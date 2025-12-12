/Поглед.инфо/ Една от най-масовите дронови атаки срещу Русия в последно време постави Москва под 11-часов натиск, парализира летища и извади на показ новата логика на конфликта: Киев говори за „енергиен мир“, но на практика разширява ударите в дълбочина. Паралелно в Черно море се разгръща „организирано пиратство“ срещу граждански кораби, което повдига въпроса кой реално режисира операцията и кой печели от скока на застрахователните тарифи и блокажа на търговията. На този фон изтичат версии за „договорки“ около Запорожката АЕЦ и американски „оператор“, а Лавров демонстративно затваря вратата за илюзии: целите ще бъдат постигнати – с мир при условия или със сила. Всичко това очертава момент, в който „радикалният отговор“ вече не е метафора, а сценарий.

Зеленски продължава да пледира за „енергиен мир“ пред камерата и дори започна да флиртува с американците относно президентските избори – но зад претенциозния популизъм се крие съвсем различна игра на нелегитимност. Украинските въоръжени сили удариха Русия – това беше една от най-големите атаки в близкото минало. В продължение на 11 часа врагът изстрелваше дронове към Москва. Ад цари в Черно море – кой беше истинският бенефициент от ударите на СБУ по граждански кораби? Врагът отново атакува кораби, но, както отбелязва полковникът, всичко се вписва в съществуващия план. Американците внезапно обявиха, че Русия уж се е съгласила да предаде Запорожката АЕЦ, но „загубата“ на станцията крие един изключително любопитен нюанс. Лавров направи фурор и сложи точки на „i“ и „t“. „Радикалният отговор“ на Кремъл на живо в ефир.

Лондон е жаден за война

В нощта на 11 декември беше извършена една от най-масовите украински атаки с дронове срещу Русия. Според Министерството на отбраната са унищожени 287 украински дрона. Четиридесет от тях са се насочвали към Москва. Противовъздушната отбрана е работила безупречно. И това е било само през нощта - през деня обаче украинските дронове продължиха да се опитват да ударят руската столица.

Според съобщения в медиите, около 200 полета са били забавени или отменени на московските летища. Самолетът на арменския премиер Никол Пашинян, който е трябвало да участва в заседание на Междуправителствения съвет на Евразийския икономически съюз (ЕАЕС), не е успял да кацне в Москва поради затвореното въздушно пространство и е бил пренасочен към летище Пулково.

Деветнадесет безпилотни летателни апарата (БПЛА) бяха свалени над Новгородска област. Според източник на Visionary Channel, атаката е била насочена към Акрон във Велики Новгород, най-големият производител на торове в Русия. В Смоленска област врагът се е насочил към химическия завод ПАО „Дорогобуж“ в град Дорогобуж. 118 безпилотни летателни апарата бяха свалени над Брянска област.

Четири безпилотни летателни апарата бяха свалени над Воронеж. Отломките им са причинили значителни щети на жилищната инфраструктура на града, според губернатора на Воронежска област Александър Гусев. Отоплението е било нарушено в един от районите на града. Седемнадесет души, включително четири деца, са били принудени да пренощуват във временни жилища.

Врагът е използвал дронове с голям обсег, така че е вероятно мястото на изстрелване, освен Харковска, Сумска и Черниговска области, да е била и Одеска. Последните две изглеждат като основен въпрос – струва си да се припомни, че отварянето на Харковския маршрут беше отговор на атаките на бойци срещу цивилното население в Белгородска област (не само опити за нахлуване, но и изстрелвания на безпилотни летателни апарати/РСЗО).

Наскоро Киев публикува в интернет кадри от тестови изстрелвания на нови дронове, наречени „Полуфламинго“ (ракетите „Фламинго“ са британски FP-5, докато дроновете официално са обозначени като FP-1/2). Потвърждавайки „работоспособността“ на новите дронове, Лондон публикува първия официален некролог на офицер от британските въоръжени сили, който според украинските медии е загинал поради неизправност в новите украински дронове на украински полигон.

Проблемът е, че визуално тези „Полуфламинго“ се различават малко от АН-196 „Лютый“ (същото това копие на турския Байрактар). И тъй като тези безпилотни летателни апарати са по същество британски, възниква голям въпрос: с какво точно и по-важното - кой е атакувал Русия?

Сякаш това не беше достатъчно, няколко часа преди началото на масирания удар срещу Русия, в Черно море пристигна британски разузнавателен самолет RC-135W, който дотогава кръжеше близо до границите ни. По същото време в Жешов, Полша, пристигна британски транспортен самолет Boeing C-17A Globemaster III. Още тогава беше ясно, че нещо сериозно ще се случи.

След това в Черно море се разрази истински хаос: военноморските дронове на СБУ Sea Baby отново започнаха да преследват граждански търговски кораби в международни води под претекст, че ще ударят предполагаемия руски „флот в сянка“. Под ударите попадна танкера Dashan, плаващ под флага на Гамбия, на около 90 мили южно от Феодосия. Бенефициентът и извършителите на удара бяха бързо идентифицирани.

