошава, а перспективите за нейното по-нататъшно развитие остават несигурни. Предприетите от руското правителство антикризисни мерки трябва да бъдат допълнени от дългосрочна стратегия за развитие, основана на новия технологичен ред, и формиране на система за управление на икономическото развитие, базирана на институтите на нов световен икономически ред.

2. Перспективи за развитието на руската икономика в контекста на структурните промени в световната икономика

Правителството обяви пакет от антикризисни мерки, които включват въвеждане на механизъм за субсидиране на лихвения процент по заеми на търговски организации, получени за формиране на запаси от храни и стоки от първа необходимост, както и на предприемачи по финансиране на проекта; предоставяне на възможност на кредитните организации за временно невлошаване при оценка на качеството на обслужване на дълга; предоставяне на отсрочване на данъци за отрасли, засегнати от влошаващата се ситуация; разширяване на програмата за субсидиране на достъпа на малкия и средния бизнес до заети средства и възможността за преструктуриране на издадени преди това заеми и др.

При цялата си разумност и евентуално ефективност за отделните сегменти от икономиката, тези мерки не засягат основните причини за уязвимостта на Русия към глобалната криза и американската агресия. Основното от тях е пълната откритост на руската финансова система за атаки от страна на валутни спекуланти и подчиняването на паричната политика на техните интереси. Без да приведете политиката на Банката на Русия в съответствие с изискванията за национална сигурност, конституционните задължения за осигуряване на стабилността на рублата и целите за ускоряване на икономическото развитие, усилията на президента и правителството ще бъдат безрезултатни.

2.1 Уязвимост на руската икономика в криза

Уязвимостта на руската икономика към външни заплахи се определя от нейната периферна позиция в световната финансова и търговска система. Следвайки препоръките на МВФ, руските парични власти държат националния финансов пазар отворен за международните спекуланти и затворен за реалния сектор на икономиката. Задържайки ключовия процент над средната рентабилност на реалния сектор на икономиката и ограничавайки операциите си единствено до набиране на пари от търговски банки, Банката на Русия блокира кредитирането на производствени предприятия. В същото време паричните власти изкуствено поддържат паричното предлагане в спекулативно обращение, като всъщност субсидират участието на чуждестранни спекуланти за сметка на държавата, като надценяват доходността на задълженията по държавния дълг, която е три пъти по-висока от оценката на пазарния риск. Вземайки долари, лири и евро при квази нулеви лихви, международните спекуланти инвестират в многократно по-изгодни руски задължения. Тази практика на „извършване на търговия“, добре известна с отрицателните си последици, работи като помпа, изпомпваща руския национален доход в чужбина. Годишният обем на подобни "държавни субсидии" за спекуланти е 2-3% от БВП.

Всъщност паричната политика се провежда в Русия в интерес на финансовите спекуланти. Паричните власти им гарантират супер печалби и стимулират притока на пари от реалния сектор към финансовия и по-нататък в чужбина. В същото време основната част (от 60 до 90%) от оборота на руската валута и финансовия пазар се извършва от американски хедж фондове, както и от свързани лица. След като Банката на Русия пусна обменния курс на рублата в свободен флот, именно те я манипулират, размахвайки я с цел извличане на счетоводни печалби поради обезценяването на рубловия доход и спестяванията на руски физически и юридически лица.

Общата щета от паричната политика, провеждана от Банката на Русия след прилагането на препоръките на МВФ относно прехода към свободен поток на рублата и инфлацията на ключовия курс през 2014 г., се оценява на 25 трилиона рубли. недоизработени продукти и повече от 10 трилиона рубли. несъвършени инвестиции 27. В същото време спекулантите за манипулиране на обменния курс на рублата „спечелиха“ десетки милиарди долари, а износът на капитал през този период възлиза на около 250 милиарда долара. Само атаката срещу рублата през декември 2014 г. донесе на организаторите й спекулативна печалба от 15-20 млрд. долара. Може да се предположи, че загубите от настоящите атаки през 2020 г. ще бъдат не по-малко големи.

Друго следствие от тази политика беше безпрецедентната офшорка и беззащитността на руската икономика от финансови санкции. Те лесно постигат целите си, както ясно се показа с установяването на американския контрол над Русал. Като се има предвид, че повече от половината права на собственост върху промишлени предприятия са регистрирани с нерезиденти от англосаксонски офшорни юрисдикции, американските клиенти могат да поемат значителна част от руската икономика. Руският мега-регулатор не предприема никакви мерки, за да го предпази от хибридната война, която води САЩ, всъщност се отдаде на агресора.

Сублимацията и сривът на руския финансов пазар от западните спекуланти през 1997-1998 г., 2007-2008 г. и през 2012-2014 г. всеки път костваха на Русия загуба до 5% от БВП и износ на десетки милиарди долари национален доход в чужбина. Въпреки този отрицателен опит и противно на общоприетата практика на валутното регулиране в света, Централната банка продължава да се отделя от изпълнението на конституционното си задължение за осигуряване на стабилността на националната валута. Прехвърлянето на обменния курс на рубля към свободно плаващ, съчетано с премахването на ограниченията на трансграничните потоци на капитали и приватизацията на Московската борса в полза на заинтересовани финансови институции, доведе до загуба на държавен контрол върху валутния и финансовия пазар, който беше манипулиран от спекулантите с цел извличане на свръх печалба при дестабилизацията му.

Неконтролируемото „бърборене“ на обменния курс на рублата разрушава репродуктивните контури на руската икономика, които са затворени за външния пазар, и създава инфлационни вълни и дезорганизация на производството. Загубата на стойностни насоки и трескавото състояние на финансовия пазар водят до спад на инвестициите и износа на капитал. Опитите на Банката на Русия за стабилизиране на макроикономическата ситуация чрез надценяване на основната ставка (както беше през 2014-2015 г.) на фона на прекратяването на външния кредит водят до спад на инвестициите и производството, по-ниски доходи и търговия, по-висока безработица и влошаване на жизнения стандарт.

Опитите на Централната банка да стабилизира валутния и финансовия пазар чрез повишаване на ключовия лихвен процент не могат да бъдат успешни в условията на напълно отворена сметка за трансгранични капиталови потоци. Щом започва сривът на пазара в центъра на световната финансова система, автоматично работещите алгоритми на финансовите роботи черпят ликвидност от периферията, продавайки, включително руски активи. Увеличаването на лихвите не може да промени поведението им. Подобно решение предизвиква само отлив на пари от реалния сектор, блокира инвестициите в производство и изостря икономическата криза.

Без ограничения за трансгранични спекулативни операции, руският финансов пазар ще остане играчка в ръцете на американските спекуланти, печелейки от натрупването си. Продължаващата непрекъсната парична емисия на долара, еврото, лири и йени (както е показано по-горе, техният обем се е увеличил след началото на световната финансова криза от 2008 г. над 5 пъти до почти 20 трилиона долара) създава потоци от спекулативен капитал с гигантски капацитет, дори малък притокът на които на руския пазар причинява неговата дестабилизация, а също така създава рискове от враждебно поглъщане на руски активи, които застрашават националната сигурност.

За съжаление, от тъжния опит от кризите от 2008 и 2014 г., по време на които руската икономика пострада много повече от която и да е от страните от Г-20, изводите не бяха направени. Днес паричните власти правят същите грешки, последствията от които се отразяват негативно на вече застоялата икономика за 5 години. В този случай механизмът за организиране на спекулативна атака срещу руската парична и финансова система остава същият и включва следния алгоритъм на действия.

1. Въвеждане на американски и европейски санкции с цел закриване на външни източници на кредитиране на руски компании. Днес те удариха Роснефт, Газпром, Русал, Ростек, генерирайки по-голямата част от валутните си приходи.

2. Сривът на стойността на акциите на руските предприятия с цел обезценяване на обезпеченията и предсрочно прекратяване на договорите за заем, за лансиране на верижна реакция „маржин призиви“, провокираща лавина от фалит. Предвид криминализирането на институцията на фалити, това води до дългосрочен спад на ефективността на руската икономика и предопределя намаляване на нейната конкурентоспособност.

3. Сривът на националната валута, за да се намали възможността за рефинансиране на чуждестранни дългове на компании от рублеви активи. Решението на Централната банка за преминаване към свободния поток на обменния курс на рублата през 2014 г. позволи на спекулантите да работят без риск за понижаване на курса на рублата и дестабилизиране на макроикономическата ситуация. Днес те правят същото. И тогава, и сега поевтиняването на рублата значително надхвърли потенциалното влияние на по-ниските цени на петрола. Това се доказва от относителната стабилност на националните валути на други страни, които произвеждат нефт (фиг. 6).

Нестабилност на валутния курс през януари-март 2020 г.

Забележка:

1) стандартното отклонение на дневната промяна в обменния курс към щатския долар, изчислено за периода от 01.01.2020 г. до 03.25.2020;

2) * Индексът на щатския долар (DXY) е даден за САЩ Източник: Bloomberg, изчисления на ECE

Ако сравним тази графика с разпределението на страните според режимите за регулиране на валутния курс (фиг. 7), става очевидно, че именно те, а не цените на петрола, определят нестабилността на националните валути.

Фиг. 7 - Промяна на валутните курсове на валутите в зависимост от техните режими

Промяна в обменните курсове на валутите в зависимост от техните режими

Забележка:

1) промяната на ставката се изчислява за периода от 01.01.2020 г. до 25.03.2020 г., където 01.01.2020 г. = 100

2) режимът на валутния курс е посочен за 2017 г. (последният наличен на МВФ AREAER 2018)

3) * Индексът на щатския долар (DXY) е даден за САЩ Източник: МВФ AREAER 2018 (април 2019 г.), Bloomberg, изчисления на ECE

„Лидери“ в този показател са Русия, Бразилия и Норвегия, в които се установяват свободно плаващи валутни курсове. Три други страни, произвеждащи петрол - Саудитска Арабия, Узбекистан и Азербайджан - поддържат стабилността на валутите си, защото прилагат режимите на привързване на валутния курс към друга валута при зададената стойност и фиксиран курс в хоризонталния коридор.

Банката на Русия, притежаваща два пъти повече златни и валутни резерви от паричната основа, лесно би могла да отблъсне спекулативна атака, определяйки валутния курс на всяко разумно ниво. Това се доказва от опита на миналата криза, когато вместо да стабилизира рублата, Централната банка даде възможност да я разменят (фиг. 8).

През март 2020 г. Банката на Русия също се оттегли, като предостави валутни курсове на спекулантите. Последните използват колебанията на цените на петрола като естествена връзка с алгоритмите на финансовите роботи, работещи на пазара. Затова съществува илюзия, че рублата се определя от цените на петрола. Но да мислим така е същото, като да приемем, че скоростта на автомобила се определя от скоростомера, а не от двигателя. Паричните власти възприемат манипулацията на пазара като действието на основните пазарни сили, което показва тяхната некомпетентност или ангажираност.

Тогава, както сега, сривът на валутния курс и дестабилизацията на валутния и финансовия пазар стана възможен поради самоотнемането на централната банка от контрол над ситуацията. Московската борса (наричана по-долу УС) и Централната банка не използваха нито един от общоприетите инструменти в света за потискане на спекулативните атаки срещу рублата: търговията с рубла не спря, гаранцията за сигурност на договори за деривати не се увеличи, валутната позиция на търговските банки не беше фиксирана, спекулантите не резервираха пари , временни ограничения върху износа на капитал не бяха въведени. Валутните интервенции на Банката на Русия последваха със закъснение, след като вече беше направена играта за амортизация на спекулантите.

Трябва да се отбележи, че валутните интервенции без определяне на целевото ниво на валутния курс не спират, а напротив, подкрепят спекулативна атака срещу рублата. Сякаш се подиграват с безпомощността на мега-регулатора, днес най-арогантните играчи вместо него обявяват целевите индикатори за обменния курс на рублата, открито манипулират валутния пазар и държавните телевизионни канали донасят тези цели пред широката публика, провокира паниката и бързането на дъмпинг на рубли, необходими на спекулантите (28).

