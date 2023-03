/Поглед.инфо/ Смъртоносната грешка на Silicon Valley Bank

За факта, че Америка я очаква криза в близко бъдеще, започна да се говори в средата на миналата година, когато стана ясно, че Федералният резерв е поел курс към затягане на паричната политика. Американската централна банка започна да повишава основния лихвен процент, оправдавайки това с необходимостта от потискане на инфлацията, която достигна рекордни нива.

Подобна политика беше остро критикувана: монетарното затягане няма да преодолее инфлацията, ала ще предизвика криза. Първо , защото кредитите ще станат непосилно скъпи за компаниите от нефинансовия сектор на икономиката. Второ, защото много банки ще започнат да обезценяват активите си. В крайна сметка активите на банките през последните години са формирани за сметка на съкровищни и ипотечни ценни книжа с много нисък лихвен процент (той беше нисък, защото основният процент на Федералния резерв на САЩ беше близо до нула).

Когато преди година Федералният резерв започна бързо да повишава основната лихва (днес тя е в диапазона 4,50-4,75%), много дългосрочни ценни книжа (особено съкровищни книжа) в активите на банки, застрахователни компании и инвестиционни фондове започнаха да се амортизират. Кой ще плати дори по номинал за хартия, която има смешна доходност от 1 - максимум 2 процента?

Шефът на Федералния резерв Джеръм Пауъл се развълнува миналата пролет, когато каза, че част от монетарното затягане ще бъде намаляване на активите на Федералния резерв чрез продажба на дългосрочното му портфолио. По този начин Американската централна банка щеше да компресира паричното предлагане в страната и да ограничи инфлационния ръст на цените.

Още първата продажба на ценни книжа доведе до формиране на загуби на централната банка на САЩ на месечна база, така че Федералният резерв сега забавя продажбата на своя портфейл. Към март 2022 г. паричното предлагане е било $21,8 трилиона, сега е $21,2 трилиона Малко вероятно е инфлацията да бъде ограничена с такива символични съкращения.

Първият голям американски кредитор, който разкри скритите си загуби, беше Silicon Valley Bank - SVB, която заема 16-то място в рейтинга на американските банки по размер на активите (в края на 2022 г. - 212 милиарда долара). Днес SVB се сравнява с американската инвестиционна банка Lehman Brothers , която се срина през 2008 г. и предизвика следващата фаза на финансовата криза от 2007-2009 г.

Само да напомня, че SVB се срина на 10 март. Банката е създадена през 1983 г., специализирана е в обслужването на високотехнологични компании (оттук и името "Silicon Valley Bank"). Тя успя да премине през такива финансови бури като срива на фондовия пазар NASDAQ в края на 20-ти и началото на 21-ви век и финансовата криза от 2007-2009 г. Бързият растеж на банката беше регистриран в началото на второто и третото десетилетие на 21-ви век: депозитите се увеличиха повече от три пъти - от $62 млрд. в края на 2019 г. до $189 млрд. в края на 2021 г.

И горе-долу по същото време банката направи смъртоносна грешка: „пандемията“ удари високотехнологичната Силициева долина, търсенето на заеми от бизнеса, участващ в стартиращи високотехнологични фирми, рязко намаля.

Банката SVB започна да заменя заемите с активи под формата на съкровищни и ипотечни ценни книжа. В началото на 2022 г. от 212 милиарда активи на банката 55% са инвестирани в американски държавни облигации. Това беше бомба със закъснител, която избухна.

В края на 2022 г. банката имаше 157 милиарда долара депозити в само 37 000 сметки. Теглене на средства от депозити се наблюдава и преди 10 март, но имаше пълзящ характер. SVB продаде на загуба ценните книжа на Министерството на финансите в своя портфейл, за да отговори на изискванията на клиентите депозитари.

