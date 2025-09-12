/Поглед.инфо/ Яков Йосифович Кедми е политик, общественик, дипломат, държавник, бивш шеф на спецслужбата "НАТИВ" в Израел. Днес той е известен геополитически анализатор с независимо гледище по-най-парливите глобални проблеми.



Във втората част на интервюто на проф. Нако Стефанов Яков Кедми се спира подробно на:

Как Русия успява да противодейства на наложените срещу нея многобройни санкции?

Кой е Путин и каква е неговата роля за възраждането на Русия като глобална сила?

Какво стана в Аляска на 15 август 2025 г. – за какво се договориха Тръмп и Путин?

Има ли съвпадение на икономически интереси между РФ и САЩ?

Какъв исторически прецедент на съвпадение на икономически интереси между САЩ и РФ има в миналото и кога става това?

Яков Кедми е широко известен световен експерт и познавач на съветската и руската проблематика. От тази позиция неговото виждане за това, как бе създадена толкова важната устойчивост на РФ в условията на санкционна блокада от страна на Запада, е ценно и основателно. Ключовото в това виждане е, че в Русия се извършиха промени, задвижени от идването на Путин начело на страната и създадената от него команда за управление на Руската федерация.

В тази връзка срещата в Аляска е знаменателно събитие, което ще остане в световната история по редица причини. Една от тях е успешното намиране на общи интереси в икономическата област, което безспорно е добра основа за политически диалог и намаляване на международното напрежение.

Основни акценти от първата част на разговора:

Щеше ли да се разпадне Русия ако бе продължила властта на Елцин или при смяната беше дошъл такъв като него начело на държавата?

Чакаше ли Западът с нетърпение разпада на Русия?

Как успя Путин да върне държавния вертикал и родения от него обществен ред, като условия за стабилизация и развитие на позитивни стопански и социални процеси, и кога стана това?

На кой му бе по-трудно да извади Русия от хаоса - на Ленин и Сталин или на Путин?

Каква е ролята на Америка за индустриализацията на СССР?

Колко бяха американските инженери и професионалисти, които работеха за тази индустриализация?

Защо американците заминаха да работят за социализма в Съветския съюз?

Колко лица са необходими за да се танцува танго?

/ВИДЕО/

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ ЮТУБ-КАНАЛ POGLED.info И ПОРЕКОМЕНДУЙТЕ ЕГО ДРУЗЬЯМ

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ЮТУБ КАНАЛ ПОГЛЕД.инфо И ГО ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ.

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=mqWTiWfm1pk&t=17s