/Поглед.инфо/ Представям ви основните идеи в статията на Джъстин Бронкс, публикувана в списанието «Foreign Affairs». Авторът е сътрудник на Британския кралски инстутитут за отбранителни изследвания RUSI.

Структурата на текста е съхранена. Редактирах някои абзаци, за да ги направя стилово и смислово по-изчистени.

Украйна стана полигон за безпилотните технологии. Милиони евтини квадракоптери и хиляди ударни дронове от типа «Герания» измениха издъно военната тактика – до 70% от понасяните загуби се дължат на тях. Западните военни заговориха за революция на бойното поле. В САЩ призовават към «господство на безпилотните системи», а новопоявяващите се оръжейни компании предлагат най-напредничави решения в тази сфера.

И все пак решението да се приложи украинският опит в хипотетичен конфликт с Китай би било опасна грешка. Условията, стратегията и приоритетите на страните са толкова различни, че изборът на БПЛА (1) за главно средство за въздействие може да доведе до отслабването на Съединените щати в ключови области.

Защо дроновете са главните в Донбас?

Фронтът е статичен – с разтегнато на стотици километри съприкосновение, като никоя от страните не господства във въздуха.

Позиционната война води до колосални загуби на хора и техника. Провеждането на мащабни маневрени операции в такива условия е невъзможно. Смисълът на боевете е сведен до бавното прегризване на дълбоко ешелонираната отбрана.

Недостигът на класическо въоръжение (и боеприпаси (бел.м.)) заставя двете страни да търсят евтини алтернативи.

В тази «окопна» реалност коптерите се оказаха изключително ефикасно средство за борба с пехотата и техниката.

Конфликтът между САЩ и Китай би бил корено различен. В неговия епицентър ще бъдат не фронтовете на сушата, а въздушното и морското пространство на Индо – Тихоокеанския регион (ИТР) (2). Между стратегическите цели и американските бази лежат хиляди километри - съответно успехът на операцията ще зависи изцяло от възможността да се нанесе удар, преодолявайки огромното разстояние и противодействието на китайските ракети, авиация и флот.

Въпреки че е най-големият производител на дронове в света, Пекин предпочита да развива класическите оръжейни системи: самолети, ракетни крайцери, хиперзвукови ракети. Именно те ще доминират в предполагаемия регионален сблъсък.

Дроновете имат радиус на действие 15 – 20 километра и физически не могат да нарушат работата на транспортните канали през Тихия океан. Затова системите, които измениха войната в Украйна, ще бъдат безполезни в началния етап на конфликта с Китай.

Десетилетия наред Съединените щати отлагат модернизацията на военновъздушните сили и военноморския флот. Техните опоненти увеличават своето количествено и качествено превъзходство в тези критично важни системи.

Към 2030 година КНР планира да разполага с 1000 изтребителя от пето поколение J-20 (3). Пентагонът купува F-35 с по-бавни темпове. А самолетите F-47 (4) ще се появят едва през следващото десетилетие.

Китайците имат 60 съвременни самолета за далечно радиолокационно откриване и управление (ДРЛОУ). Янките разполагат с 16 подобни машини, които вече са остарели, при това програмата за тяхната замяна буксува.

Щатите отчитат недостиг на ракети от класа «въздух – въздух» с голям обсег, на противокорабни и зенитни ракети. Техният потенциален противник произвежда масово такива средства, като характеристиките им вече превъзхождат западните аналози.

Конфликтът с Пекин ще бъде борба за постигане на господство във въздуха и по вода на огромни разстояния. Победата в тази война ще решат не рояците дронове, а съвременното въоръжение и координираните съвместни действия на флота и авиацията. Да се даде предимство на дроновете в ущърб на тези компоненти би било крачка към стратегическата загуба.

Кратък коментар.

Доводите на автора може да се възприемат двояко… Те са разумни. От друга страна имаме неприкрита агитация в полза на големите играчи от военнопромишления комплекс.

От друга страна идеята за роеве БПЛА, базирани на контейнеровози и управлявани във въздуха от така наречения изкуствен разум, не е фантастична. Такава формация може да създаде много проблеми на въоръжения до зъби противник – нужна е само стабилна връзка за навигация и управление.

Относно концепцията за Индо – Тихоокеанския регион – американците вече на практика доказват, че са способни да контролират огромни области от земното кълбо въпреки съпротивата на Москва и Китай.

Интересно е да видим какво става по света… Макар че аз бих се радвал, ако най-после у нас започне обсъждане на състоянието на Българската армия и как тя трябва да бъде реформирана.

Бележки

Безпилотни летателни апарати (абр.) Геополитически термин (едно от значенията). Американците го използват в създаваната коалиция с Индия, Япония, Австралия и др. В трактовката на Делхи това е начин да се обединят дружествените страни срещу Китай.

Самата концепция е формулирана от немците по времето на Ваймарската република (1918 – 1933 год.) – тогава те се стремят да създадат съюзи в цяла Азия против Великобритания и САЩ.