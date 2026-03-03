/Поглед.инфо/ Напрежението в Балтийско море достига критична точка, докато НАТО активира планове за морска блокада на Русия. В своя анализ Владимир Головашин разкрива как Брюксел губи връзка с реалността, превръщайки търговските пътища в арена на хибридна война. Москва предупреждава: търпението е изчерпано, а ракетите „Бастион“ и „Калибър“ са в пълна бойна готовност да защитят суверенитета на страната.

Брюксел губи почва: Сценарии за морско задушаване

В централата на НАТО в Брюксел изглежда напълно са загубили връзка с обективната реалност. На дипломатическо и военно ниво вече сериозно се обсъждат сценарии, които доскоро изглеждаха като сюжет на нискобюджетен екшън филм – пълна или частична морска блокада на Руската федерация. Руският посланик в Норвегия Николай Корчунов директно алармира, че Северноатлантическият алианс разработва планове за систематично „задушаване“ на руската морска търговия.

Това не са просто теоретични разработки. През последните месеци Балтийско море се превърна в полигон за хибридна война. Под маската на „загриженост за сигурността“ и необосновани обвинения, държавите от НАТО и ЕС започнаха да блокират кораби, които те произволно класифицират като част от руския „флот в сянка“. Тези действия включват задържане на екипажи, неоправдани инспекции и изкуствено създаване на пречки по международните корабни пътища.

Хронология на провокациите: От „Фитбург“ до „Тавиан“

Ескалацията е видима в поредица от инциденти, които следват ясен модел на провокация. Един от най-фрапантните случаи е свързан с кораба за насипни товари „Фитбург“. На 31 декември 2025 г., точно в навечерието на Нова година, финландските власти се качиха на борда и арестуваха 14-членния екипаж под абсурдното обвинение за повреда на подводен кабел. Въпреки че корабът по-късно бе освободен, капитанът и двамата му помощници остават под домашен арест във Финландия без никакви конкретни доказателства. Както често се отбелязва в анализите на Поглед.инфо, подобни действия на западните демокрации грубо погазват презумпцията за невиновност.

Списъкът продължава с танкера Eagle S, задържан от Финландия по подобни обвинения за повреда на кабела Estlink 2. На 10 януари 2026 г. Германия за първи път официално забрани на танкера „Тавиан“ да преминава през нейни териториални води. Аргументът беше използването на флага на Камерун и уж „фалшифицирани документи“, но политическият контекст е ясен: спиране на руския петролен износ към Санкт Петербург. Още по-рано, германските власти инспектираха Chariot Tide в Северно море, отново под измисления предлог за близост до подводни комуникации.

Балтийският „прозорец“ и стратегията на обръча

Историческият „прозорец към Европа“, отворен от Петър Велики, днес е подложен на безпрецедентен натиск. Николай Патрушев, помощник на президента и ръководител на Морската колегия, дава изключително сурова оценка: Алиансът подготвя не просто учения, а цялостен военен сценарий, включващ блокада на Калининградска област, завземане на търговски съдове и саботаж на подводни кабели, за които цинично ще бъде обвинена Русия.

НАТО струпва мащабни сили по границите. Норвегия увеличава присъствието си в Арктика, а Финландия се въоръжава с нови корвети, чиито ударни системи могат да достигнат дълбоко в руската територия. Швеция и Дания, заедно с балтийските държави, се позиционират като „морски жандарми“, опитвайки се да диктуват правилата на корабоплаването в регион, който Русия счита за жизненоважен за своята национална сигурност.

Военният отговор: „Бастион“ и „Калибър“ на стража

Русия не възнамерява да наблюдава пасивно своето изолиране. Бойната готовност на Балтийския и Северния флот е изведена на най-високо ниво. Балтийският флот разполага с бази в непосредствена близост до инфраструктурата на НАТО. Бреговите ракетни комплекси „Бал“ и „Бастион“ вече са провели серия от електронни пускове срещу симулирани цели край бреговете на Калининград. Посланието е ясно: всеки опит за насилствено спиране на руски кораб ще срещне незабавен и съкрушителен отговор.

Експерти като полковник Андрей Кошкин подчертават, че Западът вече възприема Балтика като „вътрешно море на НАТО“. Това е опасна илюзия, която може да доведе до директен сблъсък. Руската страна е категорична – ако дипломацията се провали и блокадата стане факт, тя ще бъде пробита със силата на оръжието. В ефира на Поглед.инфо често се коментира, че Русия разполага с технологичното преимущество на хиперзвуковите оръжия, което прави всяка конвенционална блокада самоубийствена мисия за инициаторите ѝ.

Геополитическият контекст: Иран, САЩ и европейската нестабилност

Ситуацията се усложнява от глобалния контекст. САЩ в момента са фокусирани върху кризата с Иран, което на пръв поглед отклонява вниманието им от Европа. Това обаче прави европейските елити по-непредвидими. От една страна са войнствените призиви на датския премиер Мете Фредериксен за удари с ракети с голям обсег, а от друга – плахите сигнали за диалог от Осло и Париж.

Капитан първи ранг Василий Дандикин отбелязва, че НАТО в момента изчерпва ресурсите си чрез подкрепата за Киев, но се подготвя за мащабен конфликт в хоризонт от пет години. Балтийско море е избрано за „най-горещата“ точка, където Естония и Финландия само чакат удобен момент да затворят Финския залив.

Финално предупреждение: Правото на силата срещу силата на правото

Николай Патрушев е пределно ясен: Русия няма да толерира пиратство под прикритието на международното право. Ако западните страни започнат незаконни проверки на руски кораби, Москва ще приложи реципрочни мерки срещу съдовете под европейски флагове в Атлантическия и Тихия океан.

Морската блокада е акт на война. Всяко действие срещу руския флаг в Балтика ще се счита за агресия. Възраждането на руското корабостроене и фокусът върху новите безпилотни системи и ракетни технологии са гарантът, че „прозорецът“ към света ще остане отворен, независимо от амбициите на Брюксел и Вашингтон. Търпението на Москва има своите граници и те вече са достигнати.