Според резултатите от март 2020 г. общият обем на търговията на пазарите на УС е нараснал с 48,8% и възлиза на 98,8 трилиона. рубли - максималната стойност в историята на борсовата търговия (29). В сравнение със същия период на 2019 г. всички основни пазари на борсата показаха положителна тенденция: фондовият пазар (4 пъти растеж), пазарът на деривати (2,3 пъти растеж), паричния пазар (50% растеж) и валутния пазар (ръст от 32%) и пазарът на облигации (увеличение с 21,5%). В същото време бяха регистрирани рекордни обеми на търговията на борсите и дериватите, както и на репо с централен контрагент (CC) и репости с клирингови сертификати за участие (KSU).

През 2014 г. дестабилизацията на руската парична и финансова система беше резултат от добре планирана операция, при която противникът използваше Централната банка и Банката като финансови инструменти за спекулативна атака, за да подкопае механизмите на възпроизвеждане на руската икономика. За тази цел предварително бяха променени целевите параметри на паричната политика, от които, противно на Конституцията, беше изключено задължението на Централната банка да гарантира стабилността на националната валута и руското ръководство въведе фалшивата концепция за „насочване към инфлация“ (30).

Сривът на курса на рублата през март 2020 г. беше организиран по същата схема. Международните спекуланти, които атакуват срещу рублата, притежават напълно информация за ситуацията в руската валута и финансовия пазар, получавайки я от служителите на УС, познавайки алгоритмите на Централната банка, контролиращи депозитарните клирингови центрове и в реално време наблюдение на движението на средства и ценни книжа на фондовите борси, търгуващи с руски активи. Пасивността на паричните власти, които публично се отказаха от отговорност за стабилността на рублата, осигурява на спекулантите безрисково манипулиране на руската валута и финансовия пазар.

Припомнете си, че в резултат на спекулативна атака през 2014 г. руската икономика претърпя огромни щети: намаление на капитализацията на фондовите пазари с 400 милиарда долара; амортизация на спестяванията; загуба на банковия сектор с трилион рубли; двукратно обезценяване на националната валута и нарастваща инфлация; прекратяване на кредитирането на производствения сектор, привеждане на икономиката в капан за стагфлация (31). Разрушителното въздействие на настоящата парична и финансова криза върху руската икономика все още не е оценено: вече пазарният пазар е спаднал с 300 милиарда долара.

Очевидно е, че политиката за насочване към инфлация на Банката на Русия е обречена на провал. Дори и да успее да намали инфлацията чрез свиване на крайното търсене, стабилизационният период не трае дълго. Завишаването на лихвите и непредсказуемостта на курса на рублата блокират инвестиционната и иновационна дейност. Това води до нарастващо технологично изоставане и намаляване на конкурентоспособността на руската икономика, което неизбежно след кратък период от време води до девалвация на рублата и нова инфлационна вълна. Този период за руската икономика е около пет години, което съответства на средната продължителност на научния производствен цикъл.

Настоящият срив на валутния и финансовия пазар би могъл да бъде предотвратен, ако след като САЩ обявиха санкции, Централната банка ще въведе валутен контрол, за да защити финансовата ни система от външни атаки. Икономическите интереси на спекулантите, които са доминиращи сред паричните власти, попречиха на това. Турбуленцията на валутния и финансовия пазар се подкрепя от манипулации от няколко основни участници, използващи вътрешна информация. Бездействието на Централната банка не им гарантира риск по време на операции за изкуствено обезценяване на рублата с цел извличане на спекулативни счетоводни печалби. Това става чрез вериги от предварително планирани операции за покупка и продажба на валута с последователно понижение на курса на рублата до определено ниво, при достигане на което манипулаторите я държат, докато натрупаната валута се продаде. След това те инвестират получените излишни печалби в покупката на активи, които са паднали многократно, а курсът на рублата се повишава до равновесно ниво. Няколко години по-късно се повтарят операции за попълване на руската национална валута, за които се използват изкуствено завишени причини: понижаване на цените на петрола, изостряне на международните конфликти, обявяване на нови санкции, епидемии и др. На всеки цикъл те извличат стотици проценти от печалбата от амортизацията и последващата покупка на руски активи, т.е. значителна част от тях по този начин се преразпределя в полза на чуждестранния капитал.

Финансовият пазар, замахнал по този начин, губи връзка с реалния сектор, формираните върху него цени не отразяват реалната стойност на активите и той престава да бъде ориентир за добросъвестните инвеститори. Не търсенето и предлагането на стопански субекти, а действията на автоматизирани алгоритми, изпълнявани от финансови роботи, определят цената и формирането на валутния курс в съвременния валутен и финансов пазар. Добре интегрирана група от основни участници в системата за регулиране на финансовите пазари я манипулира, извличайки гигантски свръх печалби от периодичното обезценяване на рублата. Вълните на фалита, възникващи от люлеенето на пазара, се използват от тях за привеждане в съответствие на активите на други хора, включително с помощта на процедури за реорганизация и инструменти за кредитна подкрепа на Централната банка.

Събитията, които се случват в последните дни, са обявяването на пандемия, сривът на цените на петрола и финансовия пазар, поредната „непредсказуема“ девалвация на рублата, панически скок на потребителското търсене и, на всичкото отгоре, странна сделка за препродажба на акции на Сбербанк от един държавен джоб в друг, в който трилиони средства на данъкоплатците, натрупани във Фонда за национално благосъстояние, трябва да изчезнат - създават впечатление за нарастваща лудост. Никой от тях няма разумно обяснение.

Първо, мерките, предприети за борба с разпространението на коронавирус, са шокиращи с изобилие от ексцесии, които провокират паника на населението и оправдават полицейските мерки за ограничаване на мобилността и правата на гражданите. Те са явно недостатъчни за степента на опасност от епидемията за огромната част от населението.

Второ, причините за срива на петролния картел, обявени в медиите, са поразителни във видимия си абсурд. Обясненията на значението на тази операция чрез създаване на условия за фалита на американските производители на шистов нефт изумяват безумието на този план. Това е същото като да отрязвате клона, на който седите, за да изхвърлите този, който седи следващия.

Трето, Банката на Русия, имайки всяка възможност да поддържа стабилен курс на рублата поради обема на валутните резерви, надвишаващ броя на рублите на финансовия пазар, му даде възможност да се срине и едва след това заяви готовността си да провежда валутни интервенции. Въпреки това, без да се обявява ясна цел да се предотврати падането на рублата под определено ниво, тези интервенции само помагат на спекулантите да планират атака, разкривайки своите планове и снабдявайки ги с валута.

На фона на срива на финансовия пазар странна сделка за продажба на акции на Сбербанк от Централната банка на правителството изглежда напълно сюрреалистична. Според Закона за централната банка цялото му имущество е федерална собственост. Следователно държавата може да го управлява по своя преценка. В този случай той може да приеме нормативен акт, задължаващ Банката на Русия да прехвърля безплатно акции на Федералната агенция за управление на собствеността, тъй като това не е нищо повече от номиналния им притежател.

Крайният смисъл на тази операция е, от една страна, стерилизация (ликвидация) на поне една четвърт от 2.8 трилиона рубли, натрупани в Националния фонд за благосъстояние, за покриване на загубите на Банката на Русия в резултат на безумната й дейност по набиране на средства от финансовия пазар за депозити и облигации ,

От друга страна, спекулантите, които имат възможност да манипулират акции на Сбербанк, могат да се обогатят страхотно, като ги изкупуват след обезценка и продават на държавата на предложена цена. Съществува и предположение за секретен план за приватизация на тези акции, които не се прехвърлят в баланса на Федералната агенция за управление на собствеността, но остават „в баланса на Националния фонд за богатство“ (последният не е юридическо лице и няма баланс, тоест акции висят на сметките за попечителство на Министерството на финансите на РФ).

Съмнителните операции за манипулиране на валутния пазар и замислените транзакции за сметка на държавата изострят и без това тежката ситуация, в която държавната финансова система се озова след срива на цените на петрола. Причините за срива на петролния картел на Русия и ОПЕК, обявени в медиите, за да доведат до фалит американските производители на шистов нефт, изумяват този проект с безумие. Това е същото като да отрязвате клона, на който седите, за да изхвърлите този, който седи следващия. В крайна сметка цените на петрола бяха поддържани на ниво, което беше многократно по-високо от равновесието на реалното търсене и предлагане, благодарение на финансовите спекуланти и споразумението за картел. След неговия срив сривът в цените на петрола може да се завлече за дълго време.

Колебанията в цените на петрола са обект на дългосрочни модели на промяна в технологичните модели. Увеличението им за нулевите години е типично проявление на началото на промяна в технологичните модели. Когато доминиращата технологична структура достигне зрялост, темповете на икономически растеж спадат заедно с печалбите на водещите корпорации. За да запазят последното, монополистите повишават цените. Това се прави най-добре от корпорациите в горивния и енергийния сектор, който се характеризира с максимална капиталова интензивност и минимална еластичност на търсенето от цената. След структурното преструктуриране на икономиката, провокирано от рязък скок на цените на енергията на базата на нова технологична структура, е завършено и енергийната му интензивност намалява многократно, търсенето на енергоносители неизбежно намалява, а цените падат (32).

Точно това се случва сега. Следващата технологична революция, която се разгърна след покачването на цените на петрола, премина в бързия растеж на нова технологична структура, която, като се започне от кризата от 2008 г., започна да заменя старата навсякъде. Сега той навлиза във фаза на бърз растеж, който е придружен от много по-малко увеличение на енергийното търсене. В тази възходяща фаза на дългата вълна на Кондратиев цените на енергията остават сравнително ниски.

Току-що сривът в цените на петрола обективно се дължи на тези модели. Човек трудно може да очаква тяхната промяна. Напротив, бързото развитие на слънчевата енергия води до относително намаляване на търсенето на въглеводороди като енергиен носител, което, предвид ограниченото търсене от страна на химическата промишленост, ще окаже дългосрочен натиск върху цените на петрола. Очевидно руските преговарящи с ОПЕК не знаеха тези закони и допуснаха фатална грешка, провокирайки срива на картела на страните производители на петрол. Предвид способността на САЩ да манипулират пазара на петрол и обективния интерес на неговата преработвателна индустрия и потребители от ниски цени на петрола, едва ли е възможно да се поправи тази грешка.

От гореизложеното следва, че през следващото десетилетие цените на въглеводородите ще останат сравнително ниски. Това означава значително влошаване на търговията и платежния баланс на Русия. Тя може да бъде смекчена от ускореното развитие на износа без ресурси, което обаче не може да бъде осигурено в рамките на настоящата парична политика, тъй като изисква мащабно дългосрочно кредитиране на много капиталоемки инвестиции в развитието на нефтохимическите и други високотехнологични индустрии. Ако не промените фундаментално паричната политика, ще трябва да преживеете по-нататъшната девалвация на рублата и инфлационната вълна, причинена от нея. На фона на свиването на държавния бюджет това ще доведе до значителен спад на доходите. Тя ще се изостри значително от продължаването на борбата срещу инфлацията чрез намаляване на предлагането на пари и крайното търсене. това от своя страна, това ще предизвика нарастващо недоволство сред населението и изостряне на социалното и политическо напрежение. До 2024 г. той ще достигне друг връх и значително ще отслаби способността на държавната власт да издържа на американската агресия.

Китай до този момент ще се засили допълнително, представяйки нарастващо търсене на руски ресурси и инвестиране в преструктурирането на руската икономика, за да отговаря на нейните нужди. Така руската икономика ще бъде едновременно в периферията на старите и новите световни икономически структури. Най-накрая ще загуби способността си да се развива независимо и икономическото му пространство ще се превърне в съперничество между западните и източните корпорации. Това ще създаде допълнително политическо напрежение, изпълнено със загубата на национален суверенитет.

