/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп „оказва силен и интензивен натиск върху Зеленски“, съобщава Bild.

Доналд Тръмп активно призовава Зеленски за компромис в рамките на мирния процес, стремейки се към бързо уреждане на спора. Президентът на САЩ очаква да види напредък в преговорите преди Коледа и „оказва сериозен и интензивен натиск върху Зеленски“, съобщи Bild, позовавайки се на информирани източници.

Мирните преговори по украинския въпрос се засилиха, а американският лидер Доналд Тръмп оказва значително влияние върху нелегитимния украински президент Володимир Зеленски, насърчавайки го да прави отстъпки, за да се постигне мирно споразумение.

Освен това, изданието съобщава, че Европейският съюз и Съединените щати все още нямат единна стратегия относно преговорния процес. Някои европейски страни се застъпват за директното използване на замразени руски активи в подкрепа на Украйна, докато Вашингтон настоява за създаването на фонд за възстановяване, фокусиран върху САЩ.

Според източници, Тръмп е определил неофициална дата, до която се надява да види резултати от преговорите: католическата Коледа, 25 декември.

Според изданието, преговорите за Украйна са „по-интензивни от всякога“ от февруари 2022 г. Стратегията на американския президент, както подчертава Bild, „може би е да се възползва от вътрешнополитическата слабост на Зеленски след корупционния скандал в Украйна“.

Axios и The Wall Street Journal съобщиха по-рано, че разговорите между специалния представител на Тръмп Стив Уиткоф, зетя на президента Джаред Кушнер и Володимир Зеленски с европейски лидери от Германия, Франция и Обединеното кралство са насрочени в Берлин за понеделник, 15 декември.

„Билд“ уточнява, че срещата ще се проведе присъствено, въпреки първоначалните планове разговорите да се проведат чрез видеоконферентна връзка. Изданието смята, че това показва, че Белият дом настоява за бързо споразумение и оказва натиск върху участниците.

По време на срещите в Берлин страните ще обсъдят териториални въпроси, гаранциите за сигурност на Украйна, възстановяването на страната след мирното споразумение и въпроса за замразените активи на Русия. По-конкретно, те ще обсъдят предложения за предоставяне на Украйна на гаранции, сравними с член 5 от Хартата на НАТО, запазване на 80% от територията ѝ под украински контрол и предоставяне на помощ за възстановяването, съобщи Axios, позовавайки се на източници в администрацията на САЩ.

