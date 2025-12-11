/Поглед.инфо/ Китайски учени са използвали един от най-бързите и най-силни имунни отговори на човешкото тяло, за да разработят потенциално ново оръжие за борба с рака, според проучване, публикувано в списание Cell.

Изследването, ръководено от учени от Джъдзянския университет и Първа болница на Китайския медицински университет, се фокусира върху мастоцитите, които са имунни клетки, известни с това, че предизвикват алергични симптоми като уртикария и кихане. Мастоцитите са заредени с малки пакетчета възпалителни молекули и могат да реагират в рамките на секунди, когато бъдат задействани.

Проф. Гу Жън, един от ръководителите на изследователския екип, казва, че свръхактивният имунен отговор е вдъхновил екипа да проучи дали предизвикването на алергични реакции в туморите може да помогне за преодоляване на туморната имуносупресия.

Вместо да позволи на мастоцитите да реагират на алергени, екипът ги е препрограмирал, използвайки IgE антитела, които разпознават протеини, открити в туморните клетки. Когато тези персонализирани мастоцити се инжектират в кръвния поток, те пътуват до туморите и отприщват внезапни изблици на възпаление, когато срещнат специфичната си ракова цел.

Подобната на алергия реакция вътре в тумора помага за активиране на имунната система и превръщането на тихите, трудни за лечение тумори, наричани „студени“ и които обикновено избягват имунното откриване, в „горещи“, които имунните клетки могат да разпознаят и атакуват.

Изследователите също така са открили, че мастоцитите могат да служат като живи носители на онколитични вируси – такива, които селективно инфектират и убиват раковите клетки.

Чрез скриване на тези вируси във везикулите на мастоцитите, екипът ги е предпазил от унищожаване в кръвния поток. След като мастоцитите достигнат тумор и се активират, вирусите се освобождават.

При тестови субекти с меланом при мишки, рак на гърдата и белодробни метастази, подходът привлича повече Т-клетки, убиващи рака, в тумора и инхибира растежа на тумора, според проучването.

Тази стратегия е работила и при модели на тумори, получени от пациенти. Човешки мастоцити, снабдени с IgE антитела, насочени към общия туморен маркер HER2 и заредени с онколитичен вирус, са предизвикали силни Т-клетъчни отговори и забележимо потискане на тумора, е установило проучването.

„Това отваря възможности за прецизна терапия в бъдеще“, смята проф. Гу Жън, добавяйки, че съпоставянето на IgE антитела със собствените ракови маркери на пациента може бързо да създаде персонализирана терапия.

Освен онколитичните вируси, мастоцитите могат да носят широк спектър от терапии, включително лекарства, протеини, антитела и дори нанолекарства, и след това да ги освобождават само когато срещнат тумора. От екипа смятат, че платформата един ден може да поддържа множество режими на лечение в рамките на една клетъчна терапия.

Екипът планира да създаде работен процес за избор на специфични за пациента IgE антитела, да увеличи производството на терапевтични мастоцити и да проучи комбинации със съществуващи имунотерапии за рак, като целта е да приведат своя подход в клинично приложение възможно най-скоро, казва проф. Гу Жън.