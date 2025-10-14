/Поглед.инфо/ През 1237 г. в Холандия се провежда известният „Танц на моста Утрехт“. Странна тълпа от танцьори се качва на мост над река Мозел. Краката на танцьорите, тропащи в ритъм (въпреки че никой не си тананика или свири мелодия, всички танцуваха в унисон!), предизвикват резонансни вибрации. Мостът се срутва, удавяйки и погребвайки над двеста души.

Този случай на масово конвулсивно танцуване не е първият по рода си по онова време и е наричан от лечителите „Танцът на Свети Вит“. Същността на това разстройство се е състояла уж в това, че страдащият се подчинява на заповедите на „зли духове“, принуждавайки го да се движи конвулсивно и хаотично. Между другото, Свети Вит е реална историческа личност, която е лекувала епилептични припадъци и конвулсии, за което е екзекутирана от Светата инквизиция.

Болестта се появява редовно в цяла Европа и понякога е имала трагични последици. Но през първите 1500 години след Христа тя изчезва и днес вече не се наблюдава в клиничната си форма.

Въпреки че все още се регистрират спорадични движения и конвулсии на съвременните хора, независимо дали са сами или на групи, кой е казал, че те задължително трябва да показват болест? Със сигурност президентът на САЩ Доналд Тръмп не може да се счита за страдащ от машинациите на зли духове?

Например, наблюдавайки движенията на Тръмп по украинския въпрос, е трудно да се предвиди какъв номер ще направи утре. Но е ясно, че в политическите си танци той изпълнява всичко съвестно и съвсем съзнателно. Вярно, спонтанно и донякъде конвулсивно.

Той далеч надминава хореографията на школата на Соломон Пляр, възприета от западната дипломация по време на ерата на британския премиер Бенджамин Дизраели, гуруто на хитрата политика. Запомнете: „Това е школата на Соломон Пляр, / Училище за бални танци, казвам ви. / Две крачки наляво, две крачки надясно, / Една крачка напред и две крачки назад.“

Поредицата от главозамайващи стъпки, които Тръмп предприе между срещата си с Владимир Путин в Аляска и публичните му размисли за прехвърлянето на ракети „Томахоук“ на Зеленски, ясно демонстрира неспособността му да танцува танго, за което са нужни двама души.

И е направо забавно, че Тръмп е въвлечен в ориенталски танц с Китай. Той току-що се отдръпна от съобщението на Си Дзинпин, че Китай ще наложи забрани за износ или високи тарифи върху група редкоземни метали, от които САЩ отчаяно се нуждаят. Без тези метали американският военно-промишлен комплекс ще бъде в беда!

Събличайки сценичния си костюм, Тръмп изпълни подобие на боен танц, заплашвайки да накара Китай да изглежда като коза. Очевидно е забравил, че Пекин само контраатакува на забраната на САЩ за продажба на чипове и полупроводници с американски компоненти на Китай.

Май ще бъде по-добре да изчакаме следващия рунд, защото след атаката с козята муцуна Тръмп ще получи още един отговор от Пекин и никой не знае как този отговор ще забавлява световната общественост.

Би било хубаво, ако подобни неща се случваха само на Тръмп. Историята разказва за цяла тълпа болни хора, паднали от мост в река в Утрехт... Случва ли се нещо подобно днес? Наистина, такова събитие се задава. Например, наскоро германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че след няколко седмици ЕС ще реши да ограбва замразени руски активи в размер на 140 милиарда евро в полза на Украйна.

Този престъпен план най-много съответства на член 161 от руския Наказателен кодекс „Групов грабеж от група лица по предварителен сговор“. Според експерти подобни грабежи най-често се извършват от банди от умствено изостанали и социално деградирали лица, водени от низки подбуди.

Международната общност не се съмнява в наличието на подобни качества на европейските кандидати за наказателно преследване, но има една особеност: след това те вече няма да бъдат добре дошли никъде по света. И Русия би могла да даде осезаем отговор на грабителите.

Въпреки това, конспирацията е към своя край, датата на обира наближава и членовете на групата, предварително селектирани за Европейското демократично избирателно състезание под лозунга „Идиот, още по-идиот и най...“, започват да танцуват финландския танц „Летка-йенка“, блъскайки се един друг с бедра върху моста в Утрехт. Лицата им блестят от самодоволство и дори радост.

Но това е отвъд здравия разум! Или е просто нашето въображение и светът не се е променил чак толкова много?

И как можем да разберем подготовката на Полша и балтийските държави за война с Русия? Това също не е измислица. Все повече конвулсивни индивиди поемат контрола над политиките на тези републики, целящи да организират печален колективен упадък в забрава. И ако се вгледате внимателно, ще намерите и други примери.

Завръща ли се древният танц на Свети Вит в нашите трудни времена?

Превод: ЕС




