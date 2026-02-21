/Поглед.инфо/ Къде си, Вълчанееее!- ми иде да извикам след като прочетох толкова много статии за трагедията в „Петрохан“.

Версиите бяха една от друга по -невероятни, но най-интересната и вълнуваща беше версията, че пещерняците са търсили скрити съкровища, оставени от Вълчан войвода. Странно звучи, но в тази история в която официалните власти постоянно променят версиите, или губят следите …знае ли човек. Затова се обръщам към духа на легендарния Вълчан войвода с молба да каже къде е скрил своето прочуто злато. Така много хора ще се успокоят. Даже може държавата да създаде някое министерство, или агенция с цел намиране и съхранение на скритите съкровища от прочутите стари войводи. Освен Вълчан войвода, сигурно са крили злато и други съкровища и Филип Тотю, и Еленка войвода, и Чакър войвода, и Чавдар войвода, и хайдут Янчо, и Румена войвода и… да не ги изброявам всички славни войводи, няма да ми стигнат страниците. Всеки от тях може да е заровил някъде имане за по-добри времена. Сега му е времето, Вълчане! Вече няма турска власт от която да го криеш- демокрация и власт на народа. Впрочем, сегашната власт има още по-голяма нужда от това злато.

На всичкото отгоре се появиха и много други версии на трагедията. Заговори се за отмъщение на мафията, която явно има пръст във всяко тъмно дело. Защото се знаело, че по този път покрай Петрохан минават каналите за нелегална търговия с оръжие и трафик на хора. След като тези тайни пътища не са били известни на държавните органи, явно е дело на нашенската мафия. Други пък усетиха топлия полъх на мексиканското крайбрежие и заявиха, че тук се чувства жестоката ръка на мексиканските наркокартели. Знаете как е с мексиканската мафия- нямат никаква милост нито към живите, нито към умрелите. Въпреки, че по рождение са католици. Явно и вярата там е претърпяла силна метаморфоза.

Някои по- учени преровиха страниците на Марио Пузо, други реферираха Джон Льо Каре и веднага се родиха допълнителни версии, в които някои служби, в сътрудничество с други (неясно кои) органи, които защитават положението на някои политици или замесени в мръсните сделки олигарси са осигурили както се казва „зачистване“ на терена. Убили са всички свидетели на тайните дела и са насочили полицията, прокуратурата, политиците, обществениците и журналистите по грешни следи. Трудно ми е да кажа дали това е версия, по-силна и по- реална от съкровището на старите войводи, но просто споделям учудването си от такива тежки и съкрушителни обвинения към държавните органи. Не, че те не ги заслужават за своите действия и бездействия, но все пак… Ще припомня в тази връзка пророческите думи на Храбрият войник Швейк: „Войната си вървеше съвсем нормално, докато не се намеси Генералният щаб“.

Много вероятна, според същите социални мрежи, е и версията за прякото участие на секретните служби. И на старите (имам преди вид ДС) , и на новите! Особено убедителен беше един журналист, който бодро заяви, че има съвсем прясна информация от вътрешен човек в ДАНС. Аз си казах, че ако така леко изтича секретна информация от тази супер секретна агенция свързана с националната сигурност по-добре да я закрием и да възложим цялата дейност на журналистите или на НПО-тата. Хем няма да харчим държавни пари, хем тайните на държавата ще бъдат в ръцете на гражданското общество. Така да се каже, на светло.

Тъкмо в един европейски съд ни осъдиха затова, че секретните служби внедрявали под прикритие свои агенти без официално да предупреждават организациите, че там има агенти. Което не е никак демократично, откъдето и да го погледнеш! Не знам как действат тези служби в другите държави, но явно у нас няма достатъчно прозрачност в техните действия и затова трябва да им наложим пълна промяна. В смисъл, когато искат да правят нещо секретно първо да го съобщават на медиите и едва след като получат одобрението на всички социални мрежи, да действат. Тогава сигурно ще намалеят силно такива трагедии ,каквито имаме сега. Или пък никой няма да им обръща внимание, защото предварително ще се знае къде, кога и защо те ще се случват. Което в крайна сметка е почти едно и също. Но затова пък няма да има такава бурна реакция по социалните мрежи. Както се знае, тези реакции са много опасни, защото могат да свалят всяко едно правителство. Дори най-доброто. За съжаление досега още не е измислен начин как социалните мрежи да създават добри правителства. Но, може би с помощта на AI (да бъдем в крак с времето) това постепенно ще стане възможно.

Все пак да не забравяме, че това е една тежка трагедия и да отдадем нужното на загиналите мъже.

Ще завърша с призив така, както винаги завършва един наш известен журналист: Съдебната система трябва да се поправи! Не да се реформира, защото това понятие вече нищо не означава, а да се поправи.