За да се избегне този капан на двойна зависимост, е необходима незабавна, кардинална промяна в икономическата политика. Той трябва да осигури възстановяване на макроикономическата стабилност едновременно с оттеглянето на руската икономика по траекторията на изпреварващ растеж на базата на нова технологична структура. За целта ни е необходим принудителен преход към формирането на нова световна икономическа структура с характерните й институции за стратегическо планиране, подчиняването на паричната политика на задачите за увеличаване на инвестиционната активност и публично-частното партньорство, насочени към подобряване на общественото благосъстояние.

Въз основа на законите на промяната на технологичните и световните икономически структури може да се предположи, че световната хибридна война навлиза в последната си фаза. Пикът на конфронтацията между водещите сили се очаква до 2024 г. 33. До този момент способността за независимо възпроизвеждане на руската икономика може да бъде напълно загубена. Освен ако, разбира се, в най-кратки срокове е възможно да се възстанови системата за управление на нейното развитие в съответствие с принципите на интегрирана световна икономическа структура и да излезе от безнадеждното състояние на финансовата и суровинна периферия на цикъла на натрупване на американски капитал.

Прогнозите за развитието на руската икономика, както и на глобалната, изглеждат много тревожни. Антикризисните мерки ще изострят вече напрегнатото състояние на държавния бюджет поради спадащите цени на петрола. Те намаляват приходите му и увеличават разходите. Това неизбежно води до образуване на дефицит, за който фондът за благосъстояние може да не е достатъчен за изплащането му. Ако правителството ги заеме отново на пазара, това ще намали вече ограничената ликвидност и ще стесни възможностите за поддържане на бизнес активност. Това е само най-очевидният проблем, който в рамките на макроикономическата политика няма решение. Продължаването му ще включва руската икономика в нова спирала на задълбочаваща се криза.

Ако Централната банка се опита да потуши отново инфлационната вълна, която започва поради обезценяването на рублата, с още едно увеличение на ключовия курс и намаляване на паричното предлагане, тогава очевидно ще видим повторение на спазмите на инвестиционната и бизнес активност през 2014-2015 и 2008-2009. След няколко години това ще доведе до още по-голямо технологично изоставане в икономиката ни, до намаляване на нейната конкурентоспособност и следваща девалвация на рублата, последвана от инфлационна вълна. Необходимо е да се прекъсне този порочен кръг на самоунищожение на руската икономика и накрая да се изведе на пътя на ускореното развитие вследствие на растежа на новата технологична структура с помощта на проактивното формиране на институции на нова световна икономическа структура.

2.2 Спешни антикризисни мерки

Президентът и правителството на Русия незабавно разработиха и приеха пакет от спешни антикризисни мерки. Те ще улеснят положението на най-засегнатите предприемачи, ще помогнат за поддържане на икономическата активност и дефосфоризация на икономиката.

За да поддържа взаимната търговия, Евразийската икономическа комисия временно отменя вносни мита за стоки от първа необходимост за медицински и хранителни стоки и също така предприе мерки за предотвратяване на появата на нови бариери на вътрешния пазар (34). В допълнение, ИКЕ одобри следните препоръки за смекчаване на въздействието на кризата върху националните икономики.

1. Правителствата на страните, заедно с ЕИО, непрекъснато координират данъчните и бюджетните стимули за отделните отрасли и икономики на държавите-членки, за да се предотврати нарушаването на условията за лоялна конкуренция, да се поддържа достъпът до обществени поръчки и да се гарантира нормалното функциониране на общия пазар на ИАЕС.

2. Да препоръча на централните (националните) банки да не влошават условията на кредитиране на нефинансовите организации, да използват специални инструменти за рефинансиране на търговски банки за издаване на меки кредити на предприятия от медицинската и фармацевтичната промишленост, агропромишления комплекс, транспорт, търговия, логистика и медицински услуги за производство на стоки и предоставяне на услуги за населението , както и финансиране на операции за износ-внос в рамките на взаимна търговия и поддържане на сътрудничество в производството wa в рамките на ИАЕУ.

3. Да се поиска от страните да предприемат мерки за увеличаване, включително за сметка на регионалните финансови институции, обема на експортните заеми и предоставянето на държавни гаранции за застраховане на експортни кредити с цел поддържане на взаимна търговия.

4. Да се счита за целесъобразно да се предоставят безвъзмездни средства от ЕФСР на държавите-членки на ЕИП за социални проекти, свързани с придобиването на антивирусни системи за тестване на лекарства и защитни средства.

5. Съветът на ИКЕ, заедно с правителствата на страните, ще започне да разработва съвместна целенасочена научноизследователска програма за създаване на антивирусни лекарства и тестови системи и за установяване на тяхното масово производство.

6. ЕИО, заедно с упълномощените държавни органи на страните предприемат спешни мерки за създаване на необходимите условия за внедряване на цифрови търговски системи в ИАЕУ и осигуряват навременното прилагане на съответните цифрови инициативи.

Това обаче не е достатъчно. Трябва да помислим за перспективите за социално-икономическо развитие след кризата. Те трябва да съответстват на формирането на нови технологични и световни икономически структури.

На фона на спазъм на бизнес активност, причинен от срива на финансовия пазар и обезценяването на активите, паричните власти на всички развити страни рязко разширяват кредитирането на икономиката, за да смекчат спада на производството и да предотвратят лавина от фалит на предприятията. Ефективността на тези мерки обаче варира значително в зависимост от системата за регулиране на националната валута и паричната политика. В страните-издатели на световните резервни валути, паричните инжекции се задържат от финансовата и банковата система, което увеличава стабилността на техните икономики, но не винаги преодолява намаляването на производството и инвестициите. В други страни паричната емисия, ако не е насочена към нуждите на производствения сектор, може да се влива в валутния пазар, увеличавайки натиска върху националната валута и изостряйки макроикономическата нестабилност. Точно това се случи в Русия през 2008-2009 година. и 2014-2015 г., когато мерките на държавната подкрепа за банковата система само добавиха гориво към огъня на кризата. Тогава банките, включително държавните, използваха получените кредитни ресурси за закупуване на чуждестранна валута, засилвайки девалвацията на рублата и играейки срещу интересите на страната (фиг. 9).

Динамика на нетните чуждестранни активи и нетния дълг към ЦБР на кредитните институции (трилион рубли)

Днес ситуацията може да се повтори. На 27 март Банката на Русия прие решение, в което обяви:

„В настоящата ситуация е препоръчително систематично важните банки да осигурят преференциален режим за спазване на краткосрочния коефициент на ликвидност N26 (N27), така че да имат повече възможности за кредитиране на икономиката. В допълнение към обявеното намаление на таксите за правото на използване на неотменима кредитна линия от 0,5 до 0,15%, Банката на Русия: увеличи максималния агрегиран лимит за неотменими кредитни линии (BKL) от 1,5 на 5 трилиона. рубли за периода от 1 април 2020 г. до 31 март 2021 г.; реши на 30 септември 2020 г. да не счита за нарушение на норма N26 (N27) намаление на действителната стойност на норма N26 (N27) в резултат на липса на силно ликвидни активи и други алтернативни инструменти, поради ограничената възможност за удължаване или събиране на средства за период над 30 календарни дни. “ ( 35)

Тази допълнителна ликвидност надвишава целия размер на федералния бюджет, отпуснат за подпомагане на икономиката.

Според опита на предишни епизоди от мащабното предоставяне от Банката на Русия на ликвидност през периода на финансови кризи (епизоди 1998, 2008 и 2014), увеличение на BKL с 3,5 трилиона. рубли означава (почти автоматично) загуба от почти 10% от златните резерви (т.е. почти 50 милиарда долара) и по-нататъшен спад на рублата (което се дължи на прогнозирания спад на цените на петрола). За да се предотврати това, е необходимо да се защити финансовият пазар от атаки на валутни спекуланти. Това предполага въвеждането на избирателни ограничения върху трансграничното движение на спекулативен капитал. Като такива мерки могат да се използват както пряко (лицензиране, резервация, определяне на валутната позиция на търговските банки), така и косвено (данък върху износа на капитал) регулиране. Необходимо е да се спре използването на чуждестранна валута като средство за натрупване, както и заемане на Централната банка на валутни спекулации. За това, наред с въвеждането на избирателни ограничения за трансгранични спекулативни операции, е препоръчително да се засилят мерките за обезценяване на икономиката, дедоларизирането й, спиране на изтичането на капитали и стабилизиране на обменния курс на рублата. Необходими са също така сериозни усилия за регулиране на финансовия пазар и за предпазването му от измамни манипулации, включително провеждане на обективни разследвания на признаци на пазарна манипулация с наказание на престъпниците. Необходимо е да се възстанови държавният контрол върху УС и финансовия пазар като цяло, да се увеличи радикално компетентността и ефективността на Банката на Русия като мега-регулатор. неговата дедоларизация, спиране на изтичането на капитали и стабилизиране на рублата. Необходими са също така сериозни усилия за регулиране на финансовия пазар и за предпазването му от измамни манипулации, включително провеждане на обективни разследвания на признаци на пазарна манипулация с наказание на престъпниците. Необходимо е да се възстанови държавният контрол върху УС и финансовия пазар като цяло, да се увеличи радикално компетентността и ефективността на Банката на Русия като мега-регулатор. неговата дедоларизация, спиране на изтичането на капитали и стабилизиране на рублата. Необходими са също така сериозни усилия за регулиране на финансовия пазар и за предпазването му от измамни манипулации, включително провеждане на обективни разследвания на признаци на пазарна манипулация с наказание на престъпниците. Необходимо е да се възстанови държавният контрол върху УС и финансовия пазар като цяло, да се увеличи радикално компетентността и ефективността на Банката на Русия като мега-регулатор.

В краткосрочен план, за да се предотврати преливането на средства, издадени за антикризисни цели, и да се изпълни обявената цел на Централната банка на Руската федерация, следва да се предприемат следните мерки.

1. Въз основа на международния и вътрешния опит първото нещо, което трябва да се направи, е да се блокират каналите за износ на капитали и да се финансират спекулативни атаки срещу рублата. Точно това направи В. Геращенко след неизпълнението от 1998 г., като въведе правилото за фиксиране на откритата валутна позиция на банката (ORP) за всеки оперативен ден, като не позволява на банките да използват средствата на BCL за закупуване на чуждестранна валута.

2. Да инструктира Федералната данъчна служба, Федералната митническа служба и Федералната служба за финансов мониторинг да проверят операциите на търговските банки при закупуване на чуждестранна валута за фиктивни договори за внос, използвайки еднодневни фирми и офшорни „уплътнения“, така че тези операции да не служат като измиващ механизъм за износ на капитали и финансови спекулации. Ако бъдат открити нарушения, спрете операциите.

3. препоръчва на Централната банка на Руската федерация като регулатор да предприеме навременни мерки за въвеждане на ограничения за спекулативни операции за закупуване на чуждестранна валута (резервация на средства, отлагане на транзакции, пълен контрол върху законността на произхода и плащането на данъци и др.); и във връзка с чуждестранни спекуланти, доминиращи на валутния пазар - временни забрани за борсови операции.

4. Да препоръчаме на ЦБР да прекрати операциите за усвояване на ликвидност, да изкупи своите облигации и затваряне на депозити (тази мярка ще даде още 3 трилиона рубли от намаление на „структурния излишък от ликвидност“, причинено от завишаване на основната ставка на CBR)

5. За да се намали натискът върху курса на рублата, да се засилят мерките за възпрепятстване на потока на средства от рубли към сметки в чуждестранна валута, като се използват по-благоприятни стандарти, регулиращи операциите с рубли (резервни стандарти, капиталова адекватност и др.) И, обратно, да се установят увеличени резервни фондове за валута сметки, особено в долари и валути на държави, които са се присъединили към санкциите - до 100%.

6. Въведете „спящи“ правила, които наказват манипулирането на пазара. Провеждане на задълбочено проучване на всички епизоди на срива и рязко покачване на обменния курс на рублата, за да се идентифицират механизмите и фактите за пазарна манипулация. Вземете мерки за наказание на престъпниците, организирали срива на рублата през 2014 г. и понастоящем.

