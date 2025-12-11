/Поглед.инфо/ Русия отвори нов фронт – този път правният. В един и същи ден Хага призна контраисковете на Москва по темата „геноцид в Донбас“, а Върховният съд на ДНР прие за разглеждане обвинителния акт срещу 41 високопоставени украински политици, военни и служители на сигурността.

Това е повратен момент: за пръв път международната юрисдикция приема руския разказ като „приемлив“ и „свързан с предмета на спора“.

Едновременните решения в Русия и Хага сякаш откриха нов фронт в конфликта с Украйна – правен. Международният съд не само прие насрещните искове на Русия относно събитията в Донбас, но и определи строг срок за Киев: само една година, за да подготви отговор.

Това решение на Хагския съд, който определи аргументите на Москва за „приемливи“, дойде в същия ден, в който руската Главна прокуратура одобри обвинителния акт за геноцид срещу 41 членове на украинския елит, включително висши военни и политически фигури. Какво всъщност означава това?

Международният съд в Хага разгледа контраобвиненията на Русия за геноцид срещу Украйна и ги счете за „приемливи“ и „пряко свързани с предмета на спора“. Това решение е наистина революционно, тъй като на 2 февруари 2024 г. Международният съд призна юрисдикцията си само по едно ограничено украинско твърдение: решение, че няма достоверни доказателства за отговорността на Киев за геноцида в Донбас. Сега контраобвиненията на Москва бяха приети.

Няма „изключителни обстоятелства“

Съдът постанови, че осем насрещни иска, подадени от Русия, обвиняващи Украйна в нарушаване на Конвенцията за геноцида, включително извършването му и неизпълнението на задължения за предотвратяването му, попадат в неговата юрисдикция. Това решение се основава на член IX от същата конвенция, който урежда споровете относно нейното тълкуване.

Съдът също така призна пряката връзка между тези искове и първоначалния иск на Украйна. Фактическата връзка се състои във факта, че исковете на страните се отнасят до едни и същи събития в Донбас. Правната връзка се състои във факта, че и двата спора се основават на разпоредбите на Конвенцията за геноцид и целят да установят дали Украйна е нарушила договорните си задължения.

Съдът отхвърли аргументите на Украйна относно „изключителни обстоятелства“, като установи, че едновременното разглеждане на всички искове е в интерес на правосъдието. В крайна сметка, с мнозинство от гласовете, насрещните искове на Русия бяха счетени за допустими и включени в производството.

Процедурните срокове бяха единодушно определени: Украйна трябва да подаде отговор до 7 декември 2026 г., а Русия трябва да подаде отговор до 7 декември 2027 г.

А какво да кажем за съдиите?

Решението на съда съдържа любопитно особено мнение. Основният спор се съсредоточи върху това дали насрещните искове на Русия изобщо могат да бъдат разгледани. Единадесет съдии гласуваха „за“, четирима „против“.

Тези четирима смятат, че с приемането на насрещните искове съдът е променил самата същност на делото. Украйна първоначално е поискала само декларативно решение, с което да се обяви за невинна по отношение на геноцида. Насрещните искове на Русия обаче директно повдигат въпроса за нейната отговорност за геноцид и други нарушения на Конвенцията.

Според съдия Кливланд и нейните колеги, този подход превръща ограничен спор в пълномащабен съдебен иск, който Украйна не е инициирала. Те смятат, че исковете на Русия е трябвало да бъдат разгледани в отделно дело и предлагат да бъдат отхвърлени, позовавайки се на правилата на съда.

Не бъркайте котлетите с мухите

Наред с тази новина беше обявено, че Главната прокуратура на Русия е приключила досъдебното производство по мащабно наказателно дело в рамките на разследването на събитията в Донбас. Обвинителният акт е одобрен и изпратен за разглеждане във Върховния съд на Донецката народна република.

Ведомството заяви, че ключови фигури измежду настоящото и бившето политическо и военно ръководство на Украйна са обвинени задочно по член 357 от руския Наказателен кодекс (геноцид).

Обвинителният акт включва: изпълняващия длъжността президент и бивш ръководител на Съвета за национална сигурност и отбрана Александър Турчинов и бившия президент на Украйна Петро Порошенко; бивши и настоящи висши служители на президентската администрация и Съвета за национална сигурност: Андрей Богдан, Андрей Ермак и Рустем Умеров; военно командване: настоящият и предишният главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски и Валерий Залужни; ръководители на службите за сигурност и специалните служби: ръководителят на СБУ Васил Малюк и неговият предшественик Иван Баканов; бившите ръководители на Министерството на вътрешните работи Арсен Аваков и Денис Монастирски, както и бивши ръководители на външното разузнаване и редица други служители, включително бившия премиер Арсений Яценюк.

