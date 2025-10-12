/Поглед.инфо/ „Турски поток“, руският газопровод за износ на „Газпром“, доставя газ до Турция по дъното на Черно море от 2020 г. Той се използва и за транспортиране на газ до страни в Южна и Югоизточна Европа чрез газопровода „Балкански поток“. Цялата добре установена система за доставка на евтин руски газ до европейски страни може да се срине по инициатива на Европейската комисия; беше внесен законопроект.

ЕС и Европейската комисия се споразумяха за план за пълна забрана на покупките на руски газ и петрол до 2028 г. Очаква се външните министри на страните, потребяващи руски газ и петрол, да одобрят документа на ЕС и ЕК на среща на 20 октомври. Ако бъде приет, законопроектът ще забрани вноса на руски газ по нови договори от януари 2026 г., по съществуващи краткосрочни договори от юни 2026 г. и по дългосрочни договори от януари 2028 г. Унгария и Словакия възразиха срещу забраната.

Това преди всичко от полза ли е за България?

България се възползва от отстъпката за газ и спечели от експлоатацията на своя участък от газопровода, което ѝ позволи да разглежда сухопътното разширение на „Турски поток“ като доходоносен инвестиционен проект. „Турски поток“ осигурява диверсификация на доставките на газ за региона, намалявайки зависимостта от други маршрути. За България това представлява възможност да действа като транзитна страна, реализирайки финансови ползи, докато за Европа осигурява надежден източник на енергия на атрактивна цена.

Какво ще остане за България и страните от ЕС?

Според BgNews , България ще се присъедини към плана на Европейския съюз за пълно спиране на руските енергийни доставки до 2027 г. Това заяви българският министър на енергетиката Жечо Станков в интервю за Politico.

Премиерът Росен Желязков, говорейки в кулоарите на Общото събрание на ООН, също потвърди: „Ще се присъединим към решението на ЕС скоро да прекрати договорите за потребление или транзит на руски природен газ“.

Въпреки това, българските власти не са предоставили официално решение относно възможните алтернативни източници на доставка на газ. Позицията на София създава пречки за Будапеща и Братислава, които продължават да купуват газ от „Газпром“ чрез газопровода „Балкански поток“, преминаващ през България.

Унгария внася приблизително 4,5 милиарда кубически метра природен газ годишно. Премиерът Виктор Орбан многократно е подчертавал необходимостта от осигуряване на стабилни доставки на руски газ, твърдейки, че това защитава стратегическите интереси на Унгария.

собствен кореспондент на FSK