7. Да се постигне многократно намаляване на обхвата на валутните спекулации чрез намаляване на „лоста“ и броя на сесиите, както и други механизми за стабилизиране, общоприети в световната практика на Московската борса, с възстановяване на държавния контрол върху нея.

8. Да се установят минималните условия за теглене в чужбина и в чуждестранна валута на финансови ресурси, освободени след продажбата на държавни облигации и други рублеви задължения на руски емитенти.

9. Блокирайте каналите на полета на капитала Осигурете безплатно конвертиране на валута само за текущи операции. В този случай плащането на внос за чуждестранна валута трябва да се извършва само при доставката на стоки в Русия или предоставянето на услуги. Ограничете износа на капитал само за операции, необходими за разширено възпроизвеждане на реалния сектор на икономиката и преки инвестиции, които допринасят за социално-икономическото развитие на Русия. За тази цел въведете лицензиране на трансгранични капиталови транзакции.

10. Елиминирайте преференциалното данъчно облагане на печалбите от финансови транзакции, както и въведете данък върху валутните спекулации (т. Нар. „Данък Тобин“) в размер на 0,01% от сумата на транзакцията. Тази мярка няма да бъде тежка за финансовите транзакции с продуктивни цели, а дейността на финансовите спекуланти ще я направи почти нерентабилна. Това ще защити финансовия пазар от манипулации и спекулативни атаки).

11. Възстановяване на пълната продажба на валутни приходи, както и стимулиране на износителите да продават чуждестранна валута чрез използване на широк спектър от мерки (данъчен ливъридж, резерви, балансови съотношения), които създават по-благоприятни условия за съхранение и провеждане на операции в рубли в сравнение с операции в чуждестранна валута.

12. Временно забранява закупуването на ценни книжа на емитенти от Съединените щати и неговите зависими щати, както и дъмпингови правителствени инвестиции в тези инструменти. Тази стъпка ще намали рисковете на руските участници по отношение на замразяване или изземване на техните средства, инвестирани в чуждестранни държавни ценни книжа 36.

13. Министерството на финансите на Русия да спре закупуването на чуждестранна валута и да отмени „правилото за бюджета“. Приходите от бюджета за нефт и газ трябва да бъдат насочени към финансиране на антикризисни мерки, включително закупуване на критично необходими вносни стоки, предимно медицински консумативи.

14. Прекратяване на системата за гарантиране на депозитите по депозити в чуждестранна валута. Да предложи на гражданите да обменят тези депозити за рубла при пазарни условия, а търговските банки да продават за еднократна чуждестранна валута на Банката на Русия по текущия курс.

15. Позволете на кредитополучателите да прилагат непреодолима сила по отношение на заеми, отпускани от образувания на държави, които са установили и въвеждат финансови санкции срещу Русия. Въвеждане на мораториум върху изпълнението на задълженията на санкционирани дружества към кредитори и инвеститори от съответните страни, както и арест върху техните акции и акции. В случай на арест на валутни активи на Министерството на финансите и на Банката на Русия, държавните банки и корпорации, както и заплахата от тотално прилагане на санкции срещу руските предприятия, мораториум върху изплащането и обслужването на заеми и инвестиции, получени от държавите, прилагащи санкции срещу Русия, както и изземването на техните активи.

16. За периода на действие на санкционните мерки забранете дъщерните дружества на банките от държави, прилагащи санкции, за да привличат нови средства от руски инвеститори.

17. Да се откаже от Банката на Русия изкупуването на акции на Сбербанк от правителството. Спестените средства на Националния фонд за благосъстояние трябва да се използват за закупуване на критични чужди стоки, предимно медицински консумативи.

18. Провеждайте котировки на валутни курсове във връзка с рублата, а не към долара и еврото, както се прави в момента. Самите котировки трябва да се извършват по отношение на валутите на държавите - основните търговски партньори на Русия, без долара от валутната кошница.

Сред мерките за защита на руския финансов пазар от заплахи за дестабилизация отвън трябва да се добавят: осигуряване на прозрачност и регулиране на задбалансовите операции на банките и компаниите, премахване на зависимостта от предубедените рейтингови агенции; създаване на обществено достъпна система за разкриване на информация за пазара (емитенти и професионални участници), собственост на държавата и безплатна за потребителите. Тези мерки ще гарантират рязко намаляване на валутните спекулации, подчиняват валутния пазар на обслужване на трансгранични операции на реалния сектор и ще създадат необходимите условия за дългосрочно стабилизиране на курса на рублата. След приемането им Банката на Русия трябва ясно да посочи целевите параметри на курса на рублата, т.е. въведете „правило на валутната политика“ - да поддържате рублата на дадено ниво за дълго време, като провеждате навременни интервенции и мерки за неутрализиране на спекулативните атаки. Ако има опасност да излезете извън установените граници, извършете еднократна промяна в курса, неочаквана за спекулантите и след това го задръжте по същия начин. Това ще помогне да се избегне лавина от "полет на капитали" и валутни спекулации срещу рублата в случаите, когато валутният му курс се коригира поради промяна в основните условия за формиране на валутния курс (37).

Стабилизирането на обменния курс на рублата е необходимо за нормализиране на инвестиционния климат, разширяване на възможностите за международно сътрудничество, национална сигурност и предоставяне на рублата функциите на регионална резервна валута в ЕАЕУ и прилежащата част на Евразия. Китайският опит може да бъде използван като пример за изграждане на ефективна система за валутен и финансов контрол, за да се осигури по-бърз икономически растеж.

Наред с горните мерки за стабилизиране на финансовия пазар, за да се избегне неоправдано увеличение на цените от вътрешните стоки на държавите-членки на ЕАЕВ, индексирането на цените по обменния курс на националната валута следва да се признае като нелоялна търговска практика, предмет на антитръстовата регулация

След като всички горепосочени мерки са предприети за премахване на рисковете от използването на пари, емитирани за спекулативни цели, за да се преодолее кризата, е възможно да се увеличи предлагането на пари като необходимо условие за поддържане на вътрешното търсене, повишаване на инвестиционната и иновационна дейност. За разлика от емитентите на световна валута, кризата в Русия беше причинена не от излишък от парично предлагане и свързаните с тях финансови балони, а от хронична немонетаризация на икономиката, която работеше от дълго време поради остър недостиг на заеми и инвестиции. Руската икономика се нуждае от значително разширяване на паричното предлагане, за да възстанови вътрешния пазар, да засили иновациите и инвестиционната активност с цел модернизиране и ускоряване на развитието. Най-малко 12 трилиона трябва да бъдат върнати в икономиката. търкайте.

За да се предотвратят спазмите в стопанската и инвестиционната дейност, трябва да се използват широко насочени инструменти за кредитиране на производствените предприятия. Банката на Русия да внедрява специални инструменти за рефинансиране на търговските банки с 1-2% годишно за критични сектори в кризата (медицина, образование, селско стопанство и др.) На обща стойност до 3 трилиона. търкайте. срещу задълженията на предприятията и банките за целево използване на средствата (например чрез дескроу сметки); както и за кредитиране на инвестиции, включително като част от национални проекти, за специални инвестиционни договори. Този тип финансиране няма да създаде инфлационен ефект.

Необходимо е също така да се създаде механизъм за целенасочено рефинансиране на институциите за развитие, като многократно се разширяват възможностите им за отпускане на кредити за инвестиции, включително подмяна на „пресъхнали“ чужди източници на кредит. За да се намали зависимостта на руската икономика от санкциите на САЩ и нейните съюзници, за да се гарантира стабилността й в хибридна война, следва да се предприемат следните незабавни мерки за дедоларизиране на икономиката.

1. Да се продават от златни и валутни резерви (Златни и валутни резерви) всички дългови задължения на САЩ, Канада, Великобритания, както и ценни книжа, номинирани във валутите на тези страни с придобиване на еквивалентен размер на активите на ШОС, БРИКС и златни държави. Делът на златото в резервите трябва да се увеличи от сегашните 20% до 55% (както в страните от ЕС).

2. Закупуване на валутни резерви за сметка на целевата кредитна емисия от Банката на Русия активи в чуждестранна валута на контролирани от държавата банки и корпорации (повече от 50 милиарда долара) по курс, проведен преди спекулативна атака във връзка с спад на цените на петрола.

3. Спрете да отпускате заеми на нефинансови организации в чуждестранна валута от руски банки. Законно забраняват заеми на нефинансови организации, номинирани и предоставени в чуждестранна валута.

4. За да се изключи използването на долара във външнотърговските и инвестиционните операции на държавните корпорации и банки, препоръчайте същото на частни предприятия. Постепенно преминете към плащане на основните стоки за износ в рубли. Това ще премахне риска от конфискуване на валутните приходи на руските износители, ще облекчи проблема с репатрирането му и ще създаде условия за намаляване на размера на изтичането на капитал. В същото време е необходимо да се предвиди отпускане на обвързани рублеви заеми на държавите вносители на руски продукти, за да се поддържа оборотът на стоки, както и да се използват кредитни и валутни суапове за тази цел. Банката на Русия да извърши целенасочено преференциално рефинансиране на търговските банки за кредитиране на деноминирани в рубла експортно-импортни операции на достъпни цени в дългосрочен план,

5. Драстично да се разшири обслужването на сетълмента в национални валути между предприятия на ЕАЕУ и страните от ОНД чрез ЕЦБ и Междудържавната банка на ОНД, с други държави - с помощта на контролирани от Русия международни финансови организации (IBEC, IIB, EDB и др.).

6. Ограничете заемите на държавните корпорации в държавите, които прилагат санкции. Постепенно заменете заемите в чуждестранна валута от тези страни с рублови заеми на държавните търговски банки поради целевото им рефинансиране от Централната банка при същите условия.

7. Да изтегли ценните книжа на руските емитенти от депозитарите на страните от НАТО. Банката на Русия ще спре да приема ценни книжа, държани в чуждестранни депозитари, като обезпечение за рефинансиране.

Наред с изложените по-горе спешни мерки за предотвратяване на щетите от санкции за държавата и Русия като цяло, е необходимо да се вземат мерки за минимизиране на загубата на частен руски капитал, който е „спрян“ в офшорки с преобладаваща англосаксонска юрисдикция. Следните условия трябва да бъдат създадени за оттегляне на икономиката.

1. Въвеждане на предварителен валутен контрол върху операции с компании от държави от НАТО и офшорни зони. Въвеждане на лицензиране на капиталови транзакции с долари, евро и валути на държави, които са се присъединили към антируските санкции.

2. Изяснете законодателното определение на понятието „национална компания“, което отговаря на изискванията за: регистрация, данъчно пребиваване и основни дейности в Русия, принадлежащи на руски граждани, които не са свързани с чуждестранни физически лица и юрисдикции. Само националните компании трябва да осигуряват достъп до минерални ресурси и други природни ресурси, държавни поръчки, държавни програми, държавни субсидии, заеми, концесии, управление на имоти и недвижими имоти, изграждане на жилища и инфраструктура, операции със спестявания на населението, както и други стратегически важни за държавата и чувствителен към обществени дейности.

3. Да задължат крайните притежатели на акции на руските гръбначни предприятия да регистрират своите права на собственост в руските регистратори, оставяйки офшорната „сянка“.

4. Сключете споразумения за обмен на данъчна информация с офшорни компании, денонсирайте съществуващите споразумения с тях за избягване на двойното данъчно облагане. Законово забраняват прехвърлянето на активи в офшорни юрисдикции, с които няма споразумение за обмен на данъчна информация, както и контролирани от САЩ и други държави, които прилагат санкции.

5. Да се въведат, по отношение на офшорните компании, притежавани от руските резиденти, изисквания за спазване на руското законодателство относно предоставянето на информация за членовете на дружеството (акционери, инвеститори, бенефициенти), както и разкриване на данъчна информация за данъчни цели в Русия на всички приходи, получени от руски източници по заплахата от установяване на 30% данък върху всякакви операции.

