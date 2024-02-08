/Поглед.инфо/ Коментар на д-р Румен Петков - главен редактор на "Поглед.инфо" и член на Коалиционния съвет на "ЛЕВИЦАТА!", за пъклените планове на САЩ и техните продажни пажове в Брюксел и в София, да затрият Русия, Европа и България и да ги изхвърлят на бунището на историята.