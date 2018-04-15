/Поглед.инфо/ В статия, озаглавена „Последният срок” се посочва, че в Русия все повече хора страдат от капитализма, че той не подхожда на манталитета на нашата страна и че ние се нуждаем от алтернативен път. Кризата на капитализма постепенно става все по-очевидна и за света и е налице търсене на алтернатива, цитира статията в. "Вашингтон пост".

Сега, към същата тема се обръща Лари Елиът – главен редактор на икономическата секция на един от главните британски вестници - "Гардиън". Определено внимание вестникът обръща на коментарите на читателите по тази статия, които ясно показват, че хората разбират същността на цивилизационните процеси.

"Хората искат жилища, работни места и бъдеще и не е изненада, че не вярват на капитализма".

Има връщане към отминалите времена. Доналд Тръмп решава да води търговска война с Китай, и в същото време влиза в конфликт с Русия относно Сирия. Отношенията между Пекин и Москва стават все по-близки, доколкото бившите комунистически суперсили се противопоставят на стария си враг - Америка. Регионалният конфликт в Близкия изток може да доведе до военен сблъсък между Съединените щати и Русия. Добре дошли в новата студена война! Ситуацията се връща към времената, отпреди падането на Берлинската стена.

Според статията, първият урок, който трябва да извлече Западът е, че главните партии трябва да разработят политика, която да прави нещо за хората, вместо да извличат нещо от хората. Историята показва, че управляемият капитализъм от времето на Студената война постигна далеч по-добри резултати от неконтролирания капитализъм след това.

Вторият урок е, че гласоподавателите не кълват на идеята, че глобалният капитализъм е природно явление, която не може да бъде променено. Именно затова предлаганите от Тръмп мита върху китайския внос и идеите на Макдонел за национализация на комуналните услуги са популярни.

(рус.ез.)

The Guardian: Люди не доверяют капитализму

В статье "Последний срок" писал, что в России всё больше людей тошнит от капитализма, и он не подходит менталитету нашей страны, нам необходим альтернативный путь. Кризис капитализма постепенно будет становится всё более очевидным в мире, и будет запрос на альтернативу, а дальше приводил цитаты из Washington Post. Теперь, к этой же теме обращается главный редактор раздела экономики, одного из центральных СМИ Британии The Guardian - Ларри Эллиотт. Отдельного внимания, заслуживает комментарий одного из читателей к этой статье, который даёт понять о том, что и там люди разбираются в сути цивилизационных процессов.

"Люди хотят дома, рабочие места и будущее: неудивительно, что сейчас они не доверяют капитализму."

Это как в старые времена. Дональд Трамп решил воевать с Китаем в вопросах торговли и он же в ссоре с Россией из-за Сирии. Отношения между Пекином и Москвой становятся все ближе, поскольку бывшие коммунистические сверхдержавы противостоят старому врагу - Америке. Региональный конфликт на Ближнем Востоке – это средство, с помощью которого Соединенные Штаты и Россия могут вступит в бой. Добро пожаловать в новую холодную войну. Ситуация возвращается тем временам, что были до падения Берлинской стены.

История говорит нам, что первая холодная война продолжалась с 1945 по 1990 год и была выиграна Западом. Капитализм одержал победу над коммунизмом, свобода над тиранией. В начале 1990-х годов на рынках наступила победа: с бывшим Советским Союзом и его сателлитами проводилось лечение экономическим шоком; была заключена глобальная сделка о свободной торговле; и партии левых получили программу. Они перестали говорить о социализме и признали необходимость большей конкуренции, эффективности и гибкости рынка труда.

Центр тяжести политики изменился. До распада Советского Союза средняя политическая точка на Западе была на полпути между полномасштабным коммунизмом в одной крайности и полномасштабным капитализмом в другой. Начиная с конца 19-го века, страх, что рабочие классы будут соблазнены марксизмом, побудили партии как левых, так и правых ввести реформы, направленные на то, чтобы отбить некоторые грубые края капитализма. Бисмарк был охвачен идеей пенсий по старости, государство всеобщего благосостояния в Великобритании было создано либеральным правительством в 1906 году. Во время Великой Депрессии Рузвельт сильно нажал на Уолл-Стрит.

После Второй мировой войны было еще много уступок. С Красной Армией, оккупирующей Восточную Европу, и сильными коммунистическими партиями во Франции и Италии щедрость американского плана Маршалла была не просто благотворительностью. Это было также результатом страха перед коммунизмом и ощущением того, что если капитализм не может обеспечить обычных людей, им нужно будет что-то ещё.

Это беспокойство уменьшилось в течение десятилетий, так как стало ясно, что экономика Советского Союза работала намного лучше, когда необходимо было производить танки и самолеты для тотальной войны, чем, когда требуется производить потребительские товары в мирное время. Окончание "холодной войны" полностью устранило угрозу альтернативной идеологии. Таким образом, новая средняя точка – третий путь – приблизилась к неразбавленной форме капитализма.