6. Установете процедура за лицензиране на офшорни операции за руски компании с държавно участие.

7. Въвеждане на ограничения върху обемите на задбалансовите чуждестранни активи и пасиви към нерезиденти по деривати на руски организации, забраняване на инвестиции от руски предприятия в ценни книжа и валутни инструменти на държави, които прилагат санкции.

8. Организирайте Московския клуб на кредиторите и инвеститорите, за да координират кредитната и инвестиционната политика на руските банки и фондове в чужбина, процедурите за връщане на лоши заеми и да разработят обща позиция по отношение на страните, заеми по подразбиране.

В най-кратки срокове е необходимо да се създаде платежна система в националните валути на страните-членки на ЕАЕЕ въз основа на ЕЦБ и Междудържавната банка на ОНД със собствена система за обмен на банкова информация, оценка на кредитните рискове и цитиране на валутни курсове. Прехвърлете търговските банки да използват системата за финансови съобщения на Банката на Русия, предлагат използването й за международни разплащания в ЕАЕУ, ШОС и БРИКС, което ще премахне критичната зависимост от контролираната от САЩ SWIFT система.

На първо място, това трябва да се направи във взаимната търговия с Китай, която носи основната тежест за заместване на вноса от страни, прилагащи антируски санкции. Руските банки могат също да се свържат с Международната система за сетълмент на Китайската народна банка и да обменят информация с китайски партньори чрез нея, извършвайки плащания и сетълменти. Между големите руски и китайски банки можете да установите специален канал за поверителна комуникация за същите цели. NSPK Mir трябва да осигури съвместно пакетиране на карти с китайската система UnionPay, за което също е необходимо да се засили работата в тази посока от Сбербанк и други руски банки, които издават картата Mir. Препоръчително е да се създаде мрежа от специализирани кредитни и финансови организации, работещи изключително в рубли и юани, неуязвими от външни санкции. Стартирайте системата за търговия и разплащане на Vladeks, като използвате специален цифров инструмент със солиден валутен курс за доларовия еквивалент. Тази система може да се грижи за взаимната търговия със стоки, чувствителни към санкции.

Тези мерки могат да бъдат приложени в отношенията с другите ни традиционни партньори, за които ще е необходимо да се създадат подходящи клирингови системи за сетълменти в национални валути и да се постигне споразумение за валутно-кредитни суапове между централните банки. Необходимостта от формиране на такава система в ИАЕУ е очевидна, което ще изисква съответно разширяване на функционалността на ЕИО.

За да се стимулират процесите на евразийска икономическа интеграция , съвместно преминаване и последващо излизане от кризисни режими, причинени от глобалната пандемия и отрицателни процеси на единните пазари на ЕАЕВ, са необходими спешни мерки, включително следните (38).

1. За да се осигури стабилност на цените във взаимната търговия с вътрешни стоки на държавите-членки на ЕАЕУ, се препоръчва централните (националните) банки да предприемат спешни мерки за стабилизиране на валутните съотношения на националните валути. За да се създадат необходимите условия за преход към използването на национални валути при взаимна търговия и финансиране на съвместни инвестиции, подпишете споразумения в рамките на ЕАЕВ относно границите на взаимните колебания на националните валути („валутна змия”, съществуваща в ЕС преди въвеждането на еврото) и механизъм за затихване на колебанията (чрез суапове и Механизъм EFSD, чийто размер трябва да бъде увеличен до 1,5-2 трилиона рубли).

2. За да се намалят разходите във взаимната търговия, е препоръчително да се премахне валутният контрол върху текущите трансгранични транзакции в рубли. Тази мярка трябва да бъде предшествана от известна хармонизация на националните системи за регулиране на валутата, за да се избегне изтичането на капитал.

3. За да се избегне отрицателното въздействие на световните цени върху взаимната търговия, препоръчайте на правителствата да предприемат мерки за прехвърляне на плащания за горива и енергийни продукти (природен газ, нефт и нефтопродукти) в националните валути на държавите-членки на ЕАЕУ в рамките на формирането на общ енергиен пазар 39. Предпоставка за това е стабилизирането на курса на рублата, както и внедряването на пълноценен механизъм за борсова търговия с показатели за ценообразуване на рубли. За да се намалят външните шокове в колебанията на цените на петрола, препоръчително е да се премине към дългосрочни договори за износ на нефт и газ за Китай на цени, деноминирани в RMB и рубли.

В условията на нарастващ хаос и турбуленция на световните пазари е необходимо да се предвиди създаването на система за защита срещу заплахи за икономическата сигурност, която, наред с описаните по-горе инструменти за контрол на валутата, трябва да има защитни схеми на финансови, дистрибуционни и имуществени системи (40).

Защитната верига на финансовата система трябва да гарантира плащания и заеми на реалния сектор в случай на извънредна ситуация в банковата система. Централната банка трябва да е готова да „вземе“ системата за сетълмент чрез центрове за сетълмент на пари и държавни банки в случай на верижна реакция на фалити на търговски банки. Програмите за подкрепа на системно важни предприятия, региони и индустрии в случай на евентуална парализа на банковата система трябва да се осъществяват чрез Министерството на финансите, което може да поеме функциите на обслужване на държавните предприятия.

За да защити стратегическите активи в икономиката и да осигури производството на поминък (храна, енергия, транспорт и др.), Държавата трябва да е готова да национализира съответните предприятия, формиращи системата и инфраструктурни възли (електроцентрали, асансьори, пристанища, складове) или да ги постави под строг антитръстов контрол , Предприятията от списъка на гръбначните компании трябва да получават финансова помощ само за съответните бизнес планове и прехвърлянето на пакети от акции (активи) на държавата като гаранция за задълженията им за производство на продукти и връщане на средства. В този случай закупуването на стратегически активи от чужд капитал (или превръщането на дълговете в собственост) не трябва да се допуска,

Защитата на системите за възпроизвеждане на „човешки капитал“ следва да бъде гарантирана чрез прехвърляне на съответните бюджетни позиции в защитения режим, независимо от приходите в бюджета. Необходимо е също така да се създадат стратегически резерви от основни стоки, храни и лекарства, за да се поддържа производството и вноса на критични стоки в достатъчни количества, за да се стабилизират цените.

Във всеки сценарий за по-нататъшното развитие на световната криза Русия трябва да запази възможността за независима политика и влияние върху глобалната ситуация. Наличието на надеждни естествени суровини и отбранителен потенциал ни дава обективни възможности за това. Дори при катастрофалния сценарий на световната криза Русия разполага с необходимите ресурси не само за независимо оцеляване, но и за ускорено развитие. Следователно в международните инициативи е необходимо да се съсредоточим единствено върху собствените си интереси, безвъзвратно да изоставим предишната политика на кредитиране на САЩ и други страни от НАТО и да следваме тяхното ръководство. В най-лошите сценарии на световната криза, провеждайки политика в свои интереси, Русия ще може да подобри позицията си в световната икономика.

2.3. Преминаването на руската икономика в нова световна икономическа и технологична структура като необходимо условие за антикризисна стратегия за ускорено развитие

Модернизацията на руската икономика въз основа на нова технологична структура и на принципите на нова световна икономическа структура е невъзможна без преструктуриране на системата за управление на икономическото развитие. Дългосрочни политически насоки за прехвърляне на руската икономика към иновативен път на развитие, осигуряване на ускорено развитие, повишаване на темпа на натрупване и др. не даде резултат. През последното десетилетие руската икономика продължава да се влошава, намалявайки все по-ниско по отношение на техническото развитие и дела на производството в световния брутен продукт. Причината е нейната зависима позиция в периферията на ориентираната към САЩ имперска световна икономика, в която е обречена на ролята на финансов донор и колония за суровини. Поради нееквивалентния външноикономически обмен Русия губи около 100 милиарда долара. годишно които биха могли да бъдат използвани за инвестиции, както и за сметка на естествения наем, съдържащ се в износа на суровини, плаща за интелектуалния наем, съдържащ се в вноса на високотехнологични стоки, като по този начин финансира STP в чужбина. Без прекъсване на тези репродуктивни контури на нееквивалентния външноикономически обмен, подкрепен от настоящата макроикономическа политика, е невъзможно да се постави руската икономика по пътя на независимото по-бързо развитие.

Преходът към нова световна икономическа структура изисква фундаментално усложнение на икономическата политика и повишаване на ефективността както на публичната администрация, така и на дейността на частните предприятия. Както бе споменато по-горе, той се основава на комбинация от стратегическо планиране и самоорганизация на пазара, държавен контрол върху банковата система и свободното предприятие, държавната собственост върху инфраструктурата и частните предприятия в конкурентните сектори на икономиката. Чрез система за регулиране на икономиката и публично-частните партньорства, фокусирани върху растежа на инвестиционната и иновативна активност, предприемаческата активност е насочена към постигане на целите за увеличаване на благосъстоянието на хората.

Необходим е преход към системна политика за развитие на руската икономика, която трябва да се изгражда като смесена стратегия за изпреварване на растежа на новия технологичен ред, динамично догонваща в райони с слабо технологично изоставане и догонваща развитие в безнадеждно изоставащи отрасли.

Основната идея за създаване на стратегия за ускорено развитие е решителното формиране на основното производство на нова технологична структура и ранното завършване на руската икономика към свързаната с нея нова дълга „вълна” на растеж. Това изисква концентрирано инвестиране на ресурси в развитието на перспективни производствени и технологични комплекси на нова технологична структура, което е невъзможно без система за целенасочено управление на финансовите потоци. Създаването на такава система, включително механизми за парична, фискална и парична политика, насочени към установяване на „ядрото“ на нова технологична структура, следва да бъде ядрото на антикризисната стратегия. Необходимо условие за неговия успех е постигането на синергичен ефект, т.е. което предполага сложността на формирането на взаимосвързани клъстери на производство на нова технологична структура и съгласуваността на макроикономическите политики с приоритетите на ранното техническо и икономическо развитие. За целта формирането на антикризисна стратегия трябва да включва създаването на подсистема за управление на дългосрочното социално-икономическо развитие в системата на публичната администрация.

Водещото значение на подсистемата за развитие в системата на държавното регулиране на икономиката е свързано с ключовата роля на научно-техническия прогрес в осигуряването на съвременния икономически растеж. Политиката за развитие включва: определяне на приоритети за дългосрочно социално-техническо и икономическо развитие; запазване и развитие на научния и производствен потенциал на страната; формиране на тази основа на индустриални, научни, технически и финансови политики. Незаменим елемент от политиката за развитие следва да бъде индикативното планиране. Политиката за развитие трябва да осигури повишаване на конкурентоспособността на местните предприятия, отглеждането на национални лидери, „локомотивите“ на икономическия растеж.

Създаването на подсистема за управление на развитието включва:

- разгръщане на обосновка и подбор на приоритетни области за дългосрочно социално-икономическо развитие;

- създаване на система за стратегическо планиране, способна да идентифицира перспективни области на икономически растеж, както и да насочи дейностите на държавните институции за развитие към тяхното изпълнение;

- формиране на канали за финансиране на проекти за създаване и развитие на производствени и технологични комплекси с нова технологична структура и областите на потребление на техните продукти;

- настройка на макроикономическите политики за осигуряване на благоприятни условия за иновации.

По-долу тези компоненти на подсистемата за управление на развитието са описани по-подробно.

Изборът на приоритети за техническо и икономическо развитие предхожда политиката на икономическото развитие, базирана на съвременните технологии, разработването и прилагането на програми за нейното изпълнение. Приоритизирането на техническото и икономическото развитие в основните области на научно-техническия прогрес трябва да се основава на законите за дългосрочен икономически растеж, глобални области на техническо и икономическо развитие и национални конкурентни предимства. Тези приоритети трябва да се изпълняват чрез целеви програми, финансирани от държавата, отпуснати заеми, обществени поръчки и инструменти на държавната икономическа политика. Следните изисквания трябва да бъдат направени за избираеми приоритети.

