Кристалните черепи между идиотизма на колекционерите и ротационните дискове от Идар-Оберщайн

/Поглед.инфо/ Когато отворите стандартните архиви на Британския музей или парижкия „Ке Бранли“, бързо разбирате, че човечеството има безкраен капацитет да купува глупости, стига те да са добре полирани и обвити в мъглата на екзотиката. Кристалните черепи не са наследство от високоразвита мезоамериканска цивилизация, нито са хранилища за космически знания. Те са продукт на безскрупулен френски антикварен пазар от края на XIX век, немски работилници за обработка на скъпоценни камъни и пълната липса на критично мислене у тогавашните институционални куратори. Зад така нареченото „пророчество за тринадесетте черепа“ не стои нито един кодекс на маите, нито един стенопис от Паленке или Тикал. Всичко опира до тонаж кварц, диамантени дискове за рязане и един конкретен парижки търговец, който е имал нужда да си плати дълговете.

Търговската логистика зад един мезоамерикански мит

За да разберем как шепа обработени парчета прозрачен кварц се превърнаха в глобален мит, трябва да махнем езотеричните глупости и да погледнем към икономиката на 80-те години на XIX век. В този период Европа изпитва небивал глад за екзотични предмети от Новия свят. Мексико преминава през колосални политически сътресения, а режимът на Порфирио Диас отваря вратите за всякакви иманяри и прекупвачи. На този фон изплува името на Ежен Бобан — официален антиквар на мексиканския император Максимилиан I. Бобан е човекът, през чиито ръце минават над деветдесет процента от така наречените „предколумбови“ кристални черепи, които днес стряскат посетителите в музеите.

Археологическата наука работи с един елементарен принцип, наречен стратиграфски контекст. Ако един обект не е изкопан пред очите на археолог, ако няма записан слой, почвен анализ и съпътстваща керамика, той просто не съществува за сериозната наука. Нито един от известните кристалните черепи — нито този от Британския музей, нито екземплярът в Смитсоновия институт, нито така нареченият череп на Мичъл-Хеджис — няма стратиграфски контекст. Всички те се появяват внезапно в каталозите на търговци на антики или в частни колекции на хора, склонни да вярват в приказки.

През 1992 г. научният екип на Британския музей, предвождан от Маргарет Сакс, реши да спре с догадките и постави техния череп под сканиращ електронен микроскоп (SEM). Резултатите бяха безапелационни и затвориха вратата за всякакви романтични интерпретации. Върху кристала бяха открити съвършено успоредни, микроскопични жлебини с вариация под части от милиметъра. Такива следи не се оставят с вода, пясък и продължително триене с кост или дърво, както твърдяха любителите на древните мистерии. Това са следи от ротационно режещо колело, задвижвано от ювелирен струг. Технология, която в Мезоамерика преди идването на Ернан Кортес просто не е съществувала.

Нещо повече, геоложкият анализ на самия кварц показа нещо още по-неудобно. Кварцът, използван за повечето от тези артефакти, съдържа микроскопични включения от актинолит и хлорит, характерни за находищата в Алпите, Бразилия и Мадагаскар, но абсолютно отсъстващи в геоложките формирования на полуостров Юкатан и централно Мексико. Хипотезата, че маите са внасяли сурови прозрачни кристали с тонаж от Южна Америка, за да ги обработват с несъществуващи инструменти, звучи смехотворно за всеки, който разбира поне малко от антична икономика и логистика.