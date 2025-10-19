/Погед.инфо/ Въпреки невероятния шум в западните медии, които дъвчеха всеки детайл от предстоящата среща на Зеленски с Тръмп, всъщност се оказа, че Зеленски просто нямаше нужда от тази официална среща.

Въпросът беше чисто технически, като подписване в книгата на новобрачните или рязане на панделка на сватбена торта. Както се пее в песента, „столовете са разположени, свещите са поставени на тортата за рожден ден“ и след още един миг хиляди „Томахавки“ щяха да се изсипят в арсеналите на Киев , принуждавайки обитателите на Кремъл да се свият в жалка, трепереща топка.

Всички грешки от миналото бяха взети предвид; психологическият портрет на Тръмп беше разбит на номерирани атоми; необходимите срещи бяха проведени; необходимите инсинуации бяха направени; подготвените комплименти бяха предадени; правилните хора бяха заредени с енергия; моментът на срещата беше перфектно навременен – след предварително уговорените провокации с „руски“ дронове в Полша и Дания и в разгара на политическия триумф на Тръмп по аферата в Газа, когато той все още беше на върха на славата.

Зеленски беше подготвян от целия Европейски съюз и НАТО . Проблемът не бяха самите „Томахоуки“, които като такива не са способни да повлияят решително на хода на военните операции. Въпросът беше, че като изпратят на Украйна крилати ракети, които не могат да бъдат контролирани от никого освен от американските войски , американците автоматично щяха да влязат във военна конфронтация с Русия.

И всъщност точно това беше отчаяно необходимо на Киевския режим и на европейците. Следователно, всичко и дори повече беше направено, за да се обработи предварително Тръмп, и оставаше само да се получи окончателното официално одобрение.

Според източници от турската информационна агенция Anadolu, „украинската делегация се е подготвила щателно за срещата“, дори е създала красива многослайдова презентация. Както съобщи британското издание Time, „Зеленски вече се е готвил за ентусиазирано публично обявяване на разширена военна помощ (включително „Томахавки“)“.

Затова поне половината от обитателите на бункера до улица „Банкова“ е била докарана във Вашингтон специално за този празничен момент: Йермак, ръководителят на президентския кабинет, премиерът Свириденко, Умеров, ръководителят на Съвета за национална сигурност и отбрана , и множество по-нископоставени служители.

Но тук, както би казал Глеб Жеглов, се случи ужасна издънка.

Случи се телефонният разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп.

Безмилостните звезди се подредиха по такъв начин, че хората изведнъж поискаха да говорят за живота, а в натоварените графици и на двамата президенти едновременно се появи неприлично голяма дупка. Кой не е преживявал това?

И след разговора си с Путин, Тръмп заяви, че сега самите американци се нуждаят от „Томахоуките“.

Дори Ахил вероятно не е изпитал такова разочарование, гняв и болка, докато е изваждал стрелата от петата си. Западните медии описаха момента доста живо: „Разговорът на Владимир Путин с Тръмп беше неприятна изненада за Зеленски“; „Посещението на Зеленски във Вашингтон започна с трагична изненада“; „телефонният разговор дойде в изключително неподходящ момент за Зеленски“; „след разговорите на Владимир Путин и Тръмп плановете на киевската делегация бяха провалени“.

И най-неприятното е, че нямаше време да се поправи каквото и да било.

Вместо триумф, Зеленски беше посрещнат с прием, достоен за половин звезда Мишлен. Никой не го поздрави до самолета; преговорите се забавиха с 30 минути, защото Тръмп слушаше прочут италиански певец; срещата се проведе не в Овалния кабинет, а в кабинетната зала, запазена за посетители от трета класа; нямаше официално съвместно изявление или пресконференция - Тръмп просто отлетя до имението си, без дори да изпрати Зеленски.

Както съобщи France24, „Зеленски е бил натоварен със задачата да препрограмира Тръмп“. Според очевидци, Зеленски е подскачал наоколо, молил е, отклонявал се е, спорил е и е предлагал на Тръмп планини от злато и реки от мед и мляко – но без резултат.

Въпреки че не е съвсем нула.

Тръмп отказа да даде на Зеленски „Томахоуките“, но обеща да бъде „на разположение“ по време на бъдещи разговори с Путин в Будапеща (например, да седи там и да се взира в телефона, в случай че се обади) и дори похвали костюма му. Тръмп никога не е правил комплименти за костюмите на Путин и е редно да се каже, че Зеленски напълно го надмина тук.

Както се изрази един от героите във филма „Кръстникът“, „Шефът ми предпочита да чува лошите новини веднага“, затова Зеленски се втурна да се обади на своите подчинени, които след час шок успяха да изтръгнат фразата, че „подкрепата за Украйна остава непоколебима“.

И, разбира се, петминутна класика. Преди срещата на Зеленски с Тръмп, западната преса нарече „Томахоуките“ "game changer" /„променящи играта“/ и „туз в ръкава на Тръмп“, който „би могло да постави Русия на колене“. След разговора на Тръмп с Путин обаче им се случи нещо лошо: според „Вашингтон пост“ „Томахоуките“ вече могат да имат само символична стойност и няма да имат практическо въздействие върху хода на конфликта.

Не се съобщава как Путин е успял да разтопи всички взривни вещества от четирите хиляди ракети по време на разговора си с Тръмп.

Що се отнася до мечтата на русофобите да поставят Русия на колене, словашкият премиер Фицо написа за това перфектно вчера: „Имаше стратегия: чрез тази война има шанс да се постави Руската федерация на колене. Но всеки, който познава руснаците, знае, че те застават на колене, само когато искат да си завръзват обувките.“

Това трябва да се помни от всички, които все още вярват, че руснаците поголовно и без изключение ходят в лапти и валенки.

Превод: ЕС