От научно-техническа гледна точка избраните приоритети трябва да съответстват на перспективни области на растеж при формирането на съвременна технологична структура и модерното създаване на основите за формиране на следващата. От икономическа гледна точка държавната подкрепа за приоритетни области трябва да се характеризира с две най-важни характеристики: да имат значителен външен ефект, подобрявайки цялостната икономическа среда и условията за развитие на стопанската дейност; инициира растежа на бизнес активността в широк кръг отрасли, свързани с приоритетни отрасли. С други думи, тя трябва да създава разширяващ се импулс за растеж на търсенето и бизнес активността. От гледна точка на производството, стимулирането от страна на правителството трябва да доведе до такова повишаване на конкурентоспособността на съответните отрасли, в които те, започвайки от определен момент, те тръгват по независима траектория на разширено възпроизводство в глобален пазарен мащаб, играейки ролята на „локомотиви на растеж“ за цялата икономика. От социална гледна точка реализацията на приоритетните области на структурната реорганизация на икономиката трябва да бъде придружена от разширяване на заетостта, повишаване на реалните заплати и квалификацията на работещото население и цялостно увеличаване на благосъстоянието на хората.

Приоритетните области, чието изпълнение отговаря на всички необходими критерии, включват, по-специално, следните:

- овладяване на съвременни информационни технологии;

- развитието на биотехнологиите в областта на генното инженерство и други области на приложение на микробиологични изследвания, които повишават ефективността на здравеопазването, селското стопанство, фармакологичната и други отрасли;

- разработване на нанотехнологии и инструменти за автоматизация, базирани на тях, които могат драстично да повишат конкурентоспособността и ефективността на вътрешния инженеринг;

- създаване на наноматериали с предварително определени свойства;

- разработване на лазерни и адитивни технологии;

- обновяване на флота на гражданската авиация, чието износване е достигнало критична стойност въз основа на организацията на производството и лизинга на съвременни модели на вътрешни въздухоплавателни средства;

- интегрирано развитие на ракетната и космическата индустрия;

- актуализиране на оборудването на електроцентралите, амортизацията на които наближава критичните граници, както и модернизацията на съществуващите и изграждането на нови атомни електроцентрали;

- разработване на технологии за преработка и използване на природен газ;

- разработване на комплекс от технологии за ядрен цикъл, разширяване на тяхното потребление;

- разработване на съвременни транспортни възли, които могат значително да подобрят скоростта и надеждността на комбинирания транспорт;

- развитие на жилищното строителство и модернизация на жилищно-комуналните услуги с използване на съвременни технологии;

- развитие на информационна инфраструктура, базирана на съвременни спътникови и оптични комуникационни системи, клетъчни комуникации в градовете;

- модернизация на непроизводствената сфера на базата на съвременна битова техника (диагностични устройства и лазери за медицина, компютърни технологии за образователната система и др.);

- прилагане на технологии за регенерация на тъкани, включително използване на стволови клетки в медицината;

- подобряване на околната среда, основаващо се на съвременни екологични технологии.

Този списък с приоритетни области на техническо и икономическо развитие се основава на анализ на основните тенденции на съвременния научен и технически прогрес, като се отчита състоянието на вътрешния научен и промишлен потенциал. Не се преструва на пълно и окончателно. Но е възможно да се започне с него формирането и провеждането на политика за развитие на държавата.

Системата за стратегическо планиране следва да определя съдържанието на бюджета, външната търговия, индустриалните и други компоненти на държавната икономическа политика, които трябва да бъдат свързани чрез прогнозиране, програмиране и индикативно планиране на икономическото развитие на страната.

Прогнозите, програмирането и индикативното планиране на социално-икономическото развитие на страната трябва да бъдат разделени от времевия хоризонт за година, пет години и двадесетгодишен прогнозен период. В контекста на съвременния научен и технически прогрес, стопанските субекти, държавните органи и обществото като цяло се нуждаят от научно обосновано прогнозиране на бъдещите тенденции в научното, техническото и социално-икономическото развитие. В контекста на съвременния научен и технически прогрес е необходим поне десетгодишен хоризонт за планиране на развитието за успешното функциониране на предприятията.

В настоящата система на икономическо регулиране прогнозирането на социално-икономическото развитие има по-скоро декоративни функции, а системата за поставяне на цели просто липсва. Без отстраняване на тези пропуски е невъзможно да се формулира ефективна система за управление на икономическото развитие.

На първо място е необходимо да се промени технологията за прогнозиране на социално-икономическото развитие. Екстраполацията на минали тенденции не трябва да доминира при формирането на планове за бъдещо развитие. Предизвикателството се крие точно в обратното - повратна точка в настоящите тенденции, преодоляване на депресията и иницииране на икономически растеж. Прогнозата трябва да се определя от комбинация от налични възможности и желани резултати. За целта той трябва да вземе предвид законите на съвременното икономическо развитие, да започне с формирането на ясни цели за социално-икономическо развитие за дадена перспектива и списък на наличните ресурси, които могат да бъдат използвани чрез създаване на подходящи макроикономически условия и мерки за държавно регулиране. Тези мерки следва да определят съдържанието на индикативни планове за социално-икономическо развитие на страната.

В зависимост от времевия хоризонт съдържанието на индикативните планове трябва да варира. В годишния цикъл на прогнозиране индикативната посока трябва да включва описание на всички основни макроикономически параметри (БВП, заетост, платежен баланс, инвестиции, инфлация, валутен курс на рубля и др.) И инструменти на икономическата политика (лихви, данъци, митнически тарифи, бюджетни разходи и др. включително обществени поръчки, амортизационни норми, регулирани цени, приходи, публични инвестиции, приоритети и стандарти на институциите за развитие и др.). Част от индикативната технология за планиране за годината е формирането на държавния бюджет и подготовката на план за развитие на публичния сектор.

В петгодишния цикъл на индикативното планиране от първостепенно значение е определянето на средносрочните приоритети на научното, техническото и социално-икономическото развитие на страната, въз основа на което разработването на целеви програми, както и желаните пропорции на икономиката. Важна задача на петгодишния цикъл на прогнозиране е да се идентифицират очакваните дисбаланси и затруднения, които пречат на социалното и икономическото развитие на страната. Друга задача е търсенето на нови възможности, произтичащи от глобалния научен и технически прогрес и структурните промени в световната икономика. Въз основа на сравнителен анализ на възникналите проблеми и възможности трябва да се търси начин за повишаване на конкурентоспособността на националната икономика, чиито мерки за изпълнение ще съставят съдържанието на петгодишни програми за научно, техническо и социално-икономическо развитие на страната.

Двадесетгодишният хоризонт има за своя цел ориентацията на ранното развитие на страната на фона на глобалните тенденции в научното, техническото и икономическото развитие с цел определяне на стратегически насоки за повишаване на конкурентоспособността на националната икономика в пространството на глобалното икономическо развитие. От ключово значение за това е прогнозирането на пробивните направления на научно-техническия прогрес и моделирането на нова технологична структура, която формира пътя на бъдещия икономически растеж и отваря нови възможности за социално и икономическо развитие. Въз основа на това трябва да се определят приоритетите на ранното икономическо развитие на страната, да се разработят целеви научно-технически програми и да се насърчава развитието на научния и производствен потенциал на страната.

За разлика от административните директиви, планирани отгоре в централизирана система за планиране, индикативните планове и програмите за икономическо развитие на новата световна икономическа структура не трябва да съдържат задачи, които са задължително установени и задължителни за стопанските субекти. Планираните насоки трябва да бъдат разработени с участието и като се вземат предвид предложенията на бизнес общността и научната общност. Самата процедура за разработване на плана е насочена към изграждане на национален консенсус относно приоритетите на социалното и икономическо развитие на страната и се основава на работата на институциите за социално партньорство.

Допълвайки действието на механизмите за пазарна конкуренция със стратегическо планиране, държавата помага за намаляване на несигурността и нестабилността на пазарната среда, помага на предприятията да се ориентират в перспективите за развитие на производството и своевременно да преразпределят капитала в развитието на нови технологии и пазари, за да осигурят развитието на подходяща информационна среда. Индикативните планове не възпрепятстват свободното поставяне на цели на независими икономически субекти, но служат като маяци за тях, като посочват обещаващи насоки за промяна на икономическата ситуация и държавната икономическа политика.

За да се въведе система за отговорност за стандарта и качеството на живот преди повече от 5 години, беше приет Федералният закон от 28 юни 2014 г. № 172-ФЗ относно стратегическото планиране в Руската федерация. Много от неговите норми никога не са били приложени: пакет от основни документи за стратегическо планиране не е оформен. Правителството никога не се е захванало с изпълнението на стратегически планове. Въпреки повече от 60 хиляди приети документи за стратегическо планиране, те нямат забележим ефект върху икономическото развитие, тъй като не съдържат никакви мерки за отговорност за тяхното изпълнение. Вместо да въведе законово одобрена система за стратегическо планиране, правителството предприе национални проекти.

Трябва да признаем, че този закон беше твърде сложен за бившето руско правителство, което веднага след приемането му постави началото на тригодишно отлагане. Досега руските служители нямат компетентността да прилагат предвидените в този закон процедури. Симулира се стратегическото управление. Официалните цели на социално-икономическото развитие са формулирани от президента на Русия като общи насоки с качествен характер. Няма обаче обратна връзка между показателите за тяхното постижение и реалните механизми за управление.

Необходимостта от мобилизиране на населението и ресурсите на страната за борба с разпространението и преодоляване на негативните последици от пандемията дава основателна причина за стартиране на механизми и процеси за стратегическо планиране. Международният опит ясно потвърждава очевидните предимства на страните, които имат тези инструменти, в сравнение с тези, които разчитат на „невидимата“ ръка на пазара. Китай се справи с епидемията най-добре от всичко, лидерството му по планиран начин не само наложи универсална карантина, но и организира рязко увеличение на производството на необходимите устройства, лекарства, предпазни средства и дезинфекция.

За ефективността на системата за стратегическо планиране е необходимо да се въведат стандарти за отговорност за постигане на планираните резултати и да се свържат инструментите на макроикономическата политика с нея. Решаването на първия проблем изисква установяването на правни стандарти за икономическата отговорност на организациите и административната отговорност на мениджърите за изпълнение на поставените от правителството цели за развитие. Решението на втория проблем включва формирането на контролирани от държавата фискални, парични и данъчни политики.

Ориентирането на фискалната политика към целите за развитие предполага намаляване на данъчната тежест върху всички видове иновативни и високотехнологични дейности, както и приоритетно разпределение на бюджетните средства за подпомагане на критични публични разходи за формиране на новите технически спецификации.

В данъчната сфера трябва да се изхожда от структурата на формирането на националния доход, основният източник на който в момента е естествената рента. За отстраняването му от държавата като собственик на недрата обикновено се прилага данък върху допълнителния доход от потребителите на недра, който в Русия се заменя с данък върху добив. Последното обаче, според законите на пазарното ценообразуване, е включено в цената на продуктите и всъщност е данък върху потреблението на енергия и природни ресурси, което влошава конкурентоспособността на производствената индустрия. В домашни условия експортните мита, които не натоварват вътрешното потребление, са най-добрият начин за извличане на природен наем с държавни приходи.

Друг основен недостатък на данъчната система е универсалното данъчно облагане на доходите на гражданите със ставка, двойно по-ниска от корпоративния данък. Това нарушава принципа на социалната справедливост, който е основен за общественото съзнание и стимулира потока на доходите от производствената сфера към потреблението. Необходима е данъчна маневра за въвеждане на прогресивна ставка на данъка върху дохода, компенсирана от въвеждането на ускорена амортизация, която намалява данъчното облагане на печалбите, разпределени за закупуване на оборудване. Това ще увеличи инвестициите с 5 трилиона рубли, като същевременно възстанови обществената подкрепа за фискалната политика на държавата.

