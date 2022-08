/Поглед.инфо/ Том Никълс, американски политолог, професор във военноморския колеж на САЩ в книгата си „Смъртта на експертизата. Как интернет убива установеното научно знание и защо има значение то (в оригинал: The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters) разказва един показателен случай.

През есента на 1979 г., по време на Иранската революция, посолството на САЩ е превзето и 66 американски граждани са взети за заложници. Малко след като посолството беше окупирано, на американските телевизионни зрители беше представена нова програма Nightline, изцяло посветена на събитията в Иран. „Всяка вечер ABC пускаше банер на цял екран, който казваше „Американски заложници“ и броя дни, през които заложниците остават в плен. През цялото ефирно време журналистът <...> интервюира експерти, журналисти и всички други, които имат нещо общо с тази криза .

Новият телевизионен формат беше евтин , имаше високи рейтинги и в същото време зрителите можеха да обсъждат какво се случва с техните съграждани -заложници: изкушение пред което малцина са способни да устоят . Вкорениха се самоназначили се експерти.

Смесеното шоу от специалисти и аматьори толкова се хареса на публиката, че програмата продължи няколко години дори след освобождаването на заложниците, а форматът на токшоу стана един от най-популярните.

На какво, пита се, се основават програми, в които не само специалист, но и човек, който не е „излишно обременен“ със знания, излага своята оценка на ситуацията? На същото нещо, на което почива Интернет - на изкушението да се изравним със специалистите, най-често без да отделяме поне ден за подготовка за това действие.

Том Никълс пише за кризата на експертната общност през 20-ти век: „Тъй като учебните програми се разрастват в отговор на потребителското търсене, училищата се превръщат в псевдоуниверситети, чиито дипломи свидетелстват повече за подготовка, отколкото за учене – две много различни концепции, които все повече се сливат в общественото съзнание.

В най-лошия случай дипломите вече не потвърждават нито образованието, нито обучението, а само присъствието на човека за определен срок. А понякога дори свидетелстват само за факта на навременното плащане на таксите за обучение .

Във виртуалното пространство обаче никой няма да иска диплома от „дискутанта“. В крайна сметка това не е нищо повече от „свободен дебат“, при който никой не носи отговорност за своето „свободно мнение“. Разликата между собственика на IMHO ( In My Humble / Honest Opinion - „според моето скромно / честно мнение“) и един експерт в даден момент беше именно в това, че специалистът беше длъжен да носи отговорност за казаното, а също и да си представя последиците от неговите действия. Днес вече всичко не е така.

Интернет промени възприемането на информацията, а в същото време и оценките, изводите и заключенията, представени от някого. Мрежата предлага огромно количество информация по даден въпрос (въпреки че ако отхвърлите дублиращи се материали, неизменно ще откриете, че данните са недостатъчни), но е почти невъзможно информацията да се провери.

Хората нямат представа на кого делегират формирането на "собствено" мнение. Интернет потребителите обаче са свикнали с това състояние. Понякога те не правят нищо, за да намерят надеждна информация по въпроса, който ги интересува. Въпреки че обикновено е в мрежата, просто трябва да искате да я намерите.

Ето защо виждаме навсякъде желание да вярваме на фалшификати (фейкове), желание на специалистите да обслужват работодателите, понякога хранейки хората с най-диви глупости. Същият Том Никълс цитира един случай: „През 2015 г. представители на либералната група за проучване на обществената политика Public Policy Polling попитаха както републиканците, така и демократите дали биха подкрепили бомбардирането на страната Аграба.

Близо една трета от анкетираните републиканци казаха, че биха подкрепили подобна инициатива, а само 13 процента бяха против. Останалите не знаеха какво да кажат. Демократите бяха по-малко склонни да използват военни действия, като само 19 процента от демократите подкрепиха бомбардировката, докато 36 процента гласуваха категорично против. В действителност държавата Аграба не съществува. Това е измислена страна от анимационния филм "Аладин" .

И можете също да си припомните готовността, с която през 2017 г. Максин Уотърс, член на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ, се съгласи с нови санкции срещу Русия, която ... "се намеси във вътрешната политика на Лимпопо" ... майтапчиите изиграха мадам Уотърс от името на тогавашния министър-председател на Украйна Володимир Гройсман, като я информираха, че руски хакери са атакували сървърите на щата Лимпопо по време на изборите:

„Те хакнаха избирателната система в Лимпопо и установиха режима на своята марионетка доктор ОхБоли .“ По време на разговора членът на Конгреса активно задаваше уточняващи въпроси, сякаш те биха могли да й помогнат да се излекува от присъщия й географски кретинизъм.

Но какво значи реакцията на бедната Максин Уотърс? Наскоро известният американски писател Стивън Кинг каза, че Бандера е велик човек, без изобщо да знае кой е той. За да чуят такова изявление, пранкерите Вован и Лексус, които организираха шегата, трябваше само да кажат на американската знаменитост, че е важно да се използва Степан Бандера срещу президента Владимир Путин и руската пропаганда. И нищо, получи се.

Понякога тези хора, когато по-късно ги хващат за излъчените от тях простотии, казват, че им е липсвала информация, въпреки че в действителност винаги им липсва нещо друго. Липсваше им отговорност, която беше заменена от широко разпространеното желание винаги да са „в тренда“.

Том Никълс предложи решение, което, уви, изглежда наивно: „Аматьорите не могат без експерти и трябва да се примирят с тази реалност без никакви обиди“ ... Всъщност тъкмо аматьорите ще се справят. Какви ти експерти в условията на господство на масовата култура, когато не експертизата е важна, а манипулацията и на хората им е набито в главата, че IMHO е ценност?

