/Поглед.инфо/ Изкуственият интелект не е нито неутрален, нито интелигентен – той е функция на базите данни и на тези, които ги контролират. В задълбочен разговор Пол Крейг Робъртс предупреждава: AI не създава истина, а я възпроизвежда според интересите на властта; финансовият бум около него е балон, а дигиталните валути и автоматизацията подготвят почвата за безпрецедентен контрол над човека, труда и самото общество.

Поглед.инфо винаги разглежда технологиите не като мода, а като въпрос за истина, свобода и бъдещето на човечеството.

В този разговор с Пол Крейг Робъртс се очертава мрачната логика на съвременната цифрова революция: изкуственият интелект като финансов балон, като средство за унищожаване на работни места и като инструмент за контрол върху истината. Робъртс сравнява бъдещето, което се изгражда днес, със свят, по-страшен дори от този в 1984 – свят, в който истината не се цензурира, а просто никога не попада в базата данни. Разговорът поставя фундаменталния въпрос: можем ли да запазим свободата и реалността в епохата на алгоритмите?

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=eNL5zveVAk0&pp=2AbGBA%3D%3D

