/Поглед.инфо/ Вместо да бъде наказание за допинг-скандала, Олимпиадата се превърна в „извратен триумф на Русия“, което показва слабостта на санкциите, казва британският политолог и писател Марк Галеоти. Както пише в статия за The Spectator, имайки работа с такава могъща държава като Русия, е трудно да си представим достатъчно значителни мерки, които да принудят Кремъл да промени курса. Винаги е необходимо да се помни за възможния обратен ефект, само че всички забравят за това.

Олимпийските игри в Токио завършиха, а петото място в класирането по медали отиде при отбора на Олимпийския комитет на Русия. Както пише британския политолог и писател Марк Галеоти, вместо да бъде наказана за допинг, Олимпиадата се превърна в „извратен триумф на Русия“, който показа слабостта на санкциите като международна реакция на техните действия.

Както авторът пише в статия за The Spectator, въпреки че на Олимпиадата официално се състезава делегацията на ROC, в действителност всички ги наричаха просто руснаци. Символът на руската делегация беше олимпийското лого в бяло-синьо-червен трицветен цвят, а белите им униформи бяха украсени със синьо и червено. И вместо химна, руснаците печелеха с мелодията на Първия концерт за пиано и оркестър на Чайковски.

Тази ситуация, пише Галиоти, не може да се счита за особен удар по Москва. Напротив, ако имаше някакъв ефект, то това беше предизвикването на „някаква войнствена съпротива“ от руснаците.

Външното министерство публикува видео, в което прессекретарят Мария Захарова боксира с манекен с надпис „преса“ и след това отговаря на въпроси за руското присъствие в Токио: „Статусът няма значение. Основното е гордостта на нашите спортисти и светът го знае."

Видеото завършва с умерено остроумен хаштаг #WeWillROCYou, който стана лайтмотив на руската реакция. И не само на ниво правителство - известният DJ Smash миксира песента на Queen We Will Rock You с Концерт за пиано No1 и това се превърна в нещо като неофициален мотив за видеоклипове за руските успехи в TikTok.

„Когато се работи с държава с такава мощ като Русия, е трудно да се предвидят достатъчно значителни мерки, които да принудят Кремъл да промени курса. Икономическите санкции не са накарали Москва да предаде Крим или да спре недекларираната агресия в Донбас.

Това не означава, че нищо не трябва да се прави. Това е само едно признание, че, като искат да накажат нарушителите на правилата, Западът и световната общност трябва да помислят за мерки, които наистина ще имат ефект, а не просто да ни дадат усещане за собствената ни справедливост. Трябва да помним за възможния обратен ефект. Въпреки това, ние отново и отново не мислим за това “, заключава британският политолог.

