/Поглед.инфо/ БСП е на кръстопът между оцеляването и историческото изчезване, ГЕРБ губи монопола си върху властта, а новият проект на Румен Радев пренарежда левия терен. В същото време Европа се движи по ръба на икономическа катастрофа и геополитическа ескалация, докато брюкселските елити залагат всичко на стратегическо поражение на Русия. Ще издържи ли ЕС на собствената си политика? Ще премине ли БСП през чистилище? И как изборите в Унгария могат да се окажат пролог към трусове и в България? Анализът на Кольо Колев очертава тревожна, но реалистична картина на процеси, които тепърва ще променят политическата карта.

Във втората част от разговора на Владимир Трифонов с директора на социологическа агенция „Медиана“ Кольо Колев, анализираме:

реалния риск БСП да остане под парламентарната бариера

перспективите пред ГЕРБ и напрежението около коалиционните зависимости

влиянието на новия проект на Румен Радев

конфронтацията между Доналд Тръмп и брюкселските елити

икономическата цена на санкционната политика срещу Русия

ролята на Унгария и Виктор Орбън в европейския разлом

Разговор за икономиката като истинския двигател на политическите процеси и за това дали Европа не върви към стратегическа самодеструкция.

БСП, ГЕРБ, Радев, Орбън, ЕС криза, избори 2026, геополитика

#БСП #ГЕРБ #Радев #ЕвропейскиСъюз #Русия #Орбън #Избори2026 #Геополитика #ПогледИнфо

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=q17Toifl7JU&t=7s