След разпродажба на ценни книжа за $21 млрд. банката отчете загуба от $1,8 млрд. Загубата накара банката да обяви допълнителна емисия акции за $1,75 млрд., за да подсили капитала. Обявяването на загуби и допълнителната емисия обаче заработиха срещу банката, провокираха срив в цената на акциите на банката и набези от страна на вложителите в банката. Акциите на SVB паднаха с 60% на 9 март. Общо клиентите изтеглиха $42 млрд. депозити, след което настъпи класически банков колапс.

Експерти, анализиращи причините за срива, изчислиха, че в действителност депозитите на SVB са около един и половина пъти по-високи от активите на банката, изчислени по текущата им пазарна стойност.

Почти едновременно със SVB, друга калифорнийска банка, Silvergate Bank , вървеше към своя колапс , въпреки че беше значително по-малка като активи (11 милиарда долара). Неговите клиенти бяха предимно фирми за криптовалута.

Проблемите на банката започнаха миналата година, когато нейните клиенти се сблъскаха с колапса на крипто борсата FTX и започнаха да теглят пари от банката. Банката започна да понася загуби от принудителната бърза продажба на ценни книжа. На 8 март той обяви планове за прекратяване на операциите и ликвидация.

„ Банката на Silicon Valley е само върхът на айсберга “, каза от 10 март Кристофър Уейлън, председател на финансовата консултантска фирма Whalen Global Advisors . Големите играчи вероятно ще устоят на предстоящите сътресения, прогнозира той, „ но много по-малки фирми ще получат добро разтърсване “. „ Много от тях ще трябва да наберат собствен капитал “, каза Уейлън.

На 10 март експертите се чудеха: кой ще бъде следващият (след SVB)? Отговорът дойде бързо. На 12 март регулаторите затвориха базираната в Ню Йорк Signature Bank (активи 110,4 милиарда долара).

Много други банки също се колебаят, както се вижда от борсовите котировки. First Republic Bank (14-та в класацията на американските банки по активи) реши да успокои клиентите си: тя обяви, че е попълнила наличното финансиране чрез Фед и JPMorgan. Но се оказа точно обратното. На 13 март акциите на First Republic Bank се сринаха със 75% и търговията с тях беше спряна.

В същия ден акциите на PacWest Bancorp паднаха с 54% и бяха спрени. Акциите на KeyCorp паднаха с 38% и търговията също беше спряна, докато Comerica Inc. спадна с 44%. Поради рязък спад на котировките, търговията с ценни книжа на Charles Schwab, Western Alliance, PacWest, ZIONS Bancorp, Regions Financial, Customers Bancorp беше временно спряна . Дори водещите банки на Wall Street потънаха, като JPMorgan Chase & Co се понижи с 1,3%, а Bank of America Corp - с 4,5%.

Вълната от паника надхвърли САЩ и завладя други страни. На 13 март европейските и азиатските акции на кредитните институции паднаха, повличайки със себе си борсовите индекси. Паневропейският Stoxx 600 падна с 2,5%, докато европейските банкови акции паднаха средно с 6%, Commerzbank загуби 12%, Credit Suisse загуби 9,4%, а HSBC загуби 3,5%.

Така за по-малко от седмица в САЩ фалираха три банки с активи за $333 млрд. Още на 10 март влиятелният милиардер инвеститор Бил Акман заяви, че правителството трябва да действа бързо, в противен случай ще има паническо изтегляне от банките, както през 30-те години на миналия век.

Президентът на САЩ Джо Байдън каза на 13 март, че властите ще гарантират достъпа на вложителите в SVB до техните депозити, но ръководството на банката ще бъде подведено под отговорност и правилата за кредитните институции ще бъдат затегнати. Настоящият ръководител на Белия дом упрекна своя предшественик Тръмп за облекчаване на изискванията към кредитните институции, което доведе до краха на SVB .

Доналд Тръмп прогнозира тежките последици от случващото се: „ Въз основа на това, което се случва с нашата икономика, Джо Байдън ще се превърне в Хърбърт Хувър (американски президент от 1929 до 1933 г.) на модерната епоха. Ще имаме голяма депресия, много по-лоша от тази през 1929 г. За да докажа тезата си, банките вече започнаха да фалират .

