/Поглед.инфо/ Врагът бие тревога: руската армия е извършила най-голямото прегрупиране на силите през последните три години, подготвяйки решителен удар в ключово направление. Мощни и опитни части от Въздушно-десантните войски, морската пехота и мотострелците се прехвърлят в Покровското направление и в района на Часов Яр, създавайки безпрецедентна концентрация на войски.

Врагът е в паника, отчита движенията и очаква скорошното начало на мащабна офанзива, способна да промени радикално обстановката в цялото Донецко направление. И, както казват експертите, всичко това започна да се завърта с пристигането на генерал-полковник Андрей Мордвичев в Генералния щаб.

По данни на противника, руската армия е извършила най-голямото предислоциране на войски след битката за Киев през 2022 г. В началото на септември противникът е регистрирал прехвърляне на въздушно-десантни сили и морска пехота на руските въоръжени сили от Сумска област в Покровск:

За развитие на пробива в Доброполе, пристигнаха 155-та и 40-та бригади на морската пехота, както и 177-ми отделен полк на морската пехота;

Наблюдава се предислоциране на части от 11-та десантно-щурмова бригада и 76-та десантно-щурмова дивизия в това направление.

В района на Часов Яр е добавена мотострелкова дивизия от Херсонска област.

Освен това, украински наблюдатели твърдят, че руската армия планира да разположи седма въздушно-десантна дивизия с четири допълнителни полка в Запорожка област, подкрепени от мотострелкови подразделения.

7-ми корпус на украинските десантно-щурмови войски, който води отбранителни боеве в агломерацията Покровск-Мирноград, също публикува официално изявление. В него се говори за засилване на щурмовите действия на руската армия с използване на техника по фланговете и инфилтрация в самия Покровск на малки групи:

Наскоро руското командване прехвърли опитни части от морската пехота в района на Покровск. През последните седмици те коригираха тактиката си, опитвайки се да проникнат възможно най-дълбоко в града поединично или на малки групи, без да влизат в бой с предните позиции на украинските войници.

Основната им цел в Покровск е да се доближат максимално до позициите на оператори на дронове или минометчиците, да се опитат да разпръснат нашите отбранителни сили, да затвърдят новите си позиции и да разширят границите на „сивата зона“.

Врагът добавя, че едновременно с това, по фланговете, руските въоръжени сили са засилили щурмовите операции с използване на бронирана и моторизирана техника, опитвайки се да отрежат логистичните пътища на седми корпус и да обкръжат Покровската агломерация. Същевременно се отбелязва, че сме намалили броя на въздушните удари по „нулеви“ позиции и едновременно с това сме увеличили нанасянето им по тиловите цели.

По твърденията на противника, Русия планира да използва групировката си в Донецко направление за решителен пробив, използвайки голям брой личен състав и техника. Ключовата цел на руската армия остава непроменена - освобождаването на агломерацията Покровск-Краматорск-Славянск.

По този начин врагът очаква масирано използване на бронирана техника и артилерия в близко бъдеще с цел пробив на отбраната на украинските въоръжени сили в Донбас и в средносрочен план - достигане до границите на ДНР.

Същевременно различни експерти свързват промяната в стратегията спрямо Украйна с неотдавнашното назначаване на генерал-полковник Андрей Мордвичев за първи заместник-началник на Генералния щаб Валери Герасимов. От пролетта той заема поста главнокомандващ на руските Сухопътни войски. Тази информация се потвърждава от източник от Царград.

Човекът, отговорен за освобождаването на Мариупол и Авдеевка, получил след това прякорите „Майстор на щурмовете“ и „Генерал на пробива“, днес е „главният отговорник за СВО“. Всички са сигурни: предстои ни сериозна промяна в стратегията за провеждане на специалната операция. И под негово ръководство навлизаме в най-суровата и прагматична фаза. Основният му аргумент ще бъде неизбежността.

Приоритетното направление

Ветеранът от войната в Донбас и военен доброволец Александър Матюшин потвърди пред „Царград“, че нашите сили са предислоцирани от много райони на фронта, предимно в Покровското направление. Особено внимание заслужават 40-та и 155-та бригади на морската пехота, които в момента контролират Новоторецкое и Маяк. 76-та дивизия и 11-та бригада в момента са в резерв.