В момента технологичната революция изисква освобождаване от данъци за всички разходи за НИРД. Много страни плащат данъчни премии на предприятия, осъществяващи иновативни проекти в обещаващи насоки за растеж на нова технологична структура. Въз основа на неговата структура и опита на напредналите страни е необходимо поне 1,5-кратно увеличение на правителствените разходи за здравеопазване и образование, които са основните сектори на новата технологична структура, както и двукратно увеличение на бюджетните кредити за научноизследователска и развойна дейност. В същото време увеличеното финансиране трябва да се съсредоточи върху перспективни области за развитието на нова технологична структура, в която руските организации имат конкурентни предимства. По-специално е необходимо да се увеличи финансирането на научните изследвания в областта на молекулярната биология с порядък, т.е. генно инженерство и клетъчни технологии, производство на нанотехнологично оборудване, цифрови, лазерни и адитивни технологии, слънчева енергия, нанопорошки и нови материали. Очевидна посока на бюджетните разходи с висока икономическа ефективност е модернизацията на транспортната, телекомуникационната, енергийната, жилищната и комуналната инфраструктура въз основа на новата технологична структура. Много разходи, от решаващо значение за развитието на нова технологична структура, включително финансирането на основни и проучвателни изследвания, могат да бъдат реализирани само с бюджетна подкрепа. Очевидна посока на бюджетните разходи с висока икономическа ефективност е модернизацията на транспортната, телекомуникационната, енергийната, жилищната и комуналната инфраструктура въз основа на новата технологична структура. Много разходи, от решаващо значение за развитието на нова технологична структура, включително финансирането на основни и проучвателни изследвания, могат да бъдат реализирани само с бюджетна подкрепа. Очевидна посока на бюджетните разходи с висока икономическа ефективност е модернизацията на транспортната, телекомуникационната, енергийната, жилищната и комуналната инфраструктура въз основа на новата технологична структура. Много разходи, от решаващо значение за развитието на нова технологична структура, включително финансирането на основни и проучвателни изследвания, могат да бъдат реализирани само с бюджетна подкрепа.

Важен компонент на фискалната политика следва да бъде ориентацията на обществените поръчки към придобиването на високотехнологични продукти, предимно местно производство.

По време на провеждането на антикризисната политика не бива да се ограничава строго бюджетният дефицит, като се финансира от вътрешни източници и се покрива ръстът на държавните заеми чрез еквивалентна емисия пари за рефинансиране на търговски банки, обезпечени с държавни задължения. Освен това рентабилността на последните не трябва да надвишава средния процент на печалба в преработващата промишленост. По този начин оперират всички развити страни, които издават световна валута. Например основният канал за парична емисия от Федералния резерв на САЩ (до 95%) и Банката на Япония (около 85%) е закупуването на държавен дълг на вътрешния пазар. Европейската централна банка издава трилиони евро за закупуване на държавни задължения на страните от еврозоната, а за антикризисни цели дори облигации на системообразуващи корпорации. В същото време централните банки извършват преференциално рефинансиране на банки от държавни агенти за гарантирани от държавата инвестиционни проекти, ипотеки и национални и регионални програми. Освен това издаването на пари по държавни задължения се извършва за дълги периоди до 30-40 години, през които закупените от Централната банка ценни книжа се съхраняват в баланса й, а издадените за тях пари работят в икономиката.

Незначителната роля, която в момента играят руските федерални заемни облигации за формирането на рублевата финансова система (по-малко от 5% от натрупаната емисия рубла на Банката на Русия), както и разширяващият се обем на дълговите задължения на руското правителство в евро, показват прекомерната зависимост на Русия от световния пазар и външните източници финансови ресурси, от една страна, и показва големи възможности за разширяване на руската финансова система на национална основа. За разширяване на пазара на държавните заеми е необходимо също да се спре използването на облигации и депозити на Банката на Русия, връщайки инвестираните средства на техните собственици.

Инструментите на паричната политика следва да осигуряват адекватно парично предлагане за разширено възпроизвеждане и по-бързо развитие на икономиката в перспективни области на формирането на нова технологична структура. Прости „кейнсиански” методи за стимулиране на търсенето чрез широкомащабно вливане на финансови ресурси, както предложи Рубини и Миме (41) по отношение на методите за справяне с настоящата криза, въпреки че ще помогнат за смекчаване на рецесията, те няма да могат да осигурят изход от рецесията (42). Това изисква рязко засилване на научните, техническите и иновативните политики. В тези условия емисиите на пари трябва да бъдат насочени и канализирани от държавата в приоритетни области на растеж на икономическата активност.

Необходимо е да се създаде емисионен механизъм за рефинансиране на търговските банки от Банката на Русия, за да се увеличат кредитните им изисквания за предприятията от реалния сектор с нарастването на финансовите нужди на развиваща се икономика. Нашият собствен и световен опит ни позволява да изградим оптималните механизми на предлагане на пари, затворени за кредитиране на реалния сектор на икономиката и приоритетни направления на нейното развитие. За тази цел условията за достъп на търговските банки до рефинансиране от Централната банка трябва да бъдат обвързани със задължения за целево използване на кредитните ресурси, получени от държавата за финансиране на производствени предприятия и приоритетни области на икономическата дейност. Това може да стане чрез комбинация от косвени (рефинансиране, обезпечени с облигации и сметки на платежоспособни компании) и директни (съфинансиране на държавни програми, предоставяне на държавни гаранции, кредитиране на специални инвестиционни договори) методи за парично предлагане. Чрез ломбардския списък на Централната банка и лимитите на държавните гаранции държавата ще може да влияе избирателно на паричните потоци, осигурявайки разширено възпроизвеждане на системно важни предприятия, благоприятни условия за растеж на икономическата активност и привличане на инвестиции в приоритетни области на развитие. В същото време процентът на рефинансиране не трябва да надвишава средната норма на възвръщаемост в преработващата промишленост (в съответствие с международната практика, в условията на структурна криза, тя трябва да бъде в рамките на 1–4% (43),

Наред с понижаването на лихвения процент, нормализирането на цената на парите изисква активна политика за ограничаване на рентабилността на пазара на държавния дълг, контролиран от Банката на Русия и големите банки с държавно участие, прилагане на целеви заеми с ниска лихва (за ипотечни кредити, малък бизнес, образователни заеми) за държавни цели и временно административно регулиране на ставките лихва и банков марж. Препоръчително е също така значително да се увеличи ресурсният потенциал на съществуващите и да се създадат нови институции за развитие, които предоставят дългосрочни инвестиционни заеми при квази нулева лихва.

В условията на световната криза развитието на финансовия сектор на Русия е възможно само въз основа на изпреварващия растеж на вътрешното платежоспособно търсене в сравнение с външното. В тази връзка преструктурирането на финансовия сектор не трябва да се съсредоточава върху фондовия пазар, а върху растежа на банковата система, съчетан с ограничаването на финансовите спекулации и стимулирането на дългосрочни инвестиции, институции за развитие и рисково финансиране (44). Освен това държавната подкрепа за търговските банки следва да бъде ограничена до предоставянето само на целеви заеми в съответствие със следните принципи: равен достъп; ограничена поддръжка за време и мащаб; участие на самите банки в антикризисни мерки; недопустимост за получаване на облаги от държавна подкрепа от акционерите.

Важно условие за прилагането на собствената антикризисна стратегия е отказът да се използват чуждестранни рейтингови агенции за оценка на надеждността на определени кредитополучатели. Банката на Русия трябва да използва само рейтинги, определени от руските агенции, както и резултатите от собствения си мониторинг.

Концентрацията на паричната емисия върху рефинансирането на търговските банки спрямо задълженията на производствените предприятия създава конкуренция между банките в борбата за клиенти в средата на производствените предприятия в името на достъпа до рефинансиране от Централната банка. В резултат на това кредитният пазар от пазара на продавача, монополизиран от големите търговски банки, ще се превърне в пазар на купувача, конкуренцията в който ще доведе до по-ниски лихви. Но за това е необходимо и напълно да се спре операциите на Банката на Русия за усвояване на така наречената излишна ликвидност, тъй като чрез издаване на облигации и откриване на депозитни сметки изкуствено се определя минималната лихва на кредитния пазар.

Историческият опит на една успешна политика за развитие показва, че за да се постигне известно увеличение на БВП, е необходимо двойно по-голямо увеличение на инвестициите, което изисква съответно увеличаване на обема на кредита като основен инструмент за насърчаване на растежа на съвременната икономика. Наред с догматизма на паричните власти, стартирането на този механизъм в Русия обективно се възпрепятства от липсата на ефективен валутен контрол, в резултат на което заемите, издадени по антикризисни програми, се използват от търговските банки за закупуване на чуждестранна валута, а не за отпускане на кредити за реалния сектор на икономиката. Изпълнението на описаната по-горе стратегия трябва да се извършва с помощта на подходящи инструменти. Това изисква широкото възприемане на цифровите технологии. На първо място, това трябва да се направи в сферата на паричното обращение.

За да се контролира целенасоченото използване на пари, емитирани за кредитиране, се предлага да се използват съвременни технологии за създаване на цифрови валути и контрол на тяхното обращение чрез разпределена система на регистър (блокчейн). За да организирате целевото кредитиране, създайте Специализиран институт за развитие, финансиран от Банката на Русия в размер, не по-нисък от сумата, изтеглена от икономиката. Така че, за да се компенсира компресията на заема от 2014 г., са необходими около 15 трилиона. рубли, от които на началния етап могат да бъдат разпределени 5 трилиона рубли. Институт за развитие, създаден по модела на германската KFW (46), ще може да издаде еквивалентна сума „инвестиционни рубли“, защитени от цифрови технологии за тази сума пари без инфлационни последици. Целевите заеми в инвестиционни рубли се отпускат изключително по специални инвестиционни договори при 1% (за държавните корпорации) и 2% (за всички останали) годишно за крайния кредитополучател. В същото време не се изискват разходи за получаване на банкови гаранции, не са необходими кредитни рейтинги, което ви позволява да задържите лихвения процент за крайния кредитополучател на ниво, не по-високо от 3%. Цялото по-нататъшно движение на пари, издадени по този начин, се контролира автоматично от системата на разпределения регистър - до изплащане на заплати, получаване на дивиденти и изплащане на заема.

В същото време инвестиционните рубли могат да се използват като платежно средство за всякакви текущи операции, включително плащане на данъци и други задължителни плащания, с изключение на закупуването на чужда валута. Правото да се продават инвестиционни рубли за чуждестранна валута е запазено само на Института за специално развитие. Той може да ги обмени за обикновени рубли по номинална стойност с отстъпка, зададена от него. Правителството може да използва заети инвестиционни рубли за финансиране на целеви програми и капиталови инвестиции, за да предоставя заеми на регионалните и местните власти за разходи за същите цели. От своя страна производителите, които са продали стоките си за инвестиционни рубли, ще могат, ако желаят, да ги обменят за обикновени рубли в Института за специално развитие. Стартирането на оборота от инвестиционни рубли може да започне с кредитиране на специални инвестиционни договори,

На следващия етап зоната на използване на инвестиционни рубли може да бъде разширена до взаимна търговия в ИАЕУ, както и с трети страни. Investrubli ще получи обращение на евразийския пазар като една от международните валути. В същото време Институтът за развитие автоматично ще изчисти всички операции, използвайки инвестиционни рубли. Техният правен статус следва да бъде еквивалентен на статута на рублата, което позволява на инвестиращите да циркулират на териториите на ЕАЕУ и трети страни като редовна рубла.

В условията на антируски санкции технологията blockchain, която е в основата на функционирането на инвестиционната рубла, има особено предимство, когато се прилага към международни споразумения. Платформите, базирани на разпределени регистри (като Masterchain), позволяват обмен на банкова информация и трансфери, заобикаляйки контролирания от НАТО SWIFT и гарантира най-високо ниво на надеждност и надеждност. В същото време изчезва необходимостта от неефективни и коруптогенни административни методи за валутен контрол. Използването на дигитални технологии за емитиране на рубли, циркулиращи в международни селища, създава условия за прехвърляне на външнотърговските операции в рубли и дедоларизация на икономиката.