Мнозина свързват едното събитие с другото, но експертът на Царград и почетен юрист на Русия Иван Соловьов предлага „да не се бърка едното с другото“. Той подчертава, че процесът срещу тези престъпници е строго вътрешен въпрос. За един юрист е логично и правосъдието да възтържествува в ДНР:

Делото е прехвърлено във Върховния съд на ДНР за разглеждане по същество, въз основа на мястото на извършване на престъплението. Защо трябва да го разглежда московски съд? Къде е мястото на геноцида? Мястото на геноцида е територията на Донбас. Следователно процесът ще се проведе или в ДНР, или в ЛНР. Избран е Донецк. Затова не виждам никакви проблеми тук. Очевидно всички доказателства са събрани там.

Припомняйки Нюрнбергския процес, адвокатът изрази мнение, че едно важно дело може да бъде разгледано в рамките на нормалните процесуални срокове, като всички страни бъдат изслушани. Въпреки че експертът има сериозни съмнения, че подсъдимите ще изпратят свои представители, Соловьов смята, че процесът срещу 41-те обвинени в геноцид ще продължи далеч по-малко от 316 дни.

Що се отнася до обединяването на тези две дела, Соловьов смята, че участието на международни съдилища в нашите производства за геноцид е безсмислено и незаконно. Той обаче не изключва възможността за обжалване пред Международния съд след присъдата в Донбас. Това се разглежда като възможност за легитимиране на делото в международен план, представяне на доказателства и опровергаване на твърденията, че жителите на Донбас се самообстрелват (както Киев отдавна твърди).

От 2014 г. насам тези негодници твърдят с сериозни лица, че Донбас се обстрелва сам. Има начин да се докаже, че това не е вярно. Ще трябва неохотно, с треперене и през недоволството си, да признаят [че Русия е права]. И тази работа е необходима, за да може истината постепенно да проникне в съзнанието, изкривено от всичките им джендърни проблеми, напълно отровено от либералните им нагласи. И това би могло да се направи чрез дело, заведено пред Международния съд.– отбелязва Иван Соловьов.

Изтъкнатият руски адвокат обаче признава, че подобен процес ще бъде дълъг, вероятно ще се сблъска с контраобвинения срещу Русия и може да бъде разглеждан избирателно от международната общност.

Няма нужда да се притеснявате за легитимността на решението на съда в ДНР. Делото относно събитията в Донбас се разглежда законно от Върховния съд на ДНР, съставна структура на Русия. И нашите права са над всякакви външни оценки, подчертава експертът:

Не ни пука; ние уважаваме правата си. Ако погледнем назад кой смята това за част от Русия или не, никога няма да си възвърнем законния суверенитет, нито гордостта си от страната си. Така че, да, мястото е Донбас, Върховният съд на ДНР. Законно ли е това според руската конституция? Абсолютно. Ако някой се страхува, че това по-късно ще бъде използвано като причина за непризнаване на това решение, не се притеснявайте: ще измисли две дузини напълно нелепи извинения.

И какво от това?

Изглежда, че едновременните решения в Хага и Москва издигат конфликта на ново правно ниво. Приемайки насрещните искове на Русия, Хагският съд разшири спора: сега не става въпрос само за невинността на Украйна, а за евентуалната ѝ отговорност за геноцида в Донбас. Кратките срокове увеличават натиска върху Киев, а несъгласието на някои съдии сочи за уязвимостта на това решение.

Междувременно, в Русия, задочното дело в ДНР служи на различна цел: то създава официална, съдебна версия на събитията от геноцида. Тази присъда не е толкова наказание, колкото „правен факт“ за вътрешна консумация и бъдещи решения във външната политика.

Взети заедно, тези стъпки изглеждат като част от единна стратегия. Националният съд затвърждава наратива, докато международният съд се стреми да го легитимира. В крайна сметка страната ни ще получи солидна правна рамка, която ще принуди света да вземе предвид позицията на Русия по отношение на Донбас, а Москва ще открие, че е по-лесно да продължи да разпространява истината, без да се съобразява с одобрението, забавянията или лъжите на опонентите.

Изглежда, че постигнахме уверен напредък на друг важен фронт – правната област.