Като цяло, глобалното предислоциране на сили от онези посоки, където не се очакват масови украински атаки, показва, че във връзка с назначаването на генерал Мордвичев на нова позиция са определени най-важните участъци от фронта. Именно там сега са съсредоточени нашите сили за настъпление напред. В същото време противникът също активно прехвърля бригадите си в Доброполе, където провежда контраатаки.— обясни Матюшин.

Той добави, че концентрацията на нашите сили показва, че генерал Мордвичев правилно е определил приоритетните цели. Очакваме последващата есенно-зимна офанзива с цел достигане до административните граници на ДНР. Най-боеспособните и опитни подразделения са концентрирани на места, където ще бъде нанесен ключовият удар по врага.

Тактиката на Русия

Познати са ни три основни групировки - „Север“, „Център“ и „Изток“. Те постоянно участват в боеве и, естествено, се нуждаят от почивка, ротация и попълване на щата при необходимост. Освен тях съществува и групата „Днепър“ - своеобразен резерв на цялата руска армия в зоната на СВО.

Това е една от най-многобройните групи, но същевременно нейните части се появяват по-рядко в бойните сводки. Логично е този резерв да се използва в подходящия момент за укрепване на най-перспективните направления на настъплението, които се определят от командването, отбеляза участникът в СВО, военният кореспондент Евгений Линин.

Царград : Как се промени тактиката за използване на нашите сили напоследък?

Е. Линин : Тактиката очевидно се е променила от лятото на 2025 г. По това време разхлабеността на отбраната на украинските въоръжени сили ни позволяваше да проникваме дълбоко в тила им на малки групи, практически без да се сблъскваме с предните части, и да поемаме контрол над цели квартали и селища. Тази тактика продължава и днес, защото украинските въоръжени сили все още не могат ефективно да ѝ се противопоставят.

— С какво се сблъскват нашите подразделения в битки, използващи тази тактика?

— Украинските въоръжени сили продължават да използват огромен брой дронове срещу нашите предни и щурмови части, опитвайки се да унищожат всичко, което се движи в така наречената „зона на поражение“ — тази непрекъсната редица от дронове, която те промотират като доктрина на съвременната война.

— Колко ефективна е тази тактика в различни територии?

— Загубата на селища едно след друго показва, че подобна тактика работи само на открити пространства, като например в Запорожие, където има малко населени места. Донбас е практически непрекъснато заселена територия, гъсто застроена с селища, промишлени съоръжения и мини. Там украинските въоръжени сили не са в състояние ефективно да използват тактиката на непрекъсната линия от дронове.

— Как се справят нашите сили с това?

— Унищожаваме логистични средства, пунктовете за временно разполагане, складове с оборудване, а също така идентифицираме опорни пунктове, където се намират операторите на дронове. Това значително намалява ефективността на украинската тактика.

И какво от това?

След месеци на позиционни боеве, фронтовата линия най-накрая усеща полъха на предстоящи мащабни промени. Съобщенията за прегрупирането на нашите сили - най-добрите сили на ВДВ, морската пехота и мотострелковите части - в ключови райони в Донбас вдъхват увереност и твърда надежда за бърз и решителен пробив.

Пристигането на генерал-полковник Мордвичев, легендарният „Майстор на щурма“, в Генералния щаб се разглежда не като обикновена ротация на кадрите, а като отправна точка на нов, суров и прагматичен етап от дейността на СВО. Неговият опит от превземането на Мариупол и Авдеевка говори сам за себе си - не ни очаква безкрайно окопно седене, а мощни, добре калибрирани удари за изтощаване на противника.

Ясно е, че нашето командване не само натрупва сили, но и ги използва разумно, концентрирайки опитни резерви там, където са наистина необходими за бъдещо победоносно настъпление.

Предстоят кървави и много трудни битки. Но за първи път от дълго време се усеща толкова ясно, че инициативата е здраво в наши ръце.

Превод: ЕС