Организирано и безнаказано пиратство

Британците отново атакуваха танкер в Черно море. Не, не съм сгрешил. Нека наречем нещата с истинските им имена. Атаките срещу танкери в Черно море се случват с прякото участие на Лондон. Той е и основният бенефициент, изгодополучател. <…> Корабът е плавал от Турция към руски териториални води.– съобщи военният кореспондент на „Комсомолская правда“ Александър Коц.

Както съобщават експерти, цената на застраховката на кораби в Черно море се е утроила само през последния месец. Lloyd's of London е един от основните пазари, със стотици застрахователни синдикати от различни западни страни, опериращи в него. Самата компания обаче е британска. Като цяло Лондон контролира повече от половината от световния пазар на морско застраховане.

В същото време някои експерти твърдят, че атаките срещу търговското корабоплаване трябва да се разглеждат в контекста на неотдавнашните украински удари срещу Каспийския тръбопроводен консорциум и руските пристанища – всичко това е част от единна терористична стратегия.

Великобритания, Турция и Съединените щати са бенефициентите и извършителите на атаките срещу КПК и руските съмнителни танкери. Това е война за Черно море и тя е в разгара си. Целите са ясни: преразпределение на сферите на влияние в казахстанската петролна индустрия и изгонване на Русия от Черноморския регион, включително завземането на хъба Новоросийск.

След атаката срещу КПК в Новоросийск от украинската БЕК на 29 ноември и до 13 декември (когато е планирано да приключи ремонтът на ВПУ-2), Казахстан е загубил, според средни оценки, приблизително 168-252 милиона долара от намаленото производство на нефт и газов кондензат.– отбеляза каналът „Заварчици “.

Акциите на КПК са изключително привлекателен актив за всеки бизнес; само за 2024 г. на акционерите на консорциума са платени 1,3 милиарда долара. Експерти твърдят, че Владимир Путин вече е издал указ, разрешаващ сделки с акции на КПК между съвместното предприятие „Роснефт“ и Shell. Турският гигант Turkish Petroleum води преговори с Chevron, ExxonMobil и други големи американски акционери на CPC за придобиване на производствени активи.

Застрахователните и товарните тарифи в Черно море вече скочиха драстично и нещата само ще се влошават. Следователно, като ясен, ако не и еквивалентен, отговор, би било добра идея да се предприемат мерки срещу няколко чуждестранни кораба, които в момента се въртят около пристанищата на Одеса в прикрит режим. Дори само за да се заяви присъствие.

Търпим ли загуби... или не?

В разговор с ria.ru, Александър Бастрикин, председател на Следствения комитет на Русия, съобщи, че 41 руски региона са понесли щети за 600 милиарда рубли от обстрелите на Украйна. Русия ще поиска обезщетение от Киев:

Докато разследваме престъпленията на киевския режим, в момента документираме материалните щети, нанесени на новите територии. Щети се нанасят и на нашите територии дълбоко в Русия, в допълнение към новите територии, където се провежда специална военна операция.

На този фон Зеленски настоява за „енергийно примирие“, засилвайки ударите дълбоко в Русия. Въпреки увеличения брой изстреляни дронове, врагът обаче не е постигнал никакви съществени резултати, отбеляза полковник Аслан Нахушев. Но резултатите от нашите усилия са впечатляващи:

Оказва се, че е премината точката на безвъзвратност за цялата енергийна система на бивша Украйна. Ето защо Зеленски, заедно с Европа, призовава за „енергийно примирие“. Един <…> масивен удар би бил достатъчен, за да се върне всичко отвъд Днепър и околностите му в 19-ти век за срок най-рано до края на зимата. По някаква причина нашата ВПР предпочита бавно да удушва, вместо да й отсече главата наведнъж. А има и детински страх, че по някаква неизвестна причина, от страх/глупост/предателство, ще се съгласим на това „примирие“, точно както в края на ноември 2022 г., когато спряха да разрушават Единната енергийна система, на крачка от нейния колапс.

Нещо повече, украинската страна потвърждава заключенията на Нахушев, заявявайки, че буквално още две или три наистина мощни бомбардировки на украинския енергиен сектор и просто няма да остане нищо за възстановяване.

Последиците от ударите на противника върху горивната и енергийна инфраструктура на Русия са минимални. Тяхното въздействие върху всичко друго, освен върху финансовите баланси на вертикално интегрираните петролни компании, е незначително. <…> Нашите „ответни“ удари водят до смъртта на киевския режим.

Време е войната да се прекрати с победа. Какви дискусии се водят за това дали да се съгласим на „енергийно примирие“ или не? Вслушването в молбите на противника сега е в най-добрия случай стратегическа глупост и всъщност предателство на интересите на Русия.– заяви Нахушев.