Стартирането на оборота на инвестиционната рубла ще даде мощен тласък на развитието на дигиталните технологии във финансовия сектор и ще стимулира прилагането на подходящи НИРД. Той може да се превърне в един от пилотните проекти на ЕАЕУ. В резултат на прилагането му в международни селища ще се появи първата в света национална цифрова валута, която има висок потенциал за използване в трансгранични селища. Това ще допринесе за създаването в ИАЕУ на водеща международна платформа за развитие на ИТ технологии във финансовия сектор.

Въвеждането на цифровата рубла ще увеличи драстично възможностите за неинфлационно и антикорупционно разширяване на кредитите, което ще има строго предназначение. Предоставянето на промишлени предприятия на достъп до целеви квази-безплатни заеми може да бъде неограничено без риск от кражба на пари. Това ще зареди капацитета на празен ход на индустрията.

На първо място, за да може Централната банка наистина да се превърне в мега-регулатор, като част от текущата работа за изменение на Основния закон, е необходимо да се изяснят и разширят функционалните отговорности на Банката на Русия, като се посочва член 75, параграф 2 от Конституцията, както следва:

„Защита и гарантиране на стабилността на„ обменния курс “на рублата,„ издаване на необходимата сума пари за осигуряване на разширено възпроизвеждане и устойчив икономически растеж и инвестиции в дълготрайни активи; осигуряване на развитието и стабилността на банковата система на Руската федерация; осигуряване на развитието и стабилното функциониране на националната платежна система и на финансовия пазар на Руската федерация; създаване на условия за растеж на производството, доходите на населението и висока заетост; поддържане на баланса на бюджетната система на Руската федерация "е основната функция на" основните функции "на Централната банка на Руската федерация, която" която "изпълнява независимо от други публични органи".

Както бе споменато по-горе, основната причина за мащабното недостатъчно използване на производствения потенциал е високата цена на пари, изкуствено създадена от банковата система. Тиражирането на цифровата рубла чрез технологията на разпределения регистър ще се отразява на търговските банки и няма да изисква скъпи и неефективни процедури за банков и валутен контрол. Съответно кредитирането на производствени дейности може да се извършва безлихвено. Изкуственият интелект, блокчейн и интелигентните договори ще заменят много контролери и посредници, печелещи от надценката на парите, които се превръщат в държавен инструмент за осигуряване на свързването на всички налични ресурси в икономиката в производствения процес.

Дигиталните технологии значително улесняват решаването на проблемите на стратегическото планиране, тъй като те ви позволяват да свържете всички функции на държавното регулиране на икономиката в единна система и да се ориентирате всяка от тях към постигането на общата цел за подобряване на благосъстоянието на хората чрез модернизация и икономически растеж въз основа на нова технологична структура. Ще бъдат овладени електронната търговия, електронните декларации, режимът с един прозорец за обработка на всички регулаторни одобрения, автоматична система за мониторинг на качеството на продукта и съответствието му с техническите регламенти на ЕАЕВ, дистанционното обучение и работа у дома, безкасовото парично обращение и много други постижения на новата технологична структура и ще повишат драстично ефективността държавно регулиране.

Формирането на финансова и инвестиционна система на базата на вътрешни източници ще спомогне за увеличаване и максимално използване на спестяванията, повече от една трета от които са изнесени през целия постсъветски период. Това ще създаде условия за увеличаване на скоростта на натрупване.

Както показва нашият собствен и чуждестранен опит, за по-бързо развитие темпът на натрупване трябва да бъде поне една трета от БВП. За Русия това означава необходимостта от принудително увеличаване на инвестициите, за да се удвои скоростта на натрупване. Основният източник на финансиране за това възстановяване на началния етап трябва да бъде пълноценното използване на наличните спестявания, един и половина по-голям от обема на инвестициите, както и многократното разширяване на кредитите, организирани от държавата чрез контролирана парична емисия по задълженията на държавата и предприятията с цел финансиране на инвестиции в модернизация, развитие и разширяване на обещаващи продукции. По-долу за съответното увеличение на процента на спестявания е препоръчително да се предприемат мерки за възпиране на разточителното и демонстративно потребление (въвеждане на прогресивни данъци върху свръх печалбите и имуществото на физическите лица, акцизите върху продажбата на луксозни стоки и др.) и стимулиране на спестяванията (включително чрез ускорена амортизация). Можете също така да увеличите премията върху финансираната част от пенсионните спестявания, като ги използвате за финансиране на дългосрочни инвестиционни проекти под държавни гаранции.

В допълнение към адекватната парична политика антикризисната стратегия трябва да включва активна индустриална политика, която стимулира „точки на растеж“ в общата депресирана среда. В същото време най-важни са точките на растеж с голям множител, стимулиращи икономическата активност в голям брой технологично свързани индустрии: производството на пълноценни вътрешни самолети (IL-96, Tu-204/214, Tu-334, An-140/148), жилища и др. космически комуникационни системи, модернизация на транспортната и енергийната инфраструктура и др.

Важен елемент на индустриалната политика, наред с формирането на поддържани от държавата големи интегрирани корпорации, трябва да бъде стимулирането на търсенето на вътрешно оборудване чрез подходящо регулиране на държавните покупки и покупки на държавно контролирани и поддържани предприятия (предимно Аерофлот, Газпром, Роснефт, Руски железници и др.). Това е от особено значение в секторите за подкрепа на новите технически спецификации (здравеопазване, авиация, телекомуникации), както и в минната индустрия и в инфраструктурните отрасли, които имат гарантиран пазар на продажби.

Значителното увеличение на предлагането на пари, предвидено от антикризисната стратегия, изисква радикално повишаване на ефективността на антитръстовата политика, за да се потисне инфлацията. Наред с интензифицирането на прилагането на стандартните му мерки за ограничаване на ценовите споразумения е необходима систематична ценова политика. Концепцията за нормална рентабилност следва да бъде правно закрепена, включително разходите за иновации, подобряване на качеството и намаляване на разходите за продукти, както и осигуряване на прогресивно данъчно облагане на свръх печалбите (47). За да се изравни рентабилността на различните сектори на икономиката, е необходимо да се провежда рестриктивна ценова политика по отношение на естествените монополи, до замразяване на тарифите за техните услуги за периода на прилагане на антикризисната стратегия, въвеждане на мерки за намаляване на лихвения процент като част от производствените разходи. Необходимо е също така да се приеме федерален закон, установяващ формите, ограниченията и процедурите за регулиране на цените.

Поддържането на ценови пропорции, благоприятни за модернизация и икономическо развитие, изисква възстановяване на експортните тарифи за суровини и повишаване на тарифите за внос на готова продукция, както и мерки за защита на вътрешния пазар от нелоялна конкуренция отвън. Рентабилността на доставките на суровини на външния пазар не трябва да надвишава рентабилността на неговата преработка в рамките на страната, а възвръщаемостта на инвестициите в развитието на перспективни сектори на икономиката трябва да бъде достатъчна за разширеното им възпроизвеждане. В същото време е необходимо да се прекъсне информационният контур на ценовите стоки при котировките на световния пазар.

За да се осигури конкурентно ценообразуване в стоковия сектор, трябва да се формира система за борсова търговия с рубли. За тези цели е необходимо да се разработи и одобри Концепцията за формиране на общ обменен пазар на стоки с включване на мерки, насочени към формиране и използване на показатели на борсови и извънборсови цени в рубли и други национални валути на ЕАЕУ.

Проучванията на съществуващия научен и производствен потенциал (дълготрайни активи - потенциал за растеж на продукцията - 40%, трудови ресурси - 20%, природни ресурси до 80%, научен, технически и интелектуален потенциал - над 50%) показват наличието на обективни предпоставки за устойчиво и бързо развитие руската икономика в средносрочен план с темп от поне 10% ръст на БВП годишно и до 20% ръст в производствените капиталови инвестиции въз основа на засилването на нейните конкурентни предимства и интензивни възможности.

В условията на технологична мултиструктура на руската икономика е оптимална смесена стратегия (Таблица 1 (48) от нейното развитие, която предвижда ускорено установяване на основното производство на нова технологична структура. Това изисква концентриране на ресурси в областите на производство на нова технологична структура. Необходимо е също така да се стимулира иновативната дейност, за да се динамично догонва онези отрасли, където има леко изоставане от най-високото ниво в света. И накрая, безнадеждно стане на нуждите на индустрията към догонване на изпълнението на стратегията на развитие на базата на вноса на технологии и прилагане на съвременни технологични ниво на чуждестранни инвестиции. Прилагането на такава смесена стратегия на нуждите на развитието приоритет да се стимулира търсенето на нови продукти, включително чрез обществени поръчки,

Таблица 1 - Стратегия за напреднало развитие (сумата от приноса на ключовите дейности за годишното увеличение на производството и инвестициите)

Прилагането на смесена стратегия за ускорено развитие включва решаване на следните задачи на икономическата политика.

В технологичната област си струва да се култивират конкурентоспособни на световния пазар предприятия, овладявайки технологиите на съвременната технологична структура. Същевременно трябва да се създадат условия за усъвършенстване на най-новата технологична структура, включително държавна подкрепа за съответните фундаментални и приложни изследвания, разгръщане на инфраструктурата за обучение с необходимите квалификации и създаване на информационна инфраструктура.

В институционалната област задачата е да се формира такъв икономически механизъм, който да гарантира преразпределението на ресурсите от остарели и безперспективни отрасли, както и излишните печалби от износа на природни ресурси към индустриални и технологични системи на съвременни и нови технологични структури, концентрацията на ресурси в ключови области на тяхното развитие, модернизацията на икономиката и нейното увеличаване ефективност и конкурентоспособност чрез разпространяване на нови технологии. Решението на този проблем трябва да бъде подчинено на формирането на институции за развитие, преструктурирането на несъстоятелни предприятия, приватизационните програми, регулирането на външната търговия, научната, технологичната, индустриалната, финансовата политика на държавата. Важно е да се стимулират такива форми на интеграция на финансови, промишлени, търговски, научноизследователски и образователни организации, които биха могли да се развиват стабилно в условията на ожесточена международна конкуренция, осигуряват непрекъснато подобряване на ефективността на производството, основаващо се на съвременното развитие на новите технологии. Необходимо е да се премахне изоставането в използването на иновативни методи на управление и въвеждането на съвременни стандарти възможно най-скоро.

Макроикономическите политики следва да осигуряват благоприятни условия за решаване на обещаващи проблеми, гарантиране на рентабилността на производствените дейности, добра инвестиция и иновативен климат, поддържане на благоприятни ценови пропорции и други параметри на икономическия механизъм за развитие на нова технологична структура, спомагаща за преодоляване на разпадането и демонетизирането на икономиката.

Комбинацията от макроикономически, структурни и институционални политики трябва да реши проблема за преодоляване на инвестиционната криза, което предполага трикратно увеличение на инвестициите в развитието на производството. На микро ниво е необходимо да се възстанови връзката между креативните обществено полезни

Изпълнението на горната стратегия за разширено икономическо развитие предполага радикално увеличаване на отговорността на федералните изпълнителни органи за нивото и качеството на живот на гражданите. През 2003 г. авторът внесе в Държавната дума проект на федерален закон (№ 220170-3) „За отговорността на федералните изпълнителни органи за осигуряване на конституционното право на гражданите на Руската федерация на достоен живот и свободно развитие“. За първи път в правната практика на съвременна Русия законопроектът въведе концепцията за жизнения стандарт: система от шестнадесет обективни индикатора, които характеризират много универсално понятие като „стандарт на живот“. Беше въведена процедура за определяне на целите за жизнения стандарт и, което е много важно, тази процедура включваше разработването на преговорни процеси между социални групи, които имат различни интереси, в лицето на обществените организации, които ги представляват. Законопроектът предлага отговорността на страните в политическия процес за неспазване или неправилно прилагане на жизнения стандарт, които определят цели и насоки за повишаване на общественото благосъстояние. Време е да го приемете.

***