Возьмем только один очевидный пример: экономическая стратегия, предложенная в настоящее время Джоном Макдоннеллом, теневым канцлером: более высокие личные и корпоративные налоги, государственная собственность на коммунальные услуги и железные дороги, национальный Инвестиционный Банк это твердо держалось в социал-демократическом мейнстриме, на пике холодной войны. Сейчас это считается экстремальным, про это вспоминают лишь лейбористы-диссиденты.

В новой политике, после холодной войны, партии, которые когда-то верили, что их работа заключается в том, чтобы заставить капитализм работать на избирателей, теперь верят, что их задача-сделать избирателей пригодными для капитализма. Вмешательство государства не прекратилось, оно лишь приняло иную форму. Правительства, возможно, полагали, что они не ничего могут поделать с общинами, уничтоженными деиндустриализацией, и больше не должны были гарантировать полную занятость, как они когда-то заявляли, поэтому вместо этого они использовали реформу социального обеспечения, чтобы заставить безработных занять низкооплачиваемую работу и объяснять бедным, что им нужно меньше курить, меньше пить и больше есть. Государственный контроль над народом заменил государственный контроль над экономикой, и это не имело значения, нравится ли избирателям эта жесткая любовь или нет, потому что вариантов больше не было.

Политика жесткой экономии последнего десятилетия, привела к полному расцвету новой политики. Те, кто виновен в самом крупном финансовом кризисе со времен Второй мировой войны, остались безнаказанными, те, кто был невиновен, прочувствовали всю силу программ по сокращению дефицита. Для Греции не было ничего схожего с планом Маршалла, когда она переживает 30% падение ВВП, стране не списываются долги, как Западной Германии в 1953 году.

Сейчас прошло почти три десятилетия с тех пор, как закончилась холодная война, и мало кто хочет вернуться к тем временам, когда железный занавес разделял Европу. Однако обещания, данные в начале 1990-х годов, не были выполнены. Либерализация рынков не привела к экономической нирване, вместо этого спекулятивня огия привела к финансовому кризису 2008 года. Уровень жизни на Западе продолжает расти, но медленнее, чем когда-то. Рост производительности застопорился.

Страна, которая сделала лучший рывок в эпоху после холодной войны это Китай и сделал он это с версией старого среднего пути. Сильный рост означал колоссальное падение уровня бедности, за последние четыре десятилетия, но движение капитала было тщательно отрегулировано, торговые барьеры остались выше, чем в США или Европе, и государство сохранило право собственности на большую часть промышленности. Китай стал более дружелюбным на рынке, но только до определенного момента.

Для стран запада всё складывалось достаточно хорошо в конце 1990-х и начале 2000-х годов, когда дешевые импортные товары хлынули из Китая, но у них не было идей, когда Мировая экономика столкнулась со стеной в 2008 году. Там, где когда-то был план по перерегулированию капитализма, вместо этого был интеллектуальный вакуум.

Из этого можно извлечь некоторые очевидные уроки. Первый заключается в том, что основные партии должны разработать политику, которая делает что-то для людей, а не делает что-то из людей. История показывает, что управляемый капитализм холодной войны дал куда лучшие результаты, чем неуправляемый капитализм после.

Второй урок заключается в том, что избиратели не покупаются на идею о том, что глобальный капитализм – это сила природы – которую нельзя приручить. Вот почему предлагаемые Трампом пошлины на китайский импорт и идеи Макдоннелла по национализации коммунальных предприятий оказываются популярными. Люди хотят теперь того, чего они всегда хотели: работу, достойную зарплату, пенсию, крышу над головой и ощущение, что их дети будут жить лучше, чем они сейчас. Они не могут понять, почему Мировая экономика не может предоставить сегодня то, что национальные государства могли предоставить полвека назад.

Заключительный урок. Если основные партии не придумают ответы на эти вопросы, то избиратели будут искать ответ в другом месте. Рост популизма взрывает миф о том, что им больше некуда идти.

Всего комментариев 1118 это лучшие:

Причина, по которой мы пошли на Brexit, - это причина, по которой США получили Трампа. Правительство, как лейбористы, так и консерваторы, демократы, а также республиканцы, эффективно отреклись от своей роли в управлении экономикой и ограничились только тем, что возились по краям. Наш жилищный кризис, застой в реальных доходах и массовый рост неравенства во многом обусловлены именно этим.

Как отмечается в этой статье, экономическая политика лейбористов является основным направлением социальной демократии 60-х годов. Тот факт, что они могут быть изображены, как крайние, показывает, как далеко собственные и корпоративные интересы взяли под контроль наши средства массовой информации и, следовательно, наши политические дебаты.

