/Поглед.инфо/ Неотдавна за пореден път станахме свидетели на фашизоидни действия в Родината ни. Преди време такова действие бе „изпълнението“ пред телевизионни камери на група привърженици на ПП-ДБ на фонтана пред Президентството. Тогава тези уж „демократични личности“ открито заявиха: „Нам ни е нужно кръв и насилие! Необходим ни е „Български Майдан“! Прокуратура, ДАНС и други български институции в онзи момент останаха безмълвни пред наглия призив за насилие и Гражданска война.

Но този път демонстрация на фашизоидно изпълнение станаха не някакви безименни гамени, а представители на една от партиите участващи в Коалиционното правителство, начело с премиера Р.Желязков. Внесеният от партия ИТН/Има такъв народ/ проектозакон предвиждащ до 6 години затвор за медии и граждани, които разпространяват лична информация за друг, мина даже през Комисията по правните въпроси на Народното събрание. Този проектозакон, наречен разговорно Закон за съдене на журналисти, обаче, срещна съпротива даже сред видни хора на ИТН, опозицията представена от ПП-ДБ, Възражадане, Меч и т.н., и даже Бойко Борисов. Поектозаконът бе назован „мракобесен“, което несъмнено е вярна оценка, но недостатъчна. Тъй като става дума за фашизоидно мислене и действие, съзвучно с редица подобни действия от от страна на еврофашизма в държави-членки на ЕС, целящи ограничаване правата на гражданите и дискриминиране на политически партии и граждански организации.

Следва да кажем, че масово българската общественост по един или друг начин изрази своето възмущение от този проектозакон. Това може да ни радва, тъй като свидетелства, че българското общество, не е загубило своята социална чувствителност.

Що се отнася до някои от гореспоменаните партии и личности, отхвърлящи този определено „мракобесен проектозакон“, е необходимо да се запитаме не виждат ли те, че подобно фашизоидно мислене и действие е съзвучно с техни подобни виждания и политически актове? Примерът с подкрепеното от над 600 000 души, но отхвърлено от Парламента искане за референдум, свързан с датата на влизане в Еврозоната, е ярък пример за абсолютно пренебрегване на гласа на народа. Също така е безпрецедентно едноличния отказ от Председателя на Народното събрание на искането на Президента за референдум за еврото. Тези два примера не са ли също стъпки по пътя към „мракобесието“?

Тук не може по този повод да не коментираме и поведението на ръководството на партия, която се нарича БСП. Така и не чухме публичната ѝ реакция към фашизоидния „изблик“ на ИТН. Очаквахме също някаква протестна или поне дистанцираща се позиция, когато в началото на тази година правителството с премиер Желяков и вицепремиер председателя на БСП, заклейми създадения по искане и признат от Антихитлеристката коалиция Народен съд. Тази институция осъди фашистките престъпници, осъществили жесток фашистки терор, установили съюз с Хитлеристка Германия и докарали България до ръба на трета национална катастрофа.

Не бихме искали да припомняме, че преди време един от ръководителите на същата партия след зловещото престъпление в Одеса на пронацисткия режим в Киев, бе първото висше лице от държава-член на ЕС на официално посещение в тази страна. Това на практика означава легитимиране на този режим. Та се питаме загубило ли е своето антифашистко чувство ръководството на БСП?

В заключение се обръщаме към българския народ със следния призив:

Не на фашизма във всичките му мисли, действия и прояви! Да на социалната солидарност, социалната справедливост и социалното равенство! Да на истинското народовластие!

Антифашистки форум България

Гражданско сдружение/ГС/ „Народен фронт“

ГС „Справедлива България“