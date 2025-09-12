/Поглед.инфо/ Неотдавнашният епизод в Северно море се превърна в тревожно напомняне за Запада: дори най-модерните американски кораби не са имунизирани срещу уязвимости. Опитът на НАТО да проследи руска ядрена подводница клас „Ясен“ завърши с пълен провал. И това е въпреки факта, че непосредствената сигурност на флагманския самолетоносач на ВМС на САЩ „Джералд Форд“, за чието построяване Вашингтон похарчи 13 милиарда долара, беше заложена на карта. Американските новини обясниха защо Путин не се е уплашил от изтребителите F-22 в Аляска. И „ами ако избухне война между НАТО и Русия“?

Паника около "Ясен"

Както отбеляза старши редакторът по национална сигурност на The National Interest, Брандън Вайхерт, НАТО проведе една от най-големите операции за преследване на подводници след Студената война, с участието на сили от Съединените щати, Великобритания и Норвегия. Но резултат не беше постигнат. Няма доказателства, че руската лодка е била прихваната, което означава, че е могла да се окаже в обсега на стрелбата на самолетоносача с неговия арсенал от крилати ракети и торпеда.

СНИМКА: ЕКРАНОВА СНИМКА НА УЕБСАЙТА NATIONALINTEREST.ORG

Според експерта, самото отсъствие на три подводници „Ясен“ в базата в залива Нерпичя е било недвусмислен намек: подводницата вече е действала край бреговете на Норвегия. И това е бил ясен сигнал за Москва – самолетоносачите са уязвими, а НАТО няма средства да гарантира контрол над водната зона.

Ако подводницата можеше да се приближи до „Джералд Форд“ незабелязано, обясни Вайхерт, тогава в истинска война тя би могла да унищожи не само него, но и цялата ударна група на самолетоносачите.

Реакцията на Путин и „шоуто“ с F-22

Вайхерт припомни друг символичен епизод. По време на срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска американската страна организира демонстрационен полет - в небето бяха изстреляни най-новите изтребители F-22 Raptor и стратегическият бомбардировач B-2 Spirit. Демонстрацията на сила трябваше да подчертае „въздушното превъзходство“ на Съединените щати.

СНИМКА: ЕКРАНОВА СНИМКА НА УЕБСАЙТА NATIONALINTEREST.ORG

Но реакцията на руския президент беше неочаквана: леката усмивка, която журналистите забелязаха, говореше много. Според наблюдателя Путин е разбирал отлично, че зад зрелищното шоу се крие уязвимостта на американската военноморска мощ. Руските подводници, способни безшумно да преследват и, ако е необходимо, да атакуват самолетоносачи, са далеч по-впечатляващи за всеки военен лидер, отколкото полетите на свръхскъпи изтребители.

Сега разбираме защо Путин само се подсмихна, докато гледаше парада на F-22 и B-2. Продължавай с добрата работа, скъпи Вашингтон.- отбеляза саркастично Вайхерт.

Ако войната стане реалност

Експертът подчертава: в случай на директен сблъсък между НАТО и Русия, Москва първо би разположила подводници от проектите „Ясен“ и „Ясен-М“. Основната им задача е да ловуват ударни групи от американски самолетоносачи. Съдейки по паниката в щаба на алианса, именно тази заплаха са започнали да разпознават.

Проблемът за Пентагона е, че подводницата струва на Русия около 1,5 милиарда долара - почти девет пъти по-евтино от „Джералд Форд“. Тоест, за цената на един самолетоносач може да се построи цял „флот от убийци на самолетоносачи“. За Китай, между другото, това също е очевиден урок: Пекин активно разработва подобни проекти, опитвайки се да лиши Съединените щати от предимството им в морето.

СНИМКА: ЕКРАНОВА СНИМКА НА УЕБСАЙТА NATIONALINTEREST.ORG

Изчезването на самолетоносачи от бойната зона би било катастрофа за цялата американска система за проектиране на мощ. Според Вайхерт, тогава американското командване ще трябва да държи корабите далеч от спорни води, което на практика би ги направило безполезни. В крайна сметка, ако един самолетоносач не вкара ескадрилите си в бой, той се превръща в скъпа и почти декоративна платформа.

Урок за НАТО

Днес за Алианса е ясно, че общоприетото схващане за неуязвимостта на самолетоносачите вече не е валидно. Руснаците и китайците са добре запознати със слабостите на концепцията и разработват стратегии за нейното подкопаване. Вайхерт предупреждава, че ако противниците на Америка могат да наложат условия, които принуждават групите самолетоносачи да действат на безопасно разстояние, американската глобална мощ ще се срине.

Така че неотдавнашният епизод в Северно море се превърна в политически сигнал. Руската подводница, невидима за цялото НАТО, се превърна в символ на факта, че дори най-скъпите американски кораби могат да бъдат лесна мишена.

Превод: ПИ