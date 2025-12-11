/Поглед.инфо/ Гражданите трябва да излъчат своите формални лидери - това не е хвърляне на ръкавицата, коментира премиерът

"Нашата коалиция се събра и обсъди настоящия момент. Предизвикателствата, пред които сме изправени и решенията, които отговорно трябва да вземем. Ние нямаме съмнение, че на предстоящия за гласуване вот на недоверие правителството за шести път ще получи подкрепа. За нас решенията на Народното събрание имат смисъл тогава, когато изразяват волята на суверена. Нашето желание е да бъдем на нивото, на което очаква обществото. В настоящия момент, както и Конституцията повелява, властта произтича от суверена, това е гласът на народа. Ние, както заявихме нееднократно, чуваме гласа на гражданите, които протестират срещу управлението. Чуваме го осъзнато. Затова и трябва да бъдем на висотата на техните искания. Техните искания са за оставка на правителството. Това е настоящият момент. За оставката глас издигнаха и млади, и стари, хора от различни етноси, от различни религии", заяви премиерът Росен Желязков.

"Правителството подава оставка", обяви Росен Желязков. По думите му това е настоящият момент за оставката.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

По думите му оттук напред предстои голямо предизвикателство.

Той допълни, че този кабинет е дошъл като функция на сложна коалиция между партии, разнородни по своята политическа природа, история и същност, но е обединение около целта и желанието България да продължи по свой европейски път на развитие.

"България да бъде част от евродържавите, за които вековете са показали, че могат да изградят Европейски съюз. Да завършим цикъла на европейското ни членство с еврозоната. Обещахме макроикономическа стабилност и го постигнахме, небивал ръст в приходите. Ще изпълним бюджетната рамка за 2025 г. Предложихме бюджет на социалната защита за предстоящата 2026 - увеличаване на покупателната способност. Не може да бъде докрай обяснено или опонентите не пожелаха да го разберат", коментира Росен Желязков.

Според Росен Желязков това е протест за ценности и поведение.

"Ние осъзнаваме, че протестът беше срещу самонадеяност, срещу арогантност. Това беше протест на оценката за начина, по който ценностите, такива каквито ги разбираме в демократичния свят, се изпълняват. И този протест е протест за ценности. Това не е социален протест. Това не е протест срещу политически опонент за политики. Това е протест за поведение, за отношение. И затова обединява в себе си най-разнородни и идеологически различни компоненти от българското общество. Тази гражданска енергия трябва да бъде подкрепена и трябва да бъде поощрена. Това го заявих и вчера пред министрите от кабинета, това го заявявам отговорно и в момента. Трябва да бъде поощрена, защото пред света стоят много предизвикателства и отстояването на демокрацията е едно от най-големите предизвикателства пред всеки един осъзнат народ. За съжаление това предизвикателство няма да позволи това правителство да преведе страната в първите няколко месеца на 2026 година по един спокоен път, такъв какъвто само едно правителство, натрупало опит и познаващо административните отговорности, функции и капацитет би могло да се справи. Но това сякаш гражданите го оставят на заден план", коментира още Желязков.

Според премиера затова и протестите и исканията трябва от тук нататък да излъчат своите автентични заявки за това как се вижда управлението на страната в прехода към избори и след изборите през 2026 година.

"Какъв трябва да е профилът на управлението и как ще бъдат защитени правата на гражданите, които от етични е много вероятно да се превърнат в социални. Това обаче трябва да го адресират гражданите към лидерите на протеста. Трябва да излъчат своите формални лидери, каква е тяхната визия за управлението през турбулентните месеци. Това не е хвърляне на ръкавицата към Асен Василев, Божидар Божанов, Атанас Атанасов, дори към президента Румен Радев", подчерта Росен Желязков.

И допълни:

"Ако парламентът не приеме до края на този месец Закона за държавния бюджет, Законът за бюджета на общественото осигуряване и на Здравната каса, правителството ще внесе удължителен бюджет и ще изпълни този свой ангажимент", каза още Росен Желязков.