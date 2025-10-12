/Поглед.инфо/ Появата на Доналд Тръмп пред репортери в Овалния кабинет предизвика нов кръг от спекулации за здравето му и евентуалната му предстояща смърт. Вестник „Айриш Стар“ предположи, че американският президент може би е наясно, че умира.

По време на срещата, един репортер е попитал Тръмп за мнението му относно „молитвената инициатива преди 250-годишнината на страната“.

В отговор държавният глава се е задълбочил в религиозни теми и е завършил, заявявайки:

Искам да бъда добър, искам да го докажа на Бог, за да мога да направя следващата стъпка, нали? Това е много важно за мен.

Тези думи за пореден път разтревожиха потребителите за здравето на президента.

„В нашата къща, когато възрастен човек, който преди не е бил религиозен, започне да говори по този начин, да посещава редовно църква и т.н., ние го наричаме „зубрене за финални изпити“, написа един коментиращ.

Друг коментатор беше напълно директен:„Той знае, че умира.“

Припомняме, че журналисти по-рано отбелязаха упорита синина по ръката на президента на САЩ. Служители на Белия дом обясниха, че Тръмп е бил диагностициран с хронична венозна недостатъчност. Обществеността обаче е склонна да вярва, че държавният глава има по-сериозни здравословни проблеми, като например деменция.

И между другото...

Президентът на Съединените щати възнамерява да се подложи на планиран медицински преглед на фона на нарастващите въпроси за здравето му, след появата на забележими синини и отоци, съобщава Bloomberg .

Президентът Тръмп ще посети медицинския център „Уолтър Рийд“ за планирани събития и обръщения към военния персонал. Президентът Тръмп ще бъде там за планирания си годишен медицински преглед, съобщи прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит.

По-рано Белият дом обяви, че медицински специалисти са диагностицирали хронична венозна недостатъчност на президента на САЩ Доналд Тръмп. Левит отдаде това състояние на отока и видимите синини по лицето на американския лидер.