+148

В настоящее время капитализм представляет собой экзистенциальную угрозу человеческой цивилизации. Его нельзя реформировать. Его нужно заменить. Все, включая социально-экономические системы, находятся в постоянном процессе изменений. Они рождаются, развиваются до пика, а затем снижаются и в конечном итоге умирают. Человеческое общество меняется, как производительные силы (сельское хозяйство, промышленность, коммуникации и т.д.), от которых зависит наше общество. Все зависит от тех производительных сил, которые создают материальные ресурсы, которые поддерживают и укрепляют жизнь человека. Это на самом деле моторная сила, движущая человеческую историю. В конечном счете, производственный потенциал развивается до такой степени, что становится необходимым появление новой формы социальной системы, которая может позволить промышленности, технологиям, науке и т.д. развиваться дальше.

Происходят революции и старые социально-экономические системы заменяются в тот момент, когда они больше не могут развивать производительные силы и становятся барьером на пути человеческого развития. Вот почему феодализм был свергнут, чтобы уступить место капитализму 300 лет назад, и мы сейчас находимся на аналогичном этапе. Каждая социально-экономическая система закладывает основу для своего собственного окончательного исчезновения и прокладывает путь к появлению следующего типа общества.

Капитализм основан на эксплуатации рабочего класса, но он развил производительные силы до такой степени, что социализм теперь возможен. В настоящее время существует множество реальных ресурсов, и поэтому более развитая форма человеческого общества может появиться там, где нет эксплуататора и эксплуатируемого класса.

Но капитализм структурно неспособен обеспечить это движение вперед, поэтому он сейчас находится в стадии окончательного упадка и является абсолютным тормозом на пути прогресса человечества, о чем свидетельствуют миллиарды, обреченные на крайнюю нищету в мире изобилия и где 42 самых богатых человека на планете в настоящее время коллективно владеют большим богатством, чем беднейшая половина человечества. Капитализм также не способен противостоять экзистенциальной угрозе изменения климата и экологического кризиса, поскольку стремиться к большей прибыли, грабя окружающую среду, а не спасая её.

Таким образом, эта система поиска прибыли теперь является абсолютным сковывающим фактором общественного развития, она развила производительные силы до такой степени, что теперь они угрожают сокрушить планету, если они будут продолжать действовать только для получения еще большей прибыли для элит.

В соответствии с нашими валютными системами Fiat, деньги, которые стремятся накопить капиталисты, находятся в центральных и коммерческих банках. А это колоссальный абсурд, позволить этой погоне за компьютерными цифрами уничтожить планету, на которой мы все живём.

Суверенные страны, печатающие плавающую валюту (например, Великобритания), не сталкиваются с финансовыми ограничениями в своей собственной валюте. Нехватка денег никогда не является проблемой. Единственным ограничением является наличие реальных ресурсов, таких как квалифицированная рабочая сила, энергетика, земля, сырье и т.д. Суверенные правительства тратят свою собственную валюту на существование по своему желанию, а затем облагают ее налогом. Государственные расходы создают деньги, а налогообложение уничтожает их в непрерывном потоке. Эти деньги - всего лишь инструмент для измерения и распределения реальных ресурсов, которые общество создало коллективно.

В отличие от мгновенной доступности денег, реальное богатство товаров и услуг, от которых мы все зависим, создается трудом и мастерством рабочего класса из сырья планеты. Все от еды в наших животах и одежды на наших задних частях, до самой изощренной технологии сделано рабочими. По сути, деньги - это просто инструмент, используемый для измерения и распределения этих реальных ресурсов.

Деньги - это эквивалент реальных богатств, произведенных рабочим классом, и именно тогда деньги получают свою власть. Капиталистическая система торгует иллюзией, что есть нехватка денег, для того, чтобы угнетать и контролировать рабочий класс, который является настоящим создателям богатств.

А рабочий класс добыл реальных ресурсов более чем достаточно, чтобы обеспечить всех на планете полноценным питанием, достойным домами, здравоохранением, образованием, отдыхом и работой. Отказывать людям в этих основах - это политический и идеологический выбор.

Таким образом, следуя логике, общество в целом не имеет желания и не может больше поддерживать систему производственной деятельности с единственной целью - накоплением денег. Деньги, которые капитализм стремится накопить, мгновенно доступны на уровне правительства - Центрального банка и являются всего лишь инструментом учета для измерения и распределения реальных ресурсов, которые общество произвело коллективно.

Вместо этого нам нужна радикально другая модель, которая демократически использует свои ресурсы и производство, чтобы соответствовать человеческим и экологическим - этическим требованиям. Это устойчивое будущее для человечества и называется социализмом. Или мы можем продолжить идти по пути эскалации варварства и разрушения глобальной окружающей среды.

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