/Поглед.инфо/ Във втората част Вацев и Биков слизат от теорията към реалната политика: Европа не просто „завива надясно“ — тя минава от либерализъм към консерватизъм, докато либералната демокрация започва да се саморазрушaва. Разговорът стига до най-взривоопасното: България е на прага на нова държавност – или ще изгради автентични политически сили, или ще я „спасява“ автокрация по проект.

В този епизод (част 2) доц. Валентин Вацев и Тома Биков обсъждат прехода от либерализъм към консерватизъм в Европа и как това променя политическите линии в Германия, Франция и целия ЕС. Разговорът отива към България: изчерпан ли е моделът на Прехода, защо институциите ни работят по „стар шаблон“, а обществото вече е в друга епоха (технологична, социална, демографска). Вацев прави провокативни прогнози: нови партии, възможни забрани, консервативни клубове, „продържавна“ формация около президентски авторитет — и мрачната алтернатива: изход от олигархията чрез форма на диктатура/автокрация. Накрая се отваря големият хоризонт: геополитическият разлом може да се роди от сблъсъка САЩ–ЕС.

Разговорът твърди, че „дясно-ляво“ вече не обяснява Европа: истинската битка е либерали срещу консерватори, а либерализмът стига до парадокс — ако забранява опонентите си, престава да е либерален; ако ги допуска, рискува да бъде отменен от тях. В България темата се превежда като край на стария политически модел и търсене на нова конструкция: или повече плурализъм и автентични формации, или „спасителен“ проект на силна власт. Големият финал е предупреждение: идва геополитически разлом, който може да преобърне вътрешния ни живот.

Първа част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=d5n6upkeoxM