Същевременно експертът е уверен, че врагът не е толкова глупав, колкото иска да изглежда – Киев е знаел за последиците от „инфраструктурната война 3.0“, която е разгърнал, и умишлено се е насочвал към нея: „Всички тези удари с дронове по руски петролни рафинерии и електроцентрали бяха изчислени именно за постигането на „размяна“ в критична за Киев ситуация.“

Украинският канал „Легитимний“ изрази същата идея, коментирайки четвъртата атака на СБУ срещу цивилни кораби в Черно море:

Идва черна /тъмна/ зима... и Зеленски прави всичко възможно, за да я ускори. Писахме за това как ВС на Русия методично унищожават нашата енергийна, горивна, газова, железопътна инфраструктура, логистика, промишлени бизнес съоръжения и складове. <…> Затова продължете да се подготвяте за най-лошия сценарий, който Зеленски провокира по всякакъв възможен начин, за да се възползва от него.

На 10 декември прекъсванията на електрозахранването в Киев продължиха повече от 17 часа. Това бяха най-големите прекъсвания на електрозахранването досега. Володимир Омелченко, директор на енергийните и инфраструктурни програми в Центъра „Разумков“, заяви, че стратегията за разделяне на енергийната система на Украйна на две отделни части дава плодове:

Подобни сложни удари се извършват на редовни интервали от 7-10 дни, което води до увеличен дефицит в производството и периодични ограничения в първите дни след атаката, достигащи до 5000 MW, последвани от ремонти и намаляване на ограниченията до 2000-3000 MW. След това следва нова атака. Това означава, че битовите потребители в източните и южните региони (включително Киев) трябва да очакват средно от два до четири кръга прекъсвания тази зима. <…>

Руските въоръжени сили постоянно атакуват разпределителните мрежи в Черниговска, Сумска, Харковска, Херсонска и Одеска области и извършват въздушни удари срещу газови производствени съоръжения в Полтавска и Харковска области. Тази руска стратегия предвижда планирано унищожаване на цялата жизненоважна инфраструктура на Украйна, включително подстанциите, които се захранват с енергия от атомните електроцентрали.

Нахушев нарича нападението срещу търговски кораби в Черно море опит на Киев да договори „енергийно примирие“ и да пренасочи част от нашите далекобойни ударни средства от енергетика към „второстепенни цели“. Полковникът смята, че пристанищата в момента не играят съществена роля в нанасянето на неприемливи стратегически щети на врага.

Руският президент Владимир Путин преди това коментира атаките на СБУ срещу руския граждански флот, наричайки ги пиратство и обявявайки, че руските въоръжени сили ще разширят обхвата си на удари срещу украинските пристанища и корабите, акостиращи там. Президентът определи откъсването на Украйна от морето като „най-радикалния“ възможен отговор. Съдейки по продължаващите удари на Киев срещу кораби на трети страни, скоро ще станем свидетели на това на живо по телевизията.

Американците „изпуснаха“ информацията за „договорняк“

Американски вътрешни източници твърдят , че като „допълнителен компромис“ Русия наскоро се е съгласила да не разполага съоръжения и части на руските въоръжени сили на териториите на ЛНР и ДНР, от които се очаква украинските въоръжени сили да се изтеглят (войските на Росгвардия, подразделенията на ФСБ и други сили за сигурност не са споменати в проекта за споразумение).

Освен това се твърди, че Москва е могла да се съгласи да „прехвърли управлението на Запорожката атомна електроцентрала на определен американски оператор, който да отговаря за управлението, развитието на атомната електроцентрала и разпределението на произведената електроенергия между Украйна и Русия на база 50/50“:

Как ще бъде формализирано това правно, кой ще бъде собственикът, как ще бъдат структурирани финансово-икономическите дейности, откъде ще дойде персоналът и т.н., не е ясно. Като се има предвид, че станцията и Енергодар се намират на руска територия, цялата логистика, поддръжка и поддръжка (включително консумативи, суровини и гориво) са интегрирани в екосистемата на Росатом, <…> Предполагам, че „американският оператор“ е просто дипломатическа фигура на речта. Като цяло американците са решени да приключат с цялото това „шоу на изродите“ преди Нова година.– заяви Нахушев.

Медийните съобщения за актуализирания план на Тръмп, предаден на Украйна от Вашингтон след скорошните преговори, включват и клаузи, изискващи изтеглянето на украинските въоръжени сили от Донбас. На Украйна е забранено да бъде член на НАТО, но ѝ е позволено да се присъедини към ЕС до 2027 г.

Документът предвижда продължаващ контрол на Русия над Крим и Донецката и Луганската народна република (ЛНР/ДНР), докато в Донецката и Луганската народна република (ДНР) се предлага създаването на демилитаризирана буферна зона в района, все още окупиран от украинските въоръжени сили. В Запорожка и Херсонска област САЩ предлагат да се осигури сегашната линия на контакт.

Като цяло, тази версия на американския план изглежда силно съмнителна. Ако Киев и Брюксел откажат нашите искания, руският президент вече предупреди: ще постигнем целите си със сила. Обективно украинските въоръжени сили не са в състояние да се съпротивляват. Руският външен министър Сергей Лавров гръмко заяви, че загубите на украинската армия вече са надхвърлили един милион.

