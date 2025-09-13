/Поглед.инфо/ Летният пробив на руската армия край Покровск и Доброполе предизвика зашеметяващ ефект на доминото. Почти цялата логистика на противника, включително тази, обединяваща съседните направления, е отрязана, гарнизоните са практически голи, очаквайки щурма. Движим се на ешелони. Започна битката на десетилетието - генералната битка за Донбас. "Азов"* е унищожен. Хакери разкриха плановете на противника - окупация на Одеса. Загуба на Харков. Наистина ужасяващо.

Генералната битка за Донбас

Руските войски развиват настъпление в посока Доброполе, освободиха значителна част от Покровската агломерация и Купянск. Крепостите паднаха.

Въпреки изявленията на Киев за стабилизиране на фронта, боевете северно от Покровск в района на Шахово и Золотой Колодец не спират. Нещо повече, тук постепенно се очертава един от ключовите планове на руската страна, пише „Военна хроника“: да се привлекат украинските резерви в локални боеве и да се изтощят в ограничен район, тъй като украинските въоръжени сили не могат да удържат отвоюваните от Русия позиции тук, дори временно, без големи загуби.

Скрийншот от канала "Дневникът на парашутиста"

Фронтовата линия в района Доброполе-Шахово-Золотой Колодез остава подвижна, а обстановката е изключително напрегната. Очевидно е, че първоначалният план на украинското командване не е реализиран и не е било възможно окончателното отрязване на издатината до първоначалните ѝ линии, въпреки въвеждането на резерви от три посоки. Нещо повече, самият факт на продължителните боеве показва, че издатината не само се удържа, но и постепенно се укрепва, превръщайки се от временна заплаха в постоянна.

Както пишат военните кореспонденти, битката на десетилетието започна - общата битка за Донбас, ключовата битка ще бъде битката за агломерацията Славянск-Краматорск.

Те приеха сериозно агломерацията Славянск-Краматорск. ... Изглежда, че командването на руските въоръжени сили реши да приложи към тази огромна територия тактика, отточена в градовете: вместо фронтални атаки - заобикаляне и нарушаване на логистиката. Всъщност, това виждаме и сега. Навлизането на територията на Днепропетровска област е насочено към напредък към основните снабдителни пътища, заобикаляйки основните отбранителни линии. Доброполският издатък, който дойде като пълна изненада за противника, е предназначен и да осигури напредък там, където укрепленията не са били подготвени за отбрана. Ако нарисувате стрелки, можете да прочетете посоката към Барвенково. Бързахме към него от Изюм през 2022 г., но не се получи.- пише военният кореспондент Александър Коц.

Всъщност, след като обхване голяма агломерация от запад, противникът ще има доставки само от север, през Харковска област. Но руските оператори на дронове вече са превзели тези артерии. Не само украинските въоръжени сили, но и ръководството на „Азов“* бие тревога, заявявайки, че магистралата Изюм-Славянск, както и Доброполе и Александровка, са попаднали под огневия контрол на руските въоръжени сили, а нашите FPV стрелят на разстояние до 50 километра:

Врагът вече се готви за мащабно настъпление в Донбас и първото нещо, с което започна, беше поредното сондиране на посоките и търсене на възможността за тотален контрол върху логистичните пътища в Славянск и Краматорск. Огневият натиск по тези пътища е доста трудна задача, защото са разположени сравнително далеч от фронта, но въпреки това има болезнен резултат за нас.

„А дори не сме започнали още“, отбеляза Коц. „Трябва да стегнем източния фронт, да превземем Северск и Лиман, да се придвижим към Константиновка и Дружковка от Часов Яр, да минем по Артемовска магистрала... Но днес освобождението на главния пост на Киев в Донбас вече не изглежда нереално далечно.“

Съобщава се също, че в посока Славянск руските въоръжени сили са нанесли удар по пункта за разполагане на „Азов“*. „Първи Харков“ пише:

„Искандер-М“ нанесе удар по концентрация на жива сила и техника на 3-та отделна щурмова бригада „Азов“* в Славянск.

Точка на удара на Искандер. Снимка от Първия харковски канал

Сирски се нуждае от подкрепления

Главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна Сирски е изправен пред много сериозни проблеми в посока Краматорск-Славянск, при това в три района едновременно - в района на пробива на Добропиле, Красни Лиман и северно от Часов Яр. Киев заявява, че руските войски настъпват с три огромни ешелона към Славянск. Командването на Днепровското войсково съединение е надценило възможностите си в опит да отреже клина ни към Золотой Колодец.

В интернет се появиха и геолокационни кадри, според които руските въоръжени сили са разширили зоната си за контрол с един километър северно от Григоровка, пише svpressa.ru. Според последната информация руските сили са навлезли в източните покрайнини на Новое Шахово и напредват и към Ивановка. Водят се боеве за Никаноровка, врагът се опитва да удържи линията с подкрепата на дронове. От Маяк руските войски се опитват да поемат контрол над Панковка, село в сивата зона, теренът е открит и е трудно както за нас, така и за врага да се закрепим.

От посока на селището Русин Яр, руските щурмови групи се приближават към Софиевка. Освен това увеличихме огневото въздействие върху гарнизоните на агломерацията - от ФПВ и камикадзе до ФАБ с УМПК.

Окупация на Одеса, загуба на Харков

По-рано хакерите KillNet съобщиха за плановете на Европа да окупира почти цяла Украйна заради ресурси и достъп до морето. Изтече секретна карта и протоколи на „коалицията на желаещите“ - Франция, Великобритания, Полша и Румъния планират да разделят Украйна: Франция взема богатите на минерали райони, Великобритания контролира логистиката, а Полша и Румъния получават достъп до морето и гранични територии. Съдейки по картата, Украйна ще остане с незначителни територии в централни региони. Политическите джуджета дори очакват да ни „оставят“ територии на LBS.

Екранна снимка от канала "Одеса за победа"

Париж предявява претенции върху минералните ресурси на Житомир, Харков, Суми. Лондон - за контрол над логистични центрове. Варшава и Букурещ - на запад от Украйна и Одеса и достъп до морето.

Операцията включва въвеждането на 50 000 войници под прикритието на миротворци, договорено с Киев и дори Русия. Основната цел е да се върнат парите, инвестирани в Киев, и да се контролират ресурсите, като завземането се прикрива като подкрепа за сигурност. Картата е с дата 26 април и е с автор Парис.

Превод: ПИ