На 12 март незабавно беше публикувано съвместно изявление на Министерството на финансите на САЩ, Фед и FDIC (Федералната корпорация за гарантиране на депозитите). Посочва се, че от 13 март вложителите на SVB и Signature Bank ще имат пълен достъп до своите депозити.

Нека ви напомня, че застрахователната система на САЩ покрива депозити до $250 000. Около 95% от депозитите в SVB надвишава застрахователната сума. В изявлението се казва, но не много ясно, че ще бъдат направени компенсации и за депозити, непокрити от застраховка. Че Федералната корпорация за гарантиране на депозитите ще получи допълнителна ликвидност, за да отговори на изискванията на вложителите.

Няма съмнение, че цяла Америка (а може би и целият свят) ще следи внимателно как протича операцията по спасяването на средствата на вложителите на две американски банки. Мисля, че Министерството на финансите, Федералният резерв и FDIC ще трябва да се освободят възможно най-бързо, за да изпълнят изискванията не само за застрахованата част от депозитите, но и за останалата (непокрита) част от тях.

Последствията от срива на СВБ са много. Американският бизнес е особено заинтересован от това как събитието от 10 март може да повлияе на основната лихва на Фед. Джером Пауъл заплашваше, че ще продължи да я повишава до края на тази година. Сега вероятността за това е нула. Споровете са само по въпроса дали ставката ще бъде замразена на сегашното ниво или ще трябва да бъде намалена.

И вече виждаме последствията от събитието от 10 март както в Европа, така и в други страни, където борсовите котировки на много банки се понижиха и продължават да падат. Явно е имало известна проницателност сред инвеститорите, разбиране, че активите на банките са загубили част от първоначалната си стойност и може да не са достатъчни за покриване на задълженията по депозитите.

Засега, за щастие на други държави, масови набези на вложители в банките там не е имало. SVB е международна структура с клонове и филиали в Европа, Индия, Израел и Китай. Затварянето на банката означава закриване на нейните чуждестранни клонове и автоматично прекратяване на услугите за местни високотехнологични компании. За да спаси стотиците английски компании, обслужвани от британския клон на SVB, паричните власти на страната се договориха с всемирно известната банка HSBC за закупуването на този филиал за символичната сума от 1 фунт стерлинг.

Напомням, че преди близо 15 години в САЩ възникна ситуация, подобна на тази, която очертах най-общо по-горе. След колапса на Lehman Brothers мнозина прогнозираха, че това, което се случи в началото на 30-те години на миналия век, ще се случи в Америка. През 20-те години на ХХ век в страната има до 30 000 банки. След октомври 1929 г. до края на 1933 г. фалират 9000 кредитни институции.

В края на 2000-те властите на САЩ направиха всичко възможно, за да гарантират, че бедствието няма да се повтори. Заеми от трилиони долари от Федералния резерв бяха хвърлени за спасяване на банките. Освен това федералното правителство предостави помощ от бюджета в размер на почти 2 трилиона долара (забележително е, че тогава държавните пари бяха излети в банковата система под формата на покупки на акции, тоест имаше временна или техническа, национализация на банките на Уолстрийт).

След това властите спасиха настоящето положение, като прехвърлиха проблемите в бъдещето, което се изрази в прекомерната инфлация на активите на Фед, бясното увеличаване на паричното предлагане, надуване на балона на акциите, изграждане на пирамида на публичния дълг, позволяване на банките да инвестират (отмяната на закона на Глас-Стийгъл приет през 1933 г.), смекчаване на разпоредбите за банките и др.

Всичко, което направиха паричните власти на САЩ през последните петнадесет години, не може да се нарече решение на проблемите. Паричната и финансовата политика се сведе до забавяне на кризата, пренасянето й в бъдещето. И сега това бъдеще е настъпило. Може да се датира точно - 10 март 2023 г., когато SVB фалира.

